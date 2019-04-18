Существует мнение, что для того, чтобы по- настоящему научиться говорить на английском языке, нужно погрузиться в него. Вы скажете, что для этого необходимо уехать жить в англоязычную страну, однако это совсем не обязательно. Практика показывает, что при правильном подходе к изучению английского я зыка можно добиться очень хороших результатов в сравнительно короткие сроки, надо только полностью погрузиться в изучение.

Обыкновенно язык разделяют на три главные части. Выделяют говорение, понимание языка на слух и, конечно, чтение. Так вот овладение всеми тремя компонентами через отдельную напряжённую работу с каждым из них и является залогом эффективного обучения.

Начинать изучение языка всегда нужно с долгого и упорного прослушивания речи носителей языка. Не пугайтесь, что поначалу вы не будете всё понимать, продолжайте слушать постепенно привыкая к звукам и интонациям. Пытайтесь повторять услышанные фразы подражая носителям языка. И наконец, смотрите фильмы и сериалы, стараясь услышать и понять суть происходящего, слушайте аудио книги и радиопередачи.

Старайтесь так же больше читать на английском языке. Выбирайте журналы и книги, которые Вам интересны. Вы должны прочитать километры и километры строчек и страниц на изучаемом языке. Правило здесь только одно: читайте много и с удовольствием. Примером здесь может послужить отношение детей к Гарри Поттеру: они так полюбили этого героя, что не хотели ждать, пока переведут книги на русский — они доставали и читали их на английском. Им было интересно — а это главное в обучении любому делу.

Другой очень важный момент в отношении грамматики английского языка – постарайтесь её понять и принять такой, какая она есть. Старайтесь не просто зазубривать правила, а запоминать в каких ситуациях необходимо применение той или иной грамматической конструкции. Фактически, «подружитесь» с ней. Не заметите сами, как выучите все шестнадцать времен и будете поражать англичанина своим точным использованием грамматики.

И конечно практикуйте говорение. Общайтесь в социальных сетях или учите английский по skype с носителем языка. Пойдите на курсы и говорите, говорите. Забудьте о стеснительности и страхе перед ошибками. Более того, радуйтесь, когда вас поправляют – ведь ошибки это важный элемент качественного обучения. Старайтесь не принимать исправления близко к сердцу — то, насколько хорошо вы говорите, ни в коем случае не характеризует вас как личность. Вы не в школе — и то: задача школы была обучить, а не запугать.

Посещайте разговорные клубы с носителями языка - это великолепная возможность применить на практике, полученные на занятиях знания и пообщаться на интересные темы на иностранном языке. Ментальность европейцев такова, что они не будут вас ни передразнивать (тем более им как ведущим не положено), ни смеяться. Лишь поправят или в крайнем случае попросят говорить более простыми фразами. Имейте в виду: скорость речи лишь косвенно отражает ваше владение языком.

Старайтесь заниматься регулярно, лучше всего каждый день и в определённое время, таким образом, вы будете воспитывать себя, свой мозг и умственные рефлексы. Главное поставить себе цель, постоянно следить за её выполнением и верить в положительный результат. У Вас обязательно всё получится, и со временем Вы сами ощутите свой прогресс.