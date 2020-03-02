Содержание:
- Обучение за границей: куда и как отправиться
- Канцлер
- Образовательная группа Students International
- SMAPSE EDUCATION
- Global Dialog
- ITEC GROUP
Обучение за границей может стать самым ценным жизненным опытом для любого студента, потенциального или настоящего. Учеба за рубежом – невероятная возможность окунуться в очарование и культуру новой страны. И этой возможностью надо воспользоваться! Хотя бы по следующим причинам.
Увидеть другой мир
Получать образование за границей – это ведь не только про учебу. Это крутой шанс увидеть другой мир, людей, которые живут по-другому, едят по-другому, смотрят на привычные вещи под непривычным углом. Это новые обычаи и традиции, новые места, ранее доступные только на фото в интернете. И потом, вы не связаны по рукам и ногам, и можете посмотреть и соседствующие страны: например, если учитесь во Франции, легко можете посетить Лондон, Рим, Барселону.
Другое образование
Обучение за рубежом – возможность увидеть ту сторону специальности, с которой, возможно, и не столкнетесь «дома». Вы обнаружите, что полное погружение в систему образования принимающей стороны – отличная возможность по-настоящему познакомиться с людьми, их традициями и культурой.
Новая культура и новые друзья
Чаще всего студенты, уезжающие учиться за границу, покидают свою страну так надолго в первый раз. И приезжая на место, они очарованы открывшимися культурными перспективами. Под эффектом этого-то очарования и происходит наиболее глубокое понимание страны.
А когда обучение подойдет к концу, стоит постараться остаться на связи с теми, с кем жили и учились: вполне вероятно, когда-нибудь ваше знакомство сыграет немаловажную роль в карьере или учебе.
Совершенствование языковых навыков
Про погружение в языковую среду уже немало сказано. Так вот учеба за границей дает возможность полностью, от макушки до пяток, погрузиться в язык. Нет и не будет лучшего способа его изучения.
Карьерный рост
Возвращаясь домой с дипломом о среднем образовании или высшем образовании, полученным за рубежом, вы имеете существенное преимущество и при поступлении в вузы страны, и при устройстве на работу.
Новые интересы и саморазвитие
В новой стране, вполне вероятно, вы откроете у себя новые таланты. Дома вы никогда не занимались водными видами спорта, пешим туризмом или гольфом, а на новом месте станете чемпионом. Who knows .. ?
Пребывание в чужой стране само по себе событие ошеломляющее, но в то же время – отличная проверка на самостоятельность, на умение решать проблемы (возможно, и в одиночку), адаптироваться к различным ситуациям. Одним словом – бесценный жизненный опыт.
Обучение за границей: куда и как отправиться
Мы знаем, что выбор правильной школы, колледжа или университета – очень важный фактор в теме образования за рубежом. Именно поэтому подготовили подробный гайд о компаниях, которые организуют подобное обучение, о странах, куда можно поехать учиться и о программах.
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