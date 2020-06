as … as — такой … как

not so … as — не такой … как

than — чем

much / far / a lot + сравнительная степень прилагательного — намного …

the + сравнительная степень …, the + сравнительная степень прилагательного — чем … , тем

He is as tall as his brother. Он такой же высокий (такого же роста), как и его брат.

He is not so brave as his brother. Он не такой храбрый, как его брат.

The winds in St.Petersburg are stronger than in Moscow. Ветры в С.-Петербурге сильнее, чем в Москве.

Some clouds form much higher in the sky than the others. Некоторые облака образуются намного выше, чем другие.

The farther north you go, the colder the climate becomes. Чем дальше вы продвигаетесь на север, тем холоднее становится климат.