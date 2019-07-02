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Падежи в английском языке: виды, правила, применение
Есть ли падежи в английском языке? Если да, то можно ли провести какую-то аналогию с русскими падежами? Можно ли перевести винительный, дательный и другие? Давайте разбираться.
Что такое падеж в целом? Если мы говорим о нашем родном языке, то под падежом мы подразумеваем слова с меняющимися окончаниями, которые служат связкой с другими словами в предложении. У каждого языка свое количество падежей: у нас их 6, финнам повезло меньше – там их 15, а в английском людям вообще не приходится мучаться такой проблемой.
В старом английском языке падежи существовали. Их было 5:
В современном – осталось только 2 падежа: общий/субъектный (Subjective case) и объектный (Objective case). Есть еще притяжательный падеж (Possessive case). Мы затронем немного эту тему.
Общий падеж – это слово в неизменном виде, как в словаре. Притяжательный обозначает принадлежность.
Для того, чтобы понять, как работают падежи в английском языке, нужно ориентироваться на такие понятия, как «автор действия» и «объект, на который направлено действие».
В английском подлежащее всегда стоит на первом месте (перед сказуемым), и если сравнить с русским языком – всегда в именительном падеже. Это автор действия.
Работает это следующим образом:
Люди делают уборку (люди – автор, уборку – объект).
|
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный
|
Кто? Что?
Кого? Чего?
Кому? Чему?
Кого? Что?
Кем? Чем?
О ком? О чем?
|
Эта книга на столе.
У меня нет книги.
Издательство дает жизнь книгам.
Я вижу книгу.
Я довольна книгой.
Он говорит о книге.
|
This book is on the table.
I have no book.
An edition gives life to books.
I see a book.
I'm satisfied with the book.
He speaks about a book.
Как видно из таблицы с примерами, слово «a book» не менялось. Для изменения русского слова «книга» по падежам мы использовали 6 разных окончаний! В английском варианте у нас появилось 3 предлога, в русском нам один раз только понадобился предлог.
Главная сложность в том, что нет четкого соответствия английских предлогов русскому падежу. Один и тот же предлог в разных случаях может обозначать разные падежи. К одному падежу могут вести разные предлоги, или вообще отсутствовать. Поэтому сразу готовьтесь запоминать, в каких английских ситуациях какой предлог вам понадобился.
Пример:
Предлог «to» в одном из своих значений указывает на направление и отвечает на вопрос «куда?», что максимально соответствует винительному падежу.
go to the village – поехать (куда?) в деревню;
walk to school – пойти в школу;
НО: go home – идти домой (предлога нет).
Притяжательный падеж (Possessive case) не такой простой, как общий, однако, и в нем можно разобраться.
Чтобы обозначить принадлежность в английском, на помощь нам приходит апостроф: «’»:
Jennifer's computer. Компьютер Дженифер.
The teacher’s computer. Компьютер учителя.
A bird’s nest. Гнездо птицы.
Мы также используем апостроф, когда хотим обозначить принадлежность чего-то двум людям:
Alex and Natasha’s playroom.
Обратите внимание, что апостроф в таком предложении ставится после второго существительного.
Сравните примеры: Alex and Natasha’s playroom и Alex’s and Natasha’s playrooms. В первом случае у Алекса и Наташи одна комната на двоих. Во втором – у каждого своя.
Когда существительное стоит во множественном числе, мы добавляем только апостроф, «s» опускаем: the kids’ playroom (игровая детей) и the kid’s playroom (игровая ребенка).
Притяжательный падеж используется с одушевленными существительными (человек, животное). И существует только 4 ситуации, когда мы можем использовать его также с неодушевленными существительными:
Когда мы говорим о падеже личных местоимений, то имеем в виду форму, которую они принимают в Objective case. В английском языке местоимения имеют только 2 формы: именительного и косвенного падежа.
Посмотрите, как они изменяются:
|
I
|
Me
|
He gave me a book
He gave a book to me
|
He remembered me
|
You
|
You (не склоняется)
|
He gave you a book
He gave a book to you
|
He remembered you
|
He
|
Him
|
He gave him a book
He gave a book to him
|
He remembered him
|
She
|
Her
|
He gave her a book
He gave a book to her
|
He remembered her
|
It
|
It (не склоняется)
|
He gave it a book
He gave a book to it
|
He remembered it
|
They
|
Them
|
He gave them a book
He gave a book to them
|
He remembered them
|
We
|
Us
|
He gave us a book
He gave a book to us
|
He remembered us
Падежей здесь нет. Надо просто запомнить, как они изменяются.
|
This (этот) – These (эти)
That (тот) – Those (те)
Как видите, в английском языке не существует такого же понятия «падеж», как в русском. Тут мы не можем переставлять слова в предложении, не изменив смысла: у каждого здесь есть свое место. Надо просто запомнить, какие предлоги в какой ситуации употребить; как изменяются местоимения (личные, указательные); где должно стоять подлежащее, а где – сказуемое.
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