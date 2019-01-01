Модальные глаголы - это глаголы, обозначающие не само действие, а отношение к нему говорящего.

I must come and see my parents next Sunday. Я должен навестить своих родителей в следующее воскресенье.

He can speak three languages. Он может говорить на трёх языках.

Модальные глаголы в английском языке не имеют формы инфинитива, неличных форм на -ed, -ing, не принимают окончание -s, -es в 3-ем лице единственного числа Present Indefinite, т.е. не спрягаются. Они образуют вопросительную и отрицательную формы без вспомогательного глагола. После модальных глаголов инфинитив другого глагола употребляется без частицы to (исключение глагол ought to).