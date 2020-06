Глагол в страдательном залоге (Passive Voice) означает, что действие направлено на предмет или лицо, выраженное подлежащим.

He is often asked questions. Ему часто задают вопросы.

Формы страдательного залога образуются при помощи глагола to be в соответствующей форме и Participle II (Причастие II) смыслового глагола.

Present Past Future Indefinite I

he (she)

we (you, they) am asked

is asked

are asked I (he, she)

we (you, they) was asked

were asked I (we)

he (she, you, they) will be asked Continuous I

he (she)

we (you, they) am being asked

is being asked

are being asked I (he, she)

we (you, they) was being asked

were being asked Perfect I, we, you, they

he (she) have been asked

has been asked I (he, she, we, you, they) had been asked I, we he, she, you, they will have been asked

Примеры.

Indefinite Passive (to be + Participle II)

The newspapers are delivered every morning. (Present Indefinite Passive) Газеты доставляются каждое утро. This book was bought a month ago. (Past Indefinite Passive) Эта книга была куплена месяц назад. The letter will be mailed tomorrow. (Future Indefinite Passive) Письмо будет оправлено завтра.

Continuous Passive (to be + being + Participle II).

The house is being repaired. (Present Continuous Passive) Дом ремонтируется. When John was ill he was being taught at home. (Past Continuous Passive) Когда Джон болел, его обучали дома.

Perfect Passive (to have + been + Participle II)

This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive) Секретарь принёс письмо. (Письмо принесено секретарём) He decided to become a writer only when his first story had been published. (Past Perfect Passive) Он решил стать писателем, только когда его первый рассказ был напечатан. By the 1st of July the last exam will have been passed (Future Perfect Passive) К первому июля последний экзамен будет вами сдан.

Сказуемое в страдательном залоге может переводиться на русский язык: а) кратким страдательным причастием; б) глаголом на -ся; в) неопределённо-личным глаголом.

The house is built. а) Дом построен. б) Дом строится. в) Дом строят.

Следует обратить особое внимание на перевод глаголов с предлогом в страдательном залоге. Наиболее распространённые из этих глаголов:

hear of - слышать о

laugh at - смеяться над

look after - присматривать за (кем-либо)

look at - смотреть на

rely on - полагаться на

send for - посылать за

speak of (about) - говорить о

pay attention to - обращать внимание на

take care of - заботиться о

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

He can't be relied on. На него нельзя положиться.

В русском переводе не все глаголы сохраняют предлог:

to listen to - слушать что-либо, кого-либо

to look for - искать что-либо

to provide for - обеспечить кого-либо, чем-либо

to explain to - объяснять кому-либо

He was listened to with great attention. Его слушали с большим вниманием