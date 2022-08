Именительный



Родительный

Дательный



Винительный

Творительный



Предложный

Кто? Что?



Кого? Чего?

Кому? Чему?



Кого? Что?

Кем? Чем?



О ком? О чем?

Эта книга на столе.

У меня нет книги.

Издательство дает жизнь книгам.

Я вижу книгу.

Я довольна книгой.

Он говорит о книге.