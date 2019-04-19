Список советов составлен экспертами (методистами, преподавателями) из разных стран мира.

1) Ставьте реалистичные и конкретный цели.

Вы решили изучать иностранный язык? Отлично. Но в первую очередь необходимо задать себе вопрос: «Зачем мне это надо?» Какие конкретные цели вы хотите достичь? Эксперты говорят, что, если разбить цель на отдельные задачи, на решение которых требуется несколько месяцев, тогда вы на правильном пути. Кроме того, такой подход повышает вашу мотивацию к изучению языка.

В начале курса вы можете довольно оптимистично относиться к процессу обучения, но не надо думать, что беглая речь появится через месяц-полтора. Фил МакГован, директор компании Verbmaps рекомендует ставить ясные и реальные цели. Например, научиться читать статьи на иностранном языке, который вы изучаете, не заглядывая в словарь.

2) Периодически напоминайте себе, зачем вы учите язык.

Это может показаться само собой разумеющимся, но постоянное обращение к цели, которую вы поставили, не является лишним. Алекс Ролингз, преподаватель, который выучил 12 языков, и сейчас изучает тринадцатый говорит следующее: «Главное – это мотивация. Особенно это касается тех, изучает язык самостоятельно.» Для поддержания высокого уровня мотивации он советует следующее: «Напишите 10 причин, почему вы изучаете иностранный язык, и прикрепите этот список к файлу, которым вы пользуетесь. Мне это очень помогает, если я в какой-то момент понимаю, что уровень мотивации стал ниже.»

3) Сосредоточьтесь на том, чему вы конкретно хотите научиться.

Довольно часто дискуссии о том, как изучать иностранный язык сводятся к обсуждению методов – традиционного и инновационного. Арон Рэлби, директор фирмы Linguisticator, считает, что в дискуссии отсутствует важный момент: «Дело совсем не в том, занимаетесь вы онлайн или офлайн, пользуетесь ли вы книгами или интернет ресурсами. Вопрос заключается в том, какими элементами языка мы должны овладеть для достижения конкретной цели. Найти эффективный метод донести эти явления до обучающихся.»

Выбирая подходящую методику обучения иностранному языку, оцените то, что стоит за тем или иным методом или технологией обучения. Не важно, пользуетесь вы традиционным учебником, компьютером или перед вами преподаватель, процесс изучения языка – это всегда внутренний процесс, он проходит внутри вас.

4) Читайте, читайте с удовольствием!

Многие эксперты признают, что чтение – это не только один из способов изучения языка, это еще и возможность оценить те навыки, которые вы освоили. Алекс Роулинг говорит, что чтение ради удовольствия позволяет познакомиться с тем словарем, который чаще всего выходит за рамки учебника, помогает понять, как функционируют в речи те или иные грамматические конструкции. Как правило, первая книга на иностранном языке, прочитанная вами, запоминается на всю жизнь.

5) Учите новый словарь в контексте.

Нет смысла заучивать новые слова списком. Во-первых, не всем это под силу. Во-вторых, это довольно скучное занятие. Эд Кук, со-основатель компании Memrise, считает, что для запоминания новых слов подходит ассоциативный метод: «Отличный способ для заучивания новых слов предполагает запоминания контекста или той ситуации, в которой слово употреблялось. Хорошо, если вы сами стали участником этой ситуации.»

6) Забудьте о возрасте!

Предположим, что вы взрослый человек, который никогда не говорил на иностранном языке. Арон Рэлби считает, что не стоит верить тем, кто говорит, что с возрастом учить иностранный язык гораздо сложнее. Конечно, дети и взрослые изучают иностранный язык с использованием различных методик, но это совсем не означает, что вам нужно отказаться от идеи выучить иностранный язык, только потому что вам за 40. Рэлби считает, что в основе любого языка заложена система, которая имеет сходство с системой вашего родного языка. Как раз системный подход к изучению языка является наиболее эффективным при обучении взрослых. Ну а если и этот аргумент покажется неубедительным, то полезным будет узнать, что самые первые филологи и основатели лингвистики изучали десятки языков на энциклопедическом уровне, и были они людьми взрослыми.

7) Родной язык придет на помощь.

Вы прекрасно говорите на родном языке, но это далеко не всегда означает, что вы имеете четкое представление о его системе. Вот тут у вас появится хорошая возможность вспомнить грамматику родного языка. Керстин Хаммез, редактор Fluent Language Blog, считает, что невозможно достичь больших успехов в изучении иностранного языка, не имея представления о структуре родного языка. Она говорит: «Я думаю, что понимание, как функционирует родной язык, а также какова структура любого языка, это то, чем вы должны овладеть, прежде чем возьметесь за изучение иностранного языка.»

8) Не пренебрегайте переводом.

На разных этапах изучения языка преподаватели используют различные методики и подходы. Достигнув достаточно высокого уровня, когда вы относительно свободно владеете грамматикой языка, и у вас хороший словарный запас, у вас может снизиться темп изучения языка. Так считает Ребекка Браун, старший преподаватель немецкого языка в Университете г.Ланкастер. Она убеждена, что перевод с одного языка на другой представляет собой хорошее упражнение, позволяющее вам закрепить тот пласт языка, который вы освоили. Переводные упражнения требуют употребления конкретной лексики, определенных грамматических структур. Переводные упражнения обычно выполняются на заключительном этапе работы над темой.

9) Остерегайтесь беглости!

Что такое «беглость»? Большинство экспертов согласны, что нет однозначного определения. Вот лишь несколько значений, которые вы найдете в толковых словарях - «свобода, проворность, незатрудненность». Но стоит ли ставить достижение беглости целью изучения языка? Скорее, нет. Так как изучение языка – процесс постоянный. И это не только изучение набора грамматических конструкций и словаря, это изучение культуры страны или группы стран, говорящих на этом языке.

10) Посетите страну изучаемого языка.

Возможно, не все могут позволить себе побывать в стране, где говорят на языке, который вы изучаете. Но Ребекка Браун убеждена, что если вы отдаете языку значительную часть своего времени, ставите высокие цели, то тогда вам нужно найти возможность посетить страну изучаемого языка. Путешествие по стране или проживание за рубежом дают возможность прекрасной практики того, что вы узнаете в аудитории и из книг. Но живой язык отличается от языка учебника, именно поэтому опыт погружения в языковую среду незаменим!