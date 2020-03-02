Содержание: Обучение за границей: куда и как отправиться Канцлер Образовательная группа Students International SMAPSE EDUCATION Global Dialog ITEC GROUP

Обучение за границей может стать самым ценным жизненным опытом для любого студента, потенциального или настоящего. Учеба за рубежом – невероятная возможность окунуться в очарование и культуру новой страны. И этой возможностью надо воспользоваться! Хотя бы по следующим причинам.

Увидеть другой мир

Получать образование за границей – это ведь не только про учебу. Это крутой шанс увидеть другой мир, людей, которые живут по-другому, едят по-другому, смотрят на привычные вещи под непривычным углом. Это новые обычаи и традиции, новые места, ранее доступные только на фото в интернете. И потом, вы не связаны по рукам и ногам, и можете посмотреть и соседствующие страны: например, если учитесь во Франции, легко можете посетить Лондон, Рим, Барселону.

Другое образование

Обучение за рубежом – возможность увидеть ту сторону специальности, с которой, возможно, и не столкнетесь «дома». Вы обнаружите, что полное погружение в систему образования принимающей стороны – отличная возможность по-настоящему познакомиться с людьми, их традициями и культурой.

Новая культура и новые друзья

Чаще всего студенты, уезжающие учиться за границу, покидают свою страну так надолго в первый раз. И приезжая на место, они очарованы открывшимися культурными перспективами. Под эффектом этого-то очарования и происходит наиболее глубокое понимание страны.

А когда обучение подойдет к концу, стоит постараться остаться на связи с теми, с кем жили и учились: вполне вероятно, когда-нибудь ваше знакомство сыграет немаловажную роль в карьере или учебе.

Совершенствование языковых навыков

Про погружение в языковую среду уже немало сказано. Так вот учеба за границей дает возможность полностью, от макушки до пяток, погрузиться в язык. Нет и не будет лучшего способа его изучения.

Карьерный рост

Возвращаясь домой с дипломом о среднем образовании или высшем образовании, полученным за рубежом, вы имеете существенное преимущество и при поступлении в вузы страны, и при устройстве на работу.

Новые интересы и саморазвитие

В новой стране, вполне вероятно, вы откроете у себя новые таланты. Дома вы никогда не занимались водными видами спорта, пешим туризмом или гольфом, а на новом месте станете чемпионом. Who knows .. ?

Пребывание в чужой стране само по себе событие ошеломляющее, но в то же время – отличная проверка на самостоятельность, на умение решать проблемы (возможно, и в одиночку), адаптироваться к различным ситуациям. Одним словом – бесценный жизненный опыт.

Обучение за границей: куда и как отправиться

Мы знаем, что выбор правильной школы, колледжа или университета – очень важный фактор в теме образования за рубежом. Именно поэтому подготовили подробный гайд о компаниях, которые организуют подобное обучение, о странах, куда можно поехать учиться и о программах.

1. Канцлер «Канцлер» одна из старейших компаний, которая занимается организацией образования за рубежом. На рынке с 1993 г., за более чем 25 лет существования наработала блестящую репутацию и достигла определенного успеха: имеет надежных зарубежных партнеров (более 40 зарубежных вузов и школ);

широкие компетенции (быстрое решение любых сложностей);

высокое качество услуг (проверено каждое учебное заведение, во многих были лично представителями компании);

тысячи довольных студентов и их родителей. Компания предлагает следующие направления по обучению за рубежом: Среднее образование. Высшее образование. Языковые курсы для взрослых и детей. Языковые детские лагеря. Среднее образование «Канцлер» отправляет школьников для получения среднего образования в следующие страны: Англия;

США и Канада;

ОАЭ;

Таиланд;

Швейцария;

страны Евросоюза: Франция, Италия, Мальта, Чехия, Кипр, Австрия, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды. Выбор школ здесь огромен: частные и государственные, общие и профессиональные, отдельно для мальчиков и для девочек, с проживанием в резиденции или семье, школы-пансионы. Если в планах есть поступление, учеба и жизнь за рубежом, то получение среднего образования за границей – верный шаг. Это существенно упростит процедуру дальнейшего поступления в вуз, потому как с аттестатом российского образца придется проходить длительные подготовительные курсы. Высшее образование Высшее образование у компании «Канцлер» представлено по 4-м направлениям: Англия, Швейцария, США и Испания. Именно на эти страны по статистике всегда повышенный спрос, даже несмотря на высокую стоимость обучения. Компания оказывает не только услуги по организации учебы для русских студентов, но и сопровождает «от и до»: помогает собирать все необходимые документы, готовит к поступлению (подготовительные курсы), курирует студента весь период обучения. Наиболее популярные направления, представленные в «Канцлер»: маркетинг и реклама;

PR и IT;

архитектура и строительство;

финансы;

естественные науки;

медицина;

мода, искусство;

гостиничный бизнес и туризм. Это далеко не полный список, но все колледжи и вузы, с которыми сотрудничает компания – это всегда качественное высшее образование и современные методики обучения. Языковые курсы для детей и взрослых, языковые лагеря Отличную возможность прокачать свои навыки языка предоставляет «Канцлер». Языковые курсы для взрослых и детей школьного возраста представлены в тех же странах, что и среднее образование. Только здесь еще можно выбрать Японию, Китай, Шотландию или Ирландию. По тем же направлениям можно выбрать и языковой лагерь для ребенка. Выбирайте страну и сезон, а в остальном вам поможет компания. Акции и спецпредложения На сайте компании есть очень подробный список с действующими акциями. Их достаточно много: супер скидки до 35% на обучение в некоторых школах, на языковых курсах как в Европе, так и в США. Успевайте: большинство заканчиваются 31 марта!

2. Образовательная группа Students International Students International – одно из самых известных и признанных агентств на рынке образовательных услуг. Подтверждением тому служат многочисленные ежегодные награды в различных категориях: лучшие маркетинговые инновации, лучшая организация экзамена, лучшее агентство Восточной Европы и многие другие. Students International отправляет студентов учиться за рубеж с 1992 г. Компания не просто соберет ваши деньги и отправит на неопределенное время учиться за рубеж – они окажут весь спектр необходимых услуг: помогут качественно подготовиться к экзамену;

подберут программу в соответствии с запросом и финансовыми возможностями;

соберут все необходимые документы, забронируют билеты и услуги;

будут вести обучающегося весь период нахождения в стране;

помогут с оформлением визовых документов и с организацией поездки родителей. Students International – партнер сотен школ, колледжей и вузов по всему миру, представляющих как среднее образование, так и высшее. На сайте агентства представлен полный список стран, в которые можно отправиться за знаниями. Если коротко, то это: Страны Евросоюза: Португалия, Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия и пр. Соединенное Королевство: Англия и Ирландия. США, Канада, Куба, Австралия. Из экзотики: Китай, Япония, Сингапур и Таиланд. Как и в большинстве компаний, которые занимаются организацией образования за рубежом, у Students International представлены и частные, и государственные учреждения. В одной стране сотрудничество может быть только с частными, а в другой – только с государственными. Это обусловлено тщательным отбором, нацеленным на качество услуг. Компания предлагает такой же внушительный список стран, куда можно отправиться на языковые или подготовительные курсы для дальнейшего поступления (этого требуют некоторые зарубежные учреждения). Акции и спецпредложения Так как у Students International богатый опыт сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями, компания регулярно предлагает очень выгодные решения и знает множество секретных фишек: как заплатить всего 7500 USD за год обучения и проживания в США;

3000 евро за обучение в Италии;

как остаться в стране после получения диплома бакалавра и многое другое.

3. SMAPSE EDUCATION Образовательный портал SMAPSE – это сотрудничество 2-х крупных компаний: Smart Products&Services (Великобритания) и SMAPSE Education (РФ). Преимущества SMAPSE: более 10 лет работы на рынке организации образования за границей;

сопровождение «от и до»;

сотрудничество с проверенными образовательными учреждениями более чем в 50-ти странах мира;

доступные цены без участия посредников. Компания организует обучение по следующим направлениям: Начальное и среднее образование. Возрастное соответствие с Россией – 7 класс и старше. Высшее образование. Бакалавриат, магистратура, второе высшее. Подготовка к университету. Программы для выпускников 10-11-х классов с подробным поэтапным планом. Языковые лагеря для детей на каникулы. Порядка 1000 летних лагерей Европы, США, Канады. Языковые курсы для взрослых и подростков различной продолжительности – 1-3 недели, месяц, с различными типами проживания (пансион, резиденция), с дополнительными мероприятиями и экскурсиями. Бизнес курсы для повышение квалификации (дизайн, искусство, менеджмент и пр.) Список стран-партнеров SMAPSE огромен: практически все страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада, Китай, Австралия, Монако, Эмираты, Филиппины и др. Акции и спецпредложения На официальном сайте SMAPSE бесконечный список действующих сегодня акций: это ощутимые скидки на обучение и выгодные предложения многих учреждений на получение 100% стипендии.

4. Global Dialog Еще один профессионал в сфере образования за границей – Global Dialog. 14 лет плодотворной работы и можно выделить следующие важные преимущества: более 30 принимающих стран на выбор;

около 300 университетов и школ-партнеров;

качественная подготовка к сдаче международных экзаменов с последующим поступлением;

всегда грамотные консультации (бесплатные) и правильные советы по выбору страны и образовательного учреждения;

курирование студентов: от сбора всех документов и до окончания учебы;

медицинское обслуживание за рубежом по полису проверенной страховой компании. Global Dialog занимается организацией следующих образовательных программ: Среднее образование. Подробные консультации по выбору школы, определение степени готовности к поступлению в конкретное учреждение, подбор оптимального варианта в правильном соотношении цена-качество. Высшее образование и подготовка к нему. Разбор требований конкретного вуза, помощь в поступлении (TOEFL, IELTS и пр.), организация непосредственно обучения. Зарубежные детские лагеря. Летние каникулы с пользой: полное погружение в языковую среду, в культуру, традиции и обычаи новой страны, выездные экскурсии и множество мероприятий. Языковые курсы для взрослых и молодежи. Организация курсов для всех возрастных категорий разной продолжительности: от недели до года. Также есть специализированные курсы для деловых людей (предприниматели, руководители, узкие специалисты). Занятия языком разбавлены множеством развлекательных и спортивных мероприятий. Уникальная программа – бизнес эмиграция в США. Global Dialog – представитель в России компании Pathways EB5, благодаря чему успешно помогает получить Грин Карту, а в последствии – и гражданство. Подробности на сайте. Страны-партнеры Global Dialog: Великобритания и Ирландия, страны Евросоюза, Австралия и Новая Зеландия, ЮАР и ОАЭ, США и Канада, Китай, Южная Корея и Япония, Сингапур и Малайзия. Акции и спецпредложения До конца весны и начала лета 2020 у Global Dialog множество скидок на курсы английского в Великобритании, Канаде и США. До 30% – это ощутимо. Успейте воспользоваться.

5. ITEC GROUP ITEC – один из лидеров на рынке зарубежного образования. За более чем 20-ти летний опыт работы компания стала партнером сотен учебных заведений и тысяч клиентов. Сегодня у ITEC несколько представительств в крупных городах России, а также в Великобритании в графстве Уорвикшил. Компания ITEC – постоянный участник различных международных выставок и семинаров на темы среднего и высшего образования за рубежом. У них в арсенале более 23 тыс. программ обучения, поэтому смело можно доверить им свой выбор. ITEC курируют клиента от выбора университета, стратегии поступления до самого выпуска. Среднее образование В том, чтобы получить среднее образование за рубежом, нет ничего сложного, как может показаться на первый взгляд. Хорошая общая успеваемость, высокий уровень английского и желание – от ученика, все остальное – от ITEC Group. Компания сотрудничает со множеством школ в разных странах мира: где-то принимают детей с 4-х лет, где-то с 8-9 или с 12-14. Все зависит от конкретного места, куда вы хотите поехать. ITEC предлагает достаточно внушительный список стран, куда можно отправить ребенка: многие страны Евросоюза (Италия и Испания, Франция, Германия и пр.), Англия и Ирландия, Канада и США. Высшее образование ITEC поможет получить «вышку» за рубежом можно по многим направлениям: архитектура и строительство;

менеджмент и маркетинг;

естественные науки;

инженерия;

PR;

медицина;

юриспруденция и пр. Список стран тот же: Великобритания, США, Канада, страны Европейского Союза, Китай, Новая Зеландия и пр. За полным списком вы всегда можете обратиться на сайт компании ITEC. Языковые курсы Компанией также разработаны уникальные языковые курсы за границей. Общим и бизнес курсом сейчас никого не удивишь (они, конечно, тоже представлены в ITEC), а вот курс «Язык в семье учителя» – это уже что-то новое. Полное погружение с индивидуальным подходом от самого грамотного носителя языка – учителя. Каникулярные программы ITEC предлагает круглогодичные каникулярные языковые программы в топовых школах и колледжах США, Канады, Англии и др. Совмещенные с активной спортивной деятельностью, посещением массы достопримечательностей, такие курсы как нельзя лучше познакомят с языком, со страной и ее культурой. Профессиональное образование С помощью ITEC можно также повысить уже имеющуюся квалификацию, пройдя зарубежную программу проф. образования. Получить MBA за границей – это значительно повысить свой рейтинг среди конкурентов, это плюс 500 шансов при трудоустройстве в крупные компании. ITEC предлагает получить профессиональное образование в лучших университетах мира: Arkansas State University в Джонсборо (США), Boston University, Colorado State University и многих других. Быть частью международного академического сообщества – это приоритет, который есть не у всех. Поэтому, отучившись в другой стране, вы или ваш ребенок обретаете бесценный опыт и знания, нужные связи, свежие идеи по актуальным темам. Получите максимум от того, что предлагает зарубежное образование, тем более, когда выбор так широк.