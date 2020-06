I - я

you - ты, вы, Вы

he - он (о человеке)

she - она (о человеке)

it - он, она, оно (не о человеке)

we - мы

they - они

me - мне, меня

him - его, ему, им

her - её, ей

it - его, ему, ей

us - нас, нам

you - тебе, вам, вас

them - их, им