Наверное каждый из нас хоть раз в жизни, но задумывался о том, чтобы уехать жить за рубеж. Но для этого необходимо знать иностранный на очень хорошем уровне и доказать это, сдав один из международных экзаменом. TOEFL, IELTS, GMAT, FCE, CAE – все это аббревиатуры международных экзаменов по английскому языку, позволяющие определить уровень владения английским языком тех, для кого он не является родным. А какой именно из экзаменов необходимо сдавать именно вам можно оценить, зная ваши личные цели.

Наиболее популярными являются TOEFL, IELTS а также группа экзаменов, называемых Кембриджскими: FCE, CAE (Certificate in Advanced English), CPE. Также популярен Business English Certificate (BEC) – серия экзаменов на знание делового английского.

В Европе для оценки знаний используют Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: CEFR (Common European Framework of Reference) – систему уровней владения иностранным языком. Главная цель системы CEFR – предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех европейских языков. На ее основе предусмотрены национальные системы оценки языковой компетенции.

Подготовка к экзаменам

Подготовительные курсы для иностранных абитуриентов организуют как сами университеты и колледжи, так и школы английского языка в России. Впечатляющее разнообразие вариантов довузовской подготовки: Access Courses, Pre-Sessional English Language Courses, Foundation, International Foundation Year, University Preparation Program, Study Year Abroad , а также программы, дающие иностранцу возможность в обычный срок (два года) или в ускоренный (год-полтора) получить школьный аттестат той страны, где он предполагает учиться, то есть британский сертификат A-Levels, ирландский Leaving Certificate, High School Diploma – школьный аттестат в США и Канаде или международный International Baccalaureate.

В системе CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней:

A - элементарное владение

A1 - уровень выживания

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могу представиться и представить других, задавать и отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

A2 - предпороговый уровень

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни. Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

B - самостоятельное владение

B1 - пороговый уровень

Понимаю основные идеи сообщений, сделанных на литературном языке. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосно­вать свое мнение и планы на будущее.

B2 - пороговый продвинутый уровень

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.

C - свободное владение

C1 - уровень профессионального владения

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов.

C2 - уровень владения в совершенстве

Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях.

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи.

TOEFL

IELTS

GMAT

FCE

CAE