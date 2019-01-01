Местоимение - часть речи, которая указывает на лицо, предметы или количество, но не называет их.

we - мы, who - кто, that - тот, some - несколько.

Местоимение обычно употребляется в предложении вместо имени существительного или имени прилагательного, а иногда вместо числительного и наречия.

Jane studies the Russian language. She likes it. Джейн изучает русский язык. Он ей нравится.

She has some books in Russian. У неё есть несколько книг на русском языке. Личные местоимения именительный падеж объектный падеж I - я

you - ты, вы, Вы

he - он (о человеке)

she - она (о человеке)

it - он, она, оно (не о человеке)

we - мы

they - они me - мне, меня

him - его, ему, им

her - её, ей

it - его, ему, ей

us - нас, нам

you - тебе, вам, вас

them - их, им Притяжательные местоимения абсолютная форма my - мой

your - твой, ваш

his - его

her - её

its - его, её

our - наш

their - их mine - мой

his - его

hers - её

its - его, её

ours - наш

yours - твой, ваш

theirs - их Примечание. Местоимение it обычно заменяет ранее употреблённое существительное в ед.числе, не обозначающее человека: wind / dog / lake = it (= он / она / оно). Местоимение you требует сказуемого в форме мн. числа, каким бы способом оно ни передавалось на русский язык (ты, вы, Вы). You are a student. Вы (ты) - студент. You are students. Вы - студенты.