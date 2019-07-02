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Английский фразовый глагол Look: значение и примеры употребления
look about = look around – наводить справки, справляться
look about for – искать, подыскивать (что-л.)
I've been looking about for a better job since Christmas.
Я ищу работу получше с самого Рождества.
look back – оглядываться, оборачиваться в прямом и переносном смысле
Man stopped and looked back.
Мужчина остановился и оглянулся.
I want to be able to look back – Я хочу иметь возможность оглянуться на прошлое
look down – смотреть, смотреть вниз / показать глазами на что-либо
he looked down towards the water – он смотрел вниз на воду
look up and down – смерить взглядом
look down – дешеветь; падать в цене
look down – смотреть с презрением; презирать; смотреть свысока
look down nose – относиться пренебрежительно (к кому-л., чему-л.)
look for – искать, подыскивать, присматривать
What are you looking for?
Что вы ищете? Что вы хотите выяснить?
look forward to – ожидать с нетерпением; предвкушать (что-л.)
I'm looking forward to some warmer weather after this bitter winter.
Я надеюсь, что теперь будет потеплее, зима была такой суровой.
look out – (разг.) быть настороже
Look out! – Осторожнее! Берегись!
look out – выходить (на какую-л. сторону), быть обращённым (куда-л.)
My hotel room looks out across the lake. – Окна моего номера выходят на озеро.
look out for – подыскивать, выискивать (кого-л. / что-л.)
to look out for a house – присматривать дом (для покупки)
look over – смотреть, посмотреть, взглянуть / оглянуться, оглядеться
He looked around, is there someone else.
Он огляделся, нет ли еще кого-набудь здесь.
look over – осматривать, проверять
So me and John start to look over the rest of the fuel trucks.
Итак, я и Джон стали осматривать остальные топливные грузовики.
look in – заглянуть к (кому-л.) / смотреть телепередачи
I don't intend to look in tonight, there's nothing worth watching.
Я не буду сегодня вечером смотреть телевизор, там ничего стоящего.
look through – просматривать, пролистывать (что-л.) / не замечать, смотреть мимо
I said good morning but she looked me straight through and walked on.
Я поздоровался, но она не заметила меня и прошла мимо.
look up – искать (что-л. в справочнике)
look up to – смотреть с почтением на (кого-л.), уважать (кого-л.)
look up – (разг.) улучшаться (о делах)
Things are looking up. – Положение улучшается.
look up – навещать (кого-л.)
While you're in London, do look up our old teacher, he'll be pleased to see you.
Когда окажешься в Лондоне, навести нашего старого учителя, он будет рад тебя видеть.
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