Одна из лёгких и понятных - тема степеней сравнения прилагательных английского языка.

В ней есть 2 нюанса, на которые стоит обратить внимание.

Полностью усвоить материал и употреблять его в речи помогут практические упражнения в конце статьи.



Цель: понять принцип образования двух степеней сравнения.

Сравнительная нужна для сопоставления предметов и явлений, а превосходная – для выделения его из массы по какому-либо признаку.

Официально есть ещё положительная или нейтральная, когда прилагательное стоит в начальной форме. Нет никаких различий в образовании прилагательных в английском и русском языке.

Это первый нюанс.

Второй: есть шесть исключений.



Степени сравнения есть у большинства качественных прилагательных, имеющих характеристику качества: большой – больше - самый большой.

Для сравнения: морской – морскее – самый морской. «Морской» - не качественное прилагательное, и не имеет степеней сравнения.

Есть прилагательные простые, а есть с бОльшим количеством слогов.

Простые прилагательные

Состоят из 1 - 2 слогов: strange, brave, tiny. Образуют степени сравнения синтетически, то есть присоединением суффикса и артикля.

Далее в таблицах: положительная – I, сравнительная – II, превосходная – III.

I II

III High high er the

high est Small small small Strong strong strong Rich rich rich Big big bigg Hungry hungri hungri Healthy

healthi

healthi Happy happi

happi

Замена: буква y меняется на i.

Какие согласные удваиваются: g, n, t, p, l.

Когда: после закрытого слога.

Что такое закрытый слог: в слоге после гласной обязательно - согласная буква.

Пример на русском: дочь, банк, днев-ник.

Примеры открытого слога: до_ро_га, ка_фе, кра_са_ви_ца_.

* Примечание: если у прилагательного в конце «e» - то она не удваивается. Fine – finer – the finest.

Сложные прилагательные

Изменяются посредством аналитического способа образования.

Это достигается прибавлением слова «более» и «самый», «more» и «the most».

I II III important more important the most important emotional emotional emotional

different different different beautiful beautiful beautiful successful successful successful expensive expensive expensive responsible responsible responsible efficient efficient efficient

4 исключения + ещё 2

Древние прилагательные не изменяются по сравнительно новым правилам в английском языке. Отсюда и исключения.

I II III

good better

the best bad worse worst little less least many/much more most



Таких слов шесть, ниже приведены ещё два. Почему эти прилагательные «особые»?

Слова far и old: имеют некоторые отличия.

«Далёкий» в двух смыслах: времени и пространства. Имеют в сравнительных и превосходных степенях разное значение и написание.

Слово «далёкий» (far) имеет два значения: пространства и времени.

Также эти различия очевидны и в степенях сравнения: father/further, где первое значит «дальний» в пространстве, а второе – «дальше» во времени.

What shall we do with further generations? - Что нам делать с будущими поколениями?

Так же обстоит дело и со словом «старый/старший»: чтобы сказать, что кто-то более старый, используем «older».

Если «старше» - то форму слова для сравнительной степени «elder».

Когда нужна превосходная, то «the oldest» пользуемся для обозначения возраста, а «the eldest» - старшинства, обычно в семье.

Our lovely granny isn`t the oldest one in our family. - Наша любимая бабушка ещё не самая старая в нашей огромной семье.

Употребление

Сравнительная степень предполагает наличие слова «чем», совершенно, как в русском языке. Его эквивалентом служит «than».



Пример: Mary`s husband is richer than Sue`s. This teacher is cleverer than that one. Those girls are more beautiful than models.

Практика

Понимать не значит уметь. Только практика и тренировка навыка дают результат говорения.

Ниже даны задания, которые помогут это сделать. Повторяя подобную работу по шкале Эббингауза, можно в короткий срок освоить тему на практике, а не только понять её.

Образовать степени сравнения:

Poor - … - … .

Fluffy - … - … .

Good - … - … .

Interesting - … - … .

Difficult - … - … .

Sweet - … - … .

Wonderful - … - … .

Вставить нужный вариант:

Betty is (funny) girl in our summer camp!

Mike`s sister is (successful) than Jack`s cousin.

Our pets are (nice) at this competition!

Grandfather`s (old) in our family.

My (old) brother is a real professional.

(Interesting) thing about travels is meeting new friends.

Перевод на русский:

I don`t know anybody more dangerous than Hitler.

We like reading the newest fashion magazines.

Father is the strongest!



Перевод на английский:

Самый дальний магазин.

Она лучше всех.

Эти дети такие умные!

Не видел никого красивее тебя!

Написание:

1. Happy – happ.er – the happ.est.

2. Hungry – hungr.er – the hungr.est.

3. Thin – thin.er – the thin.est.

4. Fat – fat.er – the fat.est.



Затруднения, возникающие при употреблении в устной и письменной речи степеней сравнения прилагательных в английском языке, предполагают наличие разночтения.

В таком случае следует ориентироваться на структурное сочетание сложных прилагательных.