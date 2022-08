look about = look around – наводить справки, справляться

look about for – искать, подыскивать (что-л.)

I've been looking about for a better job since Christmas.

Я ищу работу получше с самого Рождества.

look back – оглядываться, оборачиваться в прямом и переносном смысле

Man stopped and looked back.

Мужчина остановился и оглянулся.

I want to be able to look back – Я хочу иметь возможность оглянуться на прошлое

look down – смотреть, смотреть вниз / показать глазами на что-либо

he looked down towards the water – он смотрел вниз на воду

look up and down – смерить взглядом

look down – дешеветь; падать в цене

look down – смотреть с презрением; презирать; смотреть свысока

look down nose – относиться пренебрежительно (к кому-л., чему-л.)

look for – искать, подыскивать, присматривать

What are you looking for?

Что вы ищете? Что вы хотите выяснить?

look forward to – ожидать с нетерпением; предвкушать (что-л.)

I'm looking forward to some warmer weather after this bitter winter.

Я надеюсь, что теперь будет потеплее, зима была такой суровой.

look out – (разг.) быть настороже

Look out! – Осторожнее! Берегись!

look out – выходить (на какую-л. сторону), быть обращённым (куда-л.)

My hotel room looks out across the lake. – Окна моего номера выходят на озеро.

look out for – подыскивать, выискивать (кого-л. / что-л.)

to look out for a house – присматривать дом (для покупки)

look over – смотреть, посмотреть, взглянуть / оглянуться, оглядеться

He looked around, is there someone else.

Он огляделся, нет ли еще кого-набудь здесь.

look over – осматривать, проверять

So me and John start to look over the rest of the fuel trucks.

Итак, я и Джон стали осматривать остальные топливные грузовики.

look in – заглянуть к (кому-л.) / смотреть телепередачи

I don't intend to look in tonight, there's nothing worth watching.

Я не буду сегодня вечером смотреть телевизор, там ничего стоящего.

look through – просматривать, пролистывать (что-л.) / не замечать, смотреть мимо

I said good morning but she looked me straight through and walked on.

Я поздоровался, но она не заметила меня и прошла мимо.

look up – искать (что-л. в справочнике)

look up to – смотреть с почтением на (кого-л.), уважать (кого-л.)

look up – (разг.) улучшаться (о делах)

Things are looking up. – Положение улучшается.

look up – навещать (кого-л.)

While you're in London, do look up our old teacher, he'll be pleased to see you.

Когда окажешься в Лондоне, навести нашего старого учителя, он будет рад тебя видеть.

