Оборот there + be употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет подчеркнуть факт наличия (отсутствия) какого-либо предмета или явления, а не место, в котором последний находится.

Оборот переводится словами "есть, имеется, существует".

There are several classifications of these phenomena. Существует несколько классификаций этих явлений.

Если предложение, содержащее рассматриваемый оборот, заканчивается обстоятельством места или времени, то перевод следует начинать с этих местоимений.

There are many students in room 205. В аудитории 205 много студентов.

Глагол be в этом сочетании может функционировать в различных видо-временных формах:

There is / are

There was / were

There will be Indefinite There has been / have been

There had been

There will have been Perfect

Число глагола be определяется по числу первого существительного, стоящего после этого оборота.

There is a table and two chairs in the room. В комнате стол и два стула.

В вопросительных предложениях there ставится после соответствующей формы глагола to be.

Are there many students in room 205? How many chairs are there in the room?

Отрицательная форма оборота there + be образуется путём добавления частицы no после соответствующей формы глагола be.

There are no clouds in the sky. На небе нет облаков.