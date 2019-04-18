Вы хотели бы съездить в Великобританию во время отпуска или посетить страну для изучения иностанного языка, или, быть может, вас интересует возможность жить в Соединенном Королевстве? В любом случае, необходимо оформить визу в Англию, типов которых больше, чем может показаться на первый взгляд.

Самой простой является виза временного резидента Англии, различают разные типы такой визы, отличающиеся друг от друга сроком действия в зависимости от цели поездки.

Если вас пригласили родственники или друзья, вам понадобится гостевая (частная) виза в Великобританию, это наиболее часто запрашиваемый тип английских виз, особенностью является необходимость перевести все сдаваемые документы на английский язык. Со списком необходимых документов вы всегда сможете ознакомится на сайте посольства.

Если вы решили полюбоваться на достопримечательности страны, посетить музеи и покататься на колесе обозрения, оформляйте туристическую визу, которая часто предполагает прохождение собеседования в британском консульстве. Такую визу получить достаточно просто, если вы обращаетесь в туристическую компанию и покупаете тур. Виза для ребенка потребуется, если вы путешествуете вместе с несовершеннолетними. Виза ребенка оформляется отдельно от визы родителя, но если у ребенка еще нет своего паспорта виза вклеивается в загранпаспорт родителя.

Бизнес-виза в Великобританию нужна при поездке с целью проведения деловых переговоров или посещения выставки, форума, конференции, касающейся вашей профессии.

Учебная виза в Великобританию необходима, если вы собираетесь учиться в Великобритании. При этом, вам придется выбрать какой именно вид студенческой визы понадобится именно вам.

Выделяют так называемые визы категории Tier4, получение которых всегда довольно сложный процесс, и отличается он особыми требованиями к подготовке документов. Например, каждый студент должен доказать, что он, либо его спонсор, обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы обеспечить обучение, проживание, питание и сопутствующие расходы. Перечень необходимых документов помогут собрать в любой школе иностранного языка, занимающейся отправкой студентов на обучение за рубежом, либо в посольстве.

Студенческая краткосрочная виза выдается на полгода и является многократной, то есть не ограничивает количество ваших поездок в страну в течение этих 6 месяцев. Ею могут воспользоваться и взрослые и несовершеннолетние. Для последних предусмотрены 2 визы - при самостоятельной поездке Child Unaccompanied и при поездке в сопровождении взрослого - Child Accompanied.

Еще один вид студенческой визы Student Visitor Dependant создан для взрослых, кто едет за границу вместе с ребенком или супругом.

Но если срок вашего обучения более полугода, необходимо оформить Extended Student Visitor, эта виза дает право учится до года, но только на языковых курсах, и не требует подтверждения уровня владения английским языком.

Существует также долгосрочная виза на обучение в колледже или университете на территории Соединенного Королевства - Tier 4 General Student. Получение этой визы сложнее, потому что, во-первых, вам необходимо сдать международные экзамены и подтвердить хорошее знание английского. А, во-вторых, обязательно аргументировать необходимость столь длительной поездки, иногда помогают рекомендательные письма от преподавателей и запрос из учебного заведения. При этом вы имеете права обучаться в указанном учебном заведении, а при смене его, процедуру получения визы придется пройти снова.

Для детей от 4 до 17 лет тоже предлагается оформить долгосрочную визу Tier 4 Child Visa.

Виза невесты (виза жениха) или виза жены в Великобританию. Для поездки с целью заключения брака с гражданином Великобритании или для переезда в Великобританию жены гражданина Великобритании оформляют особую визу. Виза невесты дает право находится в стране проживания будущего супруга до 6 месяцев. Можно также получить семейную визу (Family visitor), долгосрочные семейные визы выдаются сроком на 1 год, на 2 года, на 5 лет и на 10 лет, а на 6 месяцев выдают краткосрочные семейные визы.

Транзитная виза в Великобританию. Нужна, если Вы летите через Великобританию в другую страну, при этом задержитесь в Англии не более 24 часов. Хотя на граждан России распространяется так называемая визовая уступка, то есть граждане РФ могут и не получать транзитную визу, но в аэропорту Великобритании обязательно дается разрешение на пребывание в стране не более 24 часов. В тоже время, посольство Англии рекомендует получить заранее транзитную визу во избежание осложнений, потому что без транзитной визы выдача разрешения на пребывание в Англии в течение 24 часов остается на усмотрение таможенного офицера в аэропорту, а он может в чем-то вас заподозрить и отказать.

Если вы планируете свое лечение в одной из частных клиник Великобритании, то понадобится специальная лечебная виза - Visitors for private medical treatment. Данная виза выдается на полгода и может быть продлена вами на территории Великобритании при необходимости.

Виза постоянного резидента Англии выдается эммигрантам, и называется Indefinite Leave to Remain или вид на жительство. Для того, чтобы получить постоянное место жительства в Великобритании необходимо прожить в стране в течение двух лет в качестве законного супруга (супруги) или постоянного партнера - гражданина Великобритании, либо в течение пяти лет работать по программе профессиональной иммиграции HSMP, либо в течение десяти лет законного проживания в Великобритании по визам не иммиграционного характера, или же в течение 14 лет незаконного проживания, документально подтвержденного.

После получения постоянного вида на жительство в Великобритании, вы становитесь обладателем больших преимуществ - у Вас больше не будет ограничений в сроках проживания в Великобритании и Ваша трудовая деятельность не будет ограничена.