come across – быть понятным, доходить (о словах, речи); быть воспринятым, понятым

Did his speech come across?

Его речь была понятна?

come across as – быть воспринятым, понятым каким-либо образом, производить какое-либо впечатление, казаться

The first candidate came across really well.

Первый кандидат произвёл очень хорошее впечатление.

come across – передавать, выражать (какое-л. чувство, смысл); выражаться (каким-л. образом)

I don't always come across with consistency.

Я не всегда последовательно излагаю свои мысли.

come along – идти, ехать вместе с (with) кем-либо, сопровождать

After some persuasion Mr. Bateman has agreed to come along with us.

После недолгих уговоров мистер Бэйтмен согласился ехать с нами.

come along – приглашение come along! пошли, идем, едем

Come along, come along, this way.

Идемте, идемте, сюда (этим путем).

come along – приходить, появляться

Нoping that someone might come along and offer him a drink.

Надеясь, что кто-нибудь, возможно, появится и предложит ему выпивку

come along – идти, ехать вдоль чего-л. или по чему-л.

It was curious, I told myself, that no one else had come along.

Это было странно, я говорил себе, что никто больше не проехал.

come back – возвращаться (к прежнему состоянию)

Is the singer expected to come back?

Ожидается ли возвращение певца на сцену?

come back – вспоминаться, приходить на память

Her name will come back (to me) soon.

Я скоро вспомню, как её зовут.

come back – снова входить в моду, становиться модным, популярным

Long skirts are expected to come back next year.

Ожидается, что в следующем году длинные юбки снова войдут в моду.

come back – (разг.) отвечать тем же самым, отплатить той же монетой

She always comes back at anyone who tries to be polite to her.

Она всегда отвечает взаимностью тем, кто с ней вежлив.

come by – заходить, приходить, заезжать, приезжать

Just thought I'd come by and see how the sick man is.

Как раз подумал, (что) я должен зайти и посмотреть, как больной поживает.

come down – уменьшаться, снижаться

My weight has come down again.

Я снова похудел(а).

come down – быть поваленным (о дереве), сбитым (о самолёте), снесённым, разрушенным (о строении)

The old hotel is coming down and a new one is to be built.

Старый отель скоро снесут и на его месте построят новый.

come down – (брит.) вернуться после окончания курса из университета домой; окончить университет

He has come down from Oxford with a history degree.

Он только что окончил Оксфорд с дипломом историка.

come forward – выходить вперед, выдвигаться

Ralph came forward and stood by Piggy.

Ральф вышел вперед и встал рядом с Хрюшей.

come from – происходить из, от, "взяться"; часто в однотипных вопросах

Where did it (this) come from?

Откуда это взялось?

come in – (полит.) быть избранным на выборах, приходить к власти

If your party comes in at the next election, what will you do about taxes?

Если ваша партия победит на следующих выборах, что вы сделаете с налогами?

come in – (спорт.) прийти к финишу (первым, последним)

to come in first — победить, прийти первым

come in – входить в моду

Mini skirts are coming in again. — Мини-юбки снова входят в моду.

come in – участвовать, играть определённую роль

Where do I come in? — При чём тут я?; Какое это имеет ко мне отношение?

come in – начинаться

This week came in very windy.

В начале недели было очень ветрено.

come in – наступать, подниматься (о приливе)

The tide is coming in.

Начинается прилив.

come in for – доставаться; навлекать на себя

He came in for a lot of trouble.

Ему здорово досталось.

come off – отделяться, отрываться, покидать, сходить, слезать, снимать (встречается не часто и в самых разнообразных ситуациях)

That means men will have to come off the walls to fight the fire.

Это означает, что люди должны будут покинуть стены, (чтобы) бороться с огнем.

come off – сходить, исчезать (о пятне, грязи и т.п.); выпадать (волосы и т.п.); отрываться (пуговица и т.п.)

The stuff on my body didn't seem to want to come off unless I scrubbed.

Эта дрянь на моем теле, казалось, не хотела сходить, пока я не соскребла (ее).

come off – получаться, удаваться (очень редко)

This operation will comes off.

Эта операция удастся.

come off – в выражении come off it – брось, прекрати разговор, оставь, смени тему

Come off it, man!

Брось, парень!

come on – наступать, надвигаться; приближаться

A storm is coming on.

Надвигается шторм.

come on – появляться на сцене, выходить на поле

When does the great actor come on?

Когда же на сцене появится этот великий актёр?

come on – включаться (о приборе); зажигаться, загораться (о свете)

Just as I entered the house, all the lights came on.

Когда я вошёл в дом, зажглись все огни.

come on – (разг.) вести себя (каким-л. образом)

When Jack wants something, he comes on like a truck.

Когда Джеку чего-нибудь хочется, он идёт напролом.

come on – (разг.) заигрывать, приставать

Surprisingly, Jane came on to me.

К моему удивлению, Джейн стала липнуть ко мне.

come out – приезжать (в отдалённые места, в другую страну)

I met them when they came out to Singapore at Christmas last year.

Я встретил их в прошлом году, на Рождество, когда они приехали в Сингапур.

come out – выезжать, бывать на людях; выезжать в свет; бывать при дворе

Would you like to come out to the theatre with me?

Ты не хочешь сходить со мной в театр?

come out – (брит.) забастовать

The Post Office workers have come out in support of their pay claim.

Почтовые работники объявили забастовку, требуя повышения заработной платы.

come out – выпадать (о волосах, зубах)

My tooth has just come out.

У меня только что выпал зуб.

come out – распускаться (о листьях, цветах)

The flowers are coming out in everyone's gardens.

В каждом саду распускаются цветы.

come out – выходить в свет (о книге)

When does Tom's new book come out?

Когда выходит новая книга Тома?

come out – обнаруживаться, проявляться (об информации, фактах); становиться известным

The secret came out.

Секрет раскрылся.

come out – складываться, получаться (о сумме)

When doing the calculation by hand, the sum came out as a different figure.

При вычислении без помощи технических средств получился другой результат.

come out – справиться с (какой-л. задачей); проявить себя

She came out well in the last game.

Она добилась хорошего результата в последнем гейме.

come out – выступать, делать заявление

He came out against the government.

Он выступил с критикой в адрес правительства.

come out in – покрываться (сыпью, прыщами)

Jane came out in spots this morning.

Утром у Джейн выскочили прыщики.

come over – приходить, подходить, заходить, заезжать, приезжать к кому-л.

Shall I come over in the morning?

Мне прийти завтра утром?

come over – (редко встреч.) с последующим личным местоимением или именем - быть охваченным каким-л. чувством, почувствовать

A tremendous feeling of peace came over him.

Потрясающее ощущение покоя охватило его.

come over – просто глагол с предлогом: переходить через, пересекать, в том числе и в переносном смысле

As Baker read this, a change came over his face.

Пока Бейкер читал это, лицо его изменилось (перемена прошла через его лицо/по его лицу).

come up – подниматься, повышаться; усиливаться, увеличиваться

Interest rates should come down.

Процентные ставки должны понизиться.

come up – приезжать (из провинции в город, с юга на север); приезжать для учёбы в университет

When do the students come up?

Когда приезжают студенты?

come up – подходить, приближаться (к кому-л.)

I could hear footsteps coming up behind me.

Я слышал шаги за спиной.

come up – возвыситься, вырасти (в чьих-л. глазах, мнении)

That politician has come up in my opinion since I heard his last speech.

С тех пор, как я услышал последнюю речь этого политика, он вырос в моих глазах.

come up – разг. стараться показать свою значительность; важничать

A big fish came up from the deep of the sea.

Из глубины моря появилась большая рыба.

come up – предстать перед судом

The case came up for trial in the court of the district.

Это дело разбиралось в районном суде.

come up – представляться (о случае, возможности)

I'll let you know if anything comes up.

Если что-нибудь подвернётся, я извещу.

come up – упоминаться (в разговоре)

His name never comes up in our conversation these days.

Теперь мы совсем не говорим о нём.

come up – появляться (на экране; об информации)

A message came up on the screen saying the line is busy.

На экране появилось сообщение о том, что линия занята.

come up – выигрывать

Did your horse come up?

Твоя лошадь выиграла?

