Причастие II (Participle II) - неличная форма глагола (III основная форма глагола), имеет одну неизменяемую форму со страдательным значением и обозначает действие, которое испытывает на себе лицо или предмет. Оно соответствует в русском языке причастию страдательного залога.

Причастие II правильных глаголов имеет ту же форму, что и Past Indefinite, и образуется при помощи прибавления суффикса -ed к основе глагола to ask - asked, to help - helped.

Подобно причастию I, причастие II обладает свойствами глагола, прилагательного и наречия. Как и глагол, оно обозначает действие. Время действия, обозначаемое причастием II, определяется временем действия глагола-сказуемого или контекстом.

The book discussed yesterday was interesting. Книга, обсуждавшаяся вчера, была интересной.

The books discussed at the lessons are always interesting. Книги, обсуждаемые на уроках, всегда интересны.

Функции причастия II

В предложении причастие II может быть:

Определением. Lost time is never found again. Потерянное время никогда не вернёшь (дословно - не найти).

A written letter lay on the table. Написанное письмо лежало на столе.

They are reconstructing the house built in the 18th century. Они реставрируют здание, построенное в 18 веке. Обстоятельством. Перед причастием II в функции обстоятельства могут стоять союзы if, unless, when. В таком случае английское причастие переводится обстоятельственным придаточным предложением, в котором подлежащее то же, что и в главном предложении. If built of the local stone, the road will serve for years. Если построить дорогу (Если дорога построена) из местного камня, она будет служить долгие годы.