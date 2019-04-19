Знание английского языка – требование времени, необходимый критерий для получения престижного места работы, для развития успешной карьеры. Это язык международного общения, без знания которого не только невозможно заниматься бизнесом, но и совершать поездки по разным странам.

Существуют различные способы изучения иностранных языков, о некоторых из них написано в этом материале.

Каждый решает для себя сам: есть ли у него необходимость изучать иностранный язык. Предлагаем советы по изучению английского языка для тех, кто решил, что эти знания ему необходимы.

Не будем говорить о том, что английский – язык международного общения, позволяющего не только посещать разные страны, но и обучаться в лучших зарубежных вузах. К тому же это язык бизнеса. Большая часть интересной и нужной литературы выходит именно на английском, и огромное количество страниц в Интернете также распространяются на этом языке, не говоря уже о компьютерных программах и приложениях к ним. Говорить на эту тему можно долго.

Сегодня изучение иностранного языка доступно, практически, каждому благодаря всевозможным курсам, частным урокам, обучению через Интернет.

И в этой связи встает вопрос: как же лучше изучать иностранный язык, чтобы уметь четко выражать свои мысли, легко общаться на нем, хорошо понимать прочитанное и услышанное.

Нужно сказать, что любой языковой тренинг базируется на 4-х «китах»: чтении, письме, разговорной речи и восприятии ее на слух.

Чтение

Те, кто решил изучать иностранный язык, должны знать, что чтение всегда дает хорошие результаты. В текстах, с одной стороны, вы встречаете уже знакомые слова, с другой – увеличиваете свой словарный запас. При чтении советуем незнакомые слова, затрудняющие перевод, выписывать на лист, а затем их значение следует узнать из словаря. Разумеется, тексы следует подбирать в соответствии с вашим уровнем владения языком.

Письменная речь представляет трудность и с точки зрения орфографии, и с точки зрения построения предложений, и с точки зрения выбора грамматических явлений. Но, в любом случае, писать следует обязательно, будь, то записки-напоминания, или детальный дневник. Постарайтесь найти друга по переписке, желательно хорошо знающего английский. Не отказывайтесь от общения посредством электронных писем, чатов, ICQ.

Разговорная речь, пожалуй, самое трудное дело. И если вам не с кем говорить по-английски, найдите собеседника в самом себе. Рассказывайте себе о прошедшем дне и о планах на завтра, пересказывайте прочитанные книги и просмотренные фильмы. Натыкаясь на незнакомые слова, ищите их в словаре. Если вы будете упорно заниматься в таком режиме, уже через некоторое время будете непроизвольно прибегать к английскому языку, иными словами, начнете думать по-английски. Смело начинайте говорить на языке, не стесняйтесь своих ошибок. Один раз не получилось без ошибок, пробуйте снова и снова. Только каждодневная тренировка даёт результаты.

Чтобы научиться воспринимать звучащую речь, нужно как можно больше ее слушать. Сегодня в продаже большое количество аудиокниг и фильмов на английском языке, которые вы сможете слушать у себя дома.

Фильмы на английском языке также являются хорошими помощниками в изучении языка, к тому же жесты, мимика, само действие помогут вам разобраться в содержании картины. В том случае, если что-то не понято, у вас есть возможность просмотреть эпизод еще раз. Часто к фильмам прилагаются русские или английские субтитры, что, несомненно, облегчит понимание диалога.

Если вы настроены на самостоятельное изучение иностранного языка, знайте, необходимыми условиями являются – большое желание и регулярные занятия. Лучше заниматься ежедневно по 30 минут, чем три часа один раз в неделю. Ведь освоение английского языка требует постоянной практики. Составьте план занятий:

одну часть времени отведите на занятия с грамматикой;

другую – на пополнение словарного запаса;

третью – на выражение своих мыслей на английском языке.

Не забывайте о дополнительных материалах, среди которых интересные учебники, аудиокниги, фильмы, обучающие программы.

Знайте, нельзя изучать язык лишь одним из способов. Ведь вы должны научиться и говорить, и писать, и читать на английском языке.

Опираясь на собственный опыт, могу сказать следующее. Я стараюсь как можно больше читать на английском языке. Сегодня в продаже много художественной литературы на оригинальном языке. Как правило, беру книгу попроще (детективы, приключения, любовные романы). Когда есть возможность, стараюсь читать вслух, это позволяет улучшить произношение и отточить навыки беглой разговорной речи.

Уже несколько лет я смотрю передачи на НТВ+ на английском языке. Как правило, это новости по BBC и CNN , поэтому всегда нахожусь в курсе событий.

У меня есть знакомые среди англичан и американцев, общение с ними позволяет совершенствовать, лучше узнавать разговорный язык. Старайтесь как можно больше общаться с носителями английского языка. Для этого заходите на форумы и чаты в Интернете. А тем, у кого такой возможности нет, советую слушать и смотреть передачи на английском языке.

Есть такое понятие «чужеродная языковая среда». Когда все окружение человека – и люди, и СМИ содержат и передают информацию на чужом языке. В идеале, для совершенствования было бы неплохо пару месяцев побывать в такой обстановке в англоязычной стране.

Понимаю, что такая возможность есть не у всех.

Что же делать? Ответ простой: смотрите и слушайте, как можно чаще, теле- и радиопередачи на английском языке. Хотя бы по 30 минут в день.

И последнее. Самой важной составляющей в любом деле, в том числе и в изучении иностранного языка, является мотивация. Прежде, чем приступать к его изучению, скажите себе: если я не выучу язык, моя карьера застрянет в тупике. Или: я никогда не прочту Шекспира в подлиннике, о чем мечтал с детства. Не смогу выйти замуж или жениться на американце или на американке. Чем больше аргументов вы найдете, тем лучше. И тогда вам будет подвластно все.