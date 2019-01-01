Вопросительное предложение в английском языке
Вопросительное предложение в английском языке
Вопросительное предложение в английском языке
Существуют три основных типа вопросов: общие вопросы, специальные вопросы и вопросы к подлежащему.
Общий вопрос - это вопрос ко всему предложению, и на него можно кратко ответить Yes / no (да / нет). Если вопрос задаётся к какому-либо члену предложения, кроме подлежащего, то это специальный вопрос. Кратким ответом на него будет любое слово из предложения, кроме подлежащего.
Если вопрос задаётся к подлежащему или его определению, то это так называемый "вопрос к подлежащему". Ответом на него будет либо само подлежащее, либо определение к подлежащему.
The passanger ship crosses the Atlantic Ocean.
What crosses the Atlantic Ocean? Что пересекает Атлантический океан? - Корабль.
What ship crosses the Atlantic Ocean? Какой корабль пересекает Атлантический океан? - Пассажирский.
Структурно эти типы вопросов различаются порядком слов в них.
|Смысловой глагол
или глагол-связка
|Подлежащее
|Остальные члены предложения
|Is
|your brother
|in London?
|Is
|he
|a student?
|Вспомогательный глагол
|Подлежащее
|Смысловой глагол
|Остальные члены предложения
|Does
|your father
|work
|in Manchester?
Примечание.
Если в общем вопросе встречается модальный глагол, то он занимает первое место.
Can you swim? Ты умеешь плавать?
Порядок слов в специальном вопросе.
|Вопросительное слово
|Основной глагол или глагол-связка
|Подлежащее
|Остальные члены предложения
|Where
|is
|your sister
|now?
|What
|is
|your brother
|Вопросительное слово
|Вспомогательный глагол
|Подлежащее
|Смысловой глагол
|Остальные члены предложения
|Where
|do
|you
|live
|in summer?
Примечание.
Если в специальном вопросе встречается модальный глагол, то он занимает место после вопросительного слова.
Where can I buy a newspaper? Где я могу купить газету?
Вопросительные слова и словосочетания в английском языке:
|what - что, какой
when - когда
where - где
which - который
how - как
|who - кто
whose - чей
whem - кого, кому
how much / many - сколько
why - почему
При вопросе к подлежащему или его определению сохраняется прямой порядок слов.
|Вопросительное слово (на месте подлежащего)
|Сказуемое
|Остальные члены предложения
|Who
|are
|you?
|Whose
|is
|this book?
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