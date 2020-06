Предложение - это сочетание слов, выражающее законченную мысль.

The sun rises in the east. Солнце всходит на востоке.

Члены предложения делятся на главные и второстепенные. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения - дополнение, определение, обстоятельство.

По составу предложения бывают простыми или сложными.

Структура английского простого повествовательного распространённого предложения следующая:

подлежащее сказуемое дополнения обстоятельства

Порядок слов в английском языке является основным средством различения членов предложения. Порядок слов английского повествовательного предложения - прямой, фиксированный: подлежащее, сказуемое, дополнение.

I translated the text yesterday. Я перевела этот текст вчера.

Сложные предложения бывают сложносочинёнными и сложноподчинёнными. В сложносочинённом предложении составляющие его простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными союзами: and - и; but - но; while, whereas - а, в то время как; or - или; otherwise - иначе; either … or - или … или.

The weather was fine and there were lots of people on the beach. Погода была прекрасной, и на пляже было много народу.

John is a pupil, while his brother is a student. Джон - ученик, а его брат-студент.

Сложноподчинённое предложение состоит из главного и одного или нескольких придаточных предложений, поясняющих главное предложение. Придаточные предложения выполняют роль различных членов предложения: подлежащего, именной части сказуемого, дополнения, определения, обстоятельства.

Придаточные предложения подлежащие. That he is a good friend is well known. То, что он хороший друг, хорошо известно. Придаточные предложения предикативные, выполняющие функцию именной части сказуемого. The weather is not what it was yesterday. Погода не такая, как была вчера. Придаточные предложения дополнительные. I don't know where you live. Я не знаю, где вы живёте. Придаточные предложения определительные. Here is the book (that / which) we have spoken about. Вот книга, о которой мы говорили. Эти предложения могут соединяться с главным предложением безсоюзно. English is the subject I like best. Английский язык - это предмет, который я люблю больше всего. Придаточные предложения обстоятельственные (времени, места, причины, образа действия, следствия, уступительные, цели, условия). Уступительное придаточное предложение. Although the weather was bad, we went for a walk. Хотя погода была плохая, мы пошли на прогулку. Придаточное предложение образа действия. She spoke as though nothing had happened. Она говорила так, как будто ничего не произошло. Придаточное предложение времени. When the cat is away, the mice will play. Когда кот из дома, мыши - в пляс. Условное придаточное предложение. If he has time, he will go there. Если у него будет время, он поедет туда.