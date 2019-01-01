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Уроки и тесты английского языка для уровня
Elementary

1

Предложение в английском языке. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be. Число существительных.

Предложение в английском языке. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be. Число существительных.

14 уроков / 12 тестов

Основы

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Образование существительных в английском языке

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Падежи существительных в английском языке

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Образование множественного числа существительных

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Исчисляемые и неисчисляемые существительные английского языка

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,

Сочетания существительных

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Местоимения

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Спряжение глагола to be в настоящем времени

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Оборот there is/there are

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Порядок слов в английском предложении

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Порядок слов в английском вопросительном предложении

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Еще раз о to be

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Вопросительные предложения с "there is/there are"

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Much/many

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2

Articles/Артикли. Общие сведения об артиклях. Значение, употребление.

Articles/Артикли. Общие сведения об артиклях. Значение, употребление.

5 уроков / 4 теста

Артикль

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Неопределенный артикль a / an в английском языке

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Отсутствие артикля в английском языке

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Артикль The

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A/An или The?

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3

The Present Simple Tense. Настоящее простое время. Глагол To have. Модальный глагол Can.

The Present Simple Tense. Настоящее простое время. Глагол To have. Модальный глагол Can.

7 уроков / 7 тестов

The Indefinite Forms. The Present Indefinite (Simple) Tense

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Отрицательные предложения в английском языке

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Специальные вопросы

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To have

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Глагол Can

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Глагол may

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Have got/Has got

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4

The Present Continuous Tense/ Настоящее длительное время

The Present Continuous Tense/ Настоящее длительное время

3 урока / 3 теста

The Continuous Forms. The Present Continuous Tense

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Виды вопросов в английском языке

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Будущее действие в английском языке

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5

The Past Simple Tense. Прошедшее проcтое время. Оборот There was/were

The Past Simple Tense. Прошедшее проcтое время. Оборот There was/were

5 уроков / 5 тестов

The Indefinite, Forms. The Past Indefinite (Simple) Tense

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Did not

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Вопросительные предложения в Past Simple

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Was и were

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Can-could

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