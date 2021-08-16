В нашей жизни есть вещи, без которых мы уже не представляем свою жизнь: смартфоны, соцсети, доставка еды, кофе с собой и дистанционное образование.

Сейчас мы чему угодно можем научиться онлайн без отрыва от основной жизни и деятельности, в любое комфортное для себя время, любой профессии. Дистанционное обучение с каждым годом всё больше набирает обороты, именно потому что это удобно и эффективно.

Онлайн-формат обучения может осуществляться в различных формах и по любым возможным направлениям. Даже высшее образование сейчас можно получить, не приходя в университет.

Удивительно, но дистанционное обучение начало своё развитие задолго до Интернета — ещё в XVIII веке. С появлением почты!

Так в Европе впервые появилась возможность обучаться, находясь в другом городе. Схема взаимодействия с университетом была проста: ученику по почт приходили все необходимые материалы и задания, и он также — по почте — должен был отправить выполненные работы преподавателю. Также были доверенные лица, которые приезжали принимать устные экзамены и защиту научных работ. Такой формат обучения в итоге назвали корреспондентским. В некоторых странах он присутствует и сейчас.

В XIX веке дистанционное обучение появилось в России. С появлением телефона и телеграфа получить образование дистанционно стало легче.

С появлением радио и телевидения дистанционный формат сделал огромный шаг вперёд в своём развитии. По телевизору теперь можно было посмотреть множество образовательных телепередач, но обратную связь всё равно получить было невозможно.

В середине XX века начали появляться первые университеты дистанционного образования. Для многих людей это стало возможностью совмещать работу и обучение и повысить уровень своей жизни.

Автоматизация процессов обучения началась в 1980 гг с появлением компьютеров, а в 1997 году в России официально разрешили реализовывать образовательные программы дистанционно.

Сейчас нам с вами уже сложно представить, как выглядела наша жизнь без возможности пройти обучение онлайн, однако многие взрослые люди ещё 5-7 лет назад не могли себе этого позволить.

Дистанционное образование становится с каждым годом всё доступнее и проще технически, и сейчас мы уже не задумываемся получая обратную связь от преподавателя на образовательной платформе.

Именно благодаря развитию информационных технологий это обучение стало возможным и доступным каждому. Однако учить и походить обучение дистанционно совсем не просто. Это знает каждый, кто когда-нибудь проходил успел получить личный опыт.

Некоторым кажется, что организовать интернет-обучение не составляет особого труда — для этого нужно только иметь Интернет и преподавателя. На практике оказывается, что всё намного сложнее. Потому что не зная специальных методик дистанционного образования, невозможно сделать этот процесс качественным.

И сейчас дистанционное обучение обладает собственными методиками преподавания, методами и технологиями обучения, своей системой взаимодействия и обратной связи, разнообразием форматов обучения и многими другими особенностями.

Технологии дистанционного обучения используют свои методы передачи информации: в каждой инлайн-школе сейчас есть своя онлайн-библиотека, электронные учебники и другие материалы, которые находятся в доступе у ученика всегда.

Вебинары и "живые" уроки позволяют налаживать общение с учениками и обеспечивают это общение в реальном времени.

Также в ведущих онлайн-школах разработана собственная система общения и поддержки учеников, система обратной связи и взаимодействия с родителями и учениками. Психологическая, методическая и техническая поддержка необходимы всем, кто проходит обучение в Интернете.

Так, например, в «Онлайн-школе №1» все ученики, обучающиеся в школе, работают с персональным куратором, который отвечает на все вопросы по поводу обучения, имеет возможность общения с преподавателей в реальном времени и даже получить поддержку психолога в случае необходимости.

Индивидуальный подход в дистанционном обучении очень важен, потому что именно он позволяет увидеть сильные стороны ученика через экран ноутбука и помочь ему развивать их.

Но, как и у любого другого формата обучения, дистанционное образование имеет свои сильные и слабые стороны.

В чём же преимущества дистанционного обучения?

Дистанционное обучение может проходить любой человек, вне зависимости от потребностей. Этот формат будет комфортен детям, имеющим особенности по здоровью. Реализация индивидуального подхода в обучении.Все ученики «Онлайн-школы №1» переходят на дистанционное обучение по разным причинам. Невозможно не учитывать их, потому что у каждого свои возможности и задачи на образование. Именно поэтому универсальный подход вообще не работает в онлайн-формате. Здесь для каждого ученика должен быть разработан собственный маршрут обучения. Для взрослых людей это реальная возможность поступить и учиться дистанционно в иностранных ВУЗах. Учиться дистанционно можно в любое удобное время и в любом месте, где есть интернет. В период самоизоляции, болезни и пандемий онлайн-формат позволяет сохранить процесс обучения. Обучаясь дистанционно, можно пройти всю программу школы намного быстрее. У учеников на онлайн-образовании, как правило, намного больше свободного времени, чему у тех, кто каждый день посещает школу. Такое обучение доступно любому возрасту и уровню образования Дистанционка развивает навыки самодисциплины. Все доступные материалы есть под рукой. Возможность работать онлайн с лучшими из лучших, даже если вы находитесь в разных городах. В интернет-обучении максимально отсутствует субъективная оценка.

Так как дистанционное обучение - это услуга, то все, кто предоставляет её, заинтересованы, чтобы ваше обучение было успешным.

Все кураторы, преподаватели, менеджеры «Онлайн-школы №1» настроены только на продуктивную совместную работу!