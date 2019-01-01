Степени сравнения прилагательных в английском языке
Степени сравнения прилагательных в английском языке
Степени сравнения прилагательных в английском языке
Одна из лёгких и понятных - тема степеней сравнения прилагательных английского языка.
В ней есть 2 нюанса, на которые стоит обратить внимание.
Полностью усвоить материал и употреблять его в речи помогут практические упражнения в конце статьи.
Цель: понять принцип образования двух степеней сравнения.
Сравнительная нужна для сопоставления предметов и явлений, а превосходная – для выделения его из массы по какому-либо признаку.
Официально есть ещё положительная или нейтральная, когда прилагательное стоит в начальной форме. Нет никаких различий в образовании прилагательных в английском и русском языке.
Это первый нюанс.
Второй: есть шесть исключений.
Степени сравнения есть у большинства качественных прилагательных, имеющих характеристику качества: большой – больше - самый большой.
Для сравнения: морской – морскее – самый морской. «Морской» - не качественное прилагательное, и не имеет степеней сравнения.
Есть прилагательные простые, а есть с бОльшим количеством слогов.
Состоят из 1 - 2 слогов: strange, brave, tiny. Образуют степени сравнения синтетически, то есть присоединением суффикса и артикля.
Далее в таблицах: положительная – I, сравнительная – II, превосходная – III.
|I
|II
|
III
|High
|high
|er
|the
|
high
|est
|Small
|small
|small
|Strong
|strong
|strong
|Rich
|rich
|rich
|Big
|big
|bigg
|Hungry
|hungri
|hungri
|Healthy
|
healthi
|
healthi
|Happy
|happi
|
happi
Замена: буква y меняется на i.
Какие согласные удваиваются: g, n, t, p, l.
Когда: после закрытого слога.
Что такое закрытый слог: в слоге после гласной обязательно - согласная буква.
Пример на русском: дочь, банк, днев-ник.
Примеры открытого слога: до_ро_га, ка_фе, кра_са_ви_ца_.
* Примечание: если у прилагательного в конце «e» - то она не удваивается. Fine – finer – the finest.
Изменяются посредством аналитического способа образования.
Это достигается прибавлением слова «более» и «самый», «more» и «the most».
|I
|II
|III
|important
|more
|important
|the most
|important
|emotional
|emotional
|emotional
|
different
|different
|different
|beautiful
|beautiful
|beautiful
|successful
|
successful
|successful
|expensive
|expensive
|expensive
|responsible
|responsible
|responsible
|efficient
|efficient
|efficient
4 исключения + ещё 2
Древние прилагательные не изменяются по сравнительно новым правилам в английском языке. Отсюда и исключения.
|I
|II
|III
|
good
|better
|
the
|best
|bad
|worse
|worst
|little
|less
|least
|many/much
|more
|most
Таких слов шесть, ниже приведены ещё два. Почему эти прилагательные «особые»?
Слова far и old: имеют некоторые отличия.
«Далёкий» в двух смыслах: времени и пространства. Имеют в сравнительных и превосходных степенях разное значение и написание.
Слово «далёкий» (far) имеет два значения: пространства и времени.
Также эти различия очевидны и в степенях сравнения: father/further, где первое значит «дальний» в пространстве, а второе – «дальше» во времени.
What shall we do with further generations? - Что нам делать с будущими поколениями?
Так же обстоит дело и со словом «старый/старший»: чтобы сказать, что кто-то более старый, используем «older».
Если «старше» - то форму слова для сравнительной степени «elder».
Когда нужна превосходная, то «the oldest» пользуемся для обозначения возраста, а «the eldest» - старшинства, обычно в семье.
Our lovely granny isn`t the oldest one in our family. - Наша любимая бабушка ещё не самая старая в нашей огромной семье.
Сравнительная степень предполагает наличие слова «чем», совершенно, как в русском языке. Его эквивалентом служит «than».
Пример: Mary`s husband is richer than Sue`s. This teacher is cleverer than that one. Those girls are more beautiful than models.
Понимать не значит уметь. Только практика и тренировка навыка дают результат говорения.
Ниже даны задания, которые помогут это сделать. Повторяя подобную работу по шкале Эббингауза, можно в короткий срок освоить тему на практике, а не только понять её.
Образовать степени сравнения:
Poor - … - … .
Fluffy - … - … .
Good - … - … .
Interesting - … - … .
Difficult - … - … .
Sweet - … - … .
Wonderful - … - … .
Вставить нужный вариант:
Betty is (funny) girl in our summer camp!
Mike`s sister is (successful) than Jack`s cousin.
Our pets are (nice) at this competition!
Grandfather`s (old) in our family.
My (old) brother is a real professional.
(Interesting) thing about travels is meeting new friends.
Перевод на русский:
I don`t know anybody more dangerous than Hitler.
We like reading the newest fashion magazines.
Father is the strongest!
Перевод на английский:
Самый дальний магазин.
Она лучше всех.
Эти дети такие умные!
Не видел никого красивее тебя!
Написание:
1. Happy – happ.er – the happ.est.
2. Hungry – hungr.er – the hungr.est.
3. Thin – thin.er – the thin.est.
4. Fat – fat.er – the fat.est.
Затруднения, возникающие при употреблении в устной и письменной речи степеней сравнения прилагательных в английском языке, предполагают наличие разночтения.
В таком случае следует ориентироваться на структурное сочетание сложных прилагательных.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!