Часто перед многими возникает дилемма: обращаться ли к словарю при чтении оригинала. Ведь, кажется, расположенный рядом перевод для того и нужен, чтобы сохранить наше время и силы. Однако, отвечая для себя на этот вопрос, отталкивайтесь, так же, как и при выборе длины фрагмента, от того, насколько податлив текст и насколько вы вообще умеете читать по-английски, а также от ваших целей.

Если конструкции прозрачны и понятны, и дело только за тем, чтобы «подглядеть в словарь», может быть, стоит отказаться от словаря, чтобы быстрее двигаться по тексту. Однако этого не стоит делать, если вы решили досконально изучить лексику и обогатить словарный запас. В этом случае, конечно, время, потраченное на изучение словарной статьи, не пропадет даром.

Если вы только учитесь читать оригинальный (то есть неадаптированный) английский текст, и длина его фрагментов мала, а сам текст очень «вязкий», я советую использовать словарь, чтобы разобраться в каждом фрагменте и понять приблизительно, о чем идет речь. Чем активнее будут ваши попытки самостоятельно понять текст, тем больше плодов принесет чтение перевода. Перевод, как объективный и терпеливый учитель, сможет помочь вам разобраться, что к чему, и увидеть свои ошибки.

Принимая решение о том, пользоваться или нет словарем, помните, что перевод текста – это результат работы конкретного человека, его понимание текста и плод его творчества. Следуя в своем понимании за переводчиком и не заглядывая в словарь, вы слепо доверяете ему. Это менее важно, если вы просто тренируете способность воспринимать текст, и решающе важно, если ваша цель – накапливание лексики. Переводчик исходит из идеи перевести конкретный текст и подстраивает свой перевод под то, чтобы передать его образность. Перевод того или иного слова может быть гениальным решением с точки зрения перевода текста, но может сбить вас с толку, если вы хотите запомнить конкретное слово. Без сравнения со словарем вы не сможете получить представления о слове, заучите один из многих вариантов его перевода, а не получите возможность представить значение слова в целом.

Русский – английский

Это направление чтения мне гораздо ближе, чем обратное, но тем и хороша методика чтения параллельных текстов, что каждый может выбрать свой способ чтения, который будет для него интересным и полезным.

Выбрав это направление чтения, вы будете читать текст на русском языке и дублировать его английским текстом. В отличие методики чтения английский-русский, которая тренирует восприятие текста, эта методика направлена на приспосабливание к созданию текстов, к складу английской речи, к «думанию» на английском.

Регулирование длины фрагмента текста зависит не только от степени сложности текста, но и от того, что вы хотите тренировать.

Минимальная длина фрагмента – при условии достаточно напряженного труда – может помочь вам практиковаться в умении создавать английские тексты, другими словами, в говорении. Вы читаете небольшой фрагмент текста на русском языке и тут же сравниваете, как эта мысль выражается на английском.

Даже если вы не пытаетесь проговаривать английскую фразу, через какое-то время ваши усилия будут работать «на опережение», вы как бы будете соучастником создания английских фраз.

Выбор более длинных фрагментов позволит вам погрузиться в среду языка.

После чтения отрывка на русском языке смысл английского текста вам заведомо понятен, ничто не мешает вам воспринимать текст в его целостности, он не распадается на слова и конструкции, его чтение не шершавое, не туманное, а гладкое и ясное. Чтение перевода закладывает основу понимания текста на английском языке, однако сам текст вы воспринимаете самостоятельно.

Новые слова и незнакомые конструкции воспринимаются вами не при помощи перевода, а при помощи ясного понимания контекста, общего смысла текста.

Для тех, кто мужественно приступил к чтению параллельных текстов уже на самом начальном этапе изучения языка, видимо, подойдет направление русский-английский. На этом этапе в английском тексте практически все – неизвестность, и такой порядок чтения, наделив английский текст смыслом, обеспечит вашу задачу «известным».

Поочередное чтение

Кроме методики параллельного чтения в собственном смысле слова можно использовать методику поочередного чтения: вы читаете первый фрагмент на русском языке, второй – на английском, третий – опять на русском и т.д. Это функционально, если вы хотите научиться читать английские тексты в оригинале.

Поочередное чтение – это как бы переходный этап от параллельного чтения с направлением английский-русский к чтению на иностранном языке, оно делает вашу работу более самостоятельной. В чтении объемного текста в оригинале есть опасность неверной интерпретации того или иного слова или конструкции. Если неправильно понятая вами единица языка была ключевой, то это может в конце концов привести вас в тупик и поставить под сомнение ваше понимание текста.

Поочередное чтение будет контролировать вас, однако, в отличие от случая, когда вы прочитываете и оригинал, и перевод в полном объеме, вы будете сами искать ошибки, если заметите какие-то неувязки в содержании. Длина английских и русских фрагментов может отличаться. По ходу чтения объемных текстов, после того, как контекст чтения будет задан, вам будет ясно время и место действия, вы познакомитесь с основными героями (или основной проблемой – в случае чтения, например, научного текста), английские фрагменты можно читать реже и реже, они должны быть лишь контрольными точками понимания вами текста.

Если вы упражняетесь в переводе

Если вы заинтересованы в профессиональном владении языком и тренируетесь не только в понимании текста, но и в умении формулировать на другом языке понятые вами мысли, параллельные тексты можно с успехом использовать в качестве друга-переводчика. Не стоит и говорить о том, что перевод в этих случаях разумно читать только после того, как у вас появился свой – чистовой – вариант.

Длина фрагмента и в этом случае будет ключевым моментом в функциональности вашей работы. Если для вас не составляет сложности переводить небольшие фрагменты и у вас создается впечатление, что отличие вашего и профессионального перевода лишь в выборе синонимичных слов и конструкций, попробуйте перевести большой отрывок и проверить, насколько точно вы перевели общий смысл этого отрывка, не «увела» ли вас ваша небольшая ошибка в сторону от перевода.

«Золотым» упражнением для будущего переводчика может быть сравнение нескольких переводов одного и того же текста. Изучение несовпадений в переводах, особенно в том случае, если один из переводов – ваш, критический взгляд на перевод, выполненный не вами, может стать настоящим переводческим мастер-классом.