Времена английского глагола. Действительный залог
Active Voice. Действительный залог
Active Voice. Действительный залог
Действительный и страдательный залоги в английском языке совпадают со значением соответствующих залогов в русском языке. Глагол в действительном залоге (Active Voice) показывает, что действие совершает лицо или предмет, выраженный подлежащим.
He often asks questions. Он часто задаёт вопросы.
|Употребление
|Образование
|Indefinite
показывает действие как факт (обычное, повторяемое)
|Present
Past
Future
|глагол в личной форме
|Continuous
показывает действие как процесс
|Present
Past
Future
|to be + ing
|Perfect
показывает действие, законченное до определённого момента в настоящем, прошедшем и будущем
|Present
Past
Future
|to have + причастие II
|Perfect Continuous
показывает действие, начатое некоторое время назад и все ещё продолжающееся или только что закончившееся
|Present
Past
Future
|to have been + ing
Таблица времён. Действительный залог
|Время
|Формы
|Обстоятельство времени
|Indefinite
|Present
|I, we
you, they
he, she, it
|
ask
asks
|usually, sometimes, every day, often, seldom
|Past
|+ed или
II ф. неправ.глаг.
|asked
wrote
|yesterday
last year 3 years ago
|Future
|I, we
все остальные
|will ask
ask
|tomorrow
next year in 3 years
|Continuous
|Present
|am
is
are
|asking
|now, at present
|Past
|was
were
|asking
|yesterday from 5 till 6
|Future
|will be
|asking
|tomorrow from 5 till 6
|Perfect
|Present
|have
has
|asked
|just, ever, never, yet, already, today, this year for, since
|Past
|had
|asked
|by 3 o'clock yesterday
|Future
|will have
|asked
|by 3 o'clock tomorrow
|Perfect
Continuous
|Present
|have been
has
|asking
|for, since
|Past
|had been
|asking
|for, since
|Future
|shall have been
will
|asking
|for
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