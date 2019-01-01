Future Indefinite в английском языке
Future Simple - образование, употребление
Future Simple - образование, употребление
Употребление
Будущее неопределённое время (Future Indefinite) употребляется для обозначения:
какого-либо факта в будущем.
The Mayor will open a new stadium tomorrow. Мэр откроет завтра новый стадион.
какого-либо решения или намерения в будущем, принятого в момент речи.
I'll go to the theatre with you. Я пойду в театр с тобой.
для выражения предложения о помощи.
I'll do the shopping. Я пойду за покупками.
Образование
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I, we
He, she, it,
you, they
|will go
|I, we
He, she, it,
you, they
|will not go
|Shall (will) I (we) go?
Will he (she, it, you, they) go?*
* об употреблении глагола shall см. в разделе "Модальные глаголы".
shall not = shan't
will not = won't
Примечание.
В современном английском языке существует устойчивая тенденция употреблять will для всех лиц, а в разговорной речи употребляется, как правило, только сокращённая форма вспомогательного глагола с личным местоимением.
I will come (I'll come) to see you tomorrow. Я навещу вас завтра.
Present Continuous может выражать действия, относящиеся к ближайшему будущему, которое обозначается обстоятельствами времени:
tonight - сегодня вечером;
next week - на следующей неделе;
in a day or two - через день-другой и др.
What are you doing tonight? Что ты делаешь сегодня вечером?
Сочетание to be going + инфинитив всегда передаёт будущее действие часто с оттенком намерения.
He is going to take part in the competition. Он собирается принять участие в соревновании.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!