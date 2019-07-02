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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER V
ADVICE FROM A CATERPILLAR
Глава V.
СИНЯЯ ГУСЕНИЦА ДАЕТ СОВЕТ
The Caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence: at last the Caterpillar took the hookah out of its mouth, and addressed her in a languid, sleepy voice.
`Who are you?' said the Caterpillar.
Алиса и Синяя Гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец, Гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила:
– Ты ... кто… такая? – спросила Синяя Гусеница.
This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, `I – I hardly know, sir, just at present – at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then.'
Начало не очень-то располагало к беседе.
– Сейчас, право, не знаю, сударыня, – отвечала Алиса робко. – Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась.
opening – буквально: открытие, т. е. начало.
this was not an encouraging opening for a conversation – буквально: …это не было ободряющим открытием (началом) для беседы…
shyly – застенчиво (shy – застенчивый + -ly)
В тексте этой главы содержится очень много наречий, постарайтесь найти их.
at least – по крайней мере
Это выражение часто путают с похожим – at last (наконец, наконец-то).
I must have been changed several times – буквально: Меня, должно быть, меняли несколько раз – Perfect Passive (перфект, страдательный залог). Ср. Perfect Active: I must have changed (smth) several times – буквально: Я, должно быть, меняла (что-либо) несколько раз. В большинстве переводов это предложение переведено при помощи активного залога («я менялась), «пассивность» отражена лишь в переводе Б. Щербакова: «Но, по-моему, с тех пор меня несколько раз превращали в кого-то другого».
since – с тех пор
I haven’t been there since last summer. – Я не был там с прошлого лета.
`What do you mean by that?' said the Caterpillar sternly. `Explain yourself!'
`I can't explain myself, I'm afraid, sir' said Alice, `because I'm not myself, you see.'
`I don't see,' said the Caterpillar.
– Что это ты выдумываешь? – строго спросила Гусеница. – Да ты в своем уме?
– Не знаю, – отвечала Алиса. – Должно быть, в чужом. Видите ли…
– Не вижу, – сказала Гусеница.
What do you mean by that? – буквально: Что ты подразумеваешь под этим?
Explain yourself! – I can't explain myself, because I'm not myself… – Буквально:
Объясни себя! – Я не могу объяснить себя, так как я – это не я.
Эта игра слов по-разному переведена разными переводчиками. Обратите внимание на переводы Н. М. Демуровой и Б. Щербакова, которые на первый взгляд дальше от оригинала, но в которых сохранен «вкус» игры.
В. Набоков:
– Объяснись!
– В том-то и дело, что мне трудно себя объяснить… потому что… я – не я.
Б. Заходер:
– Как тебя прикажешь понимать?
– Я сама себя не понимаю, сэр, потому что получается, что я – это не я!
Б. Щербаков:
– И ты сама это заметила? – спросил Шелкопряд.
– Боюсь, сэр, что уже не я сама, – ответила Алиса. – Потому что, когда я заметила, что я не я сама, по-моему, я уже была не я сама.
А. Кононенко:
– Объяснись!
– … я не смогу объясниться… Со мною произошло столько всего необъяснимого, что я уже не поддаюсь объяснению, поскольку я - уже не я…
Н. Старилов:
– Опишите себя!
– К сожалению, …я не умею писать, к тому же, …я это уже не я.
Ю. Нестеренко:
– Объяснись.
– Боюсь, …что я не могу объяснить себя, – сказала Алиса, которая поняла слово "объясниться" именно так, – потому что… я – это не я.
you see – видите ли
В тексте обыгрывается буквальное и переносное (этикетное) значение фразы: «Видите ли… – Не вижу!»
Алиса разговаривает как «воспитанная» девочка, в ее речи много взрослых этикетных штампов: “I'm afraid, sir”, “you see”. Их количество будет нагнетаться и далее. Подчеркнутая вежливость Алисы оттеняется грубостью Гусеницы. Понимая фразу «видите ли» буквально, собеседница Алисы демонстративно игнорирует язык вежливости, язык вежливых клише. В русских переводах бесцеремонность Гусеницы усиливается тем, что она обращается к Алисе на «ты». Алиса опять оказывается чуждой миру, в который попала, не находит с ним общего языка.
`I'm afraid I can't put it more clearly,' Alice replied very politely, `for I can't understand it myself to begin with; and being so many different sizes in a day is very confusing.'
`It isn't,' said the Caterpillar.
– Боюсь, что не сумею вам все это объяснить, – учтиво промолвила Алиса. – Я и сама ничего не понимаю. Столько превращений в один день хоть кого собьет с толку.
– Не собьет, – сказала Гусеница.
I'm afraid – (я) боюсь (этикетное клише)
put – здесь: выражать мысли, излагать.
for – здесь: так как, потому что
to begin with – здесь: с самого начала, изначально
Упоминаемыми в комментариях авторами переводов либо не переводится это выражение, либо переводится как вводная фраза: «Начать с того, что…» Однако в данном случае имеется в виду именно значение «с самого начала»: «…for I can't understand it myself to begin with…» – буквально: «…так как я не могу понять это с самого начала», т. е. с тех пор, как все это (изменения в росте) только начало происходить.
being so many different sizes in a day… - буквально: Быть (пребывание) в стольких размерах в течение дня…
to confuse – здесь: запутывать, смущать, сбивать с толку
confusing – буквально: «смущающее»
It isn't
Реплика состоит из условного подлежащего (it) и глагола-связки (is not). Формы краткого утверждения (It is) и краткого отрицания (It is not), где опускается смысловой глагол, – обычное явление для английской грамматики. На русский язык такие краткие утверждения и отрицания проще всего перевести при помощи слов «да» и «нет».
Однако ограничиться только «да» и «нет» не всегда возможно.
Кроме того, существуют возможности разнообразить перевод этих кратких английских ответов. Ср.:
Б. Заходер:
– ...правда?
– Неправда!
Б. Щебаков:
– Не согласен!
А. Кононенко:
– Я нахожу такое обилие перемен в росте за день сильно сбивающим с толку".
– А я нет!
Н. Старилов:
– Вовсе нет!
`Well, perhaps you haven't found it so yet,' said Alice; `but when you have to turn into a chrysalis – you will some day, you know – and then after that into a butterfly, I should think you'll feel it a little queer, won't you?'
`Not a bit,' said the Caterpillar.
`Well, perhaps your feelings may be different,' said Alice; `all I know is, it would feel very queer to me.'
– Вы с этим, верно, еще не сталкивались, – пояснила Алиса. – Но когда вам придется превращаться в куколку, а потом в бабочку, вам это тоже покажется странным.
– Нисколько! – сказала Гусеница.
– Что ж, возможно, – проговорила Алиса. – Я только знаю, что мне бы это было странно.
queer – необычный, странный, чудной
Это слово обычно имеет негативный оттенок («подозрительный, испорченный, поддельный, сомнительный»).
В английской речи можно встретить множество и широко известных, и сленговых выражений со словом “queer”, обозначающих «странный человек, чудак, человек со странностями, человек с придурью, «немного того»( разумеется, выражениями, содержащими это слово, английский список наименований для «чудаков» не исчерпывается):
queer beggar
queer bird
queer card
queer cove
queer customer
queer duck
queer fish
queer in the head (This boy is queer in the head.)
Кроме того, это слово нередко можно встретить в значении «гомосексуальный». not a bit – буквально: ни маленькой части
В. Набоков: – Ничуть!
А. Щербаков: – Нимало!
Н. Старилов: – Нисколько!
Шелкопряд Б. Щербакова, если так можно выразиться, изысканно груб, или интеллигентно-хамоват. Книжные слова не мешают ему вести себя бесцеремонно.
`You!' said the Caterpillar contemptuously. `Who are you?'
Which brought them back again to the beginning of the conversation. Alice felt a little irritated at the Caterpillar's making such very short remarks, and she drew herself up and said, very gravely, `I think, you ought to tell me who you are, first.'
`Why?' said the Caterpillar.
– Тебе! – повторила Гусеница с презрением.
– А кто ты такая?
Это вернуло их к началу беседы. Алиса немного рассердилась – уж очень неприветливо говорила с ней Гусеница. Она выпрямилась и произнесла, стараясь, чтобы голос ее звучал повнушительнее:
– По-моему, это вы должны мне сказать сначала, кто вы такая.
– Почему? – спросила Гусеница.
contemptuously – презрительно
Contempt, презрение ⇒ contemptuous, презрительный (-uous – вариант суффикса -ous, при помощи него образуются прилагательные от существительных) ⇒ contemptuously (-ly)
Which brought them back again to the beginning of the conversation.
Буквально: Что перенесло их назад опять к началу беседы. Ср.:
В. Набоков: И разговор таким образом обратился в сказку про белого бычка.
Б. Заходер: «Ну вот, здрасте, приехали! – подумала Алиса.
А. Щербаков: И это вернуло их к самому началу беседы.
А. Кононенко: … воскликнула Сороконожка, вернувшись тем самым к началу разговора.
Н. Старилов: Это вернуло их в исходное положение.
Ю. Нестеренко: Что возвращало их к началу разговора.
irritated – раздраженный
irritate – раздражать, возмущать, сердить
Alice felt a little irritated at the Caterpillar's making such very short remarks.
Буквально: Алиса чувствовала (себя) немного раздраженной на Гусеницу, которая делала такие короткие замечания. Ср.:
В. Набоков: Алису немного раздражало то, что Гусеница так скупа на слова…
Б. Заходер: Правду говоря, она начала уже понемногу терять терпение. «Ну что это в самом деде, от него слова не допросишься», – думала она.
А. Щербаков: Алису несколько разозлила эта манера Шелкопряда выражаться уж слишком кратко…
А. Кононенко: Алиса почувствовала легкое раздражение от этих очень коротких реплик Сороконожки
Н. Старилов: Алиса была слегка раздосадована манерой Гусеницы отвечать в телеграфном стиле.
Ю. Нестеренко: Алису начала раздражать манера Гусеницы давать столь краткие ответы.
to draw up – выпрямиться
gravely – серьезно (grave, серьезный + -ly)
Who are you? – …who you are
Обратите внимание на разный порядок слов. В первом случае, в вопросе, порядок слов обратный (сначала сказуемое (are), затем подлежащее (you)). Во втором случае порядок слов прямой (сначала подлежащее, затем сказуемое), так как это не вопрос, а утверждение.
В предложениях со смысловым глаголом вопрос от утверждения будет отличаться присутствием вспомогательного глагола:
Here was another puzzling question; and as Alice could not think of any good reason, and as the Caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind, she turned away.
`Come back!' the Caterpillar called after her. `I've something important to say!'
Вопрос поставил Алису в тупик. Она ничего не могла придумать, а Гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что Алиса повернулась и пошла прочь.
– Вернись! – закричала Гусеница ей вслед. – Мне нужно сказать тебе что-то очень важное.
state of mind – состояние души, душевное состояние, настроение Caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind. – Буквально: Гусеница казалась находящейся в очень неприветливом расположении духа.
В. Набоков: …Гусеница казалась в чрезвычайно дурном расположении духа …
Б. Заходер: … видно, Червяк просто очень не в духе …
А. Щербаков: По-видимому, Шелкопряд просто был весьма не в духе
А. Кононенко: Сороконожка, похоже, была совсем не в духе…
Н. Старилов: … с головой у Гусеницы явно было не все в порядке…
Ю. Нестеренко: …Гусеница, похоже, пребывала в очень скверном настроении.
call after – прокричать вслед
This sounded promising, certainly: Alice turned and came back again.
`Keep your temper,' said the Caterpillar.
`Is that all?' said Alice, swallowing down her anger as well as she could.
`No,' said the Caterpillar.
Это звучало заманчиво – Алиса вернулась.
– Держи себя в руках! – сказала Гусеница.
– Это все? – спросила Алиса, стараясь не сердиться.
– Нет, – отвечала Гусеница.
promise – обещать, предвещать
this sounded promising. – Буквально: …это прозвучало обещающе. Ср.:
В. Набоков: Это звучало соблазнительно.
Б. Заходер: Перед таким соблазном Алиса, естественно, не могла устоять…
А. Щербаков: Это прозвучало обнадеживающе…
А. Кононенко: Звучало заманчиво…
Н. Старилов: Это прозвучало заманчиво…
Ю. Нестеренко: Это, конечно, звучало многообещающе…
keep one's temper – владеть собой
Keep your temper…
В. Набоков: Владей собой.
Б. Заходер: Не надо выходить из себя!
А. Щербаков: Храни спокойствие…
А. Кононенко: Сдерживайся!
Н. Старилов, Ю. Нестеренко: Держи себя в руках…
swallow down – проглатывать
Как и русское слово «проглатывать», слово “swallow” часто употребляется в переносном значении: «переносить что-то неприятное без протеста».
…said Alice, swallowing down her anger as well as she could… – Буквально: …сказала Алиса, проглатывая свой гнев настолько, насколько была способна.
В. Набоков: …спросила Аня, с трудом сдерживая негодование.
Б. Заходер: …спросила Алиса, чуть не поперхнувшись от негодования.
А. Щербаков: …осведомилась Алиса, изо всех сил стараясь сдержать злость.
А. Кононенко: …воскликнула Алиса, едва сдерживаясь.
Н. Старилов: …спросила Алиса, держа себя в руках изо всех сил.
Ю. Нестеренко: …спросила Алиса, пытаясь скрыть свой гнев, насколько это было возможно.
Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do, and perhaps after all it might tell her something worth hearing. For some minutes it puffed away without speaking, but at last it unfolded its arms, took the hookah out of its mouth again, and said, `So you think you're changed, do you?'
Алиса решила подождать – все равно делать ей было нечего, а вдруг все же Гусеница скажет ей что-нибудь стоящее? Сначала та долго сосала кальян, но, наконец, вынула его изо рта и сказала:
– Значит, по-твоему, ты изменилась?
as well as – поскольку, так как
Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do… – Буквально: Алиса думала, что должна ждать постольку, поскольку ей нечего было больше делать.
Причинно-следственную связь между двумя действиями можно выразить при помощи самых разных конструкций:
В. Набоков: Аня решила, что она может подождать, благо ей нечего делать…
Б. Заходер: «Ладно, так и быть, – подумала Алиса, – подожду. Делать мне все равно нечего…»
А. Щербаков: Алиса подумала, что, коль уж нечего больше делать, можно и подождать…
А. Кононенко: Алиса решила, что можно и подождать, спешить-то все равно некуда…
Н. Старилов: Поскольку торопиться все равно было некуда, Алиса решила потерпеть…
Ю. Нестеренко: Алиса решила, что может и подождать, благо делать все равно нечего…
after all – в конце концов
something worth hearing – буквально: что-то стоящее того, чтобы услышать
В. Набоков: что-нибудь любопытное
А. Щербаков: что-нибудь полезное
Ю. Нестеренко: что-то важное
for some minutes – в течение нескольких минут
Предлог for в данном случае имеет значение «в течение, в продолжение».
`I'm afraid I am, sir,' said Alice; `I can't remember things as I used – and I don't keep the same size for ten minutes together!'
`Can't remember what things?' said the Caterpillar.
– Да, сударыня, – отвечала Алиса, – и это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню.
– Чего не помнишь? – спросила Гусеница.
I can't remember things as I used – буквально: Я не могу помнить те вещи так, как помнила.
I don't keep the same size for ten minutes together – буквально: И я не сохраняю один и тот же размер десять минут подряд.
В. Набоков: …и меняю свой рост каждые десять минут.
Б. Заходер: …все время делаюсь то маленькая, то большая…
А. Щербаков: …и вдобавок каждые десять минут меняю размеры.
А. Кононенко: …и рост свой я не могу сохранить и пять минут…
Н. Старилов: …и каждые десять минут меняю размеры…
Ю. Нестеренко: …и не проходит и десяти минут, чтобы мой рост не менялся!
`Well, I've tried to say "How doth the little busy bee," but it all came different!' Alice replied in a very melancholy voice.
`Repeat, "You are old, Father William,"' said the Caterpillar.
Alice folded her hands, and began: –
– Я пробовала прочитать «Как дорожит любым деньком…», а получилось что-то совсем другое, – сказала с тоской Алиса.
– Читай «Папа Вильям» [48] , – предложила Гусеница.
Алиса сложила руки и начала:
Алиса не только говорит заученными этикетными фразами «хорошей девочки», но и принимает соответствующие позы. Видимо, она сцепила пальцы и опустила руки ладонями вниз. Ее поведение и серьезно, и иронично, и пародийно одновременно. Вот как разные переводчики представили себе эту позу:
В. Набоков: Аня сложила руки на коленях и начала…
Б. Заходер: Алиса послушно встала в позу, сложила перед собой ручки и начала…
А. Щербаков: Алиса сложила руки перед собой и начала…
А. Кононенко: Алиса сложила руки за спину и начала…
Н. Старилов: Алиса взяла себя в руки и начала…
`You are old, Father William,' the young man said,
`And your hair has become very white;
And yet you incessantly stand on your head –
Do you think, at your age, it is right?'
`In my youth,' Father William replied to his son,
`I feared it might injure the brain;
But, now that I'm perfectly sure I have none,
Why, I do it again and again.'
`You are old,' said the youth, `as I mentioned before,
And have grown most uncommonly fat;
Yet you turned a back-somersault in at the door –
Pray, what is the reason of that?'
`In my youth,' said the sage, as he shook his grey locks,
`I kept all my limbs very supple
By the use of this ointment – one shilling the box –
Allow me to sell you a couple?'
`You are old,' said the youth, `and your jaws are too weak
For anything tougher than suet;
Yet you finishedv the goose, with the bones and the beak –
Pray how did you manage to do it?'
`In my youth,' said his father, `I took to the law,
And argued each case with my wife;
And the muscular strength, which it gave to my jaw,
Has lasted the rest of my life.'
`You are old,' said the youth, `one would hardly suppose
That your eye was as steady as ever;
Yet you balanced an eel on the end of your nose
What made you so awfully clever?'
`I have answered three questions, and that is enough,'
Said his father; `don't give yourself airs!
Do you think I can listen all day to such stuff?
Be off, or I'll kick you down stairs!'
– Папа Вильям, – сказал любопытный малыш, —
Голова твоя белого цвета.
Между тем ты всегда вверх ногами стоишь.
Как ты думаешь, правильно это?
– В ранней юности, – старец промолвил в ответ, –
Я боялся раскинуть мозгами,
Но, узнав, что мозгов в голове моей нет,
Я спокойно стою вверх ногами.
– Ты старик, – продолжал любопытный юнец, –
Этот факт я отметил вначале.
Почему ж ты так ловко проделал, отец,
Троекратное сальто-мортале?
– В ранней юности, – сыну ответил старик, – Натирался я мазью особой.
На два шиллинга банка – один золотник,
Вот, не купишь ли банку на пробу?
– Ты немолод, – сказал любознательный сын, –
Сотню лет ты без малого прожил.
Между тем двух гусей за обедом один
Ты от клюва до лап уничтожил.
– В ранней юности мышцы своих челюстей
Я развил изучением права,
И так часто я спорил с женою своей,
Что жевать научился на славу!
– Мой отец, ты простишь ли меня, несмотря
На неловкость такого вопроса:
Как сумел удержать ты живого угря
В равновесье на кончике носа?
– Нет, довольно! – сказал возмущенный отец. –
Есть границы любому терпенью.
Если пятый вопрос ты задашь, наконец,
Сосчитаешь ступень за ступенью!
incessantly – постоянно, непрерывно
fear – бояться
injure – причинить вред, ранить
back-somersault – прыжок назад кувырком
Pray! – здесь: восклицание убедительной и категорической просьбы.
sage – мудрец, старец
locks – волосы
limbs – конечности
supple – гибкий
ointment – мазь
jaw – челюсть
tough – жесткий
suet – сало, жир
finish – здесь: съесть целиком (ср. «прикончить»)
beak – клюв
kick – пнуть, ударить ногой
В рамках комментариев нет возможности остановиться на особенностях перевода этого стихотворения разными переводчиками, однако стоит сказать о том, что В. Набоков, а вслед за ним и А. Кононенко создали стихотворения, в которых легко узнается «забытое» Алисой «Бородино» М. Ю. Лермонтова. Сложно сказать, насколько удачны эти и другие «русификации» в переводах, однако, видимо, можно утверждать, что безусловным плюсом такого переводческого решения является узнаваемость «перевираемых» строк. Русскоязычному читателю книги становится более доступным вкус и атмосфера абсурда. Правда, в отличие от поэмы Лермонтова, пародируемое Кэрроллом стихотворение Роберта Саути гораздо менее на слуху современных англоязычных читателей оригинала книги.
В. Набоков:
Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Тебя считают очень старым:
Ведь, право же, ты сед
И располнел ты несказанно.
Зачем же ходишь постоянно
На голове? Ведь, право ж, странно
Шалить на склоне лет!..
А. Кононенко:
– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Ты, лысину намазав салом,
Стоишь на голове?
Редки власа твои седые,
Но возникают и в года младые
От этого болезни головные.
А каково ж тебе?!..
`That is not said right,' said the Caterpillar.
`Not quite right, I'm afrai,' said Alice, timidly; some of the words have got altered.'
`It is wrong from beginning to end,' said the Caterpillar decidedly, and there was silence for some minutes.
– А какого роста ты хочешь быть? – спросила, наконец, Гусеница.
– Ах, все равно, – быстро сказала Алиса. – Только, знаете, так неприятно все время меняться…
– Не знаю, – отрезала Гусеница.
What size do you want to be? – Буквально: Какого размера ты хочешь быть?
hastily – быстро, поспешно
hasty – быстрый, опрометчивый
as to – в отношении
Oh, I'm not particular as to size – буквально: Я не определилась в отношении размера.
As to – нечто среднее между этикетным и канцелярским клише (Алиса продолжает упражняться в изысканной «взрослой» речи). Предложение с “as to” звучит официально и архаично. Чтобы оно зазвучало естественнее и современнее, достаточно опустить “as”: “Oh, I'm not particular to size”.
doesn't like changing – не любит изменяться (изменение)
Обратите внимание на классический случай употребления герундия (changing), части речи, обладающей признаками существительного и глагола. Он образуется при помощи суффикса -ing и может переводиться на русский язык либо инфинитивом («изменяться»), либо именем существительным («изменение»). После глагола “to like”, согласно правилам английской грамматики, можно употреблять и инфинитив, и герундий:
Alice said nothing: she had never been so much contradicted in her life before, and she felt that she was losing her temper.
`Are you content now?' said the Caterpillar.
Алиса молчала: никогда в жизни ей столько не перечили, и она чувствовала, что теряет терпение.
– А теперь ты довольна? – спросила Гусеница.
Alice said nothing – буквально: Алиса ничего не сказала (Алиса сказала ничего).
she had never been contradicted – Past Perfect Passive (прошедшее время, перфект, страдательный залог)
Активный залог (Past Perfect Active): she had never contradicted (она никогда не перечила)
`Well, I should like to be a little larger, sir, if you wouldn't mind,' said Alice: `three inches is such a wretched height to be.'
`It is a very good height indeed!' said the Caterpillar angrily, rearing itself upright as it spoke (it was exactly three inches high).
– Если вы не возражаете, сударыня, – отвечала Алиса, – мне бы хотелось хоть капельку подрасти. Три дюйма – такой ужасный рост!
– Это прекрасный рост! – сердито закричала Гусеница и вытянулась во всю длину. (В ней было ровно три дюйма.)
if you wouldn’t mind – этикетный штамп: «Если вы не возражаете», «С вашего позволения»…
Алиса не забывает включать в свою речь вежливые шаблонные фразы, а Гусеница продолжает грубить. Абсурдность ситуации состоит, кроме всего прочего, в том, что Гусеница как будто специально наперед дает Алисе совет «держать себя в руках», чтобы затем выводить ее из терпения.
rear – поднимать, вытягивать вверх
rearing itself upright as it spoke – буквально: вытягивая себя вертикально во время того, как она говорила.
`But I'm not used to it!' pleaded poor Alice in a piteous tone. And she thought of herself, `I wish the creatures wouldn't be so easily offended!'
`You'll get used to it in time,' said the Caterpillar; and it put the hookah into its mouth and began smoking again.
– Но я к нему не привыкла! – жалобно протянула бедная Алиса. А про себя подумала: «До чего они тут все обидчивые!»
– Со временем привыкнешь, – возразила Гусеница, сунула кальян в рот и выпустила дым в воздух.
used to – привыкать
plead – просить, умолять
piteous – жалобный (pity, жалость, сострадание + -ous)
pleaded poor Alice in a piteous tone – буквально: взмолилась бедная Алиса жалобным тоном. Ср.:
В. Набоков: …жалобно протянула бедная Аня…
Б. Заходер: …чуть не плача, взмолилась бедная девочка…
А. Щербаков: …жалобно попыталась оправдаться Алиса…
А. Кононенко: …жалобно оправдывалась бедная Алиса…
Н. Старилов: …умоляюще сказала несчастная Алиса…
Ю. Нестеренко: …жалобно оправдывалась бедная Алиса…
creature – создание, творение (create, творить, создавать, созидать + -ure)
I wish the creatures wouldn't be so easily offended – буквально: Я хочу, (чтобы) эти создания не были бы так легко обижаемыми.
Любопытны различные варианты перевода слова “creature” в этом контексте. Обратите особое внимание на вариант В. Набокова. Формально найденное им слово вполне соответствует оригиналу («тварь» – то, что сотворено), однако стилистически оно либо выбивается из контекста, либо делает из Ани озлобленную грубиянку:
В. Набоков: Ах, если б эти твари не были так обидчивы!
Б. Заходер: Ужас, какие они тут все обидчивые!
А. Щербаков: И что это они тут все такие обидчивые!
А. Кононенко: Если б эти существа не были так обидчивы!
Н. Старилов: Почему они все так легко обижаются?
Ю. Нестеренко: Хорошо бы эти создания не были такими обидчивыми!
This time Alice waited patiently until it chose to speak again. In a minute or two the Caterpillar took the hookah out of its mouth and yawned once or twice, and shook itself. Then it got down off the mushroom, and crawled away in the grass, merely remarking as it went, `One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter.'
Алиса терпеливо ждала, пока Гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула – раз, другой – и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощанье:
– Откусишь с одной стороны – подрастешь, с другой – уменьшишься!
until it chose to speak again – буквально: пока она не решила (не выбрала из двух вариантов: говорить или не говорить) разговаривать снова.
get down off – слезть, спускаясь
get down – спуститься, сойти
get off – сойти, слезть
crawl – ползти, медленно, с трудом передвигаться
merely – лишь, только, просто
One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter – буквально: Одна сторона заставит тебя увеличиваться в росте, а другая сторона заставит тебя укорачиваться в росте.
`One side of what? The other side of what?' thought Alice to herself.
`Of the mushroom,' said the Caterpillar, just as if she had asked it aloud; and in another moment it was out of sight.
– С одной стороны чего? – подумала Алиса.
– С другой стороны чего?
– Гриба, – ответила Гусеница, словно услышав вопрос, и исчезла из виду.
think to oneself – думать про себя
just as if she had asked it aloud – буквально: …прямо как если бы она спросила об этом вслух
in another moment it was out of sight – буквально: в следующий момент она исчезла (была вне зрения)
Alice remained looking thoughtfully at the mushroom for a minute, trying to make out which were the two sides of it; and as it was perfectly round, she found this a very difficult question. However, at last she stretched her arms round it as far as they would go, and broke off a bit of the edge with each hand.
С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где – другая; гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку. Наконец, она решилась: обхватила гриб руками и отломила с каждой стороны по кусочку.
remain – оставаться
make out – понять
which were the two sides – буквально: где были две стороны
perfectly round – совершенно круглый
she found this a very difficult question – буквально: она нашла это очень трудным вопросом (пришла к выводу, что это очень трудный вопрос
stretched her arms round it as far as they would go – буквально: вытянула руки вокруг него (гриба) настолько, насколько они могли (вытянуться)
stretch – тянуть, растягивать, вытягивать, натягивать
break off – отламывать(ся)
edge – край, кромка, граница, грань, острие
with each hand – каждой рукой
`And now which is which?' she said to herself, and nibbled a little of the right-hand bit to try the effect: the next moment she felt a violent blow underneath her chin: it had struck her foot!
– Интересно, какой из них какой? – подумала она и откусила немножко от того, который держала в правой руке. В ту же минуту она почувствовала сильный удар снизу в подбородок: он стукнулся о ноги!
right-hand – правый, здесь: из правой руки
try the effect – испытать, посмотреть на результат
violent – очень сильный, интенсивный, неистовый
She was a good deal frightened by this very sudden change, but she felt that there was no time to be lost, as she was shrinking rapidly; so she set to work at once to eat some of the other bit. Her chin was pressed so closely against her foot, that there was hardly room to open her mouth; but she did it at last, and managed to swallow a morsel of the left-hand bit.
Столь внезапная перемена очень ее напугала; нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец, ей это удалось – и она откусила немного гриба из левой руки.
good deal – значительное количество, много
She was a good deal frightened by this very sudden change – буквально: Она была очень напугана этим очень внезапным изменением.
be lost – здесь: растеряться
room – здесь: расстояние, пространство
morsel – здесь: мизерный кусочек
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caterpillar – гусеница
Сложность при переводе этого слова в этом тексте состоит в подборе существительного мужского рода. В английском языке caterpillar – it, именно так и говорит об этом персонаже автор (“the Caterpillar took the hookah out of its mouth”), однако Алиса обращается к персонажу “sir” (см. следующий абзац: “I hardly know, sir…”). Это ставит переводчика перед выбором: либо заменить обращение, либо подобрать такое имя для персонажа, которое бы «не сопротивлялось» обращению в мужском роде. Переводчики по-разному подошли к решению этого вопроса.
Как видим, в переводе Н. М. Демуровой the Caterpillar – «Синяя Гусеница», и Алиса обращается к ней «Сударыня».
В переводе В. Набокова – «Гусеница», и Алиса просто обращается к ней на «вы».
У Б. Заходера – «Червяк», «сэр».
У Б. Щербакова – «Шелкопряд», «сэр».
У А. Кононенко – «Сороконожка», «вы».
В переводе Б. Старилова – «Гусеница», «мадам».
В переводе Ю. Нестеренко – «Гусеница», «мэм».
silence – не только тишина, но и молчание, in silence – буквально: в молчании
take out – вынимать
Это, пожалуй, самое распространенное значение этого фразового глагола. В предложении сам глагол и предлог (частица) могут быть как разделены другими словами, так и не разделены:
hookah – кальян (восточный курительный прибор)
У Б. Заходера и Б. Щербакова Червяк и Шелкопряд пользуются чубуком, у А. Кононенко «мадам Сороконожка» курит сигару, а у Ю. Нестеренко – курит через мундштук.
Женский род имени сразу же дает о себе знать: конечно, образ курящей дамы-гусеницы производит несколько иное впечатление по сравнению с «англоязычным» образом курящего персонажа, к которому обращаются «сэр».
languid – слабый, вялый, скучный
in a languid, sleepy voice – буквально: слабым, сонным голосом