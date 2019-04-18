Начиная изучать язык, мы часто задаемся вопросом - как сделать так, чтобы учиться хотелось, чтобы процесс обучения вызывал позитивные эмоции и приносил результаты?
На мой взгляд, важная составляющая успеха - выбор интересного, увлекательного материала. Один из хороших вариантов - взять адаптированную художественную книгу, привлекательного для вас жанра. Это могут быть короткие рассказы, детективы, приключения, мелодрамы, фантастика, классика и все, чем богата мировая литература.
Я думаю, стоит сказать пару слов о том, что такое адаптированная литература. Само название говорит за себя. Адаптированный, значит упрощенный. За основу берется сюжет оригинального произведения и пересказывается более простыми словами с использованием менее сложных грамматических конструкций и оборотов. Это важно для тех, кто только начал учить язык или занимается не столь давно, чтобы читать произведения в их первозданном виде. Также истории могут быть придуманы именно для учебных целей и не иметь первоисточника. Конечно, трудно поспорить с тем, что читать подлинник интереснее, нежели его упрощенный вариант. Когда человек знает английский в достаточной степени, чтобы оценить красоту языка автора, это действительно так. На пути к такому уровню адаптированная литература может сослужить хорошую службу. Это подтверждено многими из моих учеников. :) Чтение книг может приносить много радости - огромное удовольствие читать на английском и действительно понимать о чем идет речь. К тому же сюжеты обычно интересны или даже весьма интересны. :)
Как правило, такая литература подразделяется на 6-7 уровней (зависит от издательства) от 0 уровня до 6-го, где
0 - Easystarts ( легкое начало )
1 - Beginner ( начинающий )
2 - Elementary ( простой )
3 - Pre-Intermediate ( ниже среднего )
4 - Intermediate ( средний )
5 - Upper Intermediate ( выше среднего )
6 - Advanced ( продвинутый )
Выбирайте книгу вашего уровня, чтобы не было слишком скучно или чересчур трудно. :)
Я очень рекомендую выбирать учебные материалы зарубежного издательства, а не российского. В книгах английских и американских издательских домов нет ошибок и текст адаптирован качественно, ибо это делают носители языка.
Наиболее известные у нас издательства:
Oxford Bookworms Library
Penguin Readers
Cambridge University Press
Macmillan
Кстати, вы можете не только читать книги, но и слушать текст - в комплекте обычно прилагается диск. Это очень важный момент, потому что именно комплексная работа с книгой и диском приносит желанные плоды.
Вот алгоритм, по которому я часто и успешно занимаюсь со своими учениками:
1) Прослушиваете текст (небольшой отрывок для начала, потом можно увеличивать) 3-4 раза не глядя в книгу, стараясь уловить общий смысл.
2) Читаете этот отрывок (сначала про себя), переводите, незнакомые слова, словосочетания, выписываете и учите, удобным для вас способом.
3) Слушаете 3-4 раза, глядя в текст.
4) Повторяете за дикторам по предложению. Ставите на паузу и повторяете. Старайтесь повторить с такой же интонацией и произношением звуков как диктор.
5) Читаете текст вслух (от 1 раза до бесконечности :).
6) Слушаете еще раз (лучше несколько) глядя в текст и не глядя.
7) Пишете вопросы к тексту и/или составляете письменный пересказ.
Работа с книгой в таком ключе охватывает несколько важнейших аспектов:
- обучение восприятию речи на слух
- пополнение словарного запаса
- тренировка написания
- работа с произношением и английскими интонациями
- практика в чтении
А если у вас есть друг или преподаватель, с которым можно обсудить этот текст, пересказать, поделиться впечатлениями, то обучение становится еще более результативным. :)
Читайте и слушайте с удовольствием!
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