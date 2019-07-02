Есть ли падежи в английском языке? Если да, то можно ли провести какую-то аналогию с русскими падежами? Можно ли перевести винительный, дательный и другие? Давайте разбираться.

Что такое падеж в целом? Если мы говорим о нашем родном языке, то под падежом мы подразумеваем слова с меняющимися окончаниями, которые служат связкой с другими словами в предложении. У каждого языка свое количество падежей: у нас их 6, финнам повезло меньше – там их 15, а в английском людям вообще не приходится мучаться такой проблемой.

В старом английском языке падежи существовали. Их было 5:

Именительный (Nominative case). Родительный (Genitive case). Дательный (Dative case). Винительный (Accusative case). Творительный (Instrumental).

В современном – осталось только 2 падежа: общий/субъектный (Subjective case) и объектный (Objective case). Есть еще притяжательный падеж (Possessive case). Мы затронем немного эту тему.

Общий и притяжательный падежи существительных

Общий падеж – это слово в неизменном виде, как в словаре. Притяжательный обозначает принадлежность.

Для того, чтобы понять, как работают падежи в английском языке, нужно ориентироваться на такие понятия, как «автор действия» и «объект, на который направлено действие».

В английском подлежащее всегда стоит на первом месте (перед сказуемым), и если сравнить с русским языком – всегда в именительном падеже. Это автор действия.

Работает это следующим образом:

Люди делают уборку (люди – автор, уборку – объект).

Именительный



Родительный

Дательный



Винительный

Творительный



Предложный Кто? Что?



Кого? Чего?

Кому? Чему?



Кого? Что?

Кем? Чем?



О ком? О чем? Эта книга на столе.

У меня нет книги.

Издательство дает жизнь книгам.

Я вижу книгу.

Я довольна книгой.

Он говорит о книге. This book is on the table.

I have no book.

An edition gives life to books.

I see a book.

I'm satisfied with the book.

He speaks about a book.

Как видно из таблицы с примерами, слово «a book» не менялось. Для изменения русского слова «книга» по падежам мы использовали 6 разных окончаний! В английском варианте у нас появилось 3 предлога, в русском нам один раз только понадобился предлог.

Главная сложность в том, что нет четкого соответствия английских предлогов русскому падежу. Один и тот же предлог в разных случаях может обозначать разные падежи. К одному падежу могут вести разные предлоги, или вообще отсутствовать. Поэтому сразу готовьтесь запоминать, в каких английских ситуациях какой предлог вам понадобился.

Пример:

Предлог «to» в одном из своих значений указывает на направление и отвечает на вопрос «куда?», что максимально соответствует винительному падежу.

go to the village – поехать (куда?) в деревню;

walk to school – пойти в школу;

НО: go home – идти домой (предлога нет).

Притяжательный падеж (Possessive case) не такой простой, как общий, однако, и в нем можно разобраться.

Чтобы обозначить принадлежность в английском, на помощь нам приходит апостроф: «’»:

Jennifer's computer. Компьютер Дженифер.

The teacher’s computer. Компьютер учителя.

A bird’s nest. Гнездо птицы.

Мы также используем апостроф, когда хотим обозначить принадлежность чего-то двум людям:

Alex and Natasha’s playroom.

Обратите внимание, что апостроф в таком предложении ставится после второго существительного.

Сравните примеры: Alex and Natasha’s playroom и Alex’s and Natasha’s playrooms. В первом случае у Алекса и Наташи одна комната на двоих. Во втором – у каждого своя.

Когда существительное стоит во множественном числе, мы добавляем только апостроф, «s» опускаем: the kids’ playroom (игровая детей) и the kid’s playroom (игровая ребенка).

Притяжательный падеж используется с одушевленными существительными (человек, животное). И существует только 4 ситуации, когда мы можем использовать его также с неодушевленными существительными:

Когда существительное обозначает группу людей, занятых одним делом (увлекающихся спортом, например): Pittsburgh’s love of sports. Любовь Питтсбурга к спорту. (Здесь мы не говорим о Питтсбурге, как о городе. Мы говорим о спортивном сообществе, о группе людей, любящих спорт.) Когда существительное обозначает время, и нам необходимо обозначить что-то, что ассоциируется с определенным периодом времени: I’ll give you an answer by the end of today’s lesson. Я дам вам ответ в конце сегодняшнего урока. Когда мы говорим об измеряемом промежутке времени: How much notice do you need to give an employer when you plan to quit the job? – You usually need two weeks’ notice. За какое время вам нужно уведомить работодателя о том, что вы увольняетесь? – За две недели. Когда говорим о части целого: The hotel’s 200 guest rooms. 200 номеров отеля.

Падежи местоимений

Когда мы говорим о падеже личных местоимений, то имеем в виду форму, которую они принимают в Objective case. В английском языке местоимения имеют только 2 формы: именительного и косвенного падежа.

Посмотрите, как они изменяются:

I Me He gave me a book He gave a book to me He remembered me You You (не склоняется) He gave you a book He gave a book to you He remembered you He Him He gave him a book He gave a book to him He remembered him She Her He gave her a book He gave a book to her He remembered her It It (не склоняется) He gave it a book He gave a book to it He remembered it They Them He gave them a book He gave a book to them He remembered them We Us He gave us a book He gave a book to us He remembered us

Указательные местоимения

Падежей здесь нет. Надо просто запомнить, как они изменяются.

This (этот) – These (эти) That (тот) – Those (те)

Как видите, в английском языке не существует такого же понятия «падеж», как в русском. Тут мы не можем переставлять слова в предложении, не изменив смысла: у каждого здесь есть свое место. Надо просто запомнить, какие предлоги в какой ситуации употребить; как изменяются местоимения (личные, указательные); где должно стоять подлежащее, а где – сказуемое.

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