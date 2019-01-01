Shall/Should
Модальный глагол Shall (Should)
Модальный глагол Shall (Should)
Глагол shall выражает обещание, намерение, угрозу, предостережение.
He shall get his money. Он получит свои деньги.
The child shall be punished for it. Ребёнок будет наказан за это.
Глагол shall также выражает запрос относительно дальнейших действий.
Shall we begin? Нам начинать?
Глагол should в основном употребляется для выражения настоятельного совета, рекомендации.
You should see a doctor. Вам следует показаться врачу.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!