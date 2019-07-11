Содержание: Сколько слов необходимо знать на каждом уровне языка Beginner A0 Elementary A1 Pre-Intermediate A2 Intermediate B1 Upper-Intermediate B2 Advanced C1 Fluent C2 Сколько слов надо знать, чтобы говорить свободно

Наверняка каждому, кто владеет английским выше уровня Pre-Intermediate, приходилось слышать вопрос: «А ты правда понимаешь, о чём она спела? А о чём? А переведи?!» Или: «А сколько слов из словаря знаешь?»

И правда: сколько английских слов надо знать, чтобы понимать, о чём поют в песнях и говорят в фильмах? Каким словарным запасом надо обладать, чтобы мало-мальски отражать речь носителя языка? Как новичку не испугаться выданного учителем словаря, в котором, oh mine god, 355000 слов? Их надо прямо все выучить?

И тут стоит задуматься:

Сколько вообще слов в английском языке?

Как быть со словами, у которых не одно значение? Оксфордский словарь, на секундочку, насчитывает порядка 460 толкований слова «set».

Фразовые глаголы считать за одно слово или за два?

Как быть со словами типа ice cream и hot dog?

read (читать), reading (чтение), read (читал) – это разные слова или разные грамматические формы?

Всем известная «группа британских ученых» всё-таки озадачились вопросом, сколько слов в их родном языке:

171000, которые используются в повседневной жизни;

47000 устаревших слов.

Выходит, чтобы бегло говорить и понимать язык, бедолаге-новичку надо выучить 171 тысячу новых слов?!

Нет.

Наверное, вы слышали о методе Парето 80/20: чтобы усвоить 80% информации, надо приложить 20% усилий. Этот метод работает и в изучении лексики английского языка.

Чтобы понимать 95% текста достаточно иметь в своём словарном запасе порядка 3000 слов.

Поэтому в корне неверно ставить себе целью знать каждое слово английского языка. Вы ее не достигнете. Ведь даже native speaker имеет вокабуляр не более 20000 слов. Есть подозрения, что он даже не знает об этом…

Нет-нет, бесспорно, богатый словарный запас – это важно и его действительно необходимо увеличивать. На чём действительно стоит сделать фокус, так это на том, чтобы как можно чаще использовать в речи слова, которые вы уже знаете.

Делайте упор на построение предложений, а не на количестве выученных слов. Навык строить предложение из актуального словарного запаса приведёт вас к желаемому результату быстрее.

Сколько слов необходимо знать на каждом уровне языка

Как мы знаем, у уровней английского языка есть своя иерархия. И каждой из них соответствует примерное количество слов, которыми вы должны уметь оперировать.

Beginner A0

На этапе знакомства с языком о каком-то определённом количестве говорить рано. Лексика ограничивается знанием букв алфавита и максимум 200-ми словами из серии: dog, cat, London, please, no/yes.

Оказавшись в среде носителей языка, вы будете чувствовать только боль и печаль, поэтому пока не стоит туда и погружаться.

Elementary A1

Новый уровень (уровень выживания) – новые слова. Здесь ваш словарный запас расширяется до 1000. Своим новым друзьям англичанам вы уже сможете поведать о себе, своей семье, о том, где живете и чем занимаетесь. Но на уровне общих фраз и повседневных поверхностных разговоров.

Pre-Intermediate A2

Около 2000 слов станут доступны вам на уровне А2. Это значит, что вы уже перестали заикаться от волнения, когда вас спрашивают что-то о жизненных взглядах, досуге или предстоящих путешествиях.

Intermediate B1

Вы уже на довольно уверенном уровне с запасом слов в 3000 единиц. Вас нисколько не смутит вопрос: «Что ты чувствуешь ко мне?» Сможете описать свои эмоции, не боясь подобрать подходящий эпитет. Уже не страшно оказаться одному в англоязычном городе и спросить дорогу до аэропорта. А иногда и самому подробно описать её затерявшемуся туристу уровня А1.

Upper-Intermediate B2

На этом этапе вы уже не можете ударить в грязь лицом и должны ловко владеть словарным запасом в 4000 слов. Всё необходимое для общения с носителями языка у вас уже есть: хорошая скорость восприятия чужой речи, способность в устной и письменной форме выражать свои мысли и личные взгляды.

Advanced C1

Заметьте, вы уже давно перешагнули порог в 3000 слов, о котором мы говорили в начале. Более 90% подаваемой информации в статьях, книгах, новостях и фильмах более чем доступна. Понимаете и употребляете идиомы, можете читать между строк и улавливать скрытые значения слов. Кстати, на уровне Advanced вы уже даже не задумываетесь, а сколько же слов из Оксфордского словаря уже знаете..?

Fluent C2

Уровень носителя языка. В идеале здесь ваш словарный запас достигает таких высот, что сложно сосчитать: более 6500 слов. Даже если вам «подсунут» в ходе беседы высокообразованного англичанина, вы не растеряетесь и в красках расскажете ему о своей диссертации.

Сколько слов надо знать, чтобы говорить свободно

И снова вернёмся к вопросу: сколько слов надо иметь в лексиконе, чтобы свободно говорить и понимать носителя языка?

Важно Уровень fluent speaker измеряется не количеством слов в запасе, а вашей способностью их использовать в повседневной речи. Вы просто теряете время, если фокусируетесь исключительно на желании выучить как можно больше слов.

Не стоит забывать факт: лексикон человека делится на активный и пассивный. Активный – это те слова и выражения, которые вы употребляете в своей речи постоянно, с пониманием и удовольствием. Пассивный словарный запас – те слова, которые вы узнаете в речи собеседника, но в собственной не используете.

Чтобы выйти на уровень свободного владения английским языком необходимо активировать свой пассивный словарный запас. Как это сделать? Учиться и практиковаться. А потом снова практиковаться и учиться. Больше вариантов нет.

Свободным английским можно считать уровень Advanced с 5000-6000 слов в арсенале. Как показывает практика, с «нуля» к этой вершине понадобится идти 3-4 года.

Интересный факт Американский писатель Доктор Сьюз, автор известнейшего «Гринча, который украл Рождество», в 1960 г. написал книгу с использованием всего 50-ти слов.

Как видите, для того, чтобы вас поняли, не обязательно учить словарь от корки до корки. Постепенно увеличивать лексикон важно, так же как и учиться внедрять его в свою разговорную практику.