The weather permitting, we shall go to the country. Если погода позволит, мы поедем за город. (обстоятельство условия)

It being very cold, we could not go for a walk. Так как было холодно, мы не смогли пойти на прогулку. (обстоятельство причины)

The sun having risen, we continued our way. После того, как солнце взошло, мы продолжили свой путь. (обстоятельство времени)

The article having been translated, the student showed it to the teacher. После того как (когда) статья была переведена, студент показал её преподавателю. (обстоятельство времени)