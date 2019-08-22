Содержание:

ТОП 3 лучших подкаста для изучения английского Подкасты на английском для начинающих 6-minute English from the BBC Don`t speak The British Council Podcast Подкасты для уровня Intermediate Luke's English Podcast This American Life Stuff You Missed In History Class



Как вы думаете, какой самый действенный способ усовершенствовать свой английский?

Может быть, ежедневные упражнения и тесты на грамматику?

Или постоянное заучивание новых слов и фраз?

Чтение книг и журналов в оригинале?

Возможно.

Однако, самым результативным считается полное погружение в язык.

Как это сделать, спросите вы?

Если переехать в англоязычную страну или окружить себя исключительно носителями языка вариант, мягко говоря, экстремальный и не для всех, то постоянное прослушивание аудио и видео файлов на английском доступно многим.

Вы когда-нибудь слышали о подкастах?

Если нет, знакомьтесь!

Подкасты – аудио и видеозаписи, чем-то похожие на небольшие радио и телепередачи.

Достаточно удобный формат самообразования, так как слушать их можно где угодно и когда угодно: на прогулке с собакой, по дороге на работу, скучая в пробке.

Но так как мы говорим об изучении английского языка, то и интересуют нас исключительно английские подкасты.

Это действительно очень крутая возможность окружить себя англоязычной речью, если вы не житель Лондона или его окрестностей.

Ошибочно полагать, что новые знания можно получить только с помощью бесконечных тестов и текстов, заучивая формы глагола и новую грамматику.

Человеческий мозг удивителен и работает, даже когда мы не подозреваем об этом.

За те 20 минут, что вы едете на работу и слушаете подкаст на английском языке, в котором понимаете только каждое пятое слово, ваш мозг все равно перерабатывает и сохраняет информацию.

Использование подкастов поможет тем из вас, кто теряется, слушая речь носителя языка, кому сложно воспринимать фильмы на английском, кому хочется остановить слишком быстрый поток слов или, как на Youtube, замедлить скорость воспроизведения.

Главные преимущества использования подкастов для изучения английского

На любом устройстве и в любое время: смартфон, ноутбук, планшет или аудиосистема в вашем автомобиле.

100% вероятности, что вы найдете подкаст на любую интересующую вас тему.

Возможность не только слушать, но и читать текст (многие подкасты содержат транскрипцию).

Это несложно, интересно и увлекательно.

ТОП 3 лучших подкаста для изучения английского

А теперь к главному: Что слушать? Где слушать? Как слушать?

Прежде чем начать рекомендовать тот или иной подкаст для изучения английского, хочется сделать акцент на том, как правильно их использовать.

Следуйте следующим рекомендациям, чтобы довести ваши навыки слушания до совершенства:

хотя бы один раз в течение дня выделите 5-10 минут, когда вы сможете слушать запись, ни на что не отвлекаясь;

выберете подкаст, который будет интересен вам. Это важно, иначе вы будете слушать, но не услышите;

прослушайте подкаст, не заглядывая в пояснения (если они есть): как много вам удалось понять, сможете ли выделить главную мысль?

прослушайте еще раз, но уже подсматривая в текст: это поможет определить новые для себя слова, грамматические конструкции и отметить естественное произношение;

используйте контекст, чтобы постараться понять, что значит то или иное незнакомое слово;

самое главное: не отчаивайтесь, даже если вам кажется непонятным всё. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее англоязычная речь станет узнаваемой.

Подкасты можно слушать онлайн или загружать на устройство. У iOS есть встроенное приложение Podcasts, для Android необходимо скачивать через Play Market. Приложений много – выбирайте на ваш вкус.

Puzzle English

Понимай английский на слух!

Это онлайн-сервис, предназначенный для самостоятельного изучения английского языка.

Здесь вы найдете мини-игры, упражнения для пополнения словарного запаса, диалоги с виртуальным собеседником, книги и видео, авторские и детские курсы.

На сайте и в приложении есть подкасты для любого уровня. Они распределены по уровням сложности, темам и категориям (диалоги с носителем языка, Daily English, Phrasal Verbs и многое другое).

Можно выбрать подкаст по акценту: доступны записи носителей языка с британским, американским и австралийским произношением. Аудио сопровождается текстом, к каждому подкасту дается список слов, которые могут показаться ученику сложными. Все слова в тексте кликабельны.

В бесплатном режиме доступно только 5 минут записи. Чтобы слушать подкасты без ограничений, нужно приобрести Премиум-доступ.

Puzzle English Цена: Бесплатно Puzzle English Цена: Бесплатно В наш топ-чарт попал также BigAppleSchool Это целое языковое сообщество, которое помимо обучающих программ и уроков с носителями языка, предлагает огромное количество подкастов на совершенно разные темы: разговоры об искусстве и музыке; секреты о том, как жить долго и счастливо в браке, спорт и кинематограф; как выжить в России (руководство для иностранцев, конечно). Ссылка BigAppleSchool Еще один достаточно полезный и информативный подкаст Voice of America. Самая главная его ценность в том, что все спикеры говорят в достаточно удобном темпе: не быстро, чтобы вы успевали понимать каждое слово. «Голос Америки» можно сравнить с новостным каналом: актуальные мировые события, новейшие достижения науки и техники, современные тренды, здоровье и образ жизни и многое-многое другое. Ссылка Voice of America Ну и наш фаворит: TED. Ideas worth spreading (Идеи, которые стоит распространять) – главный слоган подкаста действительно отражает его суть. Наука, общество, коллаборации, здоровье, природа, наше общее будущее и пр., – просто нескончаемый ресурс для самообразования.

Будет удивительно, если на этой площадке вы не найдете что-то по душе.

Работать с ним одно удовольствие, потому что можно включить субтитры, чтобы проще воспринимать говорящего. Ссылка TED Подкасты на английском для начинающих Такие подкасты для изучения английского создаются специально для неносителей языка, и чем-то похожи на обыкновенные уроки с фокусом на грамматику, словарный запас, фразовые глаголы, идиомы и пр. Чем отличаются подкасты для новичков? специально не быстрая скорость речи спикера;

чистое произношение без акцента;

приоритет на грамматику;

пояснения идиом, фразовых глаголов, ключевых выражений. Перед вами 3 подкаста, созданные специально для изучающих английский, как неродной язык: 6-minute English from the BBC Интересные шестиминутные дискуссии известных ведущих канала BBC.

Темы разнообразны: искусство давать чаевые, есть ли у вас интернет-зависимость, женский футбол, как избавиться от бессонницы, мозг подростка и многое другое.

Присоединяйтесь к подкасту, который слушает, без преувеличения, весь мир. Ссылка 6-minute English from the BBC Don`t speak



Это российский подкаст.

Его создатель Андрей Гуляев, преподаватель-полиглот.

Более 3-х млн. прослушиваний говорят о том, что сервис более чем актуален и популярен.

Также удобен тем, что уроки ведутся на русском языке.

Английская интонация, особенности американского произношения, как правильно учить неправильные глаголы, как «скороговорить» на английском и множество других тем. Ссылка Don`t speak The British Council Podcast British Council настолько крутые, что создали свой личный сервис с подкастами.

Еще круче их делает то, что предлагаются они в сопровождении с текстом.

С его помощью вы обязательно исправите произношение и пополните словарный запас.

В конце каждой темы небольшой тест: насколько вы усвоили то, что услышали. Ссылка The British Council Podcast Подкасты для уровня Intermediate Подкасты для уровня Intermediate и выше уже более сложные: содержат аутентичные языковые и речевые шаблоны, естественную интонацию и произношение, выражения, используемые в реальной жизни. На наш взгляд, 3 самых топовых: Luke's English Podcast Позитивный англичанин Люк пишет свои подкасты уже много лет специально для тех, кто изучает язык.

Их уже более 600, поэтому вы обязательно найдете что-то интересное для себя. Ссылка Luke's English Podcast This American Life Готовьтесь смеяться, плакать, удивляться и узнавать новое!

Свежие темы каждую неделю, включающие истории из реальной жизни американцев.

Это действительно интересно. Ссылка This American Life Stuff You Missed In History Class Название говорит само за себя: «Материал, который вы пропустили на уроках истории».

Здесь собрано действительно много информации: биографии известных личностей, история гражданского права, европейская история, история медицины, прав женщины и многое другое. Ссылка Stuff You Missed In History Class А теперь у меня для вас хорошие новости: все описанные выше подкасты – бесплатные.

Так что экономьте семейный бюджет, но не экономьте на источниках для новых знаний: пользуйтесь каждой возможностью (а их сегодня так много), чтобы совершенствовать себя и свой английский.