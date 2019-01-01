Существуют три основных типа вопросов: общие вопросы, специальные вопросы и вопросы к подлежащему.

Общий вопрос - это вопрос ко всему предложению, и на него можно кратко ответить Yes / no (да / нет). Если вопрос задаётся к какому-либо члену предложения, кроме подлежащего, то это специальный вопрос. Кратким ответом на него будет любое слово из предложения, кроме подлежащего.

Если вопрос задаётся к подлежащему или его определению, то это так называемый "вопрос к подлежащему". Ответом на него будет либо само подлежащее, либо определение к подлежащему.

The passanger ship crosses the Atlantic Ocean.

What crosses the Atlantic Ocean? Что пересекает Атлантический океан? - Корабль.

What ship crosses the Atlantic Ocean? Какой корабль пересекает Атлантический океан? - Пассажирский.

Структурно эти типы вопросов различаются порядком слов в них.

Порядок слов в общем вопросе

Смысловой глагол

или глагол-связка Подлежащее Остальные члены предложения Is your brother in London? Is he a student? Вспомогательный глагол Подлежащее Смысловой глагол Остальные члены предложения Does your father work in Manchester?

Примечание.

Если в общем вопросе встречается модальный глагол, то он занимает первое место.

Can you swim? Ты умеешь плавать?

Порядок слов в специальном вопросе.

Вопросительное слово Основной глагол или глагол-связка Подлежащее Остальные члены предложения Where is your sister now? What is your brother Вопросительное слово Вспомогательный глагол Подлежащее Смысловой глагол Остальные члены предложения Where do you live in summer?

Примечание.

Если в специальном вопросе встречается модальный глагол, то он занимает место после вопросительного слова.

Where can I buy a newspaper? Где я могу купить газету?

Вопросительные слова и словосочетания в английском языке:

what - что, какой

when - когда

where - где

which - который

how - как who - кто

whose - чей

whem - кого, кому

how much / many - сколько

why - почему

Порядок слов в вопросах к подлежащему

(или его определению).

При вопросе к подлежащему или его определению сохраняется прямой порядок слов.

Вопросительное слово (на месте подлежащего) Сказуемое Остальные члены предложения Who are you? Whose is this book?