Вы мечтаете говорить на иностранном языке, и время от времени садитесь за учебу, но неизменно бросаете это дело? Через время пытаетесь снова, и снова бросаете? Предпринимаете попытки в течение нескольких лет, и хоть в душе теплиться надежда, временами вы говорите себе: «это не для меня»?

Знакомая картина? Что же, это вовсе не означает, что вам это не удастся никогда. Давайте разберемся, какие барьеры мешают вам достичь желаемой цели и как их обойти.

Иностранный язык – это не сложно.

Нас еще с детства приучили, что если хочешь чего-то, то этого можно добиться только тяжким трудом.

И в итоге многим кажется, что овладеть иностранным языком могут только избранные, что для этого нужно иметь склонность к языкам, а если способностей нет, то вариант только один – много работать.

Но для чего вы хотите знать иностранный язык? Вряд ли для того, чтобы много и рутинно работать. Напротив, сознание рисует радужные перспективы, такие как командировки в зарубежные страны, присутствие на интересных мероприятиях, знакомство и общение с иностранцами. Что еще? Вы просто включаете телевизор, где говорят на иностранном языке, и все понимаете, берете любую книгу – читаете ее с удовольствием, не спотыкаясь о сложные фразы.

Иными словами, ваши истинные желания никак не совпадают с тем, что вы пытаетесь заставить себя делать.

Многие думают: «у меня недостаточно мотивации, я вот уже несколько лет пытаюсь…». Вовсе нет! С мотивацией у вас как раз-таки все хорошо, иначе, почему вы в течение столь продолжительного времени возвращаетесь к этой идее, несмотря на многочисленные неудачи?

Так как же все-таки выучить язык, если в прошлом это у вас не получалось?

Зацепите себя чем-нибудь

Любите чатиться?

Долой ваш обычный аккуант на русском! Создайте себе новую учетную запись, найдите сайты языкового обмена и начните общаться с носителями языка!

Любите смотреть фильмы/сериалы?

Найдите фильмы с французской языковой дорожкой и/или субтитрами.

Делайте то, что для вас не составляет особого труда

Тратите на дорогу от 30 минут до нескольких часов? Ждете где-то в очереди?

Установите себе на телефон обучающую программу, возьмите с собой адаптированную книгу или учебник.

Если вы за рулем, тогда вам помогут аудиокниги или аудио-уроки по иностранному языку.

У вас постоянно включена музыка?

Найдите песни иностранных исполнителей или включите радио той страны, язык которой вы изучаете.

Может показаться, что все это слишком просто. Но поверьте, если бы вы вместо того чтобы делать большие перерывы между «серьезными» занятиями, обучались бы таким способом, ваше знание языка было бы на 1-2 уровня выше, чем сейчас.

Положительные эффекты:

Радио, песни, фильмы с субтитрами

Самый первый эффект, который вы заметите: начнете воспринимать речь не как нечто слитное, а будете различать отдельные слова и фразы (когда говорят «речь как музыка» - это значит, что ну совсем не понимают язык). Вы будете видеть новое слово и уже знать, как его произносить. Ведь не раз приходилось ломать голову над произношением, увидев незнакомое слово? Теперь таких слов станет меньше! Ваша речь будет более правильной. Вы заметите, что уже знаете, как сказать некоторые вещи. Еще бы, ведь вы не раз уже это слышали!

Общение с носителями языка

Даже если вы будете вовсю использовать словарь для написания сообщений и расшифровки ответов, очень скоро вы убедитесь, что запомнили общие фразы, а также наиболее употребимые слова. Вы обнаружите, что когда хотите что-то сказать, то… слова находятся! А это очень важно. Многие люди упускают из вида этот навык, в итоге, часто получается такая картина: «то, что написано и сказано вслух понимаю, а сам сказать не могу».

Чтобы все языковые навыки были развиты в равной степени, обязательно нужно упражняться в выражении мыслей, а общение на форумах и в чатах в этом вам очень поможет.