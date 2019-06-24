Прежде чем приступить к изучению иностранного языка, следует составить план занятий.

Важно подойти к процессу основательно: четкая программа поможет эффективнее учить язык и избежать типичных ошибок.

Без плана вы скорее всего начнете бессистемно хвататься за все подряд, стремясь выучить как можно больше, и быстро запутаетесь.

С планом вы будете двигаться постепенно, отслеживать прогресс и замечать даже самые маленькие успехи.

Начать составление плана нужно с постановки цели.

Возможно, вы хотите научиться говорить на бытовые темы, выучить словарный минимум для путешествия или смотреть фильмы на языке оригинала.

Или у вас более глобальная задача: подготовиться к сдаче международного экзамена, переезду в другую страну, собеседованию на работу мечты.

Подумайте, зачем вам нужен язык, как вы будете его использовать, где, с кем и о чем станете на нем разговаривать.

Из этого сложится ваша глобальная цель.

Следующий шаг — разбить большую цель на подзадачи.

Например, вы хотите научиться читать английскую литературу в оригинале.

Начните с небольших историй, адаптированных для вашего уровня.



Подзадачи могут выглядеть так:

читать по 1-2 страницы книги или по одному короткому рассказу в день;

выписывать новые слова и выражения;

запоминать 5-10 новых слов в день;

стремиться читать без словаря.

Важно, чтобы цель была конкретной и понятной, чтобы вам хотелось работать ради ее достижения.

Также важно не переоценивать свои силы.

Выделите в своем распорядке ровно столько времени, сколько вы готовы посвящать языку.

Не пытайтесь выучить сразу все: двигайтесь постепенно, делайте занятия короткими, но регулярными.

Дальнейшие действия зависят от вашего уровня владения английским.

План изучения английского с нуля

Если вы никогда не учили английский, начать необходимо с самых основ, с изучения структуры языка.

Алфавит и правила чтения.

Чтобы научиться правильно говорить и читать на английском, важно понять буквенный и звуковой состав этого языка.

На этом этапе можно смотреть детские видео и слушать песенки с алфавитом.

И пусть вас не смущают пособия для детей: в них четко произносятся звуки и названия букв, просто и понятно объясняется произношение.

На начальном этапе изучения языка нужно именно это.

Лексика

Сделайте чек-лист с темами, на которые вы хотите научиться говорить в первую очередь.

Распределяйте темы от простой к сложной.

Вначале это будет необходимый лексический минимум: приветствие, знакомство, названия предметов и действий.

Обязательно проверяйте произношение слов, записывайте транскрипцию и запоминайте перевод.

Грамматика

Составьте список грамматических тем и правил, с которыми вам предстоит познакомиться.

Основные темы можно взять из оглавления учебника, по которому вы будете заниматься.

Как и в случае с лексикой, вы начнете с простейших конструкций и постепенно будете двигаться к более сложным.

Помните, что правила придется не просто читать, но и учить, запоминать и отрабатывать на практике.

Поэтому запаситесь сборником упражнений, а лучше несколькими.

Грамматику нужно практиковать до полного автоматизма, и чем больше упражнений вы сделаете, тем лучше запомните все конструкции и тем грамотнее будете говорить и писать на английском языке.

Дополнительные сведения

Изучение английского — это не только бесконечные правила и грамматические упражнения.

Вам нужно научиться понимать речь носителей, говорить на этом языке.

Поэтому включите в свой план дополнительные ресурсы:

подкасты;

лекции;

новости;

книги;

фильмы или мультфильмы.

Эти ресурсы помогут научиться понимать английскую речь и обогатят словарный запас.

Главное — выбирать ресурсы, подходящие для вашего уровня.

Не перегружайте себя: читайте по одной странице книги или слушайте подкаст по 5-10 минут в день.

Важно не набить себя знаниями под завязку, а научиться слышать, слушать и говорить на языке.

И конечно получить удовольствие от процесса его изучения.

План изучения английского языка для продолжающих

Если вы уже начинали учить язык и хотите продолжить, прежде всего определите, откуда вы начнете двигаться.

Это знание необходимо для планирования занятий: вы избежите ошибок в выборе материалов для обучения (слишком легких или слишком сложных) и поймете, в каких областях у вас есть пробелы.

Начать составление плана стоит именно с этих пробелов.

Выпишите все темы, которые показались вам сложными во время прохождения теста.

Это может касаться грамматики или лексики — важно, чтобы вы узнали свои слабые места и проработали их.

Затем поставьте новую цель.

Например, ваш уровень Pre-intermediate.

Вы ставите себе задачу перейти на Intermediate.

Берите учебные материалы для Intermediate, составляйте график занятий и начинайте учиться.

На любом уровне важно поддерживать интерес к языку, поэтому не забывайте разбавлять занятия подкастами или лекциями, начните смотреть фильмы в оригинале, разбирать тексты любимых песен.

Можно включить английский в повседневную жизнь: изменить язык в настройках телефона и ПК, составлять списки покупок, делать записи в ежедневнике.

Также вы можете проходить обучающие курсы на любые интересующие вас темы не на родном, а на английском языке.

Их можно найти, например, на онлайн-платформе Skillshare.

Чтобы по-настоящему заговорить на английском, вам понадобится языковой партнер.

Это может быть ваш друг или родственник, который тоже учит язык.

Договоритесь по полчаса-часу в день говорить только на английском, следите за речью и деликатно поправляйте друг друга, если заметите ошибки.

Идеально, если вы найдете носителя английского, еще лучше, если он не будет знать ни слова на вашем родном языке.

Найти языкового партнера можно на сайте InterPals, в приложениях HelloTalk, Tandem, Speaky и прочих.

Посмотрите, есть ли в вашем городе разговорные клубы, узнайте в местном университете о студентах, приехавших по обмену. Используйте любую возможность говорить на английском и не бойтесь ошибаться.

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