Употребление

Обозначает действие, произошедшее в прошлом; последовательно произошедшие в прошлом действия; повторяющиеся действия в прошлом.

Образование

Past Indefinite правильных глаголов образуется прибавлением суффикса -ed к основе глагола. Форме Past Indefinite неправильных глаголов соответствует II форма глагола в соответствующих глагольных рядах, приводимых в специальных таблицах (см. таблицы неправильных глаголов).

We went to the cinema yesterday. He arrived in London last year.

She came up to the window and opened it.