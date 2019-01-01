A smiling girl. Улыбающаяся девочка. A swimming man. Плывущий человек. The men building our house with me are my friends. Люди, строящие наш дом вместе со мной, - мои друзья. The house being built in our street is a new building of school. Дом, строящийся на нашей улице - это новое здание школы.

Определением. В этой функции употребляется только Participle I Indefinite , которое соответствует русскому причастию настоящего времени в той же функции.

Обстоятельством. В этой функции Participle I Indefinite Active чаще всего стоит в начале предложения и переводится на русский язык деепричастием несовершенного вида.

Translating the article he consulted the dictionary. Переводя статью, он пользовался словарём.

Перед таким причастием в функции обстоятельства часто стоят союзы when или while. Такие словосочетания переводятся либо деепричастным оборотом (или деепричастием) с опущением союза, либо придаточным предложением, которое начинается с союзов "когда", "в то время как".

While translating the article the student consulted the dictionary. Переводя статью, студент пользовался словарём. / Когда студент переводил статью, он пользовался словарём.

Participle I Indefinite Passive переводится на русский язык обстоятельственным придаточным предложением.

Being built of wood the bridge could not carry heavy loads. Так как мост был построен из дерева, он не мог выдержать больших нагрузок.

Participle I Perfect Active переводится деепричастием совершенного вида.

Having built a house he began building a greenhouse. Построив дом, он начал строить парник.

Participle I Indefinite Passive в функции обстоятельства (времени, причины) переводится обстоятельственным придаточным предложением. При этом в качестве подлежащего русского придаточного предложения употребляется подлежащее английского предложения.