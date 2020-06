В предложении герундий может быть:

I like reading. Я люблю чтение (читать).

Think before answering. Подумай прежде чем ответить.

By doing that you'll save a lot of time. Делая это, ты сэкономишь много времени.

I am tired of waiting. Я устал от ожидания (устал ждать).

The floor of the room needs painting. Пол этой комнаты нуждается в покраске (нужно покрасить).

Everybody laughed on hearing his answer. Все рассмеялись, услышав (когда услышали) его ответ.

Thank you for coming. Спасибо за то, что вы пришли.

He is proud of having won in the tournament. Он гордится тем, что победил в турнире.

She is sorry for being late. Она сожалеет, что опоздала.

He ran without stopping. Он бежал, не останавливаясь.

Before going to bed, she locked the door. Прежде чем лечь спать, она заперла дверь.