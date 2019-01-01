Уроки и тесты английского языка для уровня Elementary
1
Предложение в английском языке. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be. Число существительных.
Предложение в английском языке. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be. Число существительных.
14 уроков / 12 тестов
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2
Articles/Артикли. Общие сведения об артиклях. Значение, употребление.
Articles/Артикли. Общие сведения об артиклях. Значение, употребление.
5 уроков / 4 теста
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3
The Present Simple Tense. Настоящее простое время. Глагол To have. Модальный глагол Can.
The Present Simple Tense. Настоящее простое время. Глагол To have. Модальный глагол Can.
7 уроков / 7 тестов
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4
The Present Continuous Tense/ Настоящее длительное время
The Present Continuous Tense/ Настоящее длительное время
3 урока / 3 теста
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5
The Past Simple Tense. Прошедшее проcтое время. Оборот There was/were
The Past Simple Tense. Прошедшее проcтое время. Оборот There was/were
5 уроков / 5 тестов
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