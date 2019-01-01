Она состоит из личного местоимения в объектном падеже или существительного в общем падеже и причастия.

I saw her crossing the street. Я видел, как она переходит улицу.

Эта конструкция "объектный падеж с причастием I" - the Objective - with - the - Participle I Construction - употребляется тогда, когда говорящий хочет подчеркнуть, что действие, выраженное причастием, на завершено и протекает в момент речи. В этой конструкции употребляется только одна форма причастия I - Participle I Indefinite Active.

В этой конструкции местоимение в объектном падеже или существительное в общем падеже называют лицо или предмет, производящее действие. Она употребляется после глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel и др. Переводится придаточным предложением.

They watched him entering the house. Они наблюдали за тем, как он входит в дом.

I saw John passing our house. Я видел, как Джон проходил мимо нашего дома.

Конструкция "объектный падеж с причастием II" - the Objective - with - the - Participle II отличается от аналогичной конструкции с причастием I, тем, что в ней причастие II называет действие, направленное на лицо или предмет, выраженные личным местоимением в объектном падеже или существительным в общем падеже. Эта конструкция переводится на русский язык в основном придаточным предложением. Она употребляется:

После глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to feel, to watch и др.; После глаголов, выражающих желание to want, to wish и др.; После глаголов to have, to get.

We head his name mentioned. Мы слышали, как упомянули его имя.

I want the work done. Я хочу, чтобы работа была сделана.

I have my photo taken. Я сфотографировался.

Такие предложения с данной конструкцией переводятся простым предложением.

Независимый причастный оборот. В состав независимого причастного оборота, также называемого абсолютным причастным оборотом, (the Nominative Absolute Participial Construction) может входить как Participle I, так и Participle II.

Независимый причастный оборот с причастием I. В этой конструкции причастие I выражает действие, не связанное с действием, обозначенным глаголом-сказуемым предложения. Сам оборот состоит из существительного в общем падеже (реже местоимения в именительном падеже) и причастия I. Действие, выраженное причастием, относится к этому существительному (или местоимению). Этот оборот характерен для письменной речи и почти не употребляется в разговорной. В предложении этот оборот выступает в роли различных обстоятельств и на письме всегда отделяется запятой от остального предложения. На русский язык переводится придаточным предложением. The weather permitting, we shall go to the country. Если погода позволит, мы поедем за город. (обстоятельство условия)

It being very cold, we could not go for a walk. Так как было холодно, мы не смогли пойти на прогулку. (обстоятельство причины)

The sun having risen, we continued our way. После того, как солнце взошло, мы продолжили свой путь. (обстоятельство времени)

The article having been translated, the student showed it to the teacher. После того как (когда) статья была переведена, студент показал её преподавателю. (обстоятельство времени) Независимый причастный оборот с причастием II. Этот оборот также состоит из двух частей: личного местоимения в именительном падеже или существительного в общем падеже, которые претерпевают действие, выраженное причастием II. Этот оборот употребляется в функции различных обстоятельств и переводится на русский язык соответствующим обстоятельственным предложением. His work finished, he went home. Когда его работа была закончена, он пошёл домой.