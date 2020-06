Местоимения this (этот) и that (тот) имеют формы мн.числа, соответственно: these (эти) и those (те). Если эти местоимения в предложении выполняют функцию подлежащего, то при грамматическом анализе предложения нужно искать сказуемое в соответствующем числе. В этом случае these обычно переводится - они.

These elements are called metals. Эти элементы называются металлы.

These are alike in … . Они схожи в том, что … .

Местоимения that / those употребляются также как слова-заместители тех существительных, которые были употреблены ранее. Главным признаком такого употребления является наличие предлога (обычно of) или причастия после that / those.

The climate of Great Britain is much like that of the Baltic republics. Климат Великобритании очень схож с климатом республик Прибалтики.

Слово that также может является относительным местоимением или союзом со значением "что / который / то, что", если оно находится перед придаточным предложением.

Copernicus proved that the Earth goes round the Sun. Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Местоимение it имеет две основные функции. It может быть словом-заместителем, которое заменяет ранее употреблённое существительное в единственном числе, обозначающее предмет или понятие. В таких случаях it передаётся на русский язык словами "он / она / оно". This is a new map. It is very large. Это новая карта. Она очень большая. It может выполнять функцию формального подлежащего в безличных предложениях и на русский язык не переводится. Безличные предложения с it: дают оценку какому-либо действию (It is important to know these facts. Важно знать эти факты); указывают на пространственно-временные отношения (It is 5 km to the port. До порта 5 км. It is 5 o'clock now. Сейчас 5 часов.); указывают на погодные условия и состояние атмосферы (It is cold. Холодно. It is getting dark. Темнеет.).