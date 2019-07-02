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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER VII. A Mad Tea-Party
Глава VII. Безумное чаепитие
There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it: a Dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it, and talking over its head.
`Very uncomfortable for the Dormouse,' thought Alice; `only, as it's asleep, I suppose it doesn't mind.'
Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай Мартовский Заяц и Болванщик, между ними крепко спала Мышь-Соня. Болванщик и Заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
– Бедная Соня, – подумала Алиса. – Как ей, наверно, неудобно! Впрочем, она спит – значит, ей все равно.
set out – накрывать на стол
a table set out under a tree стол, накрытый под деревом
were having tea – пили чай
Обратите внимание, что для описания происходящего используются глаголы в форме Continuous: were having tea, was sitting, were using… Это, с одной стороны, указывает, что Алиса застала всю компанию за этим действием, а другой стороны, подчеркивает статичность происходящего: Болванщик и Заяц вечно пьют чай за одним и тем же столом.
Dormouse – соня (мелкий грызун, напоминающий белку, подверженный длительной зимней спячке). У Кэрролла этот персонаж – он (he). Ср. варианты переводов имени:
Dormouse
В. Набоков: Зверек Соня (он)
Б. Заходер: Садовая Соня – хорошенький маленький зверек вроде белочки. (Она.)
А. Щербаков: сонная-сонная Соня
А. Кононенко: Сурок
Н. Старилов: Соня (он)
Ю. Нестеренко: Соня (она)
fast asleep – крепко спящий
cushion – диванная подушка
Very uncomfortable for the Dormouse… – буквально: Очень неудобно для Сони.
The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it: `No room! No room!' they cried out when they saw Alice coming. `There's PLENTY of room!' said Alice indignantly, and she sat down in a large arm-chair at one end of the table.
`Have some wine,' the March Hare said in an encouraging tone.
Alice looked all round the table, but there was nothing on it but tea.
одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
– Занято! Занято! Мест нет!
– Места сколько угодно! – возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
– Выпей вина, – бодро предложил Мартовский Заяц.
Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
No room! – Нет мест!
room – не только «комната», но и «место», «пространство»
to make room for – дать место, потесниться
no room to swing a cat – нет места, очень тесно (аналогично рус. «яблоку негде упасть»)
looked all round the table – оглядела весь стол
nothing… but – ничего, кроме
there was nothing on it but tea – на нем не было ничего, кроме чая
`I don't see any wine,' she remarked.
`There isn't any,' said the March Hare.
`Then it wasn't very civil of you to offer it,' said Alice angrily.
`It wasn't very civil of you to sit down without being invited,' said the March Hare.
`I didn't know it was YOUR table,' said Alice; `it's laid for a great many more than three.'
`Your hair wants cutting,' said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity, and this was his first speech.
`You should learn not to make personal remarks,' Alice said with some severity; `it's very rude.'
– Я что-то его не вижу, – сказала она.
– Еще бы! Его здесь нет! – отвечал Мартовский Заяц.
– Зачем же вы мне его предлагаете! – рассердилась Алиса. – Это не очень-то вежливо.
– А зачем ты уселась без приглашения? – ответил Мартовский Заяц. – Это тоже невежливо!
– Я не знала, что это стол только для вас, – сказала Алиса. – Приборов здесь гораздо больше.
– Что-то ты слишком обросла! – заговорил вдруг Болванщик.
До сих пор он молчал и только с любопытством разглядывал Алису.
– Не мешало бы постричься.
– Научитесь не переходить на личности, – отвечала Алиса не без строгости. – Это очень грубо.
civil – гражданский, цивилизованный, воспитанный, вежливый
Then it wasn't very civil of you to offer it… – буквально: Тогда (в таком случае) это не было очень вежливо предлагать его (вино)…
without being invited – не будучи приглашенным
…it's laid for a great many more than three… – буквально: …накрыто гораздо больше, чем на троих…
Your hair wants cutting… – буквально: …твои волосы нуждаются в стрижке…
Диалог персонажей в оригинале представляет собой напряженное парирование колкостями. Привыкшая к несуразностям и грубостям Алиса старается одновременно и держать себя в руках, и не дать себя обидеть. Помимо всего прочего, Заяц дублирует слова Алисы в своих ответах, что похоже на передразнивание:
Alice: I don't see any wine…
March Hare: There isn't any…
Alice: Then it wasn't very civil of you to offer it…
March Hare: It wasn't very civil of you to sit down without being invited…
В переводе А. Щербакова великолепно передана эта напряженность:
– Занято! Занято!
– И вовсе не занято!
– Не желаете ли вина?
– Никакого вина не вижу…
– А никакого и нет…
– Не очень-то вы вежливы: предлагаете то, чего нет на столе…
– Не очень-то вы вежливы: уселись, а никто вас не звал…
– А я не знала, что это ваш стол… Он на столько народу накрыт, а вас только трое.
– Ваши косы ножниц просят…
The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he SAID was, `Why is a raven like a writing-desk?'
`Come, we shall have some fun now!' thought Alice. `I'm glad they've begun asking riddles. – I believe I can guess that,' she added aloud.
`Do you mean that you think you can find out the answer to it?' said the March Hare.
Болванщик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить.
– Чем ворон похож на конторку? – спросил он, наконец.
– Так-то лучше, – подумала Алиса. – Загадки – это гораздо веселее...
– По-моему, это я могу отгадать, – сказала она вслух.
– Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку? – спросил Мартовский Заяц.
on hearing this – услышав это (предлог on здесь показывает, что предыдущее действие (широко открыл глаза) было реакцией на это (услышал).
writing-desk – конторка, парта, письменный стол
Come, we shall have some fun now! – Буквально: Ага! Мы сейчас немного повеселимся! (Мы сейчас будем иметь немного веселья!)
riddle – загадка, головоломка, задачка
guess – догадываться
to guess a riddle – разгадать загадку
I'm glad they've begun asking riddles. – Буквально: Я рада, что они начали загадывать загадки.
find out – найти, выявить, узнать
`Exactly so,' said Alice.
`Then you should say what you mean,' the March Hare went on.
`I do,' Alice hastily replied; `at least – at least I mean what I say – that's the same thing, you know.'
`Not the same thing a bit!' said the Hatter. `You might just as well say that "I see what I eat" is the same thing as "I eat what I see"!'
`You might just as well say,' added the March Hare, `that "I like what I get" is the same thing as "I get what I like"!'
– Совершенно верно, – согласилась Алиса.
– Так бы и сказала, – заметил Мартовский Заяц. – Нужно всегда говорить то, что думаешь.
– Я так и делаю, – поспешила объяснить Алиса. – По крайней мере... По крайней мере я всегда думаю то, что говорю... а это одно и то же...
– Совсем не одно и то же, – возразил Болванщик. – Так ты еще чего доброго скажешь, будто ``Я вижу то, что ем'' и ``Я ем то, что вижу'', – одно и то же!
Then you should say what you mean… – Буквально: Тогда ты должна сказать, что ты думаешь.
go on – продолжать
`You might just as well say,' added the March Hare, `that "I like what I get" is the same thing as "I get what I like"!' – Ты еще скажи, – добавил Заяц, – что «Я люблю то, что я беру» – это то же самое, что «Я беру то, чего люблю». Казалось бы, смысл предложения прозрачен, однако и здесь есть место для переводческих интерпретаций:
В. Набоков: – Ты бы еще сказала, – подхватил Заяц, – «я учу то, чего не знаю» и «я знаю то, чего не учу» - это тоже одно и то же!
А. Щербаков: – Или безразлично, как сказать: «беру, что хочу» или «хочу, что беру»? – добавил Заяц.
Н. Старилов: – Или, – добавил Мартовский Заяц. – «Мне нравится, что я беру» то же самое, что «я беру, что мне нравится»!
Ю. Нестеренко: – Ты бы еще сказала, – подхватил Мартовский Заяц, – что «я люблю то,
что получаю» – это то же самое, что «я получаю то, что люблю»!
`You might just as well say,' added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, `that "I breathe when I sleep" is the same thing as "I sleep when I breathe"!'
`It IS the same thing with you,' said the Hatter, and here the conversation dropped, and the party sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravens and writing-desks, which wasn't much.
– Так ты еще скажешь, – проговорила, не открывая глаз, Соня, – будто ``Я дышу, пока сплю'' и ``Я сплю, пока дышу'', – одно и то же!
– Для тебя-то это, во всяком случае, одно и то же! – сказал Болванщик, и на этом разговор оборвался.
С минуту все сидели молча. Алиса пыталась вспомнить то немногое, что она знала про воронов и конторки.
…who seemed to be talking in his sleep… – буквально: …который, казалось, говорил во сне…
drop – падать, резко опускаться, обрываться
party – компания; собравшиеся на вечеринке, за столом
…which wasn't much… – буквально: чего не было в большом количестве (но могла вспомнить немного)
The Hatter was the first to break the silence. `What day of the month is it?' he said, turning to Alice: he had taken his watch out of his pocket, and was looking at it uneasily, shaking it every now and then, and holding it to his ear.
Alice considered a little, and then said `The fourth.'
`Two days wrong!' sighed the Hatter. `I told you butter wouldn't suit the works!' he added looking angrily at the March Hare.
`It was the BEST butter,' the March Hare meekly replied.
Первым заговорил Болванщик.
– Какое сегодня число? – спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
Алиса подумала и ответила:
– Четвертое.
– Отстают на два дня, – вздохнул Болванщик. – Я же говорил: нельзя их смазывать сливочным маслом! – прибавил он сердито, поворачиваясь к Мартовскому Зайцу.
– Масло было самое свежее, – робко возразил Заяц.
break the silence – буквально: разбить, разрушить, расколоть тишину (ср. с русским образом: «нарушить молчание»)
uneasily – un(отрицающая приставка) + easy (легкий, спокойный) + ly (суффикс наречия) = беспокойно, взволнованно, озабоченно
easy – «легкий» во всех смыслах: беспечный, безрассудный, спокойный, жизнерадостный, непринужденный… Легче всего представить себе всю гамму значений этого слова, вспомнив распространенное выражение “Take it easy!”: «Забудь!», «Не бери в голову», «Забей!», «Не волнуйся!», «Расслабься!», «Подними руку вверх и резко опусти!», «Не нервничай!» и т.п.
every now and then – то и дело
…he said, turning to Alice: he had taken his watch out of his pocket, and was looking at it uneasily, shaking it every now and then, and holding it to his ear… В предложении используются разные формы глаголов, которые по-разному могут быть переведены на русский язык. Для уточнения грамматического содержания приводим буквальный перевод этого фрагмента: «…он сказал, поворачиваясь к Алисе: он вынул свои часы из кармана и смотрел на них беспокойно, встряхивая их то и дело и прикладывая к уху.
Two days wrong! – Буквально: На два дня ошибаются.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: На два дня отстают.
Б. Заходер: Врут на два дня.
А. Щербаков: Ушли на два дня.
А. Кононенко: Отстают на два дня!
Н. Старилов: Отстали на два дня.
Ю. Нестеренко: Врут на два дня!
Чтобы точно выразить мысль о том, отстают или спешат часы, можно употребить выражения to be slow и to be fast:
butter – сливочное масло
растительное масло – oil
suit – удовлетворять, подходить
It was the BEST butter. – Буквально: Это было лучшее масло.
Заяц и Болванщик без перерыва упражняются в логических ошибках, изобилие которых создает «безумный» фон.
meekly – meek (кроткий, смирный, послушный) + ly (суффикс наречия) = робко, смиренно
Ср. варианты перевода:
`It was the BEST butter,' the March Hare meekly replied.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: – Масло было самое свежее, - коротко возразил Мартовский Заяц.
Б. Заходер: – Да ведь... Да ведь... масло было высшего сорта! – неуверенно возразил Заяц.
А. Щербаков: – Масло было – высший сорт, – смиренно сказал Заяц.
А. Кононенко: Это было лучшее масло, – мягко возразил мартовский Заяц.
Н. Старилов: – Это было ЛУЧШЕЕ сливочное масло, – кротко ответил Мартовский Заяц.
Ю. Нестеренко: – Это было самое лучшее сливочное масло, – кротко ответил Мартовский Заяц.
`Yes, but some crumbs must have got in as well,' the Hatter grumbled: `you shouldn't have put it in with the bread-knife.'
The March Hare took the watch and looked at it gloomily: then he dipped it into his cup of tea, and looked at it again: but he could think of nothing better to say than his first remark, `It was the BEST butter, you know.'
Alice had been looking over his shoulder with some curiosity. `What a funny watch!' she remarked. `It tells the day of the month, and doesn't tell what o'clock it is!'
– Да, ну туда, верно, попали крошки, – проворчал Болванщик. – Не надо было мазать хлебным ножом.
Мартовский Заяц взял часы и уныло посмотрел на них, потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел.
– Уверяю тебя, масло было самое свежее, – повторил он. Видно, больше ничего не мог придумать.
Алиса с любопытством выглядывала из-за его плеча.
– Какие смешные часы! – заметила она. – Они показывают число, а не час!
get in – попасть во что-либо, куда-либо
put in – класть во что-либо, внутрь чего-либо
dip – макать, окунать, погружать
…but he could think of nothing better to say than his first remark… – Буквально: …но он не мог придумать ничего лучшего, чтобы сказать, чем его первое замечание…
`Why should it?' muttered the Hatter. `Does YOUR watch tell you what year it is?'
`Of course not,' Alice replied very readily: `but that's because it stays the same year for such a long time together.'
`Which is just the case with MINE,' said the Hatter.
Alice felt dreadfully puzzled. The Hatter's remark seemed to have no sort of meaning in it, and yet it was certainly English. `I don't quite understand you,' she said, as politely as she could.
– А что тут такого? – пробормотал Болванщик. – Разве твои часы показывают год?
– Конечно, нет, – отвечала с готовностью Алиса. – Ведь год тянется очень долго!
– Ну и у меня то же самое! – сказал Болванщик.
Алиса растерялась. В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно.
– Я не совсем вас понимаю, – сказала она учтиво.
puzzle – озадачить, сбить с толка
Это одно из ключевых слов для понимания «атмосферы» главы. Афоризм Чеширского Кота «Здесь все сумасшедшие, и ты сумасшедшая, потому что ты здесь» начинает все более и более подтверждаться. «Объем безумия» настолько больше Алисы, что она уже не может не вступать в безумные диалоги, хотя и не понимает в точности, что именно не так в словах и действиях ее собеседников, например, удивляется устройству часов, называя их «забавными», но не удивляется тому, что их смазывают сливочным маслом и окунают в чай.
Alice felt dreadfully puzzled. – Буквально: Алиса была страшно озадачена.
Ср. варианты переводов этого ключевого фрагмента:
В. Набоков: Аня была ужасно озадачена.
Б. Заходер: … это заявление совсем сбило с толку бедную Алису.
А. Щербаков: Алиса очень смутилась.
А. Кононенко: … чем ужасно озадачил Алису.
Н. Старилов: Алиса была жутко заинтригована.
Ю. Нестеренко: Алиса была весьма озадачена.
А. Щербаков добавляет к переводу вполне кэрролловскую игру слов:
– Мой случай почище, – сказал Шляпочник.
Алиса очень смутилась. Она совершенно не поняла, как это и зачем надо мыть случай. Слова Шляпочника казались бессмысленными, но в то же время это были совершенно нормальные слова.
as politely as she could – буквально: так вежливо, как она могла
`The Dormouse is asleep again,' said the Hatter, and he poured a little hot tea upon its nose.
The Dormouse shook its head impatiently, and said, without opening its eyes, `Of course, of course; just what I was going to remark myself.'
`Have you guessed the riddle yet?' the Hatter said, turning to Alice again.
`No, I give it up,' Alice replied: `that's the answer?'
`I haven't the slightest idea,' said the Hatter.
`Nor I,' said the March Hare.
– Соня опять спит, – заметил Болванщик и плеснул ей на нос горячего чаю.
Соня с досадой помотала головой и, не открывая глаз, проговорила:
– Конечно, конечно, я как раз собиралась сказать то же самое.
– Отгадала загадку? – спросил Болванщик, снова поворачиваясь к Алисе.
– Нет, – ответила Алиса. – Сдаюсь. Какой же ответ?
– Понятия не имею, – сказал Болванщик.
– И я тоже, – подхватил Мартовский Заяц.
pour – лить, наливать, выливать
impatiently – im (отрицающая приставка) + patient (терпеливый) + ly (суффикс наречия) = нетерпеливо
just – здесь: как раз, именно
…just what I was going to remark myself… – Буквально: ...как раз (то), что я собиралась отметить сама.
give up – бросать, сдаваться, оставлять, отказываться No, I give it up. – Буквально: Нет, я ее бросила.
I haven't the slightest idea. – Буквально: Я не имею (даже) самой незначительной идеи.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Не имею ни малейшего представления.
Б. Заходер: Понятия не имею.
А. Щербаков: Не имею ни малейшего понятия.
Nor I. – Я тоже (не …) (Болванщик не знает, и я тоже (не знаю).
Alice sighed wearily. `I think you might do something better with the time,' she said, `than waste it in asking riddles that have no answers.'
`If you knew Time as well as I do,' said the Hatter, `you wouldn't talk about wasting IT. It's HIM.'
`I don't know what you mean,' said Alice.
`Of course you don't!' the Hatter said, tossing his head contemptuously. `I dare say you never even spoke to Time!'
Алиса вздохнула.
– Если вам нечего делать, – сказала она с досадой, – придумали бы что-нибудь получше загадок без ответа. А так только попусту теряете время!
– Если бы ты знала Время так же хорошо, как я, – сказал Болванщик, – ты бы этого не сказала. Его не потеряешь! Не на такого напали!
– Не понимаю, – сказала Алиса.
– Еще бы! – презрительно встряхнул головой Болванщик. – Ты с ним небось никогда и не разговаривала!
wearily – устало
I think you might do something better with the time,' she said, `than waste it in asking riddles that have no answers. – Буквально: Я думаю, вам следует делать что-либо лучшее с временем, – сказала она, – чем терять его в загадывании загадок, которые не имеют ответов.
…you wouldn't talk about wasting IT. It's HIM. – приблизительно: …ты бы не говорила о том, что ОНО теряется. Это ОН. Болванщик повышает время в статусе, настаивая на употреблении местоимения HE. Так как оппозиция местоимений, аналогичная оппозиции it-he отсутствует в русском языке, перевод этого фрагмента – настоящая головоломка для переводчика. Сравните варианты, предложенные авторами разных переводов:
В. Набоков:
– Если бы вы знали Время так, как я его знаю, – заметил Шляпник, – вы бы не посмели сказать, что его провожать скучно. Оно самолюбиво.
Б. Заходер:
– Если бы ты знала время, как я его знаю,- сказал Шляпа, – ты бы не говорила о нем в среднем роде. Оно – не оно, а он – Старик-Время!
А. Щербаков:
– Зачем же вы задаете безотгадные загадки? – сказала она. – Только время зря прошло.
– Не прошло, а прошел, – сказал Шляпочник.– Время – это он. Видно, вы с ним мало сталкивались, не то что я.
А. Кононенко:
– Если б ты знала Время так, как я, – возмутился Сапожник с ужасом в глазах, – то так просто б не говорила о его потере. Потерять ЕГО?!!
Н. Старилов:
– Если бы вы были знакомы со ВРЕМЕНЕМ также хорошо, как я, – сказал Шляпник, – вы бы не стали говорить, что мы убиваем его... Потому что это ОНА!
Ю. Нестеренко:
– Если бы ты так же хорошо знала Время, как я, – сказал Шляпник, –
ты бы не называла его "оно". Время – он!
dare say – предполагать, думать (чаще от первого лица)
`Perhaps not,' Alice cautiously replied: `but I know I have to beat time when I learn music.'
`Ah! that accounts for it,' said the Hatter. `He won't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock. For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons: you'd only have to whisper a hint to Time, and round goes the clock in a twinkling! Half-past one, time for dinner!'
– Может, и не разговаривала, – осторожно отвечала Алиса. – Зато не раз думала о том, как бы убить время!
– А-а! тогда все понятно, – сказал Болванщик. – Убить Время! Разве такое ему может понравиться! Если б ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него все, что хочешь. Допустим, сейчас девять часов утра – пора идти на занятия. А ты шепнула ему словечко и – р-раз! – стрелка побежала вперед! Половина второго – обед!
beat time
Кэрролл обыгрывает буквальное и идиоматическое значение этого выражения. Буквальное значение – «бить время», идиоматическое – «отбивать такт», «отбивать ритм», «выдерживать ритм» (именно поэтому Алиса говорит об уроках музыки: «Мне нужно отбивать такт (выдерживать ритм), когда я учусь музыке».
Русский фразеологизм «убить время», казалось бы, как нельзя более подходит для обыгрывания его в переводе, однако Алиса, думающая о том, как бы «убить время», конечно, не очень похожа на Алису Кэрролла.
Сравним варианты перевода этой языковой игры:
В. Набоков:
– …Иначе вы бы так не расселись.
– Я только села на время, – коротко ответила Аня.
– То-то и есть, – продолжал Шляпник. – Время не любит, чтобы на него садились.
Б. Заходер:
– …Ты о нем вообще, наверно, в жизни не думала!
– Нет, почему, – осторожно начала Алиса, – иногда, особенно на уроках музыки, я думала – хорошо бы получше провести время...
– Все понятно! – с торжеством сказал Шляпа.- Провести время?! Ишь чего захотела! Время не проведешь! Да и не любит он этого!
А. Щербаков:
– …Я полагаю, вы даже не знаете, как надо обращаться к нему.
– Может, и не знаю, – осторожно ответила Алиса. – Но зато я почти всегда знаю, как его провести.
– Вот теперь понятно! – сказал Шляпочник. – Кому понравится, что его хотят провести! Он вас и сторонится.
А. Кононенко:
– …у тебя непременно возникнут проблемы со Временем, если так к нему относиться!
– Возможно и возникнут со временем, – осторожно согласилась Алиса, не понимая до конца, о чем речь, – Хотя у меня уже были проблемы со временем, поэтому-то я и бросила на время уроки музыки".
– Ага! В этом-то и дело, – самозабвенно продолжил Сапожник, – С ним нельзя наживать проблем. <…> Поэтому не надо на Время бросать что попало, в том числе и уроки.
Н. Старилов:
– Вы, милая, никогда не разговаривали со Временем!
– Может быть, – осторожно ответила Алиса, – но я всегда отбиваю время в такте, когда учусь музыке.
– Ага! Это все объясняет, – сказал Шляпник. – Она не переносит грубости.
Ю. Нестеренко:
– Ты, небось, даже ни разу не разговаривала со Временем!
– Наверное, нет, – осторожно ответила Алиса, – хотя я и провела немало времени за учебой.
– А, тогда все понятно, – сказал Шляпник. – Старик Время не станет терпеть, когда его пытаются провести.
stand – выносить, терпеть, выдерживать
(`I only wish it was,' the March Hare said to itself in a whisper.)
`That would be grand, certainly,' said Alice thoughtfully: `but then – I shouldn't be hungry for it, you know.'
`Not at first, perhaps,' said the Hatter: `but you could keep it to half-past one as long as you liked.'
`Is that the way YOU manage?' Alice asked.
The Hatter shook his head mournfully. `Not I!' he replied. `We quarrelled last March – just before HE went mad, you know – ' (pointing with his tea spoon at the March Hare,) ` – it was at the great concert given by the Queen of Hearts, and I had to sing "Twinkle, twinkle, little bat! How I wonder what you're at!" You know the song, perhaps?'
`I've heard something like it,' said Alice.
`It goes on, you know,' the Hatter continued, `in this way: –
"Up above the world you fly, Like a tea-tray in the sky. Twinkle, twinkle – "'
( – Вот бы хорошо! – тихонько вздохнул Мартовский Заяц).
– Конечно, это было бы прекрасно, – задумчиво сказала Алиса, – но ведь я не успею проголодаться.
– Сначала, возможно, и нет, – ответил Болванщик. – Но ведь ты можешь сколько хочешь держать стрелки на половине второго.
– Вы так и поступили, да? – спросила Алиса.
Болванщик мрачно покачал головой.
– Нет, – ответил он. – Мы с ним поссорились в марте – как раз перед тем, как этот вот (он показал ложечкой на Мартовского Зайца) спятил. Королева давала большой концерт, и я должен был петь ``Филина''. Знаешь ты эту песню?
Ты мигаешь, филин мой!
Я не знаю, что с тобой.
– Что-то такое я слышала, – сказала Алиса.
– А дальше вот как, - продолжал Болванщик.
Высоко же ты над нами,
Как поднос под небесами!
Twinkle, twinkle, little bat!
How I wonder what you're at!
Up above the world you fly,
Like a tea-tray in the sky.
Буквально:
Мерцай, мерцай, маленькая летучая мышь!
Мне так хочется знать, на чем ты!
Ты летаешь над миром,
Как чайный поднос в небе.
Болванщик искажает известнейшую и знакомую с пеленок всем английским детям песенку
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Для «перевирания» переводчики берут за основу самые разные стихотворения:
В. Набоков:
Рыжик, рыжик, где ты был?
На полянке дождик пил?
Выпил каплю, выпил две,
Стало сыро в голове!
Б. Заходер:
Крокодильчики мои,
Цветики речные!
Что глядите на меня
Прямо как родные?
Это кем хрустите вы
В день веселый мая,
Средь нескушанной травы
Головой качая? А. Щербаков:
Чайник закипает, Чашечка блестит!
Муха на варенье
В гости к нам летит.
А. Кононенко:
Тили-дили, трали-вали,
Все ватрушки поделили,
Чай по кружкам разливали..
Все с ума тут посходили,
Целый месяц пировали.
Тили-дили, трали-вали...
Н. Старилов:
Кышь, кышь, маленькая мышь!
Откуда ж ты взялась?
Ты летаешь над миром
Как чайник в облаках,
Кышь, кышь!
Ю. Нестеренко:
Нетопырь, пари, пари!
С высоты на пир смотри!
Как поднос ты в вышине,
Что ты ешь, понять бы мне!
Во всех изучаемых нами переводах, кроме Н. М. Демуровой, Н. Старилова и Ю. Нестеренко за основу берется хорошо всем знакомое детское стихотворение, в указанных же переводах отвергается путь «обрусения» Алисы, переводчики делают попытку сделать именно перевод песенки. Н. М. Демурова и Ю. Нестеренко даже выдерживают ритмику и рифмовку оригинала.
В очередной раз переводчики стоят перед дилеммой: что лучше – «обрусить» текст, но сохранить понимание читателем текстовой игры, дать ему возможность включиться в эту игру, почувствовать вкус нонсенса… или обойтись без внесения в перевод русских культурных ассоциаций, не заставлять персонажей английской сказки «припоминать» известные детские стихи.
Here the Dormouse shook itself, and began singing in its sleep `Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle – ' and went on so long that they had to pinch it to make it stop.
`Well, I'd hardly finished the first verse,' said the Hatter, `when the Queen jumped up and bawled out, "He's murdering the time! Off with his head!"'
`How dreadfully savage!' exclaimed Alice.
`And ever since that,' the Hatter went on in a mournful tone, `he won't do a thing I ask! It's always six o'clock now.'
Тут Соня встрепенулась и запела во сне: "Ты мигаешь, мигаешь, мигаешь..."
Она никак не могла остановиться. Пришлось Зайцу и Болванщику ущипнуть ее с двух сторон, чтобы она замолчала.
– Только я кончил первый куплет, как кто-то сказал: ``Конечно лучше б он помолчал, но надо же как-то убить время!'' Королева как закричит: ``Убить Время! Он хочет убить Время! Рубите ему голову!''
– Какая жестокость! – воскликнула Алиса.
– С тех пор, – продолжал грустно Болванщик, – Время для меня палец о палец не ударит! И на часах все шесть...
here
Обратите внимание не то, что в английском языке, так же, как и в русском, у слова “here” (здесь) кроме пространственного есть и временно?е значение: «сейчас, в этот момент»: “Here the Dormouse shook itself…” («Тут (в этот момент) Соня встрепенулась…») В языке и речи часто происходит совмещение пространственных и временных значений: «Мы живем в пяти минутах от реки», «До лета еще далеко». Подобное сближение пространственных и временных категорий – интереснейший философский и психологический вопрос.
shake itself – буквально: потрясти себя
…and went on so long that they had to pinch it to make it stop… – Буквально: …и продолжала так долго, что им пришлось ущипнуть ее, чтобы заставить замолчать…
bawl out – выкрикнуть
…when the Queen jumped up and bawled out… – буквально: …когда Королева вскочила (вспрыгнула) и выкрикнула…
Ср. Разные варианты перевода:
В. Набоков: …вдруг Королева как вскочит да гаркнет…
Б. Заходер: Королева завопила…
А. Щербаков: Королева вскочила да как взвоет…
А. Кононенко: …вдруг Королева как заревет…
Н. Старилов: …как Королева подпрыгнула и завопила…
Ю. Нестеренко: …когда Королева как закричит…
murder – убивать, мучить
He's murdering the time! – Буквально: Он убивает время.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Он губит время!
Б. Заходер: Он у нас только время отнимает!
А. Щербаков: Он только время изводить мастер!
А. Кононенко: Да он просто убивает время!!!
Н. Старилов: Он убивает время!
Ю. Нестеренко: Да он просто убивает время!
off – здесь: прикончить, ликвидировать
Как видим, слово, которое привычно видеть в качестве предлога (go off), функционирует в тексте как самостоятельная часть речи (глагол). Это происходит очень часто:
I was in. – Я был внутри.
Out! – Убирайся!
The computer is on. – Компьютер включен (работающий).
It is the in thing. – Это модная штука.
savage – жестокий, дикий, злой
…he won't do a thing I ask… – буквально: …он не станет делать то, что я прошу…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Время отказывается мне служить…
Б. Заходер: Теперь он меня знать не желает!
А. Щербаков: …я все зову его и зову: «Дядя Время! А дядя Время!» – а он вообще не хочет идти.
А. Кононенко: …время отвернулось от меня!
Н. Старилов: ОНА не делает то, что я прошу.
Ю. Нестеренко: …он не делает ничего, что я прошу!
A bright idea came into Alice's head. `Is that the reason so many tea-things are put out here?' she asked.
`Yes, that's it,' said the Hatter with a sigh: `it's always tea-time, and we've no time to wash the things between whiles.'
`Then you keep moving round, I suppose?' said Alice.
`Exactly so,' said the Hatter: `as the things get used up.'
`But what happens when you come to the beginning again?' Alice ventured to ask.
Тут Алису осенило.
– Поэтому здесь и накрыто к чаю? –спросила она.
– Да, – отвечал Болванщик со вздохом. – Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть!
– И просто пересаживаетесь, да? – догадалась Алиса.
– Совершенно верно, – сказал Болванщик. – Выпьем чашку и пересядем к следующей.
– А когда дойдете до конца, тогда что? – рискнула спросить Алиса.
A bright idea came into Alice's head. – Буквально: Блестящая идея пришла в Алисину голову.
Ср. другие варианты перевода:
А. Щербаков: Блестящая мысль озарила Алису.
А. Кононенко: … догадалась Алиса.
Н. Старилов: Алиса хлопнула себя ладошкой по лбу…
Ю. Нестеренко: Алисе пришла в голову блестящая идея.
while – промежуток времени
use up – израсходовать, использовать, потратить
But what happens when you come to the beginning again? – Буквально: Но что происходит, когда вы приходите к началу опять?
`Suppose we change the subject,' the March Hare interrupted, yawning. `I'm getting tired of this. I vote the young lady tells us a story.'
`I'm afraid I don't know one,' said Alice, rather alarmed at the proposal.
`Then the Dormouse shall!' they both cried. `Wake up, Dormouse!' And they pinched it on both sides at once.
The Dormouse slowly opened his eyes. `I wasn't asleep,' he said in a hoarse, feeble voice: `I heard every word you fellows were saying.'
– А что, если мы переменим тему? – спросил Мартовский Заяц и широко зевнул. – Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю: пусть барышня расскажет нам сказку.
– Боюсь, что я ничего не знаю, – испугалась Алиса.
– Тогда пусть рассказывает Соня, – закричали Болванщик и Заяц. – Соня, проснись!
Сопя медленно открыла глаза.
– Я и не думала спать, – прошептала она хрипло. – Я слышала все, что вы говорили.
suppose – полагать, думать
В данном случае глагол “suppose” используется для вежливого предложения сделать что-либо.
Suppose we go there! – Может быть, нам туда сходить!?
subject – тема, предмет разговора
Suppose we change the subject… – Буквально: Давайте сменим предмет разговора. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Давайте-ка переменим разговор…
Б. Заходер: Не пора ли переменить тему?
А. Щербаков: Переменим-ка тему разговора…
А. Кононенко: Переменим-ка, пожалуй, тему…
Н. Старилов: Может быть, сменим тему?
Ю. Нестеренко: Предлагаю переменить тему…
interrupt – перебивать
…the March Hare interrupted, yawning… – буквально: …Мартовский Заяц перебил, зевая…
hoarse – хриплый
feeble – слабый, немощный
`Tell us a story!' said the March Hare.
`Yes, please do!' pleaded Alice.
`And be quick about it,' added the Hatter, `or you'll be asleep again before it's done.'
`Once upon a time there were three little sisters,' the Dormouse began in a great hurry; `and their names were Elsie, Lacie, and Tillie; and they lived at the bottom of a well – '
`What did they live on?' said Alice, who always took a great interest in questions of eating and drinking.
– Рассказывай сказку! – потребовал Мартовский Заяц.
– Да, пожалуйста, расскажите, – подхватила Алиса.
– И поторапливайся, – прибавил Болванщик. – А то опять заснешь!
– Жили-были три сестрички, – быстро начала Соня. – Звали их Элен, Лэси и Тилли, а жили они на дне колодца...
– А что они ели? – спросила Алиса. Ее всегда интересовало, что люди едят и пьют.
…or you'll be asleep again before it's done… – буквально: …или ты заснешь до того, как это будет сделано…
in a hurry – быстро, без промедления
live on – питаться чем-либо; жить на средства от чего-либо
Our dog lives on Pedigree. – Наша собака питается (живет на) Педигри.
What do raccoons live on? – Чем питаются еноты?
He lives on painting, illustration, and web design. – Он живет на средства, получаемые за живопись, иллюстрирование и веб-дизайн. (Он живет живописью, иллюстрированием и веб-дизайном.)
What did they live on? – Буквально: Чем (на чем) они жили?
`They lived on treacle,' said the Dormouse, after thinking a minute or two.
`They couldn't have done that, you know,' Alice gently remarked; `they'd have been ill.'
`So they were,' said the Dormouse; `VERY ill.'
Alice tried to fancy to herself what such an extraordinary ways of living would be like, but it puzzled her too much, so she went on: `But why did they live at the bottom of a well?'
– Кисель, – отвечала, немного подумав, Соня.
– Все время один кисель? Это невозможно, – мягко возразила Алиса. – Они бы тогда заболели.
– Они и заболели, – сказала Соня. – И очень серьезно.
Алиса пыталась понять, как это можно всю жизнь есть один кисель, но это было так странно и удивительно, что она только спросила:
– А почему они жили на дне колодца?
treacle – патока
Ср. Другие варианты перевода:
В. Набоков: Они питались сиропом
Б. Заходер: Сироп.
А. Щербаков: Они ели сироп.
А. Кононенко: Они питались медом
Н. Старилов: Патокой.
Ю. Нестеренко: Они питались патокой.
…after thinking a minute or two… – буквально: …подумав минуту-другую…
They couldn't have done that, you know… – Буквально: Они не могли делать этого, знаете ли…
fancy – воображать, представлять себе
Just fancy that you live together! – Только вообрази себе, что вы живете вместе!
…but it puzzled her too much… – буквально: …но это озадачивало ее слишком сильно…
`Take some more tea,' the March Hare said to Alice, very earnestly.
`I've had nothing yet,' Alice replied in an offended tone, `so I can't take more.'
`You mean you can't take LESS,' said the Hatter: `it's very easy to take MORE than nothing.'
`Nobody asked YOUR opinion,' said Alice.
`Who's making personal remarks now?' the Hatter asked triumphantly.
– Выпей еще чаю, – сказал Мартовский Заяц, наклоняясь к Алисе.
– Еще? – переспросила Алиса с обидой. – Я пока ничего не пила.
– Больше чаю она не желает, – произнес Мартовский Заяц в пространство.
– Ты, верно, хочешь сказать, что меньше чаю она не желает: гораздо легче выпить больше, а не меньше, чем ничего, – сказал Болванщик.
– Вашего мнения никто не спрашивал, – сказала Алиса.
– А теперь кто переходит на личности? – спросил Болванщик с торжеством.
earnestly – серьезно, убедительно (earnest (серьезный, искренний) + -ly (суффикс наречия))
`Take some more tea,'
`I've had nothing yet,' <…> `so I can't take more.'
`You mean you can't take LESS,' <…> `it's very easy to take MORE than nothing.'
Буквально:
– Возьми больше (еще) чая…
– Я еще ничего не имела… (Я еще вообще не пила…) Поэтому я не могу взять больше (еще)…
– Ты имеешь в виду, что ты не можешь выпить МЕНЬШЕ… Это очень легко – взять БОЛЬШЕ, чем ничего.
Ср. варианты перевода этого диалога:
В. Набоков:
– Еще чаю? <…>
– Я совсем не пила, <…> и потому не могу выпить еще.
– Если вы еще чаю не пили, <…> то вы можете еще чаю выпить.
Б. Заходер:
– Почему ты не пьешь больше чаю? <…>
– Что значит "больше"? <…> Я вообще ничего тут не
пила!
– Тем более! <…> Выпить больше, чем ничего, – легко и просто. Вот если бы ты выпила меньше, чем ничего,- это был бы фокус!
А. Щербаков:
– Добавьте-ка себе чаю… <…>
– Мне добавлять не к чему, <…> – Мне еще никто ничего не наливал.
– От ничего нельзя убавить, <…> – А добавлять к нему можно сколько угодно.
А. Кононенко:
"Еще чаю?" <…>
"А я еще и не пила"…
"Если ты не пила еще чаю, <…> то спокойно можешь выпить и еще чаю".
Н. Старилов:
– Чайку еще попейте… <…>
– Да у меня его и не было, <…> как же я могу выпить его ЕЩЕ?
– Вы хотите сказать, что не можете выпить меньше, <…> ведь взять чего–то побольше легче, чем взять НИЧЕГО.
Ю. Нестеренко:
– Почему ты больше не пьешь чай? <…>
– Я еще ничего не пила, <…> так что я не могу пить больше.
– Ты хочешь сказать, что не можешь пить меньше, очень легко пить больше, чем ничего.
Alice did not quite know what to say to this: so she helped herself to some tea and bread-and-butter, and then turned to the Dormouse, and repeated her question. `Why did they live at the bottom of a well?'
The Dormouse again took a minute or two to think about it, and then said, `It was a treacle-well.'
`There's no such thing!' Alice was beginning very angrily, but the Hatter and the March Hare went `Sh! sh!' and the Dormouse sulkily remarked, `If you can't be civil, you'd better finish the story for yourself.'
Алиса не знала, что на это ответить. Она налила себе чаю и намазала хлеб маслом, а потом повернулась к Соне и повторила свой вопрос:
– Так почему же они жили на дне колодца?
Соня опять задумалась и, наконец, сказала:
– Потому что в колодце был кисель.
– Таких колодцев не бывает, – возмущенно закричала Алиса.
Но Болванщик и Мартовский Заяц на нее зашикали, а Соня угрюмо пробормотала:
– Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама!
It was a treacle-well. – Буквально: Это был паточный колодец.
There's no such thing! – Буквально: Такого (такой вещи) не бывает!
`No, please go on!' Alice said very humbly; `I won't interrupt again. I dare say there may be ONE.'
`One, indeed!' said the Dormouse indignantly. However, he consented to go on. `And so these three little sisters – they were learning to draw, you know – '
`What did they draw?' said Alice, quite forgetting her promise.
`Treacle,' said the Dormouse, without considering at all this time.
`I want a clean cup,' interrupted the Hatter: `let's all move one place on.'
– Простите, – покорно сказала Алиса. – Пожалуйста, продолжайте, я больше не буду перебивать. Может, где-нибудь и есть один такой колодец.
– Тоже сказала – ``один''! – фыркнула Соня.
Впрочем, она согласилась продолжать рассказ.
– И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припиваючи...
– Припеваючи? – переспросила Алиса. – А что они пели?
– Не пели, а пили – ответила Соня. – Кисель, конечно.
– Мне нужна чистая чашка, – перебил ее Болванщик. – Давайте подвинемся.
humbly – кротко, скромно (humble (скромный) + -ly)
Слово humble входит в общеизвестное этикетное выражение: “in my humble opinion” (по моему скромному мнению), от которого происходит известная сетевая аббревиатура –IMHO.
indignantly – возмущенно (indignant (возмущенный) + -ly)
draw
Весь дальнейший диалог построен на обыгрывании омонимов: draw – черпать, draw – рисовать.
…quite forgetting her promise… – буквально: …совершенно забывая свое обещание…
`…And so these three little sisters – they were learning to draw, you know…`
`What did they draw?' <…>
`Treacle,'
Буквально:
– Итак, эти три маленьких сестрички, они учились черпать/рисовать, знаете ли…
– А что они тянули?
– Патоку.
Ср. разные варианты переводов этого диалога:
В. Набоков:
– Итак, эти три сестрички, которые, знаете, учились черпать...
– Что они черпали? <…>
– Сироп!
Б. Заходер:
– Так вот, <…> они таскали
мармалад оттуда...
– Откуда взялся мармелад?.. <…>
– Это был мармаладный колодец…
А. Щербаков:
– …И вот, значит, эти три сестрички, они, так сказать, ели или пили...
– И лепили? Что? <…>
– Сироп…
А. Кононенко:
"Итак, эти три малютки учились отливать, знаете ли..."
"И что же они отливали?" <…>
"Мед".
Н. Старилов:
– …И вот, значит, эти три сестрички, они учились, знаете ли, наливать...
– Наливать, ЧТО? <…>
– Патоку…
Ю. Нестеренко:
– …И эти три сестрички – они, понимаете ли, учились рисовать и при этом черпали...
– Черпали вдохновение? <…>
– Патоку…
He moved on as he spoke, and the Dormouse followed him: the March Hare moved into the Dormouse's place, and Alice rather unwillingly took the place of the March Hare. The Hatter was the only one who got any advantage from the change: and Alice was a good deal worse off than before, as the March Hare had just upset the milk-jug into his plate.
Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very cautiously: `But I don't understand. Where did they draw the treacle from?'
`You can draw water out of a water-well,' said the Hatter; `so I should think you could draw treacle out of a treacle-well – eh, stupid?'
И он пересел на соседний стул. Соня села на его место. Мартовский Заяц – на место Сони, а Алиса, скрепя сердцем, – на место Зайца. Выиграл при этом один Болванщик; Алиса, напротив, сильно проиграла, потому что Мартовский Заяц только что опрокинул себе в тарелку молочник.
Алисе не хотелось опять обижать Соню, и она осторожно спросила:
– Я не понимаю... Как же они там жили?
– Чего там не понимать, – сказал Болванщик. – Живут же рыбы в воде. А эти сестрички жили в киселе! Поняла, глупышка?
He moved on as he spoke… – Буквально: Он двигался, когда разговаривал…
…the Dormouse followed him… – буквально: …Соня последовала за ним…
unwillingly – неохотно
will (желание, воля) + -ing = готовый, желающий (сделать что-либо)
willing + -ly (суффикс наречия) = охотно (с готовностью, желанием)
un- (приставка, придающая противоположное значение основе слова) + willingly = неохотно (без желания)
get advantage – получить выгоду, извлечь пользу
be worse off – быть в более затруднительном положении (чем прежде)
a good deal – сильно, много
The Hatter was the only one who got any advantage from the change: and Alice was a good deal worse off than before… – Буквально: Болванщик был единственным, кто извлек какую-то выгоду из перемены (мест), Алиса же оказалась в гораздо более затруднительном положении, чем прежде.
Ср. Варианты перевода этого предложения, содержащего несколько фразеологизмов подряд:
В. Набоков: Один Шляпник получил выгоду от этого перемещения: Ане было куда хуже, чем прежде…
Б. Заходер: От всех этих перемещений выиграл только Шляпа, а Алиса, наоборот, сильно прогадала…
А. Щербаков: От этого сдвига выгадал один Шляпочник. А вот Алисе стало только хуже…
А. Кононенко: Ей теперь было гораздо неудобнее… И только Сапожник получил выгоду от этого пересаживания.
Н. Старилов: Шляпник оказался единственным кто извлек выгоду из этого перемещения.
Алиса, наоборот, оказалась в худшем положении…
Ю. Нестеренко: Единственным, кто от всего этого выиграл, был Шляпник; Алиса же оказалась в заметно худшем положении, чем раньше…
cautiously – бережно, заботливо, осторожно
Where did they draw the treacle from? – Буквально: Откуда они черпали патоку?
You can draw water out of a water-well, <…> so I should think you could draw treacle out of a treacle-well… – Буквально: Ты можешь тянуть воду из водяного колодца, поэтому, как я понимаю, ты можешь тянуть патоку из паточного колодца.
eh – междометие
Как и значения большинства междометие, значение этого слова довольно трудно сформулировать. Обратимся к различным вариантам перевода выражения «…eh, stupid?»:
В. Набоков: а, глупая?
Б. Заходер: Ты что – совсем дурочка?
А. Щербаков: Э, глупая!
А. Кононенко: Эх ты, дурочка!
Н. Старилов: …ясно теперь, тупица?!
Ю. Нестеренко: …верно, тупица?
`But they were IN the well,' Alice said to the Dormouse, not choosing to notice this last remark.
`Of course they were', said the Dormouse; ` – well in.'
This answer so confused poor Alice, that she let the Dormouse go on for some time without interrupting it.
`They were learning to draw,' the Dormouse went on, yawning and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy; `and they drew
all manner of things – everything that begins with an M
– Но почему? – спросила Алиса Соню, сделав вид, что не слышала последнего замечания Болванщика.
– Потому что они были кисельные барышни.
Этот ответ так смутил бедную Алису, что она замолчала.
– Так они и жили, – продолжала Соня сонным голосом, зевая и протирая глаза, – как рыбы в киселе. А еще они рисовали... всякую всячину... все, что начинается на М.
…not choosing to notice this last remark… – буквально: …не выбирая заметить этого последнего замечания… (т. е.: предпочитая не замечать этого последнего замечания…)
But they were IN the well… – Буквально: Но они были В колодце?
Of course they were <…> well in… – Буквально: Конечно, они были хорошо внутри.
Как видим, игра слов (in well – well in) построена на омонимии слов well – колодец и well – хорошо (как следует). Перевести эту игру слов на русский язык, сохраняя смысл выражений, конечно, почти невозможно. Переводчики предложили самые разные варианты передачи этой игры слов на русский язык:
В. Набоков:
– Но ведь они были в колодце… <…>
– Конечно, <…> на самом дне.
Б. Заходер:
– Ведь они там жили… <…>
– Не только жили! <…> Они жили-были!
А. Щербаков:
– И как они там жили? Там что, было какое-нибудь строение? <…>
– Конечно, строение… <…> Их же было трое.
А. Кононенко:
"Но ведь все было на дне в колодце"… <…>
"Конечно, в колодце был день на все"…
Н. Старилов:
– Но они УЖЕ в колодце… <…>
– Ну, да, <…> прямо в энтом самом.
Ю. Нестеренко:
– Но ведь они жили в колодце на дне… <…>
– Конечно, они там жили, <…> в колодце, а не над.
`Why with an M?' said Alice.
`Why not?' said the March Hare.
Alice was silent.
The Dormouse had closed its eyes by this time, and was going off into a doze; but, on being pinched by the Hatter, it woke up again with a little shriek, and went on: ` – that begins with an M, such as mouse-traps, and the moon, and memory, and muchness – you know you say things are "much of a muchness" – did you ever see such a thing as a drawing of a muchness?'
– Почему на М? – спросила Алиса.
– А почему бы и нет? – спросил Мартовский Заяц.
Алиса промолчала.
– Мне бы тоже хотелось порисовать, – сказала она, наконец. – У колодца.
– Порисовать и уколоться? – переспросил Заяц.
Соня меж тем закрыла глаза и задремала. Но тут Болванщик ее ущипнул, она взвизгнула и проснулась.
– ...начинается на М, – продолжала она. – Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество... Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?
doze – дремота
go off into a doze – буквально: уходить в дремоту
mouse-trap – мышеловка
muchness – множество, объемность, протяженность, большая степень
much of a muchness – равносильный, очень похожий по величине
Персонаж Кэрролла пытается осмыслить идиому “much of a muchness” в буквальном смысле – «много множества».
`Really, now you ask me,' said Alice, very much confused, `I don't think – '
`Then you shouldn't talk,' said the Hatter.
This piece of rudeness was more than Alice could bear: she got up in great disgust, and walked off; the Dormouse fell asleep instantly, and neither of the others took the least notice of her going, though she looked back once or twice, half hoping that they would call after her: the last time she saw them, they were trying to put the Dormouse into the teapot.
– Множество чего? – спросила Алиса.
– Ничего, – отвечала Соня. – Просто множество!
– Не знаю, – начала Алиса, – может...
– А не знаешь – молчи, – оборвал ее Болванщик.
Такой грубости Алиса стерпеть не могла: она молча встала и пошла прочь. Соня тут же заснула, а Заяц и Болванщик не обратили на Алисин уход никакого внимания, хоть она и обернулась раза два, надеясь, что они одумаются и позовут ее обратно.
Оглянувшись в последний раз, она увидела, что они засовывают Соню в чайник.
piece – здесь: образец, пример, штука
piece of rudeness – грубость
Слово piece (кусок) делает из абстрактного существительного rudeness/грубость (моральное качество) конкретное (грубая реплика, грубый поступок).
bear – здесь: переносить, выносить
This piece of rudeness was more than Alice could bear… – Буквально: Эта грубость была больше, чем Алиса могла вынести.
disgust – отвращение, раздражение, досада
in disgust – в раздражении, с отвращением, с досадой
walk off – уйти
…she got up in great disgust, and walked off… – буквально: …она встала в сильном раздражении и ушла…
take notice of – замечать, обращать внимание
`At any rate I'll never go THERE again!' said Alice as she picked her way through the wood. `It's the stupidest tea-party I ever was at in all my life!'
Just as she said this, she noticed that one of the trees had a door leading right into it. `That's very curious!' she thought. `But everything's curious today. I think I may as well go in at once.' And in she went.
– Больше я туда ни за что не пойду! – твердила про себя Алиса, пробираясь по лесу. – В жизни не видела такого глупого чаепития!
Тут она заметила в одном дереве дверцу.
– Как странно! – подумала Алиса. – Впрочем, сегодня все странно. Войду-ка я в эту дверцу.
Так она и сделала.
pick – прочищать
…said Alice as she picked her way through the wood… – буквально: сказала Алиса, проделывая себе путь через лес…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …думала Аня, пробираясь сквозь чащу…
Б. Заходер: …пробираясь между деревьями…
А. Щербаков: …говорила Алиса, пробираясь сквозь чащу…
А. Кононенко: …в сердцах воскликнула Алиса, пробираясь среди деревьев…
Н. Старилов: …сказала Алиса, продираясь сквозь чащу…
Ю. Нестеренко: …сказала Алиса, шагая по лесу…
Just as she said this, she noticed that one of the trees had a door leading right into it. – Буквально: Как только она это сказала, она заметила, что одно из деревьев имеет дверь, ведущую в него.
Once more she found herself in the long hall, and close to the little glass table. `Now, I'll manage better this time,' she said to herself, and began by taking the little golden key, and unlocking the door that led into the garden. Then she went to work nibbling at the mushroom (she had kept a piece of it in her pocked) till she was about a foot high: then she walked down the little passage: and THEN – she found herself at last in the beautiful garden, among the bright flower-beds and the cool fountains.
И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика.
– Ну теперь-то я буду умнее, – сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад, А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и наконец – очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных фонтанов.
…close to the little glass table… – буквально: …рядом с маленьким стеклянным столиком…
manage – суметь сделать
Now, I'll manage better this time… – Буквально: Ну, я сумею сделать лучше в этот раз…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Теперь я устроюсь лучше…
Б. Заходер: Ну, теперь-то я знаю, что делать!
А. Щербаков: Уж на этот раз я все сделаю так, как надо…
А. Кононенко: Ага, ну на этот раз я сделаю все по-умному…
Н. Старилов: Ну, теперь–то уж, я знаю, что делать…
Ю. Нестеренко: Теперь-то я лучше управлюсь с этим!
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Ср. варианты переводов заголовков:
В. Набоков: Сумасшедшие пьют чай.
Б. Заходер: Глава седьмая, в которой пьют чай как ненормальные.
А. Щербаков: Чаепитие со сдвигом.
В щербаковском варианте по-кэрролловски обыгрывается выражение «со сдвигом»: это не только «безумное» чаепитие «сдвинутых» персонажей, но и чаепитие, при котором все «сдвигаются», «передвигаются» за столом, от места к месту, в поисках чистых чашек.