Употребление

Будущее неопределённое время (Future Indefinite) употребляется для обозначения:

какого-либо факта в будущем. The Mayor will open a new stadium tomorrow. Мэр откроет завтра новый стадион. какого-либо решения или намерения в будущем, принятого в момент речи. I'll go to the theatre with you. Я пойду в театр с тобой. для выражения предложения о помощи. I'll do the shopping. Я пойду за покупками.

Образование

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I, we

He, she, it,

you, they will go I, we

He, she, it,

you, they will not go Shall (will) I (we) go?

Will he (she, it, you, they) go?*

* об употреблении глагола shall см. в разделе "Модальные глаголы".

shall not = shan't

will not = won't

Примечание.

В современном английском языке существует устойчивая тенденция употреблять will для всех лиц, а в разговорной речи употребляется, как правило, только сокращённая форма вспомогательного глагола с личным местоимением.

I will come (I'll come) to see you tomorrow. Я навещу вас завтра.

Различные способы передачи будущих действий

Present Continuous может выражать действия, относящиеся к ближайшему будущему, которое обозначается обстоятельствами времени: tonight - сегодня вечером;

next week - на следующей неделе;

in a day or two - через день-другой и др.

What are you doing tonight? Что ты делаешь сегодня вечером? Сочетание to be going + инфинитив всегда передаёт будущее действие часто с оттенком намерения. He is going to take part in the competition. Он собирается принять участие в соревновании.