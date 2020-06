Определением. В этой функции употребляется только Participle I Indefinite, которое соответствует русскому причастию настоящего времени в той же функции.

A smiling girl. Улыбающаяся девочка.

A swimming man. Плывущий человек.

The men building our house with me are my friends. Люди, строящие наш дом вместе со мной, - мои друзья.

The house being built in our street is a new building of school. Дом, строящийся на нашей улице - это новое здание школы.