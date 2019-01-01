Причастие I
Participle I. Определение, функции
Participle I. Определение, функции
Причастие I (Participle I) - неличная форма глагола, обладающая свойствами глагола, прилагательного и наречия. Соответствует формам причастия и деепричастия в русском языке.
|active
|passive
|Indefinite
|asking
|being asked
|Perfect
|having asked
|having been asked
Participle I Indefinite обозначает действие, одновременное с действием глагола-сказуемого.
While translating difficult texts we use a dictionary. Переводя трудные тексты, мы пользуемся словарём.
Participle I Perfect обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым.
Having read the book I returned it to the library. Прочитав книгу, я вернул её в библиотеку.
В предложении причастие I (Participle I) может быть:
Определением. В этой функции употребляется только Participle I Indefinite, которое соответствует русскому причастию настоящего времени в той же функции.
A smiling girl. Улыбающаяся девочка.
A swimming man. Плывущий человек.
The men building our house with me are my friends. Люди, строящие наш дом вместе со мной, - мои друзья.
The house being built in our street is a new building of school. Дом, строящийся на нашей улице - это новое здание школы.
Обстоятельством. В этой функции Participle I Indefinite Active чаще всего стоит в начале предложения и переводится на русский язык деепричастием несовершенного вида.
Translating the article he consulted the dictionary. Переводя статью, он пользовался словарём.
Перед таким причастием в функции обстоятельства часто стоят союзы when или while. Такие словосочетания переводятся либо деепричастным оборотом (или деепричастием) с опущением союза, либо придаточным предложением, которое начинается с союзов "когда", "в то время как".
While translating the article the student consulted the dictionary. Переводя статью, студент пользовался словарём. / Когда студент переводил статью, он пользовался словарём.
Participle I Indefinite Passive переводится на русский язык обстоятельственным придаточным предложением.
Being built of wood the bridge could not carry heavy loads. Так как мост был построен из дерева, он не мог выдержать больших нагрузок.
Participle I Perfect Active переводится деепричастием совершенного вида.
Having built a house he began building a greenhouse. Построив дом, он начал строить парник.
Participle I Indefinite Passive в функции обстоятельства (времени, причины) переводится обстоятельственным придаточным предложением. При этом в качестве подлежащего русского придаточного предложения употребляется подлежащее английского предложения.
Having been built of concrete, the house was cold in winter. Так как дом был построен из бетона, зимой в нём было холодно.
Частью сказуемого. Participle I Indefinite Active может быть частью сказуемого.
They are playing chess. Они играют в шахматы.
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