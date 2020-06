Этот модальный глагол имеет две формы: can - для настоящего времени, could - для прошедшего. Употребляется он:

Can we go home? Можно нам идти? Yes, you can go. Да, вы можете идти.

She can speak English well but she can't write it at all. Она может (умеет) хорошо говорить по-английски, но совсем не умеет писать.

Форма could употребляется для более вежливого обращения.

Сочетание to be able + инфинитив с частицей to является синонимом модального глагола can (см. пункт 1) для выражения возможности или способности совершения действия.

He is able to help you. Он может помочь вам.

He was able to help you. Он смог помочь вам.

He will be able to help you. Он сможет помочь вам.