Конверсия — это способ образования новых слов другой части речи без изменения формы слова, без помощи словообразовательных элементов. Например, от существительного work (работа) образовался глагол to work (работать), а от прилагательного wet (влажность) — глагол to wet (увлажнять). Если такого рода слова — конверсивы — встречаются в тексте, и сразу нельзя определить их принадлежность к той или иной части речи, то необходимо определить функциональные особенности данного конверсива, другими словами — выяснить, каким членом предложения оно является. Следует также обращать внимание на сопутствующие данным словам предлоги, артикли и т.д.

Например. The result of the match was 1:0 to England. (The result — существительное: наличие артикля, функция подлежащего) Heavy rains result in floods. (Result — глагол: функция сказуемого)

Традиционно в словаре приводится весь комплекс значений какого-либо слова (существительного, прилагательного, глагола). Однако нет смысла читать всю словарную статью подряд: сначала нужно определить, какой частью речи является данное слово, исходя из его лексико-грамматических признаков и прежде всего функции в предложении, и лишь затем искать в словаре соответствующее лексическое значение и подбирать наиболее подходящий вариант перевода.