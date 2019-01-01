Местоимение в английском языке
Определение. Личные и притяжательные местоимения
Определение. Личные и притяжательные местоимения
Местоимение - часть речи, которая указывает на лицо, предметы или количество, но не называет их.
we - мы, who - кто, that - тот, some - несколько.
Местоимение обычно употребляется в предложении вместо имени существительного или имени прилагательного, а иногда вместо числительного и наречия.
Jane studies the Russian language. She likes it. Джейн изучает русский язык. Он ей нравится.
She has some books in Russian. У неё есть несколько книг на русском языке.
|именительный падеж
|объектный падеж
|I - я
you - ты, вы, Вы
he - он (о человеке)
she - она (о человеке)
it - он, она, оно (не о человеке)
we - мы
they - они
|me - мне, меня
him - его, ему, им
her - её, ей
it - его, ему, ей
us - нас, нам
you - тебе, вам, вас
them - их, им
|абсолютная форма
|my - мой
your - твой, ваш
his - его
her - её
its - его, её
our - наш
their - их
|mine - мой
his - его
hers - её
its - его, её
ours - наш
yours - твой, ваш
theirs - их
Примечание.
Местоимение it обычно заменяет ранее употреблённое существительное в ед.числе, не обозначающее человека:
wind / dog / lake = it (= он / она / оно).
Местоимение you требует сказуемого в форме мн. числа, каким бы способом оно ни передавалось на русский язык (ты, вы, Вы).
You are a student. Вы (ты) - студент.
You are students. Вы - студенты.
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