Условные предложения могут выражать реальные, маловероятные (условные предложения I типа) и нереальные условия (условные предложения II типа).

Условные предложения I типа

Условие, содержащееся в условном придаточном предложении, рассматривается говорящим как реально предполагаемый факт, относящийся к настоящему, прошедшему или будущему временам. Сказуемые главного и придаточного предложений выражаются глаголами в формах изъявительного наклонения.

If the weather is nice, we go for a walk. Если погода хорошая, мы ходим на прогулку.

If the weather was nice, we went for a walk. Если погода была хорошая, мы ходили на прогулку.

If the weather is nice, we'll go for a walk. Если погода будет хорошая, мы пойдём на прогулку.

Условные предложения II типа

Условие, содержащееся в условном придаточном предложении, рассматривается говорящим как маловероятное. Для выражения малой вероятности осуществления действия в настоящем или будущем временах сказуемое главного предложения употребляется в форме сослагательного наклонения should / would + Indefinite Infinitive без to, а сказуемое придаточного предложения - в форме сослагательного наклонения, аналогичной Past Indefinite или were для всех лиц от глагола to be.

If he were free, he would do it. Если бы он был свободен, он бы это сделал.

If we paid more attention to grammar, we should know the language better. Если бы мы уделяли грамматике больше внимания, мы бы знали язык лучше.

Условные предложения III типа

Условие, содержащееся в условном придаточном предложении, рассматривается говорящим как неосуществимое, так как относится к прошлому времени. Сказуемое главного предложения употребляется в форме сослагательного наклонения should / would + Perfect Infinitive, а сказуемое придаточного предложения в форме сослагательного наклонения, аналогичной Past Perfect.

I should not have been late yesterday, if my watch had been right. Я бы не опоздал вчера, если бы мои часы шли правильно.

Союзы условных придаточных предложений.

if - если; in case - в случае, если; suppose (that) - предположим, что; on condition (that) - при условии, что; provided (that) - при условии, что; unless - если … не; but for - если бы не.