Употребление

Обозначает действие, произошедшее в прошлом; последовательно произошедшие в прошлом действия; повторяющиеся действия в прошлом.

Образование

Past Indefinite правильных глаголов образуется прибавлением суффикса -ed к основе глагола. Форме Past Indefinite неправильных глаголов соответствует II форма глагола в соответствующих глагольных рядах, приводимых в специальных таблицах (см. таблицы неправильных глаголов).

We went to the cinema yesterday. He arrived in London last year.
She came up to the window and opened it.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I
He, she,
we, you, they		 worked (wrote) I did not work (write) Did I work (write)?

did not = didn't

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