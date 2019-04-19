Возможно, вы уже слышали о системе международных экзаменов по английскому языку, сдавали их когда-то или готовитесь к сдаче прямо сейчас,

так или иначе, знакомство с одним из них может оказаться весьма полезным и пригодиться в будущем.

Что такое TOEFL iBT?

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language. Internet-Based Test.) - это международный экзамен (стандартизированный тест),

предназначенный для проверки уровня владения английским языком как иностранным.

Для чего сдавать TOEFL iBT?

Зачастую результаты данного теста необходимы студентам, готовящимся к поступлению в вузы; людям, поступающим на программы MBA,

а также в случаях, когда работодатели выдвигают наличие TOEFL в качестве обязательного условия при приёме на работу.

Безусловно, сдать этот тест можно и в целях проверки уровня полученных знаний, для себя.

Где сдать TOEFL iBT?

Ранее тест сдавался в письменной форме (Paper-based Test (PBT)), но в настоящее время в России TOEFL проводится в формате интернет-тестирования.

(Internet-Based Test (TOEFL iBT)) Само тестирование проводится более 50-ти раз в год.

Первый шаг на пути к сертификату, это регистрация на официальном сайте https://www.ets.org, где можно найти информацию о расписании экзаменов,

а также записаться на удобную дату в ближайший центр; узнать точную стоимость сдачи теста на конкретный момент времени;кроме того, там же размещена более подробная информация о структуре теста, его отдельных частях,

времени, выделяемом на каждую из частей и литературе, которая поможет к нему подготовиться.

Особое внимание стоит уделить правилам, которым нужно следовать во время и перед тестированием, они также размещены на сайте.

Непосредственно перед подготовкой к экзамену необходимо ознакомиться с размещенной на сайте, актуальной на конкретный период времени информацией относительно экзамена, его структуры, требованиях, предъявляемых к экзаменуемому и только потом начинать подготовку.

Как оценивается TOEFL iBT?

Максимальное количество баллов за тест составляет 120.

Каждая часть оценивается по шкале от 0 до 30 баллов.

В тесте нет деления на классические оценки «отлично» или «удовлетворительно», именно поэтому, понятие «проходной балл» не совсем применимо в данном случае.

Каждый университет самостоятельно устанавливает границы проходного балла.

Чтобы определить прошли ли вы, нужно понять проходную систему конкретного учебного заведения, либо требования определённого работодателя.

Как узнать свой результат?

Свой результат по тесту TOEFL iBT можно узнать в онлайн режиме на сайте ETS.

Баллы публикуются на сайте, в личном кабинете экзаменуемого.

TOEFL iBT можно сдавать неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в 12 дней.

Результаты TOEFL iBT действительны в течение 2-х лет с даты прохождения экзамена.

Какая структура у TOEFL iBT?

TOEFL iBT состоит из 4 частей:

Reading — чтение.

В данной части необходимо прочитать представленные тексты и, после ознакомления с ними, ответить на вопросы о ключевой идее и общем смысле прочитанного,

о разнообразных существенных деталях, логических выводах и, даже, использованной лексике.

Иными словами, это проверка способности не поверхностно, а глубоко разбираться в представленном материале.

Listening — оценка восприятия информации на слух.

Это прослушивание аудиозаписей и ответ на вопросы, связанные с услышанным материалом.

Цель этой части заключается в выявлении способности экзаменуемого улавливать основный смысл услышанного, определять цели, позицию говорящего, замечать важные детали монолога или диалога, выводы,

логическую и причинно-следственную связь между различными идеями, а также структурировать услышанную информацию.

Speaking — разговорная речь.

В ходе этой части экзамена проверяется владение спонтанной разговорной речью, умение ясно, последовательно и логически выражать свои мысли, владение грамматикой.

Writing — проверка правописания.

Writing включает в себя не просто письменное изложение, но и анализ представленной информации.

Эта секция помогает определить насколько хорошо экзаменуемый может аргументировать свои идеи в письменной форме.

Тестирование построено таким образом, чтобы проверить и оценить, как устные, так и письменные навыки экзаменуемого, а также выявить способность к аргументированному формулированию идей, поиску причинно-следственных связей и работе с информацией академического уровня.

По сути, TOEFL охватывает абсолютно все аспекты применения английского: и чтение, и письмо, и разговорную речь, и умение воспринимать её на слух, устанавливая, таким образом, насколько глубоко человек владеет языком.

Что ещё нужно знать о TOEFL iBT?

Для того, чтобы сдать данный экзамен, необходимо обстоятельно ознакомиться со структурой теста, изучить каждую его часть и потратить немало времени на усовершенствование своих грамматических, лексических и письменных познаний.

Нужно понимать, что экзамен оценивает целый комплекс навыков: коммуникативные, аналитические, устанавливает способность выделять главное, улавливать логическую связь, а также аргументированно и убедительно отстаивать свою позицию.

Не стоит пренебрегать возможностью пройти несколько пробных тестов перед основным (можно найти тесты в интернете или приобрести пособие для тренировки), это поможет выявить свои слабые стороны,

поработать над ошибками и успешно сдать экзамен.

Good luck!