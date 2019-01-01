The Indefinite, Forms. The Past Indefinite (Simple) Tense
Past Simple - значение, образование
Past Simple - значение, образование
Употребление
Обозначает действие, произошедшее в прошлом; последовательно произошедшие в прошлом действия; повторяющиеся действия в прошлом.
Образование
Past Indefinite правильных глаголов образуется прибавлением суффикса -ed к основе глагола. Форме Past Indefinite неправильных глаголов соответствует II форма глагола в соответствующих глагольных рядах, приводимых в специальных таблицах (см. таблицы неправильных глаголов).
We went to the cinema yesterday. He arrived in London last year.
She came up to the window and opened it.
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I
He, she,
we, you, they
|worked (wrote)
|I did not
|work (write)
|Did I
|work (write)?
did not = didn't
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