Действительный и страдательный залоги в английском языке совпадают со значением соответствующих залогов в русском языке. Глагол в действительном залоге (Active Voice) показывает, что действие совершает лицо или предмет, выраженный подлежащим.

He often asks questions. Он часто задаёт вопросы.

Употребление Образование
Indefinite
показывает действие как факт (обычное, повторяемое)		 Present
Past
Future		 глагол в личной форме
Continuous
показывает действие как процесс		 Present
Past
Future		 to be + ing
Perfect
показывает действие, законченное до определённого момента в настоящем, прошедшем и будущем		 Present
Past
Future		 to have + причастие II
Perfect Continuous
показывает действие, начатое некоторое время назад и все ещё продолжающееся или только что закончившееся		 Present
Past
Future		 to have been + ing

Таблица времён. Действительный залог

  Время Формы Обстоятельство времени
Indefinite Present I, we
you, they
he, she, it
ask
asks		 usually, sometimes, every day, often, seldom
Past +ed или
II ф. неправ.глаг.		 asked
wrote		 yesterday
last year 3 years ago
Future I, we
все остальные		 will ask
ask		 tomorrow
next year in 3 years
Continuous Present am
is
are		 asking now, at present
Past was
were		 asking yesterday from 5 till 6
Future will be asking tomorrow from 5 till 6
Perfect Present have
has		 asked just, ever, never, yet, already, today, this year for, since
Past had asked by 3 o'clock yesterday
Future will have asked by 3 o'clock tomorrow
Perfect
Continuous		 Present have been
has		 asking for, since
Past had been asking for, since
Future shall have been
will		 asking for
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