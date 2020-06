Из всех времен, использование времен группы Perfect вызывает наибольшее количество затруднений. Дело в том, что русский перевод не всегда "намекает" на использование времени Present Perfect, а аналогов временам Present Perfect Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continuous в русском языке нет.

Ряд глаголов, когда они употребляются во времени Present Perfect, имеют отличный от других глаголов оттенок действия. Эти глаголы (like, love, hate, want, wish, be, have, know, understand, remember, own, possess, believe, hear) могут выражать действия, которые начали совершаться в прошлом, и до сих пор продолжаются.

We have owned this cottage since 1979. - Мы владеем этим коттеджем с 1979 г. They have already known each other for 25 years. - Они уже знакомы 25 лет.

Можно сказать, что время Present Perfect Continuous выражает аналогичное длительное действие, но для всех остальных глаголов. Но на самом деле, все несколько сложнее. Для начала давайте посмотрим, как образуется форма настоящего совершенного времени.

Все формы Present Perfect Continuous образуются при помощи вспомогательного глагола to be в Present Perfect (have/has been) + причастие настоящего времени смыслового глагола (doing).

Примечание

Вышеназванные глаголы (like, love, hate, want, wish, be, have, know, understand, remember, own, possess, believe, hear, которые обычно не имеют длительной (Continuous) формы, иногда могут ее образовывать. Длительная форма (окончание -ing) этих глаголов придает действию дополнительную важность или эмоциональность. Бывает, что длительная форма необходима по условиям контекста. Поэтому, если вы еще плохо разбираетесь в тонкостях времен группы Perfect, не злоупотребляйте длительными формами этих глаголов.

Утвердительное предложение

1 2 3 4 5 6 7 I Have Been Watching TV Since 2 o'clock We You They She Has Reading This book For 3 hours Already He It Raining Hard Since Yesterday evening

Отрицательные предложения

Отрицательная форма образуется традиционно для времени группы Perfect - после вспомогательного глагола have/has ставится отрицательная частица not.

1 2 3 4 5 6 7 I Have not Been Playing Cards Since Morning We You They She Has not Waiting For The Bus He It Raining Since Morning

При помощи Present Perfect Continuous выражается действие, которое началось в прошлом, и все еще продолжается.