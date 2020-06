Наверняка, еще будучи школьником, вас мучал вопрос «Как быстрее выучить урок про Королеву Елизавету и ее бесконечных родственников, чтобы мама отстала и отпустила погулять?» Жаль, что тогда не было таких девайсов для изучения английского, как сейчас.

Сегодня вы взрослая, самодостаточная личность. Заветные аттестаты и дипломы давно получены. Но, согласитесь, будет обидно, если в важную для карьеры заграничную командировку отправят не вас, а коллегу, потому что уровень английского у него выше. А если к вам планируют визит потенциальные бизнес-партнеры, владеющие крупной международной компанией, а ваш английский находится где-то на уровне между «London is the capital of Great Britain» и «One cola, two beers, please»?

Ситуации, которые заставят напрячься и судорожно искать ответ на вопрос: «Как? Как быстро выучить английский язык?» Наверное, мама была права...

Хотелось бы, конечно, вам предложить красную и синюю таблетки. Выберете первую – проснетесь на следующее утро с уровнем Upper-Intermediate, вторую – с уровнем Advanced. Но нет. Самого быстрого способа как такового не существует. Однако, есть методики ускоренного изучения, которые вполне могут помочь в усвоении нового материала или подтянуть уже имеющиеся пару чемоданов знаний.

Парадоксально, но, чтобы быстро и легко выучить английский язык, надо его знать. Знать на уровне, когда нет необходимости за каждым вторым неизвестным словом обращаться в словарь или просить преподавателя говорить помедленнее, потому что вы не успеваете за его речью.

Сегодня существует множество школ, курсов и языковых центров, которые пестрят рекламами: «Быстрое обучение английскому! С нулевого до продвинутого уровня за 3 месяца!» или «Вам предстоит важная командировка за рубеж? Только в нашей школе вы будете обучаться английскому по самому быстрому способу!» Это стандартные акции интенсивных курсов. Мы обязательно о них поговорим (они тоже очень полезны), но чуть позже.



Как быстро выучить английский язык самостоятельно

Самообразование – хорошая вещь. Но когда вы решаете, что справитесь самостоятельно, не прибегая к помощи преподавателей, вы должны четко понимать:

работать придется много;

вам никто не придет на помощь, когда какой-то момент будет непонятен (кроме Google);

у вас должно быть повышенное чувство ответственности и самодисциплины;

вы должны быть самокритичным и объективно оценивать свои успехи и «неуспехи».

Итак, если все вышеперечисленное вас не останавливает, предлагаем обратить внимание на несколько основных моментов, которые помогут быстрее освоить язык.

Определение цели и составление плана

Как учитель готовится к своему уроку, также и вам необходимо составить четкий план обучения. Отталкиваться стоит от цели, которую вы преследуете:

перейти с одного уровня на другой;

значительно расширить словарный запас под конкретную ситуацию;

снять внутреннее напряжение, которое возникает при разговоре с носителем языка;

повысить свой рейтинг среди кандидатов на желаемую должность.

Не ставьте перед собой непосильные задачи. 100 новых слов ежедневно не дадут желаемого результата. Не отработанная до конца тема грамматики запутает еще больше. Ваш план должен быть реальным, то есть таким, который не заставит спать по 3 часа, жить на кофеине и в итоге уехать в долгожданную командировку с нервным расстройством.

Современные методы изучения английского

Пользуйтесь тем, что предлагает сегодня образование. И здесь мы говорим не столько о языковых курсах и многочисленных учебных пособиях, сколько о современных методах. Именно они отлично подходят для самообразования.

Мобильные приложения. С их помощью можно заметно повысить свой уровень. Главные преимущества мобильных приложений:

устанавливаются на любое устройство;

это удобно: вы можете заниматься в любое время и любом месте;

ваши занятия в приложении будут ориентированы под вас, потому что вначале всегда предлагается тест на определение уровня языка;

разные приложения заточены на отработку разных навыков: пополнение словарного запаса, грамматические тесты и пр.;

есть приложения с огромными коллекциями любимых фильмов и сериалов: можно смотреть с оригинальным переводом (не пугайтесь, субтитры придут на помощь).

Среди обзора приложений вы обязательно найдете тот, который вам понравится.

Подкасты для изучения английского. Подкасты можно сравнить с радиопередачей. Они непродолжительные по времени, а по удобству и привлекательности идут наравне с мобильными приложениями. Главное преимущество подкаста – можно найти абсолютно любую интересующую вас тему:

инновационные технологии и образование;

политика и история;

актуальные новости;

здоровье и окружающий мир;

искусство и музыка.

Есть подкасты для новичков, где речь спикера не быстрая и понятная, а есть посложнее, для более продвинутых.

Выбирайте на здоровье!

Как быстро выучить английский язык дома

Дома тоже можно успешно заниматься английским, главное знать, какой из методов быстрее приведет к прогрессу в делах. Обучение по Skype – отличная альтернатива занятиям с репетитором.

Это точно вариант для вас, если:

нет времени идти в ногу с целой группой;

вам необходим индивидуальный подход, потому что вы ограничены во времени;

вы усидчивы и можете подолгу концентрироваться на одном занятии.

Не спешите смеяться, но мультфильмы также помогут вам в самостоятельном изучении языка. Естественно, мы о мультфильмах на английском языке. Вся прелесть в том, что речь в них распознать очень легко: люди, которые их озвучивают, четко произносят слова, никуда не торопятся и редко употребляют сленговые словечки и диалект. Так что смело выбирайте любимый мультик и наслаждайтесь.

Посещение интенсивных курсов

Сразу стоит оговориться, что подобного вида курсы подойдут не всем. Формат таких занятий включает в себя следующее:

объемный и интенсивный поток информации;

достаточно большие домашние задания;

занятия в группе, где не будет возможности получить индивидуальную консультацию (кто первый встал – того и тапки, как говорится).

Главная фишка интенсива – это разговорная практика и отработка специфической лексики. Здесь все придумано за вас: вы будете участвовать в дебатах и лингвистических играх, ставить спектакли и смотреть фильмы в оригинале, погружаться в ситуации риска, чтобы суметь правильно среагировать на неродную речь в чужой стране.

Вам подойдут интенсивные курсы, если:

у вас есть цель освоить какую-то тему к определенному сроку;

вы постоянно в командировках и на связи с иностранными партнерами;

скоро экзамен на подтверждение уровня, а подготовиться на 100% вы не успеваете.



Как быстро выучить разговорный английский

Конечно, можно и не учить, а воспользоваться Google переводчиком или разговорником. Но согласитесь, это будет выглядеть непрофессионально. Особенно на каком-нибудь серьезном мероприятии типа встречи с международной делегацией или при заключении договора на экспорт супер дорогого и супер английского оборудования.

Поэтому лучший способ блеснуть беглым английским – это бесконечно его практиковать:

Беседы с носителями языка. Если нет подходящего англоговорящего друга, пользуйтесь мобильными приложениями, подкастами, занятиями по Skype.

Постоянное пополнение словарного запаса. И тут мы говорим не о бездумном заучивании по 100 новых слов ежедневно, а о запоминании сразу целых фраз и предложений. Лучше всего, если это будут как раз те словосочетания, которые связаны с вашей сферой деятельности.

Посещение интенсивных курсов разговорного английского языка, о которых мы говорили чуть выше. Сложный, но очень действенный способ научиться говорить бегло на повседневные темы.

Как видите, способов быстрого изучения, а если быть точнее – способов ускорить процесс изучения английского, достаточно. Главное – это ваша цель, мотивация и желание, тем более, когда эти способы такие современные, интересные и нескучные!