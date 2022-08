Содержание: Про работу памяти Как понять, что учить надо, а что – нет Типичные ошибки в изучении новой лексики Repeat, repeat, repeat Группы слов Карточки Карточки-2 Составление списков Родной язык Учите интересное Приложения для мобильных телефонов Дополнительные сервисы

У меня память, как у рыбки: никак не получается запоминать английские слова! Каким образом вообще можно выучить столько новых слов? Я достаточно много времени уделяю увеличению словарного запаса, но когда приходит время блеснуть свежими знаниями, не могу вспомнить нужное слово! Хочу, чтобы мой лексикон был, как оксфордский словарь, но все время забываю то, что уже учил когда-то!



Вот примерный список запросов студентов, начинающих и более продвинутых, которые сталкиваются с трудностями при изучении слов английского языка.



Хочется отметить, что увеличение словарного запаса действительно важный аспект. Я бы даже сказала – один из важнейших. Маленькие школьники приходят на свой первый в жизни урок английского, и с чего, как вам кажется, начинается их обучение? С грамматики? С алфавита? Нет. Знакомство с языком всегда начинается с новых слов и выражений.



Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как научиться учить новые слова, как сделать так, чтобы они не пролетали транзитом через голову, а оставались в памяти и появлялись в нужном месте и в нужное время.

Удивительная вещь – человеческая память

Сейчас будет небольшой экскурс в психологию. Давайте вспомним, что наша с вами память подразделяется на два типа:

Долговременная. Кратковременная. Еще ее называют оперативной.

Вся поступающая извне в мозг информация сначала хранится в кратковременной памяти. Если мы постоянно ею пользуемся, если внедряем в нашу повседневную жизнь все чаще и чаще, тогда она плавно переходит в долговременную и остается там навсегда. Кнопку delete тут нажать не получится, даже если это «пифагоровы штаны во все стороны равны», о которых хочется забыть навсегда.

Также у нашего мозга есть чудеснейшее качество: он не любит скуку. Все, что он считает скучным, неинтересным и неактуальным, стирает беспощадно. Поэтому именно тут стоить отметить очень важный момент:

Даже не пытайтесь учить длинные простыни новых слов по 100 штук за раз. Ничего хорошего из этого не выйдет. Главное: нет никакого смысла учить слова, которые вы никогда и нигде не будете использовать!

Как понять, что учить надо, а что – нет

Ранее мы уже говорили о том, сколько слов надо знать, чтобы говорить бегло и понимать английскую речь. Теперь наш главный вопрос – какие именно слова должны входить в необходимые конкретно вам 3000 единиц?

Кто-то до нас вывел золотую формулу, благодаря которой можно с легкостью вычислить необходимый словарный запас: база + ваш личный словарь, где База – самые часто используемые носителями языка в данный период времени слова (их еще называют высокочастотными), а Личный словарь – это уже то, что является вашим личным интересом.

Поэтому важно развивать свой словарный запас в ту сторону, которая вам близка, и где знание нужной лексики вам точно пригодится:

будучи просто студентом зарубежного вуза;

в рабочих поездках и интервью;

в активных обсуждениях актуальных тем в Facebook или Twitter и пр.

Согласитесь, если вы не знаете, как по-английски будет красивый beautiful, нет никакой необходимости учить такие слова, как handsome, stunner, personable, well-favored и пр.

Типичные ошибки в изучении новой лексики

Прежде чем рассказать вам, как надо учить новую лексику, стоить понять как ее учить НЕ НАДО. К сожалению, но большинство допускают одни и те же ошибки:

Чем больше слов я учу, тем лучше.

Учу слова, которые мне не пригодятся.

Пытаюсь выучить длинный список за один раз.

Учу слова, которые не знаю, где и как буду использовать в дальнейшем (авось пригодятся).

Ваш мозг просто «выбрасывает» ненужное, что подтверждает теорию: учить нужно только то, что находится в сфере ваших интересов и целей.

Определите для себя: вы учите новое слово, чтобы понимать его или чтобы внедрить его в СВОЮ речь?

И тут мы подошли ко второму важному моменту:

Активный и пассивный словарный запас – это абсолютно разные понятия и наполнение каждого из них достигается разными способами.

Пассивный словарный запас – слова, которые вы понимаете, но не используете в своей повседневной речи (кстати, он гораздо больше, чем активный). Пополняете вы его чаще всего следующими способами:

переводите неизвестные слова на родной язык;

стараетесь угадать незнакомое слово в контексте;

ищете значения в одноязычном словаре;

ищете предложения-примеры;

читаете и слушаете.

Активный словарный запас – это те слова, которые вы и понимаете, и используете. Пополняется путем:

написания историй, сочинений, которые связаны именно с вами;

постоянного использования нового слова в разговорах на различные темы;

придумывая самостоятельные примеры-предложения, которые ассоциируются с вашей жизнью и жизнью ваших близких.

Наша задача – научиться пополнять именно активный словарный запас. Для этого надо владеть методами, которыми мы с вами и делимся.

Repeat, repeat, repeat

Как завещал еще дедушка В. И. Ленин: учиться, учиться и еще раз учиться. Так же и с новыми английскими словами: повторять, повторять и еще раз повторять. Если вы не будете регулярно повторять то, что выучили, ваша память сотрет информацию. Используйте технику интервального повторения: выучили английское слово – повторите его через 20-30 минут – через день – через 2-3 дня –2-3 месяца.

Этот метод с научно доказанной эффективностью был описан еще товарищем Эббингаузом, немецким психологом. Здесь также важно понимать, кто вы по типу личности:

визуал или кинестетик – повторяйте через многочисленное прописывание слова;

аудиал – прослушивайте новое слово в речи носителя, в фильмах, сериалах и пр.

Группы слов

Один из самых распространенных и действенных методов: объединять новые слова в группы. Каждая группа соответствует новой теме: семья, хобби, путешествия, учеба и т.д.

Кстати, сюда же можно включить крутую фишку, основанную на эффекте изоляции, еще его называют эффектом Ресторффа: в группу слов влючите «чужестранца», т.е. слово, которое совершенно сюда не вписывается. Данный эффект основан на характерных свойствах памяти: мозг всегда запоминает наиболее выделяющийся элемент.

Карточки

Самый эффективный способ, как быстро и легко выучить много слов на английском языке – это создание карточек (flashcards). Это могут быть яркие стикеры, наклеенные на предметы (желтый стикер с надписью chair на стуле, например) или целые постеры с лексикой на заданную тематику. Повесьте их в те места в квартире или на работе, где чаще всего бываете, можно даже в туалете!

Также в книжных магазинах и языковых центрах продаются уже готовые флэш-карты различных вариантов: на одной стороне карточки слово на русском языке, на оборотной – на английском; на одной стороне слово на английском языке только с буквами вразброс и заданной тематикой, на оборотной стороне – правильное слово.

Карточки-2

Более сложный вариант, но очень мощный, чтобы прокачать свой лексикон: с новым словом составьте 4-5 предложений в разных контекстах.

Важный момент: каждое предложение, которое вы составляете обязательно должно иметь к вам непосредственное отношение. Это может быть реальная ситуация из вашей жизни или жизни ваших ближайших родственников, ваши чувства и эмоции и пр. Главное писать именно о личном, если это будут общие фразы, новое слово вы не запомните. Поверьте, этот метод реально работает.

Например, слово challenge вызов, проблема, сложная задача:

I`m bored at work, I need a new challenge. Мне скучно на работе, мне необходима новая сложная задача. Teaching teenagers is fun, but it can be very challenging. Учить подростков – весело, но иногда очень проблематично. Running the marathon was one of the biggest challenges I've ever faced. Пробежать этот марафон было самым большим вызовом самому себе, с которым я когда-либо сталкивался. My sister is a really determined person; she is not someone who will run away from a challenge. Моя сестра – решительный человек, она никогда не станет убегать от проблем.

Этот же метод можно использовать и в обратную сторону: составьте карточки таким образом, чтобы новое слово нужно было вспомнить самостоятельно и вставить в нужное место:

I`m bored at work, I need a __________________________ . Teaching teenagers is fun, but _______________ . Running the marathon was _____________ . My sister is a really determined person ____________ .

Обратите внимание, что в первом предложении вам нужно добавить лишь слово, тогда как в последних требуется уже целая смысловая фраза.

Составление списков

Составляйте списки слов: каждый список соответствует определенной теме. Все, что от вас требуется – это написать слова на английском языке в одним столбец, перевод на родной язык – в другом столбце.

Это занятие может показаться скучным, но метод действенный, особенно, если вы визуал или кинестетик.

Animals cat кошка dog собака monkey обезьянка turtle черепаха

Учите интересное

Как уже говорилось выше, наш мозг очень хорошо воспринимает ту информацию, которая нам интересна. Можете с легкостью адаптировать любую изучаемую тему под то, чем вы действительно увлечены.

Например, вы поклонник сериала «Игра престолов». Сгенерируйте слова и фразы новый лексики с любимым фильмом: snow снег, castle замок, beautiful queen красивая королева, winter зима, battle сражение и т.д.

Beautiful Queen and King of the North

Уверяю, что при помощи этого способа новые слова вы начнете учить очень быстро и легко (возможно, даже за 5 минут), и они останутся именно в долговременной памяти. Согласитесь, отличное занятие – совмещать полезное с приятным.

Родной язык

Еще один действенный метод – находить ассоциации к новому слову в родном языке. Это, как минимум, увлекательно:

to sleep – спать – глаза слип аются;

– спать – глаза аются; leg – нога – ляг нуть;

– нога – нуть; enemy – враг – это не мы.

Забавно, правда?

Приложения для мобильных телефонов

Современные тенденции позволяют изучать новые слова различными способами. Сегодня существует множество приложений, заточенных именно на отработку лексики английского языка.

Одно из самых популярных: Quizlet.

Ссылка для скачивания App Store и Google Play

Приложение помогает правильно учить новые слова: тут вы отработаете и произношение, и написание, и восприятие. Согласитесь, отличный способ не только усвоить, но и запомнить навсегда новое слово. Построено на базе метода, о котором мы говорили выше: обучение по карточкам. Элемент игры в Quizlet помогает дольше обычного задерживать внимание обучающегося, даже если это школьник-семилетка.

И еще одно приложение, достойное внимания Anki Flashcards.

Ссылка для скачивания App Store и Google Play

Приложение Anki разработано по тому же принципу карточек. Загружайте свои колоды карт или скачивайте уже готовые. Проводите время с максимальной пользой даже находясь в пробке или очереди!

Дополнительные сервисы

Предлагаем также пару сервисов на отработку лексики. Они, конечно, для более продвинутых:

чудесный словарик, совмещающий науку и игру, поможет вам лучше запоминать английские слова;

всем известный British Council с уже разработанной программой обучения.

Подводим итоги: чтобы максимально быстро и эффективно учить новую лексику английского языка достаточно знать основные методы. Не забывайте, что словарный запас – это не только слова, а еще и целые фразы, устойчивые выражения. Старайтесь учить не только списки слов, но и выражения.

Не стоит нагружать себя сразу сотней новых слов: оптимальное количество – 5-10 в день максимум на полчаса занятия.

Все мы помним еще из легендарного фильма «17 мгновений весны», что мозг лучше запоминает ту информацию, которая прозвучала в начале и в конце. Этим принципом также можно руководствоваться и при работе над своим лексиконом: самое сложное на начало и конец.

И самое главное: нет ничего невозможного, когда у вас есть четкая цель и методы для ее достижения!