Местоимение - часть речи, которая указывает на лицо, предметы или количество, но не называет их.

we - мы, who - кто, that - тот, some - несколько.

Местоимение обычно употребляется в предложении вместо имени существительного или имени прилагательного, а иногда вместо числительного и наречия.

Jane studies the Russian language. She likes it. Джейн изучает русский язык. Он ей нравится.
She has some books in Russian. У неё есть несколько книг на русском языке.

Личные местоимения

именительный падеж объектный падеж
I - я
you - ты, вы, Вы
he - он (о человеке)
she - она (о человеке)
it - он, она, оно (не о человеке)
we - мы
they - они		 me - мне, меня
him - его, ему, им
her - её, ей
it - его, ему, ей
us - нас, нам
you - тебе, вам, вас
them - их, им

Притяжательные местоимения

  абсолютная форма
my - мой
your - твой, ваш
his - его
her - её
its - его, её
our - наш
their - их		 mine - мой
his - его
hers - её
its - его, её
ours - наш
yours - твой, ваш
theirs - их

Примечание.

Местоимение it обычно заменяет ранее употреблённое существительное в ед.числе, не обозначающее человека:

wind / dog / lake = it (= он / она / оно).

Местоимение you требует сказуемого в форме мн. числа, каким бы способом оно ни передавалось на русский язык (ты, вы, Вы).

You are a student. Вы (ты) - студент.

You are students. Вы - студенты.

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