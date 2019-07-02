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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER X.
The Lobster Quadrille
Глава Х.
МОРСКАЯ КАДРИЛЬ
The Mock Turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across his eyes. He looked at Alice, and tried to speak, but for a minute or two sobs choked his voice. `Same as if he had a bone in his throat,' said the Gryphon: and it set to work shaking him and punching him in the back. At last the Mock Turtle recovered his voice, and, with tears running down his cheeks, he went on again:
Черепаха Квази глубоко вздохнул и вытер глаза. Он взглянул на Алису – видно, хотел что-то сказать, но его душили рыдания. – Ну, прямо словно кость у него в горле застряла, – сказал Грифон, подождав немного. И принялся трясти Квази и бить его по спине. Наконец, Черепаха Квази обрел голос и, обливаясь слезами, заговорил:
draw (drew, drawn) – тащить, волочить
Обратите внимание, на многим хорошо знакомое со школы значение этого слова «рисовать, чертить» связано с «волочением». Мы «волочим» карандашом по бумаге, и он оставляет след. Аналогичным путем появилось значение «бороздить, проводить борозду».
flapper – ласт
back of one flapper – задняя (тыльная) сторона ласта. (Словосочетание образовано по аналогии с выражением
back of one's hand– тыльная сторона руки.)
…and drew the back of one flapper across his eyes. – Буквально: …и провел тыльной стороной ласта по глазам. Ср. Варианты переводов:
sob – рыдание, всхлипывание
choke – душить
shake – трясти(сь), встряхивать
punch – ударять кулаком, бить, толкать
…Напомню, что в боксе «панчером» назвается спортсмен, обладающий мощным ударом, часто заканчивающий встречу нокаутом.
`You may not have lived much under the sea – ' (I haven't,' said Alice) – `and perhaps you were never even introduced to a lobster- -' (Alice began to say `I once tasted – ' but checked herself hastily, and said `No, never') ` – so you can have no idea what a delightful thing a Lobster Quadrille is!'
`No, indeed,' said Alice. `What sort of a dance is it?'
`Why,' said the Gryphon, `you first form into a line along the sea-shore – '
`Two lines!' cried the Mock Turtle. `Seals, turtles, salmon, and so on; then, when you've cleared all the jelly-fish out of the way – '
– Ты, верно, не живала подолгу на дне морском...
– Не жила, – сказала Алиса.
– И, должно быть, никогда не видала живого омара...
– Зато я его пробова... – начала Алиса, но спохватилась и покачала головой. – Нет, не видала.
– Значит, ты не имеешь понятия, как принято танцевать морскую кадриль с омарами.
– Нет, не имею, – вздохнула Алиса. – А что это за танец?
– Прежде всего, – начал Грифон, – все выстраиваются в ряд на морском берегу...
– В два ряда! – закричал Черепаха Квази. – Тюлени, лососи, морские черепахи и все остальные. И как только очистишь берег от медуз...
introduce – знакомить, представлять
I introduced him to my brother. – Я представила его моему брату. (Я познакомила его с моим братом.)
…and perhaps you were never even introduced to a lobster… – Буквально: …и, возможно, ты никогда даже не была представлена омару…
Ср. варианты переводов:
`THAT generally takes some time,' interrupted the Gryphon.
` – you advance twice – '
`Each with a lobster as a partner!' cried the Gryphon.
`Of course,' the Mock Turtle said: `advance twice, set to partners – '
` – change lobsters, and retire in same order,' continued the Gryphon.
`Then, you know,' the Mock Turtle went on, `you throw the – '
`The lobsters!' shouted the Gryphon, with a bound into the air. ` – as far out to sea as you can – '
`Swim after them!' screamed the Gryphon.
– А это не так-то просто, – вставил Грифон.
– Делаешь сначала два шага вперед... – продолжал Черепаха Квази.
– Взяв за ручку омара! – закричал Грифон.
– Конечно, – подтвердил Черепаха Квази, – Делаешь два прохода вперед, кидаешься на партнеров...
– Меняешь омаров – и возвращаешься назад тем же порядком, – закончил Грифон.
– А потом, – продолжал Черепаха Квази, – швыряешь...
– Омаров! – крикнул Грифон, подпрыгивая в воздух.
– Подальше в море...
– Плывешь за ними! – радостно завопил Грифон.
THAT generally takes some time. – Буквально: Это обычно занимает некоторое время.
Each with a lobster as a partner! – Буквально: Каждый (шаг) с омаром как с партнером!
set to – в терминологии танца – принять определенное положение и «пройти» лицом к парнтнеру.
Именно как «танцевальное» выражение интерпретируют это слово большинство переводочиков, ср.:
Н. М. Демурова, по-видимому, интерпретирует это выражение вне терминологии танца (…кидаешься на партнеров...), за основу перевода берется выражение
set to smb. – бросаться на кого-либо, затевать драку
Т. е. при такой интерпретации: …set to partners… – Буквально: …бросаешься на партнеров (с целью затеять драку)…
Видимо, в контексте сумасшедшего разговора о сумасшедшей кадрили, где партнеров «выбрасывают в море» (см. далее), оживление такого значения set to действительно имеет смысл.
throw – бросать, выкидывать
Л. Кэрролл обыгрывает «танцевальное» и обыденное значение слова. В английском языке при разговоре о танце слово to throw имеет приблизительно то же значение, что русское «выбрасывать»: «выбросить ногу», «выбрасывать коленца». И английское, и русское слово часто используются при описании техники танца.
У Кэрролла Черепаха, описывая последовательность движений кадрили, говорит: «throw the…», что вполне типично для подобных описаний. Можно ожидать, что за «throw the…» последует, например «…the leg». Однако суть танцевального па, оказывается, состоит в том, что нужно «выбросить омара в море». Комичность и «сумасшествие» строится на «возвращении» слову to throw его изначального, буквального значения. Если в танце можно «выбросить ногу», то почему бы не пойти дальше и не выбросить и самого партнера?
`Back to land again, and that's all the first figure,' said the Mock Turtle, suddenly dropping his voice; and the two creatures, who had been jumping about like mad things all this time, sat down again very sadly and quietly, and looked at Alice.
`It must be a very pretty dance,' said Alice timidly.
`Would you like to see a little of it?' said the Mock Turtle
– Кувыркаешься разок в море! – воскликнул Черепаха Квази и прошелся колесом по песку.
– Снова меняешь омаров! – вопил во весь голос Грифон.
– И возвращаешься на берег! Вот и вся первая фигура, – сказал Квази внезапно упавшим голосом. И два друга, только что, как безумные, прыгавшие по песку, загрустили, сели и с тоской взглянули на Алису.
– Это, должно быть, очень красивый танец, – робко заметила Алиса.
– Хочешь посмотреть? – спросил Черепаха Квази.
Back to land again, and that's all the first figure… – Буквально: Возвращаешься на сушу, и первая фигура окончена.
`Very much indeed,' said Alice.
`Come, let's try the first figure!' said the Mock Turtle to the Gryphon. `We can do without lobsters, you know. Which shall sing?'
`Oh, YOU sing,' said the Gryphon. `I've forgotten the words.'
So they began solemnly dancing round and round Alice, every now and then treading on her toes when they passed too close, and waving their forepaws to mark the time, while the Mock Turtle sang this, very slowly and sadly
– Очень, – сказала Алиса.
– Вставай, – приказал Грифону Квази. – Покажем ей первую фигуру. Ничего, что тут нет омаров... Мы и без них обойдемся. Кто будет петь?
– Пой ты, – сказал Грифон. – Я не помню слов.
И они важно заплясали вокруг Алисы, размахивая в такт головами и не замечая, что то и дело наступают ей на ноги. Черепаха Квази затянул грустную песню.
solemnly (solemn (важный, чинный, торжественный) + ly (суффикс наречия) – важно, чинно, торжественно.
every now and then – то и дело (буквально: «каждое сейчас и следом»)
tread on – наступать, надавливать, топтать
toe – палец ноги
wave – взмахивать, поднимать и опускать
forepaws – (fore- (передний) + paw (лапа)) – передняя лапа
mark the time – буквально: отмечать время
…So they began solemnly dancing round and round Alice, every now and then treading on her toes when they passed too close, and waving their forepaws to mark the time… – Буквально: …И они начали торжественно кружиться и кружиться в танце вокруг Алисы, то и дело наступая ей на ноги, когда приближались слишком близко, и взмахивая передними лапами, отмечая такт… Ср. варианты переводов:
В. Набоков:
И вот они начали торжественно плясать вокруг Ани, изредка наступая ей на ноги, когда подходили слишком близко, и отбивая такт огромными лапами.
Б. Заходер:
И два старых друга с важным и торжественным видом пустились в пляс вокруг Алисы, поминутно наступая ей на ноги и размахивая передними конечностями в такт мелодии.
А. Щербаков:
И они торжественно закружились вокруг Алисы, Размахивая в такт передними лапами, то и дело сходясь и наступая ей на ноги…
А. Кононенко:
И так они начали свою торжественную пляску, описывая круг за кругом вокруг Алисы. При этом они то и дело оттаптывали ей ноги, когда уж слишком приближались, и, дирижируя, размахивали передними лапами.
Н. Старилов:
И они стали с важным видом танцевать вокруг Алисы, постоянно наступая ей на ноги и отбивая ритм передними лапами…
Ю. Нестеренко:
И они принялись величаво танцевать вокруг Алисы, постоянно наступая ей на ноги, когда оказывались слишком близко, и размахивая в такт передними лапами…
`"Will you walk a little faster?" said a whiting to a snail.
"There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail.
See how eagerly the lobsters and the turtles all advance!
They are waiting on the shingle – will you come and join the dance?
Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance?
Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance?
Говорит треска улитке: ``Побыстрей, дружок, иди!
Мне на хвост дельфин наступит – он плетется позади.
Видишь, крабы, черепахи мчатся к морю мимо нас.
Нынче бал у нас на взморье, ты пойдешь ли с нами в пляс?
Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты пуститься с нами в пляс?
Буквальный перевод первого куплета и припева:
«Не могли бы вы идти быстрее? – сказала рыба мерланг улитке. –
Прямо за нами морская свинья (морской свин), он мне наступает на хвост.
Смотрите, как энергично омары и черепахи продвигаются вперед!
Они ждут на берегу (на берегу, покрытом галькой) – вы придете и будете тоже танцевать (присоединитесь к танцу)?
Будете или не будете, будете или не будете вы тоже танцевать?
Будете или не будете, будете или не будете вы тоже танцевать?
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
– Ты не можешь скорей подвигаться? -
Обратилась к Улитке Треска -
Каракатица катится сзади,
Наступая на хвост мне слегка.
Увлекли черепахи омаров
И пошли выкрутасы писать.
Мы у моря тебя ожидаем,
Приходи же и ты поплясать.
Ты не хочешь, скажи, поплясать?
Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,
Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?
Б. Заходер:
Барабанит в дверь Сардинка:
– Эй, Улита, выходи!
Мы с тобой и так отстали
– Даже раки впереди!
Долго ждать тебя не буду -
Слышишь, мой Конек заржал?
Он мне хвост еще отдавит
– Так спешит на бал!
Ты-то что же? Ты же тоже
Побежишь на бал!
Ты же тоже, ты же тоже
Побежишь на бал!
А. Щербаков:
«Дорогая, чуть быстрее! – говорит улитке сиг.
– Линь на пятки наступает, он мне хвост отдавит вмиг.
Черепахи и омары – все успели раньше нас,
Ждут на гальке, как вы нынче, уж не пуститесь ли в пляс.
Не пойдете ль, не хотите ль вы пуститься с нами в пляс?
Не пойдете ль, не хотите ль вы пуститься с нами в пляс?
А. Кононенко:
На берегу пустынных волн
Плясал народ веселья полн.
То вынырнет на брег, то занырнет глубоко.
Улитка и Лещ
Смотрелись как-то одиноко,
Лишь на песке топталась та пара.
"Ну же! Давай, поддай-ка ты жару!" –
Лещ Улитку подгоняет –
"Сзади Баклан мне на хвост наступает.
Смотри, как Черепаха и Омар
Ловко гарцуют!
Пот с них ручьем, как из чайника пар.
Только так кадриль и танцуют!"
Я уверен, ты хочешь, конечно же хочешь
кадриль со мною плясать!
Я уверен, ты можешь, неужели не можешь
энергичнее их танцевать?
Ю. Нестеренко:
"Проходи быстрей! – улитке говорила так треска, –
Позади дельфин, отдавит он мне хвост наверняка.
Вон, омары, черепахи обгоняют в спешке нас!
Ждут они на пляже танцев – ты пойдешь ли с нами в пляс?
Хочешь, нет ли, хочешь, нет ли ты пуститься в пляс?
Хочешь, нет ли, хочешь, нет ли ты пуститься в пляс?"
"You can really have no notion how delightful it will be
When they take us up and throw us, with the lobsters, out to sea!"
But the snail replied "Too far, too far!" and gave a look askance –
Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance.
Would not, could not, would not, could not, would not join the dance.
Would not, could not, would not, could not, could not join the dance.
Ты вы не знаешь, как приятно, как занятно быть треской,
Если нас забросят в море и умчит нас вал морской!''
``Ох! – улитка пропищала. – Далеко забросят нас!
Не хочу я, не могу я, не хочу я с вами в пляс.
Не могу я, не хочу я, не могу пуститься в пляс!''
Буквальный перевод второго куплета:
Ты в самом деле можешь не иметь представления, как восхитительно это будет,
Когда они нас подхватят (поднимут) и бросят, вместе с омарами, в море!»
Но улитка («улитк») отвечала (отвечал): «Слишком далеко, слишком далеко!» – и бросила (бросил) недоверчивый взгляд,
Сказала (сказал), (что) он благодарит рыбу мерланг от всего сердца, но она (он) не станет присоединяться к танцу.
Не стал бы и не смог бы, не стал бы и не смог бы, не стал бы присоединяться к танцу.
Не стал бы и не смог бы, не стал бы и не смог бы, не стал бы присоединяться к танцу.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
Ты не знаешь, как будет приятно,
Ах, приятно! – когда в вышину
Нас подкинут с омарами вместе
И – бултых! – в голубую волну!
– Далеко, – отвечает улитка, -
Далеко ведь нас будут бросать.
Польщена, – говорит, – предложеньем,
Но прости, мол, не тянет плясать.
Не хочу, не могу, не хочу я,
Не могу, не хочу я плясать.
Не могу, не хочу, не могу я,
Не хочу, не могу я плясать.
Б. Заходер:
– Ты представь себе, Улитка,
Как шумит-звенит прибой,
Как тебя Морские Раки
Увлекают за собой! -
Но Улитка отвечала: -
Слишком уж далекий путь!
Нет, спасибо! Я не выйду!
Я уж как-нибудь!
Вот уж нет уж! Вот уж нет уж!
Я уж как-нибудь!
А. Щербаков:
Вы не можете представить, как у вас захватит дух
В тот момент, как вас подбросят и вы прямо в море – бух!»
«Далеко, – улитка шепчет. – Лучше в следующий раз.
Ах, спасибо. Только нынче не пойду я с вами в пляс.
Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс.
Не пойду я, не хочу я, не пойду я с вами в пляс.»
А. Кононенко:
"Омары и крабы на камнях нас ждут.
Закружат все вместе, в волну окунут!" –
Звал в синее море напрасно
Улитку чешуйчатый друг –
"Ты только представь как же это прекрасно!"
Улитка Лещу, косясь, отвечала:
"Уж больно это далеко!"
Дрожа от страха продолжала:
"К тому же море глубоко!"
Не понял Лещ в чем все тут дело –
Улитка плавать не умела.
Неужель ты не хочешь, конечно же хочешь
нырнуть на минуточку!
Ну хотя бы ты можешь, неужто не можешь
поплавать хоть чуточку?
Н. Старилов:
Ты не поймешь как это прекрасно
Когда они берут нас и бросают
В море вместе с омарами!
Но Улитка сказала:" Слишком далеко, слишком далеко!" –
И посмотрела искоса
И поблагодарила Хека любезно,
Но танцевать не пошла.
Не пошла, не смогла, не пошла, не смогла
Не пошла танцевать.
Не пошла, не смогла, не пошла, не смогла,
Не пошла танцевать.
Ю. Нестеренко:
Ты не ведаешь, как будет нам приятно и легко,
Коль с омарами нас вместе бросят в море далеко!"
"Слишком далеко! – улитка на нее скосила глаз –
Нет, спасибо тебе, рыба, только не пойду я в пляс.
Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс.
Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс."
`"What matters it how far we go?" his scaly friend replied.
"There is another shore, you know, upon the other side.
The further off from England the nearer is to France –
Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance.
Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance?
Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance?"'
``Ах, что такое далеко? – ответила треска. –
Где далеко от Англии, там Франция близка.
За много миль от берегов есть берега опять.
Не робей, моя улитка, и пойдем со мной плясать.
Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты со мной пойти плясать?
Можешь, хочешь, хочешь, можешь ты пойти со мной плясать?'
Буквальный перевод третьего куплета:
«Что с того, насколько далеко мы очутимся? – отвечал его чешуйчатый друг, –
Там другой берег, знаете ли, на той стороне.
Чем дальше от Англии, тем ближе к Франции –
Поэтому не бледнейте, возлюбленная (возлюбленный) улитка, а пойдите и присоединитесь к танцу.
Будете или не будете, будете или не будете вы тоже танцевать?
Будете или не будете, будете или не будете вы тоже танцевать?
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
Но чешуйчатый друг возражает:
Отчего ж не предаться волне?
Этот берег ты любишь, я знаю,
Но другой есть – на той стороне.
Чем от берега этого дальше,
Тем мы ближе к тому, так сказать,
Не бледней, дорогая Улитка,
И скорее приходи поплясать.
Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь,
Ты не хочешь, скажи, поплясать?
Ты ведь хочешь, скажи, ты ведь хочешь,
Ты ведь хочешь, скажи, поплясать?
Б. Заходер:
– Что значит "слишком далеко",
О чем тут рассуждать?
Где далеко от Лондона -
Париж рукой подать!
Уплыл от этих берегов -
Глядишь, к другим попал!
Словом, хватит ныть, Улитка,
И пошли на бал!
Ты же тоже, ты же тоже
Побежишь на бал!
Ты же тоже, ты же тоже
Побежишь на бал!
А. Щербаков:
«Эка важность, что не близко, – отвечает ей дружок. –
у морей не только ближний – есть и дальний бережок.
Я когда далек английский, то французский возле вас.
Не теряйтесь и пускайтесь и пускайтесь с нами в пляс.
Не пойдете ль, не хотите ль вы пуститься с нами в пляс?
Не пойдете ль, не хотите ль вы пуститься с нами в пляс?»
А. Кононенко:
"Пойдем окунемся в пучину морскую
на суше по влаге соленой тоскую" –
Упрямый Лещ не хотел отставать
От бедной Улитки –
"На расстояния любые мне наплевать!
Подумай сама, ну чего тут бояться
Подальше отплыть должна ты стараться
От этой линии береговой
Тогда станет ближе берег другой.
Ну поплыли ж, Улитка моя дорогая,
Там ждет нас с тобою пляска другая!"
Я знаю, ты можешь, конечно же можешь
до брега другого доплыть!
Я знаю, ты хочешь, неужто не хочешь
там хороводы водить?
Н. Старилов:
– Какая разница как это далеко?
Ответил ей чешуйчатый друг.
– Есть и другой берег.
Знаешь, на той стороне.
Подальше от Англии, поближе к Франции.
Ты не бледней, любимая улитка,
А приходи и присоединяйся к танцу.
Да, нет, да, нет,
Будешь танцевать?
Да, нет, да, нет,
Будешь танцевать?
Ю. Нестеренко:
"Пусть далеко, что за беда? – подруга ей в ответ, –
За морем берег есть всегда, и это не секрет.
От Англии уплыли – тут Франция как раз;
Так не бледней, гляди смелей, пускайся с нами в пляс!
Хочешь, нет ли, хочешь, нет ли ты пуститься в пляс?
Хочешь, нет ли, хочешь, нет ли ты пуститься в пляс?"
`Thank you, it's a very interesting dance to watch,' said Alice, feeling very glad that it was over at last: `and I do so like that curious song about the whiting!'
`Oh, as to the whiting,' said the Mock Turtle, `they – you've seen them, of course?'
`Yes,' said Alice, `I've often seen them at dinn – ' she checked herself hastily.
`I don't know where Dinn may be,' said the Mock Turtle, `but if you've seen them so often, of course you know what they're like.'
`I believe so,' Alice replied thoughtfully. `They have their tails in their mouths – and they're all over crumbs.'
– Большое спасибо, – сказала Алиса, радуясь, что танец, наконец, кончился. – Очень интересно было посмотреть. А песня про треску мне очень понравилась! Такая забавная...
– Кстати, о треске, – начал Черепаха Квази. – Ты, конечно, ее видала?
– Да, – сказала Алиса. – Она иногда бывала у нас на обед.
Она испуганно замолчала, но Черепаха Квази не смутился.
– Не знаю, что ты хочешь этим сказать, – заметил Черепаха Квази, – но раз вы так часто встречались, ты, конечно, знаешь, как она выглядит...
– Да, кажется, знаю, – сказала задумчиво Алиса. – Хвост во рту, и вся в сухарях.
…I've often seen them at dinn… – Буквально: Я часто видела их за обе… или: Я часто видела их в Динне (в месте под названием Динн).
…I don't know where Dinn may be… – Буквально: Я не знаю, где находится Динн…
Ср. варианты перевода двух этих реплик:
В. Набоков:
я ее часто видела во время обеда
В таком случае, если вы так часто с ней обедали
Б. Заходер:
– …Да, на таре... В банке!
– …В банке? Странно, в мое время у них, помнится, не водилось лишних денег! Хотя все может быть, много воды утекло...
А. Щербаков:
– …довольно часто вижу, ем и...
– …Не «вижу емы», а «вижу их»…
А. Кононенко:
– …Да, очень часто, садясь обеда...
– …Хм-м, где находится Аддис-Абеба город, я-то знаю. А вот Садясь-Абеда...
Н. Старилов:
– …Я часто видела их за обе...
– …Не представляю, где находится этот "Обе"…
Ю. Нестеренко:
– …она часто бывала у нас на обе...
– …Не знаю, где эта Оба…
`You're wrong about the crumbs,' said the Mock Turtle: `crumbs would all wash off in the sea. But they HAVE their tails in their mouths; and the reason is – ' here the Mock Turtle yawned and shut his eyes. – `Tell her about the reason and all that,' he said to the Gryphon.
`The reason is,' said the Gryphon, `that they WOULD go with the lobsters to the dance. So they got thrown out to sea. So they had to fall a long way. So they got their tails fast in their mouths. So they couldn't get them out again. That's all.'
`Thank you,' said Alice, `it's very interesting. I never knew so much about a whiting before.'
`I can tell you more than that, if you like,' said the Gryphon. `Do you know why it's called a whiting?'
`I never thought about it,' said Alice. `Why?'
`IT DOES THE BOOTS AND SHOES.' the Gryphon replied very solemnly.
– Насчет сухарей ты ошибаешься, – возразил Черепаха Квази. – Сухари все равно смылись бы в море... Ну а хвост у нее, правда, во рту. Дело в том, что...
Тут Черепаха Квази широко зевнул и закрыл глаза.
– Объясни ей про хвост, – сказал он Грифону.– Дело в том, сказал Грифон, – что она очень любит танцевать с омарами. Вот они и швыряют ее в море. Вот она и летит далеко-далеко. Вот хвост у нее и застревает во рту – да так крепко, что не вытащишь. Все.
– Спасибо, – сказала Алиса. – Это очень интересно. Я ничего этого о треске не знала.
– Если хочешь, – сказал Грифон, – я тебе много еще могу про треску рассказать! Знаешь, почему ее называют треской?
– Я никогда об этом не думала, – ответила Алиса. – Почему?
– Треску много, – сказал значительно Грифон.
wash off – смывать
…that they WOULD go with the lobsters to the dance. Форма глагола (would go) выбрана Грифоном потому, что ему нужно сослаться на припев песни (фактически, это неточная цитата): улитка из песни не стала танцевать, а рыба мерланг стала.
got thrown (=were thrown) – были брошены
В данном случае Passive Voice образован, как это нередко бывает, не при помощи формы глагола to be, а при помощи формы глагола to get. Ср. аналоги:
My cat is fed (Моя кошка покормлена). = My cat gets fed.
My cat was fed (Моя кошка была покормлена). = My cat got fed.
Is my cat fed? (Моя кошка покормлена? Мою кошку покормили?) = Does my cat get fed?
The reason is that they WOULD go with the lobsters to the dance. So they got thrown out to sea. So they had to fall a long way. So they got their tails fast in their mouths. So they couldn't get them out again. That's all. – Буквально: Причина в том, что они-то пошли танцевать с омарами. И их бросили в море. И им пришлось долго падать. И они крепко держали хвосты в зубах. И они не могли вытащить их обратно опять. Это все.
Ср. интерпретации переводчиков:
В. Набоков:
– Причина следующая… Треска нет-нет да и пойдет танцевать с омарами. Ну и закинули ее в море. А падать было далеко. А хвост застрял у нее во рту. Ну и не могла его вынуть. Вот и все.
Б. Заходер:
(Грифон отвечает на реплику Алисы о том, что сардинки «все в масле... И все почему-то безголовые»:
– …Причина в том, что они уж больно любят танцевать с Морскими Раками. Ну, Раки и увлекают их в море. Ну, они и увлекаются. Ну, раз увлекаются, значит, теряют голову. Ну, а потом не могут ее найти! Вот тебе и все.
А. Щербаков:
– Причина та, что линь все таки наступил ему (сигу) на хвост. И от боли он зажал хвост во рту. И теперь держит, чтобы никто больше на него не наступал. На хвост, значит. Вот и все.
А. Кононенко:
– Все потому, что пойдет бывало лещ с омарами потанцевать. Ну, они и кинули леща в море. Ну, ему и пришлось лететь далеко. Ну, он и прикусил мигом свой хвост. Ну, он и не смог зубы разжать. Ну и все
Н. Старилов:
– Дело в том, что им надо идти танцевать с омарами. Поэтому их швыряют в море. Поэтому они быстро хватают хвосты себе в рот. Чтобы их не могли вытащить назад. Такие дела.
Ю. Нестеренко:
– Причина в том, что она очень любит танцевать с омарами. Так что ее бросают с ними в море. Так что ей приходится далеко лететь. Так что она от страха закусывает хвост. Так, что потом не может его вытащить. Вот и все.
And the Gryphon added `Come, let's hear some of YOUR adventures.'
`I could tell you my adventures – beginning from this morning,' said Alice a little timidly: `but it's no use going back to yesterday, because I was a different person then.'
`Explain all that,' said the Mock Turtle.
`No, no! The adventures first,' said the Gryphon in an impatient tone: `explanations take such a dreadful time.'
– Ну, хватит об этом, – проговорил он. – Расскажи теперь ты про свои приключения.
– Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра, – сказала неуверенно Алиса. – А про вчера и рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая.
– Объяснись, – сказал Черепаха Квази.
– Нет, сначала приключения, – нетерпеливо перебил его Грифон. – Объяснять очень долго.
…beginning from this morning… – буквально: …начиная с сегодняшнего утра…
timid – робкий, застенчивый
…but it's no use going back to yesterday, because I was a different person then… –Буквально: …но нет никакого смыла возвращаться ко вчерашнему дню, потому что я была совсем другим человеком тогда.
Ср. варианты переводов:
dreadful – ужасный, страшный (dread (страх) + -ful)
dreadful time – ужасно много времени
…explanations take such a dreadful time… – буквально: …объяснения занимают такое ужасное время (ужасно много времени). Ср. варианты переводов:
So Alice began telling them her adventures from the time when she first saw the White Rabbit. She was a little nervous about it just at first, the two creatures got so close to her, one on each side, and opened their eyes and mouths so VERY wide, but she gained courage as she went on. Her listeners were perfectly quiet till she got to the part about her repeating `YOU ARE OLD, FATHER WILLIAM,' to the Caterpillar, and the words all coming different, and then the Mock Turtle drew a long breath, and said `That's very curious.'
`It's all about as curious as it can be,' said the Gryphon.
И Алиса начала рассказывать все, что с нею случилось с той минуты, как она увидела Белого Кролика. Сначала ей было немножко не по себе: Грифон и Черепаха Квази придвинулись к ней так близко и так широко раскрыли глаза и рты; но потом она осмелела. Грифон и Черепаха Квази молчали, пока она не дошла до встречи с Синей Гусеницей и попытки прочитать ей ``Папу Вильяма''. Тут Черепаха Квази глубоко вздохнул и сказал:
– Очень странно!
– Страннее некуда! – подхватил Грифон.
to be nervous – быть нервным, нервничать, переживать
She was a little nervous about it just at first… – Буквально: …Она немного нервничала по этому поводу с самого начала… Ср. варианты переводов:
one on each side – по одному с каждой стороны
…the two creatures got so close to her, one on each side, and opened their eyes and mouths so VERY wide… – буквально: … два существа придвинулись так близко к ней, по одному с каждой стороны, и открыли свои глаза и рты настолько широко…
Во многих вариантах перевода обеспокоенность Алисы в начале ее рассказа объясняется устрашающим видом ее слушателей, их угрожающий вид всячески подчеркивается переводчиками. Слово «creatures» переводится как «звери» (В. Набоков), «чудища» (Б. Заходер). Мимический жест «широко раскрытый рот», который можно интерпретировать как знак предельного удивления и внимания наивного, не умеющего себя вести создания, переводчиками толкуется как хищный. А. Щербаков переводит слово «mouths» как «пасти», а глаза у персонажей его перевода начинают «сверкать». Ср. варианты перевода:
gain – добывать, приобретать
gained courage – буквально: добывать смелость, увеличивать смелость
…but she gained courage as she went on… – буквально: …но она добывала смелость по мере того, как продолжала (рассказывать). Ср. варианты переводов:
That's very curious… – Буквально: – Это очень любопытно.
It's all about as curious as it can be… – Буквально: – Это все настолько странно, насколько может быть. Ср. варианты перевода:
`It all came different!' the Mock Turtle repeated thoughtfully. `I should like to hear her try and repeat something now. Tell her to begin.' He looked at the Gryphon as if he thought it had some kind of authority over Alice.
`Stand up and repeat "'TIS THE VOICE OF THE SLUGGARD,"' said the Gryphon.
`How the creatures order one about, and make one repeat lessons!' thought Alice; `I might as well be at school at once.' However, she got up, and began to repeat it, but her head was so full of the Lobster Quadrille, that she hardly knew what she was saying, and the words came very queer indeed:
– Все слова не те, – задумчиво произнес Черепаха Квази. – Хорошо бы она нам что-нибудь прочитала. Вели ей начать.
И он посмотрел на Грифона, словно тот имел над Алисой власть.
– Встань и читай ``Это голос лентяя'', – приказал Алисе Грифон.
– Как все здесь любят распоряжаться, – подумала Алиса. – Только и делают, что заставляют читать. Можно подумать, что я в школе.
Все же она послушно встала и начала читать. Но мысли ее были так заняты омарами и морскою кадрилью, что она и сама не знала, что говорит. Слова получались действительно очень странные.
I should like to hear her try and repeat something now... – Буквально: Я бы хотел(а), чтобы она попыталась и повторила что-нибудь сейчас.
How the creatures order one about… – Буквально: Как эти создания любят приказывать друг другу...
…but her head was so full of the Lobster Quadrille… – буквально: …но ее голова была настолько полна Омаровой Кадрилью...
queer – чудной, подозрительный, странный
queer fellow – чудной человек, чудак
…and the words came very queer indeed… – буквально: …и слова действительно приходили очень чудные… Ср. варианты переводов:
"'Tis the voice of the Lobster; I heard him declare,
"You have baked me too brown, I must sugar my hair."
As a duck with its eyelids, so he with his nose
Trims his belt and his buttons, and turns out his toes.'
When the sands are all dry, he is gay as a lark,
And will talk in contemptuous tones of the Shark,
But, when the tide rises and sharks are around,
His voice has a timid and tremulous sound.
Это голос Омара. Вы слышите крик?
– Вы меня разварили! Ах, где мой парик?
И поправивши носом жилетку и бант,
Он идет на носочках, как лондонский франт.
Если отмель пустынна и тихо кругом,
Он кричит, что акулы ему нипочем,
Но лишь только вдали заприметит акул,
Он забьется в песок и кричит караул!
tis – здесь: = it is
declare – заявлять, высказывать, объявлять
I heard him declare… – Complex object, буквально: Я слышал, что он объявил
eyelid – веко
contemptuous – презрительный, высокомерный
tremulous – дрожащий, робкий (tremolo (дрожь) + -us, суффикс прилагательного)
Буквальный перевод этого фрагмента стихотворения:
Это голос Омара, я слышал, как он заявил:
«Вы запекли меня слишком коричнево (т. е. до слишком коричневой корочки), я должен посластить (или посыпать сахарной пудрой) мои волосы».
Как утка со своими веками, так он со своим носом
Приводил в порядок свой пояс и свои пуговицы и выворотил пальцы на ногах.
Когда пески сухие, он весел, как жаворонок,
И будет говорить презрительным тоном Акулы,
Но, когда вода прибывает (во время прилива) и акулы повсюду,
Его голос имеет робкое и дрожащее звучание.
Л. Кэрроллом пародируется хорошо известное в его времена моралистическое стихотворение Исаака Уотса «The Sluggard»». Вот две его первые строфы и их буквальный перевод:
'Tis the voice of the sluggard; I heard him complain,
"You have waked me too soon, I must slumber again."
As the door on its hinges, so he on his bed,
Turns his sides and his shoulders and his heavy head.
"A little more sleep, and a little more slumber;"
Thus he wastes half his days, and his hours without number,
And when he gets up, he sits folding his hands,
Or walks about sauntering, or trifling he stands.
Это голос бездельника, я слышал, что он жаловался:
«Вы разбудили меня слишком быстро, я должен еще подремать».
Как дверь на своих петлях, так он на своей постели
Поворачивает свои бока и свои плечи и свою тяжелую голову.
«Немного больше сна и немного больше дремоты», –
Так он теряет половину своих дней и без числа своих часов,
И когда он встает, он сидит сложа руки,
Или гуляет, прохаживаясь, или стоит, болтая.
sluggard – то же, что slug – тунеядец, ленивец, бездельник, трутень, лодырь
slug – медлить, медленно действовать, передвигаться; тащиться, еле волочить ноги; валяться без дела, нежиться, расслабляться, бездельничать
slumber – дремать, спать
sluggard – то же, что slug – тунеядец, ленивец, бездельник, трутень, лодырь
slug – медлить, медленно действовать, передвигаться; тащиться, еле волочить ноги; валяться без дела, нежиться, расслабляться, бездельничать
slumber – дремать, спать
В переводе В. Набокова Алиса «читает» «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина («…Как ныне сбирается вещий Олег…»):
Как дыня, вздувается вещий Омар:
"Меня, – говорит он, – ты бросила в жар;
Ты кудри мои вырываешь и ешь,
Осыплю я перцем багровую плешь".
Омар! Ты порою смеешься, как еж,
Акулу акулькой с презреньем зовешь;
Когда же и вправду завидишь акул,
Ложишься ничком под коралловый стул.
Алиса Б. Заходера пытается «воспроизвести» стихотворение с начальными строками «Завтра, завтра, не сегодня! Так ленивцы говорят» из стихотворения Х. Ф. Вессе, которые в свое время были популярным афоризмом:
– "Завтра, завтра, не сегодня!" –
Говорил Вареный Рак –
Что бы там ни говорили,
Поступайте только так!
Утверждаю это смело:
Если хочешь долго жить,
Должен ты любое дело
Первым дедом отложить!
Черепах (да и Улиток)
Я прошу иметь в виду –
Тот из нас, кто слишком прыток,
Первым попадет в беду!
Где дурак устроит гонку,
Там разумный наш собрат
Или отойдет в сторонку,
Или пятится назад!
Вот и я – засуетился
И попал в рыбачью сеть...
Суетился, кипятился –
И приходится краснеть,
Потому что в этой спешке
Я сварился кое-как...
Поделом терплю насмешки! –
Говорил Вареный Рак.
"Завтра, завтра, не сегодня!"
Хорошо сказал поэт!
Лишь бы вы не забывали
Этот правильный совет!
Может, спорить кто посмеет?
Только где уж вам, мальки!
Кто из вас, как я, сумеет
Носом вывернуть носки?!
А. Щербаков, видимо, пошел другим путем. Для него было главным, чтобы текст перевода имел отношение к тому тексту, который произносила Алиса. Комичность строится не на «искажении» узнаваемого текста, а на самом содержании:
Слышу, как Омар бормочет, вечно лежа на боку:
«Как бы я не перепекся! Эй! подсыпьте сахарку!»
Словно утка длинным носом, так и он, когда пришлось,
Пряжки-пуговки почистил, развернул носочки врозь.
Мель подсохнет в час отлива – он и пляшет и поет,
Он и пляшет и поет и акул не признает.
Но когда прилив нагрянет и акулы тут как тут,
Почему-то все омары еле голос подают...
Алиса А. Кононенко читает конструированную басню. Жанр басни узнается и по названию, и по стилистике:
Омар, издалека увидевши Кита,
Затеял в смелости с ним поравняться.
Отлив. Акула уплыла.
И ну для храбрости принаряжаться,
Начистил пуговки, потуже ремень затянул,
Подобно панку дыбом чуб поставил.
В коралловое зеркало он заглянул
И на нос пудры сахарной добавил.
Перед ракушками Омар хвалился:
"Акула – слабая медуза,
Вчера я с нею бился.
Избил ее от головы до пуза.
Теперь боится нас с Китом!
Да я ее одним хвостом!.."
И от усилий покраснел,
До вечера он распинался.
Прилив. Акулу проглядел,
И от Омара хвост остался.
Н. Старилов приводит, практически, буквальный перевод:
Это голос Омара. Я слышал как он объявил:
Вы зажарили меня дочерна
Я должен посыпать пудрой волосы.
Куда конь с копытом туда и рак с клешней.
Он приводит в порядок пояс и кнопки
И выворачивает носом носки туфель.
Ю. Нестеренко делает стихотворный перевод того стихотворения, которое читает Алиса, так же, как Н. Старилов не акцентируя внимания на том, что стихотворение должно быть искажением какого-то известного текста. Абсурдность и комичность строится на несоответствии содержания «высокому» стилю.
Это голос омара; я слышу сей голос:
"Не варите так красно! Попудрите волос!"
Поправляет он пуговиц ряд и ремень
Своим носом, носки развернув набекрень.
Если после отлива песок всюду сух,
Он ругает Акулу презрительно вслух,
Но когда приплывают акулы в прилив,
Его голос дрожащий не столь горделив.
`That's different from what I used to say when I was a child,' said the Gryphon.
`Well, I never heard it before,' said the Mock Turtle; `but it sounds uncommon nonsense.'
Alice said nothing; she had sat down with her face in her hands, wondering if anything would EVER happen in a natural way again.
`I should like to have it explained,' said the Mock Turtle.
`She can't explain it,' said the Gryphon hastily. `Go on with the next verse.'
`But about his toes?' the Mock Turtle persisted. `How COULD he turn them out with his nose, you know?'
`It's the first position in dancing.' Alice said; but was dreadfully puzzled by the whole thing, and longed to change the subject.
– Совсем непохоже на то, что читал я ребенком в школе, – заметил Грифон.
– Я никогда этих стихов не слышал, – сказал Квази. – Но, по правде говоря, – это ужасный вздор!
Алиса ничего не сказала; она села на песок и закрыла лицо руками; ей уж и не верилось, что все еще может снова стать, как прежде.
– Она ничего объяснить не может, – торопливо сказал Грифон.
И, повернувшись к Алисе, прибавил:
– Читай дальше.
– А почему он идет на носочках? – спросил Квази. – Объясни мне хоть это.
– Это такая позиция в танцах, – сказала Алиса. Но она и сама ничего не понимала; ей не хотелось больше об этом говорить.
…wondering if anything would EVER happen in a natural way again… – буквально: …пытаясь понять, будет ли опять происходить что-то КОГДА-НИБУДЬ естественно…
Ср. варианты переводов:
I should like to have it explained… – Буквально: Я хочу, чтобы у меня это было объясненным (Я хочу, чтобы мне это объяснили).
hastily – поспешно
Go on with the next verse… – Буквально: Продолжай со следующей строфой (Переходи к следующей строфе).
`Go on with the next verse,' the Gryphon repeated impatiently: `it begins "I passed by his garden."'
Alice did not dare to disobey, though she felt sure it would all come wrong, and she went on in a trembling voice: –
– Читай же дальше, – торопил ее Грифон. – ``Шел я садом однажды...''
Алиса не посмела ослушаться, хотя и была уверена, что все опять получится не так, и дрожащим голосом продолжала:
dare – решаться, рисковать, осмелиться
Обратите внимание, что глагол to dare очень часто употребляется в значении модального глагола «сметь, осмеливаться», и в этом случае между ним и стоящим за ним инфинитивом опускается to:
He didn’t dare speak with him. – Он не осмелился говорить с ним.
disobey – не повиноваться, не слушаться, не подчиняться (dis- (приставка отрицания) + obey (повиноваться, слушаться, подчиняться))
`I passed by his garden, and marked, with one eye,
How the Owl and the Panther were sharing a pie – '
The Panther took pie-crust, and gravy, and meat,
While the Owl had the dish as its share of the treat.
When the pie was all finished, the Owl, as a boon,
Was kindly permitted to pocket the spoon: While the Panther received knife and fork with a growl,
And concluded the banquet –
Шел я садом однажды и вдруг увидал,
Как делили коврижку Сова и Шакал.
И коврижку Шакал проглотил целиком,
А Сове только блюдечко дал с ободком.
А потом предложил ей; ``Закончим дележ –
Ты возьми себе ложку, я – вилку и нож''.
И, наевшись, улегся Шакал на траву,
Но сперва на десерт проглотил он...
Буквальный перевод этого фрагмента стихотворения:
Я шел его садом и заметил одним глазом,
Как Сова и Пантера делили пирог.
Пантера взяла корку, подливку и мясо,
Тогда как у Совы было блюдо как ее часть угощенья.
Когда пирог закончился, Сове в качестве дара
Было благосклонно разрешено взять ложку,
Тогда как Пантера получила нож и вилку с рычаньем
И продолжила банкет…
(Последнее слово последней строки должно рифмоваться со словом growl, и, видимо, подразумевается, что это слово – owl (Пантера продолжила банкет совой). Это виртуозно передано в переводе Н. М. Демуровой: «Но сперва на десерт проглотил он... (сову)…»
Ср. с третьей и четвертой строфами стихотворения «Еру Sluggurd» Исаака Уотса и их буквальным переводом:
I pass'd by his garden, and saw the wild brier,
The thorn and the thistle grow broader and higher;
The clothes that hang on him are turning to rags;
And his money still wastes till he starves or he begs.
I made him a visit, still hoping to find
That he took better care for improving his mind:
He told me his dreams, talked of eating and drinking;
But scarce reads his Bible, and never loves thinking.
Я шел его садом и видел белый шиповник,
Колючее растение и чертополох росли шире и выше;
Одежды, которые висели на нем, превращались в лохмотья;
А его деньги уменьшались до тех пор, пока он не стал голодать и нищенствовать.
Я посетил его, все еще надеясь найти
Что он стал больше заботиться о себе, чтобы исправить свое сознание:
Он рассказал мне о своих снах (мечтах), говорил о еде и питье;
Но он редко читает Библию и никогда не любит думать…
Как видим, Алисин вариант стихотворения соотносится с «исходным» практически уже только посредствам первой строки (по крайней мере, только первая строки стихотворений внешне напоминают друг друга, все остальные возможные связи – внутренние, менее очевидные.
Ср. варианты перевода Алисиной версии этих двух строф. Особенно интересно, как переводчики решили задачу опущенного, но подразумеваемого слова в самом конце:
В. Набоков:
Я видел, – сказал он, – как, выбрав лужок,
Сова и пантера делили пирог:
Пантера за тесто, рыча, принялась,
Сове же на долю тарелка пришлась.
Окончился пир – и сове, так и быть,
Позволили ложку в карман положить.
Пантере же дали и вилку, и нож.
Она зарычала и съела – кого ж?
Б. Заходер:
Математик и Козлик
Делили пирог.
Козлик скромно сказал:
– Раздели его вдоль!
– Тривиально! – сказал Математик.-
Позволь,
Я уж лучше
Его разделю поперек! -
Первым он ухватил
Первый кус пирога.
Но не плачьте,
Был тут же наказан порок:
"Пи" досталось ему
(А какой в этом прок?!)
А Козленку...
Козленку достались
Рога!
А. Щербаков:
Сего зарос бурьяном. Как он пышен и высок!
Там Сова с Пантерой делят запеканочки кусок.
И начиночка и корочка пойдут Пантере в пасть,
А Сова берет все блюдо,– все, заметьте, а не часть.
В память об удачном деле друг-Сова награждена,
Друг-Сова награждена, ложка ей присуждена.
Вилку-нож берет Пантера, мигом пир кончает свой
И, подумав, заедает запеканочку...
Образ заросшего бурьяном сада, отсуствующий в версии Алисы, далеко не случаен у Щербака – его перевод соотносится с «исходным» текстом искажаемого стихотворения И. Уотса.
А. Кононенко:
Пример такой на свете не один.
Однажды знатный гражданин
Видел, как в летний теплый денек
Сова и Пантера делили пирог.
Пантера рычала, пирог доедая,
Сове же досталась тарелка пустая.
Расщедрившись ложку Сове отдала,
Сама же и ножик, и вилку взяла.
Час для последнего блюда настал.
Уж сам догадайся, десертом кто стал...
Н. Старилов:
Я шла через садочек
И заметила одним глазочком
Как Сова и Пантера делили пирожочек
И на этом закончился балет.
Ю. Нестеренко:
Я в саду его видел, даю вам зарок,
Как Сова и Пантера делили пирог:
Мигом съела Пантера пирог со стола,
А Сове только блюдце пустое дала.
И в придачу была еще ложка одна,
Как великая милость, Сове отдана;
А Пантере нож с вилкой достались сперва,
Ну а после уже, на закуску – ...
`What IS the use of repeating all that stuff,' the Mock Turtle interrupted, `if you don't explain it as you go on? It's by far the most confusing thing I ever heard!'
`Yes, I think you'd better leave off,' said the Gryphon: and Alice was only too glad to do so.
`Shall we try another figure of the Lobster Quadrille?' the Gryphon went on. `Or would you like the Mock Turtle to sing you a song?'
`Oh, a song, please, if the Mock Turtle would be so kind,' Alice replied, so eagerly that the Gryphon said, in a rather offended tone, `Hm! No accounting for tastes! Sing her "Turtle Soup," will you, old fellow?'
The Mock Turtle sighed deeply, and began, in a voice sometimes choked with sobs, to sing this: –
– Зачем читать всю эту ерунду, – прервал ее Квази, – если ты все равно не можешь ничего объяснить? Такой тарабарщины я в своей жизни еще не слыхал!
– Да, пожалуй, хватит, – сказал Грифон к великой радости Алисы.
– Хочешь, мы еще станцуем? – продолжал Грифон. – Или пусть лучше Квази споет тебе песню?
– Пожалуйста, песню, если можно, – отвечала Алиса с таким жаром, что Грифон только пожал плечами.
– О вкусах не спорят, – заметил он обиженно. – Спой ей ``Еду вечернюю'', старина.
Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел:
leave off – останавливаться, бросать делать что-либо, переставать
Yes, I think you'd better leave off… – Буквально: Да, я думаю, что тебе лучше остановиться…
Shall we try another figure of the Lobster Quadrille? – Буквально: Попробуем (станцевать) еще фигуру из Омаровой кадрили?
…in a rather offended tone… – буквально: …довольно обиженным тоном…
`Beautiful Soup, so rich and green,
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup of the evening, beautiful Soup!
Soup of the evening, beautiful Soup!
Beau – ootiful Soo – oop!
Beau – ootiful Soo – oop!
Soo – oop of the e – e – evening,
Beautiful, beautiful Soup!
Еда вечерняя, любимый Суп морской!
Когда сияешь ты, зеленый и густой, –
Кто не вдохнет, кто не поймет тебя тогда,
Еда вечерняя, блаженная Еда!
Еда вечерняя, блаженная Еда!
Блаже-э-нная Е-да-а!
Блаже-э-нная Е-да-а!
Еда вече-е-рняя,
Блаженная, блаженная Еда!
tureen – супница
dainty – деликатес, лакомство, угощение
stoop – наклоняться
Буквальный перевод куплета:
Прекрасный Суп, такой густой и зеленый,
Ждущий в горячей супнице!
Кто перед таким лакомством не склонится?
Суп вечера, прекрасный Суп!
Суп вечера, прекрасный Суп!
Прекра-асный Су-уп!
Прекра-асный Су-уп!
Су-уп ве-ечера,
Прекра-асный, прекрасный суп!
Так как перевод такой песенки не связывает переводчика особенно жесткими задачами и дает возможность использовать самый широкий ассортимент приемов, мы не станем сравнивать переводы, а остановимся лишь на одном переводе – одном из самых удачных и талантливых, переводе А. Щербака:
Суп горячий и густой,
Весь от жира золотой!
Мы всегда готовы уп-
Уплетать подобный суп!
Чудный суп! Чудный суп!
Су-у-уп на у-ужин,
Чудный суп!
Переводчик выносит в опорную часть строки – в конец – начальный слог слова из следующей строки. Вероятно, на подобный эксперимент его вдохновило настойчиво звучащее «У-уп» («Oop») в оригинале.
`Beautiful Soup! Who cares for fish,
Game, or any other dish?
Who would not give all else for two
Pennyworth only of beautiful Soup?
Pennyworth only of beautiful Soup?
Beau – ootiful Soo – oop!
Beau – ootiful Soo – oop!
Soo – oop of the e – e – evening,
Beautiful, beauti – FUL SOUP!'
Еда вечерняя! Кто, сердцу вопреки,
Попросит семги и потребует трески?
Мы все забудем для тебя, почти зада-
ром данная блаженная Еда!
Задаром данная блаженная Еда!
Блаже-э-нная Е-да-а!
Блаже-з-нная Е-да-а!
Еда вече-е-рняя,
Блаженная, блажен-ная Еда!
pennyworth – penny (пенни) + worth (стоить) – стоящее пенни количество чего-либо, ничтожно мало, капля, чуточка, чуть-чуть
Буквальный перевод куплета:
Прекрасный суп! Кого интересует рыба,
Дичь или любое другое блюдо?
Кто не отдаст все это за две
Капельки только прекрасного Супа?
Капельки только прекрасного супа?
Прекра-асный Су-уп!
Прекра-асный Су-уп!
Су-уп ве-ечера,
Прекра-асный, прекра-АСНЫЙ СУП!
Перевод А. Щербака:
Что в сравненье с ним уха
И фазаньи потроха!
За глоток такого яст-
Ва любой вам все отдаст!
Чудный суп! Чудный суп!
Су-у-уп на у-ужин,
Чудный суп!
`Chorus again!' cried the Gryphon, and the Mock Turtle had just begun to repeat it, when a cry of `The trial's beginning!' was heard in the distance.
`Come on!' cried the Gryphon, and, taking Alice by the hand, it hurried off, without waiting for the end of the song.
`What trial is it?' Alice panted as she ran; but the Gryphon only answered `Come on!' and ran the faster, while more and more faintly came, carried on the breeze that followed them, the melancholy words: –
`Soo – oop of the e – e – evening, Beautiful, beautiful Soup!'
– Повтори припев! – сказал Грифон.
Черепаха Квази открыл было рот, но в эту минуту вдалеке послышалось:
– Суд идет!
– Бежим! – сказал Грифон, схватив Алису за руку, и потащил за собой, так и не дослушав песню до конца.
– А кого судят? – спросила, задыхаясь, Алиса.
Но Грифон только повторял:
– Бежим! Бежим!
И прибавлял шагу.
А ветерок с моря доносил грустный напев:
Еда вече-е-рняя,
Блаженная, блаженная Еда!
Он звучал все тише и тише и, наконец, совсем смолк.
chorus – хор; припев (часть песни, исполняющаяся хором)
panted – тяжело дышать, задыхаться, пыхтеть
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lobster – омар
Lobster Quadrille – буквально: омаровая кадриль, кадриль омаров.
Ср. варианты переводов:
Напомню, кадриль – танец, исполняющийся парами. Видимо, для «русского» слуха в сочетании «кадриль омаров» нет ничего противоречивого. Между тем в английском языке lobster ассоциируется с кем-то неуклюжим и неповоротливым. Поэтому сам по себе образ танцующего кадриль омара сам по себе комичен.