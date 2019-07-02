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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER XI.
Who Stole the Tarts?
Глава XI.
КТО УКРАЛ КРЕНДЕЛИ?
The King and Queen of Hearts were seated on their throne when they arrived, with a great crowd assembled about them – all sorts of little birds and beasts, as well as the whole pack of cards: the Knave was standing before them, in chains, with a soldier on each side to guard him; and near the King was the White Rabbit, with a trumpet in one hand, and a scroll of parchment in the other. In the very middle of the court was a table, with a large dish of tarts upon it: they looked so good, that it made Alice quite hungry to look at them – `I wish they'd get the trial done,' she thought, `and hand round the refreshments!' But there seemed to be no chance of this, so she began looking at everything about her, to pass away the time.
Червонные Король и Королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами Валет в цепях. Возле Короля вертелся Белый Кролик – в одной руке он держал трубу, а в другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
– Скорее бы кончили судить, – подумала она, – и подали угощение.
Особых надежд на это, однако, не было, и она начала смотреть по сторонам, чтобы как-то скоротать время.
Knave [?ne?v] – валет (в карточной игре)
Изначальное значение слова – «слуга, лакей». «Приобретенное» значение – «мошенник, жулик, вор, проходимец». Обратите внимание, что в этой главе персонажа, названного Knave, судят именно за воровство.
Любопытно, что, например, французское название карты, «valet», также означает – «паж, оруженосец, лакей», а в переносном смысле – «мелкая душонка». То же и с немецким Bube: «оруженосец, слуга, мальчик; негодяй»... Обрусевшее слово «валет» не подсказывает таких ассоциаций, скорее, напротив, многие носители русского языка слышат в этом слове что-то «благородное». Тем не менее, на воровском жаргоне «валет» – «мошенник высшей квалификации, опытный шулер». Устаревшее значение слова, известное сейчас не повсеместно – «плут», «фраер», «пройдоха, прикидывающийся благородным человеком».
court – двор; суд, зал суда; корт
…they looked so good, that it made Alice quite hungry to look at them… – буквально: …они выглядели так хорошо, что, посмотрев на них, Алиса проголодалась (грамматически буквально: …что смотреть на них сделало Алису вполне голодной…) Ср. варианты переводов:
trial – здесь: судебный процесс, судебное разбирательство
trial – в первую очередь испытание, проба (от try – пробовать, пытаться). Возможно, многим знакомо это слово по фразе «Download/Get a free trial» – «Скачайте/Получите бесплатную «испытательную» версию программы (для временного или ограниченного использования»).
refreshment – восстановление сил (от refresh – освежить (re- + fresh (свежий)), а также (обычно в том случае слово употребляется во множественном числе) то, что восстанавливает силы, – закуска, легкая еда, напитки.
hand round – разносить, раздавать (буквально: давать в руки всем вокруг)
I wish they'd get the trial done … and hand round the refreshments – Буквально: Я бы хотела, чтобы они закончили судебное разбирательство … и раздали еду. Ср. варианты переводов:
Alice had never been in a court of justice before, but she had read about them in books, and she was quite pleased to find that she knew the name of nearly everything there. `That's the judge,' she said to herself, `because of his great wig.'
The judge, by the way, was the King; and as he wore his crown over the wig, (look at the frontispiece if you want to see how he did it,) he did not look at all comfortable, and it was certainly not becoming.
Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Ей было очень приятно, что все почти здесь ей знакомо.
– Вон судья, – сказала она про себя. – Раз в парике, значит судья.
Судьей, кстати, был сам Король, а так как корону ему пришлось надеть на парик (посмотри на фронтиспис, если хочешь узнать, как он это сделал), он чувствовал себя не слишком уверенно. К тому же это было не очень красиво.
court of justice – суд (буквально – «двор справедливости»)
wig – парик
That's the judge,' she said to herself, `because of his great wig. – Буквально: Это судья, – сказала она себе, – из-за его огромного парика.
Л. Кэрролл воспроизводит стилистику речи и мышления рассудительно и наблюдательного ребенка, находящего в окружении внешние приметы и делающего выводы. Все ли переводчики почувствовали этот особенный «привкус» детской логики? Ср. варианты переводов:
Очевидно, что последовать за стилистикой детской речи удалось Б.Заходеру, Н. М. Демуровой и А. Щербакову. Именно так смогла бы рассуждать русская девочка. Другие переводы – более нейтральны.
by the way – буквально: по дороге, по пути. Здесь: между прочим, кстати.
Ср. с буквальным значением этого выражения популярное сегодня среди подростков «по ходу»: «Там по ходу не твоя собака лает?»
becoming – соотвествующий, походящий?приличествующий
От become – подходить, соответствовать. Ср. с русским «идти»: «Тебе идут сережки».
…he did not look at all comfortable and it was certainly not becoming… – буквально: …он совсем не выглядел спокойно, и, конечно, это было неподобающе.
Ср. варианты переводов:
`And that's the jury-box,' thought Alice, `and those twelve creatures,' (she was obliged to say `creatures,' you see, because some of them were animals, and some were birds,) `I suppose they are the jurors.' She said this last word two or three times over to herself, being rather proud of it: for she thought, and rightly too, that very few little girls of her age knew the meaning of it at all. However, `jury-men' would have done just as well.
– Это места для присяжных, – подумала Алиса. – А эти двенадцать существ (ей пришлось употребить это слово, потому что там были и зверюшки, и птицы), видно, и есть присяжные.
Последнее слово она повторила про себя раза два или три – она очень гордилась тем, что знает такое трудное слово; немного найдется девочек ее возраста, думала Алиса (и в этом она была права), понимающих, что оно значит. Впрочем, назвать их ``присяжными заседателями'' также было бы верно.
jury – присяжные; жюри
jury-box – место для присяжных
creature – создание, творение (от create – творить)
Алиса вновь употребляет это слово, чтобы назвать жителей Страны Чудес, но это первый раз, когда Л. Кэрролл будто извиняется за Алису. Любопытно, как в этот раз переводчики передали смысл и стиль этого слова:
juror – один из присяжных; один из членов жюри
`I suppose they are the jurors.' … However, `jury-men' would have done just as well. – Буквально: Я думаю, они присяжные». … Правда, «присяжные» тоже было бы правильно.
Алиса правильно образовывает множественное число от слова «juror» – «jurors». Некоторые переводчики почувствовали в этом слове комичность детской речи: дети часто говорят формально правильно, хотя «взрослый» язык, следуя сложившимся традициям, подразумевает использование альтернативного варианта (например, слово «бежат» образовано по правилам, но взрослый язык почему-то категорически остановился на форме «бегут»). В данном случае улыбку вызывает то, что обычно присяжных называют либо собирательным словом «jury», либо «jury-men», вариант «jurors» смотрится нарочито, а в детских устах – мило.
Ср. варианты переводов:
В переводе А. Щербакова тщательность и старательность, с которой Алиса называет присяжных, передана нарочитой громоздкостью термина: «члены коллегии присяжных заседателей».
The twelve jurors were all writing very busily on slates. `What are they doing?' Alice whispered to the Gryphon. `They can't have anything to put down yet, before the trial's begun.'
`They're putting down their names,' the Gryphon whispered in reply, `for fear they should forget them before the end of the trial.'
`Stupid things!' Alice began in a loud, indignant voice, but she stopped hastily, for the White Rabbit cried out, `Silence in the court!' and the King put on his spectacles and looked anxiously round, to make out who was talking.
Присяжные меж тем что-то быстро строчили на грифельных досках.
– Что это они пишут? – шепотом спросила Алиса у Грифона. – Ведь суд еще не начался...
– Они записывают свои имена, – прошептал Грифон в ответ. – Боятся, как бы их не забыть до конца суда.
– Вот глупые! – громко произнесла Алиса негодующим тоном, но в ту же минуту Белый Кролик закричал:
– Не шуметь в зале суда!
А Король надел очки и с тревогой посмотрел в зал: видно, хотел узнать, кто шумит. Алиса замолчала.
put down – (буквально – «класть, опускать) Здесь: записывать.
for fear – из-за страха
Stupid things! – глупцы, глупышки (Алиса не в первый раз прибегает к слову «thing» для того, чтобы образовать словосочетание и назвать себя или жителей Страны Чудес). Ср. варианты переводов этой реплики. В разных переводах говорят разные девочки:
…but she stopped hastily… – буквально: …но она остановилась поспешно…
Ср. варианты перевода:
Alice could see, as well as if she were looking over their shoulders, that all the jurors were writing down `stupid things!' on their slates, and she could even make out that one of them didn't know how to spell `stupid,' and that he had to ask his neighbour to tell him. `A nice muddle their slates'll be in before the trial's over!' thought Alice.
Со своего места она видела – так ясно, как будто стояла у них за плечами, – что присяжные тут же стали писать: ``Вот глупые!''.
Она даже заметила, что кто-то из них не знал, как пишется ``глупые'', и вынужден был справиться у соседа.
– Воображаю, что они там понапишут до конца суда! – подумала Алиса.
muddle – путаница, неразбериха
A nice muddle their slates'll be in before the trial's over! – Буквально: Хорошенькую неразбериху будут представлять собой их доски к тому моменту, когда суд кончится. Ср. варианты переводов:
One of the jurors had a pencil that squeaked. This of course, Alice could not stand, and she went round the court and got behind him, and very soon found an opportunity of taking it away. She did it so quickly that the poor little juror (it was Bill, the Lizard) could not make out at all what had become of it; so, after hunting all about for it, he was obliged to write with one finger for the rest of the day; and this was of very little use, as it left no mark on the slate.
У одного из присяжных грифель все время скрипел. Этого, конечно, Алиса не могла вынести: она подошла и встала у него за спиной; улучив удобный момент, она ловко выхватила грифель. Все это она проделала так быстро, что бедный присяжный (это был крошка Билль) не понял, что произошло; поискав грифель, он решил писать пальцем. Толку от этого было мало, так как палец не оставлял никакого следа на грифельной доске.
squeak – пищать, скрипеть
Обратите внимание на «звукоподражательность» слова.
opportunity – возможность
find an opportunity – найти возможность
take away – отбирать, отнимать
taking away – (Gerund) можно перевести и существительным (в данном случае это не совсем удобно) – «отбирание, отнимание», и глаголом – «отбирать, отнимать».
…and very soon found an opportunity of taking it away… – буквально: …и очень скоро нашла возможность отнять его…
Ср. варианты переводов:
hunt – охотиться, искать
hunt for – искать, разыскивать
hunting for – (Gerund) (Gerund) можно перевести и существительным, например, «поиск, поиски», и глаголом – «искать, разыскивать, обыскивать».
…after hunting all about for it… – буквально: …после того, как обыскал все на предмет его (карандаша).
Ср. варианты переводов:
oblige – обязывать, принуждать
Многим знаком латинский корень этого слова по слову «облигация» (ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве вернуть долг с процентами в течение определенного времени).
was obliged – (Past Passive) был принужден, был обязан
…of very little use… – буквально: очень маленькой пользы
mark – знак, метка; след, отпечаток
…he was obliged to write with one finger for the rest of the day; and this was of very little use, as it left no mark on the slate… – Буквально: …он был принужден писать одним пальцем остаток дня; и от этого была очень маленькая польза, так как он не оставлял никакого отпечатка. Ср. варианты переводов:
`Herald, read the accusation!' said the King.
On this the White Rabbit blew three blasts on the trumpet, and then unrolled the parchment scroll, and read as follows: –
`The Queen of Hearts, she made some tarts,
All on a summer day:
The Knave of Hearts, he stole those tarts,
And took them quite away!'
`Consider your verdict,' the King said to the jury.
– Глашатай, читай обвинение! – сказал Король.
Белый Кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал:
Дама Червей напекла кренделей
В летний погожий денек.
Валет Червей был всех умней
И семь кренделей уволок.
– Обдумайте свое решение! – сказал Король присяжным.
accusation – обвинение (accuse (обвинять) + -tion)
Тем, кто знаком, например, с грамматикой латыни или немецкого, это слово может небезосновательно напомнить название винительного падежа – accusativus, Akkusativ.
Любопытна внутренняя форма этого слова (тот образ, который выводится из изначальных значений его частей): считается, что -cus- – это сжавшееся cause (причина). То есть to accuse (обвинять) – буквально означает приблизительно следующее: «видеть в ком-то или чем-то причину чего-либо».
blast – порыв воздуха
to blast – дуть
Любопытно, что на русском языке трудно передать значение существительного blast с помощью существительного. Если речь идет, например, о ветре, то можно сказать «порыв ветра», однако если речь идет о том, что кто-то дует, то обнаруживается так называемая «лакуна» – «белое пятно». От слова «дуть» легко образовать существительное (например, по модели «кивать – кивок»), но потенциальное и простое слово «дувок» почему-то не прижилось в русском языке.
…blew three blasts on the trumpet… – буквально: …дунул три «дувка» (см. выше) в трубу…
Авторы всех рассматриваемых нами переводов предпочли опустить слово blast при переводе:
The Queen of Hearts, she made some tarts,
All on a summer day:
The Knave of Hearts, he stole those tarts,
And took them quite away! – буквально:
Королева Червей, она сделала несколько пирожков,
Все летним днем;
Валет Червей, он украл те пирожки,
И все их утащил!
Текст «обвинения» содержит и внутренние рифмы (Hearts – tarts), и концевые (day – away). Ср. варианты переводов:
В. Набоков:
Дама Червей для сердечных гостей
В летний день напекла пирожков.
Но пришел Валет, и теперь их нет;
Он – хвать, и был таков!
Б. Заходер:
Эне, йене, рес –
Квинтер, финтер, жес!
Эне, йене, раба –
Квинтер, финтер, жаба!
Все пришли к Червонной Даме
Выпить чаю с пирожками.
Пирожков у Дамы нет:
Пирожки стащил Валет!
А. Щербаков:
Королева Королю, да,
Напекла пирожных блюдо.
А Валет, а Валет
Подмигнул – и блюда нет!
А. Кононенко:
В один летний день случилась беда!
Королева Червей напекла пирогов.
Украл их Валет, не имея стыда,
И был с ними таков.
Н. Старилов:
Червовая Королева испекла пирог
В летний день.
Червовый Валет, украл пироги
И унес через плетень!
Ю. Нестеренко:
Дама Червей в честь летних дней
Наделала тортов,
Валет Червей был всех наглей,
Их – хвать, и был таков.
Перевод А. Щербакова, видимо, следует читать с паузами (в тексте ниже они обозначены знаком тире):
«Королева Королю – да,
Напекла пирожных блю – до [да]…
А Валет, а Валет –
Подмигнул, и блюда нет!»
Каламбурная рифма обычно подчеркивается и интонацией. При чтении с такими паузами текст звучит не только рифмованно и ритмично, но и очень музыкально.
В переводе Н. Старилова в очередной раз содержится забавное несоответствие: воруя пироги с королевского двора, Валет перемахивает через плетень. Любопытно, что область художественного вымысла легко допускает и образ королевы, пекущей пирожки, и оживание карточных Короля и Королевы, а вот незначительная деталь «плетень на королевском дворе» выбивается из текста как неправда.
`Not yet, not yet!' the Rabbit hastily interrupted. `There's a great deal to come before that!'
`Call the first witness,' said the King; and the White Rabbit blew three blasts on the trumpet, and called out, `First witness!'
The first witness was the Hatter. He came in with a teacup in one hand and a piece of bread-and-butter in the other. `I beg pardon, your Majesty,' he began, `for bringing these in: but I hadn't quite finished my tea when I was sent for.'
– Нет, нет, – торопливо прервал его Кролик. – Еще рано. Надо, чтобы все было по правилам.
– Вызвать первого свидетеля, – приказал Король.
Белый Кролик трижды протрубил в трубу и закричал:
– Первый свидетель!
Первым свидетелем оказался Болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой бутерброд.
– Прошу прощения. Ваше Величество, – начал он, – что я сюда явился с чашкой. Но я как раз чай пил, когда за мной пришли. Не успел кончить...
Not yet… – Буквально: Нет еще…
Так часто говорят, например, при ответе на вопрос:
• – Are you fluent in Spanish? (Ты свободно говоришь по Испански?)
– Not yet. (Нет еще. (Пока нет.))
Not yet, not yet! – Нет еще, нет еще!
Ср. варианты переводов:
He came in with a teacup… При чтении этого предложения легко запутаться с предлогами: может показаться, что in with – это составной предлог. Однако предлог in относится к фразовому глаголу came in (вошел), поэтому правильное членение следующее: He came in | with a cup of tea… – Он вошел с чашкой чая…
I beg pardon, your Majesty… for bringing these in: but I hadn't quite finished my tea when I was sent for.
Буквально: Прошу прощения, Ваше величество, …за принесение этого сюда, но я не совсем закончил мое чаепитие, когда за мной послали.
Шляпник пытается говорить вычурно вежливо, используя клише (I beg pardon) и витиевато конструируя предложения. Стилистика его первой реплики в суде заметно отличается от того, как он говорил во время чаепития. Шляпник пытается быть «культурным». Интересно, как это передают переводчики.
Эта реплика в переводе Б. Заходера содержит и приметы просторечного стиля (прихватил), и приметы напыщенной вежливости (чай-с). Их сочетание придает речи Шляпника особый «лакейский» оттенок.
`You ought to have finished,' said the King. `When did you begin?'
The Hatter looked at the March Hare, who had followed him into the court, arm-in-arm with the Dormouse. `Fourteenth of March, I think it was,' he said.
`Fifteenth,' said the March Hare.
`Sixteenth,' added the Dormouse.
`Write that down,' the King said to the jury, and the jury eagerly wrote down all three dates on their slates, and then added them up, and reduced the answer to shillings and pence.
`Take off your hat,' the King said to the Hatter.
`It isn't mine,' said the Hatter.
– Мог бы успеть, – сказал Король. – Ты когда начал?
Болванщик взглянул на Мартовского Зайца, который шел за ним следом рука об руку с Соней.
– Четырнадцатого марта кажется, – проговорил он.
– Пятнадцатого, – сказал Мартовский Заяц.
– Шестнадцатого, – пробормотала Соня.
– Запишите, – велел Король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках, а потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы.
– Сними свою шляпу, – сказал Король Болванщику.
– Она не моя, – ответил Болванщик.
You ought to have finished… – Буквально: Ты должен был закончить.
Нелепость и неуместность реплики короля-судьи, который заметил, что Шляпнику следовало бы успеть закончить пить чай до того, как он узнал, что его вызывают в суд, А. Щербаков передал не менее нелепым замечанием, неуместность которого подчеркивает «игрушечность» судебного заседания:
– Ваше Величество, – начал он, – прошу прощения за то, что у меня руки заняты, но меня вызвали в самый разгар чаепития...
– Следовало бы сказать «в разлив», а не «в разгар».
…and the jury eagerly wrote down all three dates on their slates, and then added them up, and reduced the answer to shillings and pence.
Ср. с переводом В. Набокова:
…и те с радостью записали все три ответа один под другим, потом сложили их и вышло: 44 копейки.
`Stolen!' the King exclaimed, turning to the jury, who instantly made a memorandum of the fact.
`I keep them to sell,' the Hatter added as an explanation; `I've none of my own. I'm a hatter.'
Here the Queen put on her spectacles, and began staring at the Hatter, who turned pale and fidgeted.
`Give your evidence,' said the King; `and don't be nervous, or I'll have you executed on the spot.'
This did not seem to encourage the witness at all: he kept shifting form one foot to the other, looking uneasily at the Queen, and in his confusion he bit a large piece out of his teacup instead of the bread-and-butter.
– Украдена! – закричал Король с торжеством и повернулся к присяжным, которые тут же взялись за грифели.
– Я их держу для продажи, – объяснил Болванщик. – У меня своих нет, ведь я Шляпных Дел Мастер.
Тут Королева надела очки и в упор посмотрела на Болванщика – тот побледнел и переступил с ноги на ногу.
– Давай показания, – сказал Король, – и не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте.
Это не очень-то подбодрило Болванщика: он затоптался на месте, испуганно поглядывая на Королеву, и в смятении откусил вместо бутерброда кусок чашки.
memorandum – здесь: заметка на память, фиксирование сказанного, записывание того, что стоит запоминания
make a memorandum of smth. – записать что-либо на память
Сравните корень этого слова – memor- – со словом memory (память). Обратите также внимание на то, что слово мемуары того же латинского корня, правда, в его «французском» варианте, так как оно было заимствовано не из английского, а из французского языка.)
…who instantly made a memorandum of the fact… – буквально: …которые немедленно сделали запись об этом факте. Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …и присяжники мгновенно отметили это.
Б. Заходер: …которые немедленно принялись записывать и это.
А. Щербаков: …которые незамедлительно этот факт и увековечили.
А. Кононенко: …которые мигом отметили в своих планшетах этот факт.
Н. Старилов: …которые немедленно оприходовали сей факт.
Ю. Нестеренко: …которые немедленно зафиксировали для памяти этот факт.
stare – открыто разглядывать, пристально глядеть, всматриваться, уставиться
turn pale – буквально: обернуться бледным, сделаться бледным, т. е. побледнеть
Ср.:
turn white – побелеть (побледнеть)
turn red – покраснеть
turn green – позеленеть, прийти в ярость, внезапно разозлиться
fidget – выдавать свое беспокойство и нервозность какими-то движениями, двигаться от беспокойства
Для передачи смысла слова fidget, особенно в таком контексте, в русском языке есть целая палитра вариантов: виться, дергаться, трепетать, дрожать, сглатывать, ерзать. Ср. варианты переводов:
Here the Queen put on her spectacles, and began staring at the Hatter, who turned pale and fidgeted… – Буквально: Здесь королева надела очки и начала пристально смотреть на Шляпочника, который стал бледным и нервно двигался…
В. Набоков: Тут Королева надела очки и стала в упор смотреть на свидетеля, который побледнел и заерзал.
Б. Заходер: Тут Королева надела очки и пристально посмотрела на Шляпу, который под ее взглядом побледнел и стал корчиться, как жук на булавке.
А. Щербаков: Тут уж и Королева надела очки. Под ее пристальным взглядом Шляпочник побледнел и затоптался на месте.
А. Кононенко: При этих словах Королева напялила очки и пристально уставилась на него. Сапожник побледнел и заерзал.
Н. Старилов: Тут уже Королева нацепила очки и уставилась на Шляпника, побледневшего от волнения.
Ю. Нестеренко: Тут Королева надела очки и принялась пристально вглядываться в Шляпника, который сразу же побледнел и засуетился.
spot – пятнышко; конкретное место
on the spot – на определенном месте, в том самом месте
…and don't be nervous, or I'll have you executed on the spot. – Буквально: …и не будь таким нервным, или я казню тебя прямо здесь.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …и не ерзай, а то я прикажу казнить тебя тут же.
Б. Заходер: …и не волнуйтесь, не то я велю казнить вас на месте.
А. Щербаков: …и не вертись, а то казню, не сходя с места.
А. Кононенко: И прекрати дрожать, или я прикажу казнить тебя здесь же, и сейчас же
Н. Старилов: …и перестаньте дрожать или я прикажу казнить вас на месте.
Ю. Нестеренко: …и не нервничайте, не то я велю казнить вас на месте.
This did not seem to encourage the witness at all… – Буквально: Совершенно не казалось, что это придало смелости свидетелю. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Это не очень подбодрило Шляпника.
Б. Заходер: Но, кажется, слова Короля не очень помогли бедному Шляпе справиться с волнением
А. Щербаков: Вовсе не похоже было на то, что эти слова ободрили свидетеля.
А. Кононенко: …чем, похоже, вовсе не ободрил его.
Н. Старилов: Это заявление почему-то не приободрило свидетеля.
Ю. Нестеренко: Это, похоже, совсем не ободрило Шляпника.
Just at this moment Alice felt a very curious sensation, which puzzled her a good deal until she made out what it was: she was beginning to grow larger again, and she thought at first she would get up and leave the court; but on second thoughts she decided to remain where she was as long as there was room for her.
`I wish you wouldn't squeeze so.' said the Dormouse, who was sitting next to her. `I can hardly breathe.'
`I can't help it,' said Alice very meekly: `I'm growing.'
`You've no right to grow here,' said the Dormouse.
В этот миг Алиса почувствовала себя как-то странно. Она никак не могла понять, что с ней происходит, но, наконец, ее осенило: она опять росла! Сначала она хотела встать и уйти из зала суда, но, поразмыслив, решила остаться и сидеть до тех пор, пока для нее хватит места.
– А ты могла бы не так напирать? – спросила сидевшая рядом с ней Соня. – Я едва дышу.
– Ничего не могу поделать, – виновато сказала Алиса. – Я расту.
– Не имеешь права здесь расти, – заметила Соня.
Just at this moment Alice felt a very curious sensation… – Буквально: Как раз в этот момент Алиса почувствовала странное ощущение…
squeeze – сдавливать, сжимать,
I wish you wouldn't squeeze so. – Буквально: Мне бы хотелось, чтобы вы так не давили.
Персонаж в своей просьбе использует клише вежливой речи («I wish you wouldn’t…»), приблизительный русский аналог которого – «Не могли бы вы не (делать того-то)…») Переводчики, создавая образ персонажа, очень по-разному подошли к переводу этой реплики.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Ух, вы меня совсем придавили…
Б. Заходер: Перестань меня давить!
А. Щербаков: Не давили бы вы на меня…
А. Кононенко: Не дави на меня так…
Н. Старилов: Нельзя ли полегче?
Ю. Нестеренко: Может, не будешь так давить?
`Don't talk nonsense,' said Alice more boldly: `you know you're growing too.'
`Yes, but I grow at a reasonable pace,' said the Dormouse: `not in that ridiculous fashion.' And he got up very sulkily and crossed over to the other side of the court.
All this time the Queen had never left off staring at the Hatter, and, just as the Dormouse crossed the court, she said to one of the officers of the court, `Bring me the list of the singers in the last concert!' on which the wretched Hatter trembled so, that he shook both his shoes off.
`Give your evidence,' the King repeated angrily, `or I'll have you executed, whether you're nervous or not.'
– Ерунда, – отвечала, осмелев, Алиса. – Вы же прекрасно знаете, что и сами растете.
– Да, но я расту с приличной скоростью, – возразила Соня, – не то что некоторые... Это же просто смешно, так расти!
Она надулась, встала и перешла на другую сторону зала.
А Королева меж тем все смотрела в упор на Болванщика, и не успела Соня усесться, как Королева нахмурилась и приказала:
– Подать сюда список тех, кто пел на последнем концерте!
Тут бедный Болванщик так задрожал, что с обеих ног у него слетели башмаки.
– Давай свои показания, – повторил Король гневно, – а не то я велю тебя казнить. Мне все равно, нервничаешь ты или нет!
Don't talk nonsense… – Буквально: Не говорите нелепости.
Смысл этой реплики прозрачен, однако стилистически ее можно передать по-разному. Ср. Варианты перевода:
В. Набоков: Ерунда!
Б. Заходер: Что за глупости…
А. Щербаков: Не говорите ерунды…
А. Кононенко: Не говорите ерунду…
Н. Старилов: Не говорите ерунды…
Ю. Нестеренко: Не говори вздор…
boldly – энергично, смело (bold (энергичный, смелый) + -ly (суффикс наречия))
Возможно, вам знаком слово bold по терминологии компьютерных приложений. Например, в английской версии программы Word буква B в меню означает «жирный шрифт» (т. е. «смелый, энергичный» шрифт).
…said Alice more boldly… – Буквально: Сказала Алиса более смело (энергично). Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …перебила Аня, набравшись смелости.
Б. Заходер: …сказала Алиса уже не так виновато…
А. Щербаков: …осмелела Алиса…
А. Кононенко: …уже смелее сказала Алиса…
Н. Старилов: …сказала Алиса уже не так кротко…
Ю. Нестеренко: …сказала Алиса уже более резко…
…you know you're growing too. – Буквально: …вы знаете, вы растете тоже.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Вы небось тоже растете.
Б. Заходер: Ты ведь тоже растешь!
А. Щербаков: Вы тоже растете и прекрасно это знаете.
А. Кононенко: Вы ведь, знаете ли, тоже растете…
Н. Старилов: Вы, между прочим, тоже растете.
Ю. Нестеренко: …ты ведь тоже растешь!
ridiculous – смехотворный, нелепый (ridicule (высмеивать) + -ous (суффикс прилагательного, использующийся часто для образования слов от французских, латинских и греческих основ)).
Возможно, слово ridicule напомнит многим слово «ридикюль» (женская сумочка), и не напрасно. В действительности женские сумочки были названы «ретикюлями» (от франц. réticule – сетка), но прижилось ироничное название, возникшее при игре слов, – «ридикюль» (от франц. ridicule – смешной).
fashion – манера, способ
Yes, but I grow at a reasonable pace, not in that ridiculous fashion… – Буквально: Да, но я расту с разумной скоростью, не в такой смехотворной манере. Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Да, но разумным образом, не раздуваюсь, как вы.
Б. Заходер: Мало ли что! Я расту как все, прилично. А ты безобразничаешь!
А. Щербаков: Я расту, как принято. А расти так быстро, как вы, – это неприлично
А. Кононенко: Да, но с разумной же скоростью, а не таким безумным образом
Н. Старилов: Да, но я расту с приемлемой скоростью, а не так как вы.
Ю. Нестеренко: Да, но я расту с пристойной скоростью, а не этаким смехотворным манером.
wretched – бедный, несчастный, жалкий
shake (shook, shaken) – дрожать, трястись
shake off – стряхивать, отряхивать
…the wretched Hatter trembled so, that he shook both his shoes off. – Буквально: … бедный Шляпочник дрожал так, что стряхнул оба своих ботинка. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Шляпник так задрожал, что скинул оба башмака.
Б. Заходер: …злосчастный Шляпа так затрясся, что ботинки сами собой слетели у него с ног.
А. Щербаков: …злополучный Шляпочник так вздрогнул, что с него башмаки слетели.
А. Кононенко: Сапожник от страха аж так подпрыгнул, что выскочил из своих сапог.
Н. Старилов: …несчастный Шляпник затрясся так, что у него слетели с ног туфли.
Ю. Нестеренко: …несчастный Шляпник затрясся так, что с него слетели ботинки.
`I'm a poor man, your Majesty,' the Hatter began, in a trembling voice, ` – and I hadn't begun my tea – not above a week or so – and what with the bread-and-butter getting so thin – and the twinkling of the tea – '
`The twinkling of the what?' said the King.
`It began with the tea,' the Hatter replied.
`Of course twinkling begins with a T!' said the King sharply. `Do you take me for a dunce? Go on!'
– Я человек маленький, – произнес Болванщик дрожащим голосом, – и не успел я напиться чаю... прошла всего неделя, как я начал... хлеба с маслом у меня уже почти не осталось... а я все думал про филина над нами, который, как поднос над небесами...
– Про что? – спросил Король.
– Поднос... над небесами...
– Ну, конечно, – сказал Король строго, – под нос – это одно, а над небесами – совсем другое! Ты что, меня за дурака принимаешь? Продолжай!
Фрагмент построен на языковой игре. Кроме того, для его понимания нужно вспомнить песенку, которую пели герои в Седьмой главе (искаженный вариант «Twinkle, twinkle, little star…”).
Буквальный перевод фрагмента:
– Я бедный человек, Ваше величество, – начала Шляпочник дрожащим голосом, – и я не начал чаепитие – не около недели или около того – и что с бутербродом, становящимся тоньше – и с мерцанием чая…
– Мерцанием чего? – сказал король.
– Это начиналось с чая/с буквы «T» [слово tea и название буквы звучат одинаково], – ответил Шляпочник.
– Конечно, мерцание (twinkling) начинается с «T»! – сказал король резко. – Ты принимаешь меня за тупицу? Продолжай!
При передачи языковой игры и потока ассоциаций Шляпочника перед каждым переводчиком стояла задача «вплести» в лепет персонажа именно тот вариант перевода песенки, который прозвучал ранее, в Седьмой главе (именно это решение мы видим в переводе Н. М. Демуровой). Однако далеко не все переводчики пошли по этому пути. Ср.:
В. Набоков:
– Я бедный человек, ваше величество, – залепетал Шляпник, – только что я начал пить чай, а тут хлеб, так сказать, тоньше делается, да и в голове стало сыро.
– Можно обойтись без сыра, – перебил Король.
– А тут стало еще сырее, так сказать, – продолжал Шляпник, заикаясь.
– Ну и скажи так, – крикнул Король. – За дурака что ли ты меня принимаешь!
Б. Заходер:
– Я человек маленький, ваше величество,– начал Шляпа. Голос его дрожал и прерывался.– И не успел я сесть попить чайку, а масло – оно кусается, да и хлеб тоже, опять же крокодильчики, качая...
– Что качая? – с изумлением спросил Король.
– Начинается с чая,– сказал Шляпа.– Опять же...
– "Качая" кончается с "чая", а не начинается! – возмутился Король.– Вы меня за дурака принимаете?! Продолжайте!
А. Щербаков:
– Ваше Величество, я человек маленький, – дрожащим голосом начал Шляпочник. – Я сел пить чай не больше чем неделю назад или около того. Хлеба с маслом было все меньше и меньше, и я уже не чаял, я... я...
– И ты не чаял хлеба, а хлебал чай, – резко сказал Король. – Я не тупица, я это понял. Ну, дальше.
А. Кононенко:
"Я бедный человек, ваше величество", – начал сапожник дрожащим голосом, – "И не успел я присесть попить чаю... не прошло и недели... а хлеб с ватрушками так утончился... а тут еще это "тили-дили, трали-вали"..."
"Что еще за "трали-вали, тили-дили"?" – недоумевал Король.
"Ну, когда мы разливали... ватрушки в кружки... и все с ума тут посходили..." – отвечал что-то несуразное, заикаясь от страха, Сапожник.
"Кто тут с ума посходил?!! Ты что, меня дураком считаешь?!" – "А ну, давай по существу!!!"
Н. Старилов:
– Я бедняк, ваше величество, – начал Шляпник дрожащим голосом – ... и я не пил чаю... неделю или даже больше... а что до бутерброда, то он такой тонкий, а мерцание чая...
– Мерцание чего? – переспросил Король.
– Все началось с м...э. – ответил Шляпник.
– Конечно, "мерцание" начинается с "мэ", – резко ответил Король. – Вы что тупицей меня считаете? Продолжайте!
Ю. Нестеренко:
– Я человек маленький, ваше величество, – начал Шляпник дрожащим голосом, – и я лишь только что начал пить чай... не больше недели назад или около того... и что-то с бутербродом, он стал такой тонкий... и потом... пари, пари...
– Пороть кого? – удивился Король.
– Пари, пари, нето... – попытался ответить Шляпник.
– Разумеется, не то! Совершенно не то вы тут порете! – гневно перебил Король. – Вы что, за дурака меня держите? Продолжайте показания!
`I'm a poor man,' the Hatter went on, `and most things twinkled after that – only the March Hare said – '
`I didn't!' the March Hare interrupted in a great hurry.
`You did!' said the Hatter.
`I deny it!' said the March Hare.
`He denies it,' said the King: `leave out that part.'
`Well, at any rate, the Dormouse said – ' the Hatter went on, looking anxiously round to see if he would deny it too: but the Dormouse denied nothing, being fast asleep.
`After that,' continued the Hatter, `I cut some more bread- and-butter – '
`But what did the Dormouse say?' one of the jury asked.
`That I can't remember,' said the Hatter.
– Я человек маленький, – продолжал Болванщик, – а только после этого у меня все перед глазами замигало... только вдруг Мартовский Заяц и говорит...
– Ничего я не говорил, – торопливо прервал его Мартовский Заяц.
– Нет, говорил, – возразил Болванщик.
– И не думал, – сказал Мартовский Заяц. – Я все отрицаю!
– Он все отрицает, – сказал Король. – Не вносите в протокол!
– Ну тогда, значит, Соня сказала, – продолжал Болванщик, с тревогой взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала – она крепко спала.
– Тогда я отрезал себе еще хлеба, – продолжал Болванщик, – и намазал его маслом...
– Но что же сказала Соня? – спросил кто-то из присяжных.
– Не помню, – сказал Болванщик.
leave out – пропускать
…leave out that part… – Буквально: пропусти эту часть.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …выпусти это место.
Б. Заходер: Оставь его в покое и иди дальше.
А. Щербаков: Исключите из протокола.
А. Кононенко: Пропусти эту часть.
Н. Старилов: … присяжные, не учитывайте это заявление.
Ю. Нестеренко: …опустите эту часть.
`You MUST remember,' remarked the King, `or I'll have you executed.'
The miserable Hatter dropped his teacup and bread-and-butter, and went down on one knee. `I'm a poor man, your Majesty,' he began.
`You're a very poor speaker,' said the King.
Here one of the guinea-pigs cheered, and was immediately suppressed by the officers of the court. (As that is rather a hard word, I will just explain to you how it was done. They had a large canvas bag, which tied up at the mouth with strings: into this they slipped the guinea-pig, head first, and then sat upon it.)
– Постарайся вспомнить, – заметил Король, – а не то я велю тебя казнить.
Несчастный Болванщик выронил из рук чашку и бутерброд и опустился на одно колено.
– Я человек маленький, – повторил он. – И я все думал о филине...
– Сам ты филин, – сказал Король.
Тут одна из морских свинок громко зааплодировала и была подавлена. (Так как это слово нелегкое, я объясню тебе, что оно значит. Служители взяли большой мешок, сунули туда свинку вниз головой, завязали мешок и сели на него).
You MUST remember. – Буквально: Ты должен вспомнить.
miserable – жалкий, несчастный
poor – бедный, жалкий, несчастный, никудышный, убогий
`I'm a poor man, your Majesty,' he began.
`You're a very poor speaker,' said the King.
Буквально:
– Я бедный человек, Ваше величество, – начал он.
– Ты очень бедный оратор, – сказал король.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков:
– Я бедный человек, ваше величество, – начал он.
– У тебя язык беден, – сказал Король.
Б. Заходер:
– Я человек маленький, ваше величество-с,– опять начал он.
– Сам вижу, что не великий... не великий мастер говорить! – сказал Король.
А. Щербаков:
– Я слабый, я несчастный человек, Ваше Величество...
– Не несчастный, а никудышный. И не человек, а оратор, – сказал Король.
А. Кононенко:
– Я бедный человек, ваше величество...
– Твоя речь бедна очень, – перебил его Король.
Н. Старилов:
– Я бедный человек, ваше величество, – начал он.
– И к тому же у вас очень бедный словарный запас, – сказал Король.
Ю. Нестеренко:
– Я человек маленький, ваше величество... – начал он.
– Вы и впрямь небольшой мастер говорить, – сказал Король.
suppress – подавлять, пресекать
При «объяснении» значения слова Л. Кэрролл обыгрывает детское непосредственное восприятие непонятного слова, когда его значение выводится из его «внутренней формы», из тех образов, которые представляются исходя из понимания частей слова. В данном случае штамп «взрослой» речи из учебников и газет – «был подавлен» (was suppressed) – «расшифровывается» исходя из буквального понимания корня press (надавливать, сжимать). Ребенку, действительно, может представиться, что служители «подавили» кого-то, «нажав» на него.
Б. Заходер выбирает другое слово для «объяснения»:
…Какая-то Морская Свинка зааплодировала и была немедленно выдворена судейскими чинами.
(Так как не все знают это слово, я вам расскажу, что оно значит. У них был большой брезентовый мешок. Они сунули туда Свинку вниз головой, на веревке опустили мешок за окно, немного подергали веревку, и Морская Свинка весело выскочила во двор.)
canvas – холст, полотно; холщовый
tie up – привязывать, завязывать
mouth – рот; входное отверстие чего-либо; верх сумки, мешка и т. д.
string – веревка, шнурок, завязка
slip – скользить; отпускать; здесь: легко положить что-либо во что-либо
head first – головой вперед
They had a large canvas bag, which tied up at the mouth with strings: into this they slipped the guinea-pig, head first, and then sat upon it. – Буквально: У них был большой холщовый мешок, который завязывался сверху на веревочки: в него они засунули морскую свинку, головой вниз, а потом сели на него.
`I'm glad I've seen that done,' thought Alice. `I've so often read in the newspapers, at the end of trials, "There was some attempts at applause, which was immediately suppressed by the officers of the court," and I never understood what it meant till now.'
`If that's all you know about it, you may stand down,' continued the King.
`I can't go no lower,' said the Hatter: `I'm on the floor, as it is.'
`Then you may SIT down,' the King replied.
– Я очень рада, что увидела, как это делается, – подумала Алиса. – А то я так часто читала в газетах: ``Попытки к сопротивлению были подавлены...'' Теперь-то я знаю, что это такое!
– Ну, хватит, – сказал Король Болванщику. – Закругляйся!
– А я и так весь круглый, – радостно возразил Болванщик. – Шляпы у меня круглые, болванки тоже...
– Круглый ты болван, вот ты кто! – сказал Король.
stand down – традиционное выражение для судопроизводства: покидать свидетельское место в суде
Шляпочник не силен в судебной терминологии, поэтому понимает это словосочетание буквально: «встань ниже».
`If that's all you know about it, you may stand down,' continued the King.
`I can't go no lower,' said the Hatter: `I'm on the floor, as it is.'
`Then you may SIT down,' the King replied.
Буквально:
– Если это все, что ты знаешь об этом, ты можешь покинуть свидетельское место/встать ниже, – продолжил король.
– Я не могу опуститься, – сказал Шляпочник. – Я нахожусь прямо на полу.
– Тогда ты можешь сесть, – ответил король.
Ср. варианты перевода этого фрагмента, содержащего языковую игру:
В. Набоков:
– Если тебе больше нечего сказать, – продолжал Король, – можешь встать на ноги.
– Я и так стою, только одна из них согнута, – робко заметил Шляпник.
– В таком случае встань на голову, – отвечал Король.
Б. Заходер:
– Свидетель,– строго сказал Король,– если вы на этом закончили показания, можете сесть!
– Спасибо, мы постоим,– сказал Шляпа.– За что же это меня сажать? Я не виноват-с.
– Не хотите сидеть, можете прилечь! – сказал Король.
А. Щербаков:
– Когда говоришь, надо опускать все лишнее, – сказал Король.
– Со мной нет ничего лишнего. Мне нечего опускать, – ответил Шляпочник и потупился.
– Ну вот, говоришь, что нечего опускать, а сам глаза опустил, – сказал Король.
А. Кононенко:
– Если тебе нечего больше добавить, – сказал Король, – возьми себя в руки и встань на ноги.
– Я на ногах и стою. А взять себя в руки не могу, так как они заняты, – пробормотал Сапожник.
– Тогда возьми себя в ноги и встань на руки, – буркнул Король.
Н. Старилов:
– Если это все, что вы знаете по существу дела, вы можете оставить место свидетеля, – разрешил Король.
– Где, ваше величество?
– Я имел ввиду, вы можете сесть, – проворчал Король.
Ю. Нестеренко:
– Если это все, что вам известно, то вы можете идти, – продолжил Король.
– Я не могу идти, – сказал Шляпник, – я ведь стою на коленях.
– Тогда вы можете ползти, – ответил Король.
Here the other guinea-pig cheered, and was suppressed.
`Come, that finished the guinea-pigs!' thought Alice. `Now we shall get on better.'
`I'd rather finish my tea,' said the Hatter, with an anxious look at the Queen, who was reading the list of singers.
`You may go,' said the King, and the Hatter hurriedly left the court, without even waiting to put his shoes on.
` – and just take his head off outside,' the Queen added to one of the officers: but the Hatter was out of sight before the officer could get to the door.
Тут другая свинка зааплодировала и была подавлена.
– Ну вот, со свинками покончено, – подумала Алиса. – Теперь дело пойдет веселее.
– Ты свободен, – сказал Король Болванщику.
И Болванщик выбежал из зала суда, даже не позаботившись надеть башмаки.
– И отрубите ему там на улице голову, – прибавила Королева, повернувшись к одному из служителей.
Но Болванщик был уже далеко.
get on – справляться с делами, продолжать делать что-либо
Now we shall get on better… – Буквально: Теперь мы будем продолжать лучше.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …глаже теперь дело пойдет глаже…
Б. Заходер: Без морских свинок дело пойдет веселей!
А. Щербаков: Теперь дело пойдет!
А. Кононенко: Так-то будет лучше…
Н. Старилов: Теперь дело пойдет быстрее.
Ю. Нестеренко: Теперь дело пойдет лучше.
`I'd rather finish my tea,' said the Hatter, with an anxious look at the Queen, who was reading the list of singers. – Буквально:
– Я лучше закончу свое чаепитие, – сказал Шляпочник с беспокойный взглядом на королеву, которая читала список певцов.
`Call the next witness!' said the King.
The next witness was the Duchess's cook. She carried the pepper-box in her hand, and Alice guessed who it was, even before she got into the court, by the way the people near the door began sneezing all at once.
`Give your evidence,' said the King.
`Shan't,' said the cook.
The King looked anxiously at the White Rabbit, who said in a low voice, `Your Majesty must cross-examine THIS witness.'
`Well, if I must, I must,' the King said, with a melancholy air, and, after folding his arms and frowning at the cook till his eyes were nearly out of sight, he said in a deep voice, `What are tarts made of?'
– Вызвать свидетельницу, – приказал Король.
Свидетельницей оказалась кухарка. В руках она держала перечницу. Она еще не вошла в зал суда, а те, кто сидел возле двери, все как один вдруг чихнули. Алиса сразу догадалась, кто сейчас войдет.
– Давай сюда свои показания, – сказал Король.
– И не подумаю, – отвечала кухарка.
Король озадаченно посмотрел на Белого Кролика.
– Придется Вашему Величеству подвергнуть ее перекрестному допросу, – прошептал Кролик.
– Что ж, перекрестному, так перекрестному, – вздохнул Король, скрестил на груди руки и, грозно нахмурив брови, так скосил глаза, что Алиса испугалась. Наконец, Король глухо спросил:
– Крендели из чего делают?
air – здесь: выражение лица
frown – хмуриться, смотреть хмуро
be out of sight – быть недоступным зрению, вне поля зрения, быть невидным
`Well, if I must, I must,' the King said, with a melancholy air, and, after folding his arms and frowning at the cook till his eyes were nearly out of sight, he said in a deep voice… – Буквально:
– Что ж, если я должен, я должен, – сказал король с меланхолическим выражением лица и, скрестив руки (после скрещивания рук) и посмотрев хмуро на кухарку до тех пор, пока его глаза стали почти не видны, он сказал низким голосом…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
– Надо – так надо, – уныло сказал Король и, скрестив руки, он угрюмо уставился на кухарку, так насупившись, что глаза его почти исчезли. Наконец он спросил глубоким голосом…
Б. Заходер:
– Ну что ж, надо так надо,– сказал Король без особого энтузиазма. Он скрестил руки на груди, так страшно нахмурился, что глаза его превратились в черточки, и сказал СТРАШНЫМ ЗАГРОБНЫМ ГОЛОСОМ…
А. Щербаков:
– Ну что ж, придется так придется, – вздохнул Король, скрестил руки на груди и внушительно вопросил…
А. Кононенко:
– Ну, должен, так должен", – угрюмо пробурчал Король. Затем он скрестил на груди руки, уставился на кухарку, так скосив глаза к переносице, что тех стало почти невидно, и спросил басом…
Н. Старилов:
– Ну, раз надо, значит надо, – меланхолично ответил Король и, СКРЕСТИВ руки, нахмурясь уставился на повариху пока его глаза едва не выкатились из орбит и сказал глухим голосом…
Ю. Нестеренко:
– Ну, должен так должен, – меланхолично вздохнул Король, и, скрестив руки на груди и сведя глаза к самой переносице (так, что зрачки едва не пропали из виду), спросил низким голосом…
`Pepper, mostly,' said the cook.
`Treacle,' said a sleepy voice behind her.
`Collar that Dormouse,' the Queen shrieked out. `Behead that Dormouse! Turn that Dormouse out of court! Suppress him! Pinch him! Off with his whiskers!'
For some minutes the whole court was in confusion, getting the Dormouse turned out, and, by the time they had settled down again, the cook had disappeared.
– Из перца в основном, – отвечала кухарка.
– Из киселя, – проговорил у нее за спиной сонный голос.
– Хватайте эту Соню! – завопила Королева. – Рубите ей голову! Гоните ее в шею! Подавите ее! Ущипните ее! Отрежьте ей усы!
Все кинулись ловить Соню. Поднялся переполох, а, когда, наконец, все снова уселись на свои места, кухарка исчезла.
treacle – патока
collar – ошейник; надевать ошейник, задерживать, надевать шейные кандалы
pinch – щипать, ограничивать, (сленг) арестовать
`Collar that Dormouse,' the Queen shrieked out. `Behead that Dormouse! Turn that Dormouse out of court! Suppress him! Pinch him! Off with his whiskers! – Буквально:
– Задержать Соню, – выкрикнула королева. – Обезглавить Соню! Вывести Соню из зала суда! Подавить его! Арестовать его! Покончить с этими усами!
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
– За шиворот его! – заорала Королева. – Обезглавить его! Вышвырнуть его отсюда! Подавить! Защипать! Отрезать ему уши!
Б. Заходер:
– На цепь эту Соню! Придушить эту Соню! Отрубить Соне голову! Выдворить Соню! Ущипнуть ее! Оторвать ей хвост! – заверещала Королева.
А. Щербаков:
– За шиворот Соню! – завопила Королева. – Снять с нее голову! Вышвырнуть вон! Зажать! Подавить! Выщипать усы!
А. Кононенко:
– Взашей этого Сурка!!! Обезглавить этого Сурка!!! Вышвырнуть прочь этого Сурка!!!" – взревела Королева,– "Подавить его! Защипать! Запинать! Усы ему выщипать!
Н. Старилов:
– За холку его! – завизжала Королева. – Обезглавить этого Соню! Вышвырнуть из зала! Подавить! Сцапать! По мордасам!
Ю. Нестеренко:
– Схватите за шиворот эту Соню! – завизжала Королева. – Отрубите голову этой Соне! Вышвырните эту Соню из зала! Подавите ее! Ущипните ее! Оборвите ей усы!
`Never mind!' said the King, with an air of great relief. `Call the next witness.' And he added in an undertone to the Queen, `Really, my dear, YOU must cross-examine the next witness. It quite makes my forehead ache!'
Alice watched the White Rabbit as he fumbled over the list, feeling very curious to see what the next witness would be like, ` – for they haven't got much evidence YET,' she said to herself. Imagine her surprise, when the White Rabbit read out, at the top of his shrill little voice, the name `Alice!'
– Вот и хорошо, – сказал Король с облегчением. – Вызвать следующую свидетельницу!
И, повернувшись к Королеве, он вполголоса произнес:
– Теперь, душечка, ты сама подвергай ее перекрестному допросу. А то у меня голова разболелась.
Белый Кролик зашуршал списком.
– Интересно, кого они сейчас вызовут, – подумала Алиса. – Пока что улик у них нет никаких...
Представьте себе ее удивление, когда Белый Кролик пронзительно закричал своим тоненьким голоском:
– Алиса!
Never mind! – Ничего! Ничего страшного! Не стоит беспокойства! Не бери в голову! И т. д.
Ср.:
В. Набоков: Это ничего!
Б. Заходер: И слава богу…
А. Щербаков: Не имеет значения!
А. Кононенко: Ничего страшного!
Н. Старилов: Не беда!
Ю. Нестеренко: Неважно!
fumble – мять, теребить; мяться, мямлить
Alice watched the White Rabbit as he fumbled over the list… – Буквально: Алиса наблюдала за Кроликом, пока он мялся над списком…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Аня с любопытством следила за Кроликом.
Б. Заходер: Алиса с любопытством следила, как Белый Кролик копается в своих бумажках…
А. Щербаков: Алиса с большим любопытством следила за тем, как Кролик неловко расправляет список…
А. Кононенко: Алиса с любопытством следила, как Кролик пергамент…
Ю. Нестеренко: Алиса наблюдала за Белым Кроликом, который мял в руках список…
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steal – stole – stolen – воровать, грабить. По стилистической окраске, видимо, ближе всего русскому «стащить».
steal – воровство, кража
Слово входит в состав любопытных фразеологизмов, таких как:
That’s a steal! (Буквально: Это воровство!) – Как дешево! (Настолько дешево, что кажется, будто это не куплено, а украдено.)
to steal one’s heart (буквально – «украсть чье-либо сердце») – влюбить в себя, завладеть чьим-то сердцем
to steal the election (буквально – «украсть выборы») – выиграть на выборах нечестным путем
tart – традиционный открытый пирожок (на лепешку из теста выкладывают начинку – чаще всего сладкую – и запекают). Нечто среднее между пирогом, пирожным и пиццей. Название блюда – французское.
Ср. варианты перевода названия главы: