Употребление

Настоящее продолженное время (Present Continuous) обозначает действие, происходящее в настоящий момент; действие, представляющее собой непрерывный процесс; будущее действие, если оно запланировано.

He is watching TV now.

The Earth is moving.

They are spending next winter in Spain.

Некоторые глаголы не употребляются в Continuous. Это глаголы обозначающие чувственное восприятие (to see, to hear), умственную деятельность (to know, to believe, to remember, to understand); желания, чувства (to want, to wish, to like, to love, to dislike, to hate).

Образование

Настоящее продолженное время (Present Continuous) образуется при помощи глагола to be в Present Indefinite и -ing формы смыслового глагола.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I

He, she, it

We, you, they am working

is working

are working I

He, she, it

We, you, they am not working

is not working

are not working Am I working?

Is he (she, it) working?

Are we (you, they) working?

I am = I'm

He is = He's

We are = We're

is not = isn't

are not = aren't