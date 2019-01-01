Функции герундия в английском языке
Функции герундия
Функции герундия
В предложении герундий может быть:
Подлежащим.
Smoking is not allowed here. Курить (Курение) здесь не разрешается.
Определением.
There are different ways of obtaining this substance. Существуют различные способы получения этого вещества.
Именной частью сказуемого.
His hobby is driving a car. Его хобби - вождение (водить) машину (ы).
Прямым дополнением.
The car needs repairing. Машина нуждается в ремонте (Машину нужно ремонтировать).
В вышеприведённых функциях герундий переводится существительным или инфинитивом.
Предложным дополнением.
They spoke about their travelling. Они говорили о своём путешествии (том, как они путешествовали).
В данной функции герундий переводится существительным или придаточным предложением.
Обстоятельством.
Learning rules without examples is of little use. Изучение правил (изучать правила) без примеров приносит мало пользы.
I like reading. Я люблю чтение (читать).
Think before answering. Подумай прежде чем ответить.
By doing that you'll save a lot of time. Делая это, ты сэкономишь много времени.
I am tired of waiting. Я устал от ожидания (устал ждать).
The floor of the room needs painting. Пол этой комнаты нуждается в покраске (нужно покрасить).
Everybody laughed on hearing his answer. Все рассмеялись, услышав (когда услышали) его ответ.
Thank you for coming. Спасибо за то, что вы пришли.
He is proud of having won in the tournament. Он гордится тем, что победил в турнире.
She is sorry for being late. Она сожалеет, что опоздала.
He ran without stopping. Он бежал, не останавливаясь.
Before going to bed, she locked the door. Прежде чем лечь спать, она заперла дверь.
В данной функции герундий переводится существительным с предлогом, деепричастием, придаточным предложением.
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