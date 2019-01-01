Герундий в английском языке
Герундий. The Gerund: определение, образование
Герундий. The Gerund: определение, образование
Герундий имеет свойства как глагола, так и существительного. Подобной неличной формы в русском языке нет. Как существительное он может выполнять в предложении функции подлежащего, дополнения, определения и обстоятельства с предлогом. Как глагол может иметь после себя прямое дополнение и определяться наречием, иметь перфектную форму, категорию залога, а также выражать действие как процесс.
Герундий образуется от основы глагола с помощью суффикса -ing. To translate - translating, to read - reading.
|active
|passive
|Indefinite
|writing
|being written
|Perfect
|having written
|having been written
Формы герундия совпадают с формами Participle I и Perfect Participle. Однако, это разные формы глагола, отличающиеся и по значению и по синтаксическим функциям. Формы Indefinite Gerund обозначают действия, одновременные с действием, выраженным глаголом-сказуемым.
He likes inviting friends to his place. Он любит приглашать друзей к себе.
He likes being invited to his friends. Он любит, когда его приглашают к себе его друзья.
Перфектные формы герундия (Perfect Gerund) обозначают действия, предшествующие действию, выраженному глаголом-сказуемым.
He is proud of having invited this man to his place. Он гордится тем, что пригласил этого человека к себе.
He was proud of having been invited to the party. Он гордился тем, что его пригласили на вечер.
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