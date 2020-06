Герундий имеет свойства как глагола, так и существительного. Подобной неличной формы в русском языке нет. Как существительное он может выполнять в предложении функции подлежащего, дополнения, определения и обстоятельства с предлогом. Как глагол может иметь после себя прямое дополнение и определяться наречием, иметь перфектную форму, категорию залога, а также выражать действие как процесс.

Герундий образуется от основы глагола с помощью суффикса -ing. To translate - translating, to read - reading.

Формы герундия совпадают с формами Participle I и Perfect Participle. Однако, это разные формы глагола, отличающиеся и по значению и по синтаксическим функциям. Формы Indefinite Gerund обозначают действия, одновременные с действием, выраженным глаголом-сказуемым.

He likes inviting friends to his place. Он любит приглашать друзей к себе. He likes being invited to his friends. Он любит, когда его приглашают к себе его друзья.

Перфектные формы герундия (Perfect Gerund) обозначают действия, предшествующие действию, выраженному глаголом-сказуемым.

He is proud of having invited this man to his place. Он гордится тем, что пригласил этого человека к себе.

He was proud of having been invited to the party. Он гордился тем, что его пригласили на вечер.