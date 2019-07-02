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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER VIII
The Queen's Croquet-Ground
Глава VIII. КОРОЛЕВСКИЙ КРОКЕТ
A large rose-tree stood near the entrance of the garden: the roses growing on it were white, but there were three gardeners at it, busily painting them red. Alice thought this a very curious thing, and she went nearer to watch them, and just as she came up to them she heard one of them say, `Look out now, Five! Don't go splashing paint over me like that!'
У входа в сад рос большой розовый куст – розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет. Алиса удивилась и подошла поближе, чтобы узнать, что там происходит. Подходя, она услышала, как один из садовников сказал другому:
– Поосторожней, Пятерка! Опять ты меня забрызгал!
`I couldn't help it,' said Five, in a sulky tone; `Seven jogged my elbow.'
On which Seven looked up and said, `That's right, Five! Always lay the blame on others!'
`YOU'D better not talk!' said Five. `I heard the Queen say only yesterday you deserved to be beheaded!'
– Я не виноват, – отвечал Пятерка хмуро. – Это Семерка толкнул меня под локоть!
Семерка посмотрел на него и сказал:
– Правильно, Пятерка! Всегда сваливай на другого!
– Ты бы лучше помалкивал, – сказал Пятерка. – Вчера я своими ушами слышал, как Королева сказала, что тебе давно пора отрубить голову!
jog – слегка толкать, подталкивать
lay the blame – буквально: класть (перекладывать) вину
Always lay the blame on others! – Буквально: Всегда перекладывай вину на других!
Ср. варианты перевода:
Б. Заходер: Всегда вали с больной головы на здоровую!
А. Щербаков: Вали на других!
А. Кононенко: У тебя всегда другие виноваты
Ю. Нестеренко: Всегда вали вину на других!
deserve – заслуживать
This book deserves our attention. – Эта книга заслуживает (нашего) внимания.
to deserve well – заслуживать поощрения, награды
to deserve ill – заслуживать поругания, наказания
to deserve better – заслуживать лучшего
behead – отрубать голову, обезглавливать
to be beheaded – (Passive Voice) – быть обезглавленным
I heard the Queen say only yesterday you deserved to be beheaded! – Буквально: Я слышал, что Королева сказала еще вчера, что ты заслуживаешь быть обезглавленным!
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Я еще вчера слышал, как Королева говорила, что недурно было бы тебя обезглавить.
Б. Заходер: Я сам слыхал, Королева вчера говорила – по твоей голове давно топор плачет!
А. Щербаков: Королева еще вчера сказала, что тебя пора казнить.
А. Кононенко: Я тут слышал, как Королева еще вчера сказала, что по тебе топор плачет.
Н. Старилов: Я слышал как Королева еще вчера обещала отрубить тебе голову.
Ю. Нестеренко: Я слышал, как Королева только вчера говорила, что тебе следует отрубить голову!
В варианте диалога Б. Заходера появляется языковая игра:
– Молодец ты у нас! Правильно делаешь! Всегда вали с больной головы на здоровую!
– Насчет головы ты бы лучше помалкивал, – сказал Шестерка. – Я сам
слыхал, Королева вчера говорила – по твоей голове давно топор плачет!
`What for?' said the one who had spoken first.
`That's none of YOUR business, Two!' said Seven.
`Yes, it IS his business!' said Five, `and I'll tell him – it was for bringing the cook tulip-roots instead of onions.'
– За что? – спросил первый садовник.
– Тебя, Двойка, это не касается! – отрезал Семерка.
– Нет, касается, – возразил Пятерка. – И я ему скажу, за что. За то, что он принес кухарке луковки тюльпана вместо лука!
What for? – Зачем? За что?
Обратите внимание на порядок слов. Английский предлог не предшествует вопросному слову (For what?), а следует за ним.
…said the one who had spoken first… – буквально: …сказал тот, кто говорил первым…
…it was for bringing the cook tulip-roots instead of onions… – Буквально: …это было за принесение повару корней (луковиц) тюльпана вместо лука.
Ср. варианты перевода.
В. Набоков: …это было за то, что Семерка принес в кухню тюльпановых луковиц вместо простого лука.
Б. Заходер: Не ты, что ли, принес на господскую кухню хрен заместо редьки?
А. Щербаков: Тебе велели принести на кухню лук, а ты принес и стрелы.
А. Кононенко: …потому что этот балбес на кухню вместо лука притащил луковицы тюльпана…
Н. Старилов: …за то, что он принес повару луковицы тюльпанов вместо лука.
Ю. Нестеренко: Это было за то, что он принес повару корешки тюльпана вместо луковиц.
Seven flung down his brush, and had just begun `Well, of all the unjust things – ' when his eye chanced to fall upon Alice, as she stood watching them, and he checked himself suddenly: the others looked round also, and all of them bowed low.
`Would you tell me,' said Alice, a little timidly, `why you are painting those roses?'
Семерка швырнул кисть.
– Ну, знаете, такой несправедливости... – начал он, но тут взгляд его упал на Алису, и он умолк. Двое других оглянулись, и все трое склонились в низком поклоне.
– Скажите, пожалуйста, – робко спросила Алиса, – зачем вы красите эти розы?
fling (flung, flung) – бросать, швырять
fling down – бросить вниз, сбросить, уронить, швырнуть на пол, на землю
…and had just begun… – буквально: …и только что начал…
Несмотря на простоту и очевидность фразы, ее перевод подразумевает не один вариант. Ср.:
В. Набоков: …но только он начал…
Б. Заходер: …и только было начал…
А. Щербаков: …и уж было начал…
А. Кононенко: …и полез было на рожон…
Н. Старилов: …и только начал говорить…
Ю. Нестеренко: …и только было начал…
chance – случайно происходить
…his eye chanced to fall upon Alice… – буквально: …его взгляд случайно упал на Алису…
check – внезапно остановить, ограничить, резко задержать кого-либо, помешать кому-либо, перебить, оборвать чью-либо речь и т. д.
Это слово легко запомнить, если иметь в виду его происхождение. Этимологи уверены, что изначально оно означает не что иное, как «шах» в шахматной партии.
шаховать – to check, to give check, to put in check
…and he checked himself suddenly… – буквально: …и он остановил себя неожиданно…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …и он внезапно осекся…
Б. Заходер: Он тут же замолчал…
А. Щербаков: …и он осекся…
А. Кононенко: …и он резко осекся…
Н. Старилов: …и он сразу замолчал…
Ю. Нестеренко: …и он резко оборвал себя…
Five and Seven said nothing, but looked at Two. Two began in a low voice, `Why the fact is, you see, Miss, this here ought to have been a RED rose-tree, and we put a white one in by mistake; and if the Queen was to find it out, we should all have our heads cut off, you know. So you see, Miss, we're doing our best, afore she comes, to – '
Пятерка с Семеркой ничего не сказали, но посмотрели на Двойку; тот оглянулся и тихо сказал:
– Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если Королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла...
…this here ought to have been a RED rose-tree, and we put a white one in by mistake… – буквально: …здесь должен был быть куст (дерево) красных роз, а мы посадили белый по ошибке…
afore = before
Нескладная простонародная речь Двойки (this here, in by mistake, afore вместо before…) передается не всеми переводчиками. Ср. варианты переводов слов этого персонажа:
В. Набоков:
Видите ли, в чем дело, барышня: тут должно быть деревцо красных роз, а мы по ошибке посадили белое; если Королева это заметит, то она, знаете, прикажет всем нам отрубить головы. Так что, видите, барышня, мы прилагаем все усилия, чтобы до ее прихода.
Б. Заходер: Тут, барышня, такая история вышла… Велено нам было посадить розы, полагаются тут у нас красные, а мы, значит, маху дали – белые выросли. Понятное дело, если про то ее величество проведают – пропали, значит, наши головушки. Вот мы, это, и стараемся, значит, грех прикрыть, пока она не пришла, а то...
А. Щербаков: Видите ли, мисс, здесь велено было посадить красные розы, а мы по ошибке посадили белые. И ежели Королева это обнаружит, с нас со всех, так сказать, снимут головы. Вот мы и стараемся, мисс, чтобы к ее приходу...
А. Кононенко: Видите ли, госпожа, дело в том, что здесь должен был быть красный
куст роз, мы же по ошибке посадили белый. Если, не дай бог, Королева заметит это, не сносить нам головы. Так что, как видите, госпожа, мы изо всех сил стараемся до ее прихода пере...
Н. Старилов: Признаюсь вам, Госпожа, здесь должен был расти куст КРАСНЫХ роз, а мы
по ошибке посадили белые. Если Королева узнает об этом, нам как пить дать всем отрубят головы. Так что, Госпожа, мы стараемся изо всех сил, чтобы закончить до ее прихода, иначе...
Ю. Нестеренко: Ну, дело в том, что, видите ли, мисс, здесь должен был быть куст с
красными розами, а мы по ошибке посадили белые, и если Королева об этом проведает, всем нам отрубят головы, вы же знаете. Так что, как видите, мисс, мы стараемся изо всех сил, пока она не пришла, чтобы...
At this moment Five, who had been anxiously looking across the garden, called out `The Queen! The Queen!' and the three gardeners instantly threw themselves flat upon their faces. There was a sound of many footsteps, and Alice looked round, eager to see the Queen.
В эту минуту Пятерка (он все это время вглядывался в сад) крикнул:
– Королева!
Садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась – ей не терпелось увидеть Королеву.
throw (threw, thrown) – бросать
…and the three gardeners instantly threw themselves flat upon their faces… – буквально: …и три садовника немедленно бросили себя плоско на (свои) лица…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …и все три садовника разом упали ничком.
Б. Заходер: И все трое пали ниц, то есть повалились на землю лицом вниз.
А. Щербаков: И все три садовника мгновенно распластались ниц на земле.
А. Кононенко: И все трое бухнулись на землю вниз лицом.
Н. Старилов: И три садовника сразу бросились ничком на землю.
Ю. Нестеренко: …и трое садовников тут же распластались ниц.
First came ten soldiers carrying clubs; these were all shaped like the three gardeners, oblong and flat, with their hands and feet at the corners: next the ten courtiers; these were ornamented all over with diamonds, and walked two and two, as the soldiers did. After these came the royal children; there were ten of them, and the little dears came jumping merrily along hand in hand, in couples: they were all ornamented with hearts.
Next came the guests, mostly Kings and Queens.
Впереди выступали десять солдат с пиками в руках; они были очень похожи на садовников – такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали десять придворных; их одежды были расшиты крестами, а шли они по двое, как солдаты. За придворными бежали королевские дети, на одеждах которых красовались вышитые червонным золотом сердечки; их было тоже десять; милые крошки держались за руки и весело подпрыгивали на ходу.
За ними шествовали гости, все больше Короли и Королевы.
club – палица, дубина
Кэрролл не случайно выбирает именно это слово – clubs по-английски означаете еще и «трефы» («крести»).
shape – придавать форму
to be shaped – иметь форму
oblong – прямоугольник (с неравными друг другу длиной и шириной), продолговатая фигура
diamond – «алмаз», «бриллиант» и одновременно – «карта бубен»
heart – «сердце» и одновременно «червонная карта»
Изображая колоду карт, Л. Кэрролл прибегает к языковой игре (слова clubs, diamonds, hearts используются одновременно в двух значениях), как бы зашифровывая карточную символику. Эту языковую игру довольно сложно передать в переводе, поэтому каждый вариант перевода очень любопытен. Например, в варианте Н. М. Демуровой бубны (diamonds) превращаются в крести (трефы) – на принадлежность карт к этой масти недвусмысленно намекают «расшитые крестами» одежды. Между тем трефы (clubs) переименованы в этом переводе в «пики» (на это намекают пики в руках солдат). Позволим себе привести буквальный перевод отрывка с тем, чтобы затем сравнить его с различными вариантами переводов:
«Первыми шли десять солдат, несущих дубины (clubs – крести), они были все такой же формы, как три садовника, прямоугольные и плоские, с руками и ногами по углам; затем десять придворных, они все были украшены с головы до ног алмазами/ромбами, (diamonds – бубны), и шли по двое, как солдаты. После них шли королевские дети; их было десять, и маленькие очаровашки шли радостно прыгая, держась за руки, парами; они все были украшены сердечками (hearts – черви).
Затем шли гости, в основном Короли и Королевы».
Каждый из переводчиков по-своему «зашифровывает» и обыгрывает карточную символику во внешнем облике персонажей:
В. Набоков:
«Впереди шли десять солдат с пиками на плечах. Они, как и садовники, были совсем плоские, прямоугольные, с руками и ногами по углам. За ними следовали десять придворных с клеверными листьями в петлицах и десять шутов с бубнами. Затем появились королевские дети. Их было тоже десять. Малютки шли парами, весело подпрыгивая, и на их одеждах были вышиты розовые сердца. За ними выступали гости (все больше короли и королевы)…»
Обратите внимание, что В. Набоков делает колоду карт полной, дополняя кэрроловское шествие четвертой мастью.
Б. Заходер:
«Впереди по двое маршировали десять солдат с пиками; все они были очень похожи на садовников – такие же плоские и прямоугольные, руки и ноги у них росли по углам. За ними, тоже парами, шли придворные в пышных одеяниях; среди них было, видимо, немало Тузов, были и Шуты с бубенчиками, но все выступали прямо-таки козырем; за ними вприпрыжку бежали, резвясь (но тоже попарно), малютки Принцы и Принцессы, в костюмах, расшитых золотом; далее парами следовали гости – все больше Короли и Дамы разных мастей».
Б. Заходер на зашифровывает в переводе определенные карточные масти, но наполняет фрагмент словами из мира карточной игры. Под «Шутами с бубенчиками», вероятно, можно подразумевать карты Джокер (Joker).
А. Щербаков:
«Впереди шли попарно десять солдат с булавами. Они были такие же, как садовники, – плоские, прямоугольные, руки-ноги по углам. За ними точно так же попарно шли десять придворных, разукрашенных бриллиантами. Следом появились маленькие принцы и принцессы. Их тоже было десять, малыши шли весело, вприпрыжку, но попарно и держались за руки. Их одежда была украшена изображениями алого сердца – знака червонной масти. Следом шли гости, большей частью Короли и Дамы…»
А. Кононенко:
«Первым показался грозный отряд из десяти крестоносцев, но вооруженных почему-то дубинами. Все солдаты сильно походили на садовников: такие же плоские и прямоугольные, с торчащими по углам руками и ногами. Вслед за охраной также в две колонны маршировали десять придворных шутов с бубнами. На почтительном расстоянии от них, держась за руки, парами резво двигались вприпрыжку королевские дети. Их также было десять. Все были одинаково наряжены в одежды, вышитые сердечками. Затем следовали гости, в основном короли с королевами…
Н. Старилов:
Первыми шли десять солдат, вооруженные дубинами, они были очень похожи на садовников, такие же продолговатые и плоские, с руками и ногами по углам, за ними десяток придворных, они были увешаны бриллиантами и шли по двое, как и солдаты. Следом шли королевские дети, их было десять. Малыши шли весело, вприпрыжку, держа друг друга за руки, парами. Все они были украшены червовой мастью. Затем шли гости, главным образом короли и королевы…
Ю. Нестеренко:
Первыми шли десять солдат с пиками наперевес; они были той же формы, что и садовники – прямоугольные и плоские, с руками и ногами по углам; следом шагали десять придворных, все увешанные бриллиантовыми орденскими крестами – они шли попарно, как и солдаты. За ними последовали королевские дети; их было десять, и милые крошки весело бежали вприпрыжку, тоже парами, держа друг друга за руки; одежды их были расшиты червонным золотом. Следом шли гости, все больше Короли и Дамы…
And among them Alice recognised the White Rabbit: it was talking in a hurried nervous manner, smiling at everything that was said, and went by without noticing her. Then followed the Knave of Hearts, carrying the King's crown on a crimson velvet cushion; and, last of all this grand procession, came THE KING AND QUEEN OF HEARTS.
Был там и Белый Кролик; он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. Он прошел мимо Алисы и не заметил ее. За гостями шел Червонный Валет, на алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепное шествие ЧЕРВОННЫЕ КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА.
…it was talking in a hurried nervous manner, smiling at everything that was said… – буквально: …он говорил торопливо и нервно, улыбаясь на все, что было сказано…
crimson – насыщенный ярко-красный цвет
В русском языке есть масса слов для передачи яркого красного цвета, в семи исследуемых нами переводах названия этого цвета тоже варьируются:
В. Набоков: пунцовый
А. Кононенко: пурпурный
Н. Старилов: темно-красный
Ю. Нестеренко: малиновый
Alice was rather doubtful whether she ought not to lie down on her face like the three gardeners, but she could not remember every having heard of such a rule at processions; `and besides, what would be the use of a procession,' thought she, `if people had all to lie down upon their faces, so that they couldn't see it?' So she stood still where she was, and waited.
When the procession came opposite to Alice, they all stopped and looked at her, and the Queen said severely `Who is this?' She said it to the Knave of Hearts, who only bowed and smiled in reply.
`Idiot!' said the Queen, tossing her head impatiently; and, turning to Alice, she went on, `What's your name, child?'
Алиса заколебалась: может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия? Однако никаких правил на этот счет она не помнила.
– И вообще, к чему устраивать шествия, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит...
И она осталась стоять.
Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее, а Королева сурово спросила:
– Это еще кто?
Она обращалась к Валету, но тот лишь улыбнулся и поклонился в ответ.
– Глупец! – бросила Королева, раздраженно мотнув головой.
Потом она обернулась к Алисе и спросила:
– Как тебя зовут, дитя?
Alice was rather doubtful whether she ought not to lie down on her face like the three gardeners … – Буквально: Алиса испытывала довольно ощутимое волнение (was rather doubtful), следует ли ей не падать ниц, как эти три садовника…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Аня не знала, нужно ли ей пасть на лицо, как сделали садовники.
Б. Заходер: У Алисы возникли некоторые сомнения: не нужно ли и ей, по примеру садовников, пасть ниц…
А. Щербаков: Алиса с некоторым сомнением подумывала, уж не пасть ли ей ниц, как три садовника…
А. Кононенко: Алису мучили сомнения, должна ли она распластаться подобно садовникам или нет.
Н. Старилов: Алиса была в затруднении - она не знала нужно ли и ей ложиться на землю лицом вниз как три садовника или нет.
Ю. Нестеренко: У Алисы возникло некоторое сомнение, не следует ли и ей тоже упасть ниц, как трое садовников…
…what would be the use of a procession… – буквально: …каков будет смысл шествия…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Что толку в шествиях…
Б. Заходер: …кому тогда будут нужны шествия…
А. Щербаков: …что толку от шествия…
А. Кононенко: …что толку в этих шествиях…
Н. Старилов: И что толку от вида процессии…
Ю. Нестеренко: …какой смысл устраивать процессии…
toss a head – вскинуть голову
Переводчики по-разному представили себе этот жест Королевы. Ср. варианты переводов:
…said the Queen, tossing her head impatiently…
В. Набоков: …сказала Королева, нетерпеливо мотнув головой…
Б. Заходер: …бросила Королева, нетерпеливо тряхнув головой….
А. Щербаков: …раздраженно тряхнула головой Королева…
А. Кононенко: …рявкнула Королева, гневно потрясая головой…
Н. Старилов: …сказала Королева, резко вскинув голову…
Ю. Нестеренко: …сказала Королева, раздраженно дернув головой…
`My name is Alice, so please your Majesty,' said Alice very politely; but she added, to herself, `Why, they're only a pack of cards, after all. I needn't be afraid of them!'
`And who are THESE?' said the Queen, pointing to the three gardeners who were lying round the rose-tree; for, you see, as they were lying on their faces, and the pattern on their backs was the same as the rest of the pack, she could not tell whether they were gardeners, or soldiers, or courtiers, or three of her own children.
– Меня зовут Алисой, с позволения Вашего Величества, – ответила Алиса учтиво.
Про себя же она добавила:
– Да это всего-навсего колода карт! Чего же мне их бояться?
– А это кто такие? – спросила Королева, указывая на повалившихся вокруг куста садовников. Они лежали лицом вниз, а так как рубашки у всех в колоде были одинаковые, она не могла разобрать, садовники это, или придворные, или, может, собственные ее дети.
pack of cards – колода карт (буквально: «пачка карт»)
after all – в конце концов
I needn't be afraid of them! – Буквально: Мне не нужно (я не должна) бояться их.
Обратите внимание, что отрицательная форма глагола to need образуется без помощи вспомогательного глагола. Причина этого в том, что здесь этот глагол употребляется как модальный (быть обязанным, быть должным).
…who were lying round the rose-tree… – буквально: …которые лежали вокруг куста роз…
pattern – образец, узор
… you see, as they were lying on their faces, and the pattern on their backs was the same as the rest of the pack… – … понимаете, так как они лежали на (своих) лицах, а узор на их спинах (обратных сторонах) был такой же, как у остальных в колоде…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Так как они лежали ничком, и так как крап на их спинах был точь-в-точь, как на изнанке других карт…
Б. Заходер: Ведь, как вы помните, они лежали лицевой стороной вниз, а рисунок рубашки был у них один и тот же – как и у всей колоды…
А. Щербаков: Они лежали лицом вниз, а рубашки у них были такие же, как и у всех остальных карт в колоде…
А. Кононенко: …поскольку со спины у всех карт рубашки одинаковы…
Н. Старилов: Поскольку они лежали лицом вниз, а узор на их спинах был такой же как у
всей колоды…
Ю. Нестеренко: …лежали-то они лицами вниз, а рубашки у них были такие же, как и у всей колоды…
`How should I know?' said Alice, surprised at her own courage. `It's no business of MINE.'
The Queen turned crimson with fury, and, after glaring at her for a moment like a wild beast, screamed `Off with her head! Off – '
`Nonsense!' said Alice, very loudly and decidedly, and the Queen was silent.
The King laid his hand upon her arm, and timidly said `Consider, my dear: she is only a child!'
– Откуда мне знать, – ответила Алиса, удивляясь своей смелости. – Меня это не касается.
Королева побагровела от ярости и, сверкнув, словно дикий зверь, на нее глазами, завопила во весь голос.
– Отрубить ей голову! Отрубить...
– Чепуха! – сказала Алиса очень громко и решительно.
Королева умолкла.
А Король положил ей руку на плечо и робко произнес:
– Одумайся, дружок! Она ведь совсем ребенок!
turn crimson – вспыхнуть, покраснеть, побагроветь
turn crimson with fury – побагроветь от гнева
Словосочетание образовано стандартной модели:
She turned red with shame. – Она покраснела от стыда.
She turned pink with embarrassment. – Она порозовела от смущения.
She turned white with fear. – Она побелела от ужаса.
to turn pale with jealousy. – Она побледнела от ревности.
She turned blue with envy. – Она посинела от зависти.
She turned green with hate. – Она позеленела от ненависти…
glair – сверкать; уставляться взглядом
The Queen turned crimson with fury, and, after glaring at her for a moment like a wild beast, screamed… – Буквально: Королева побагровела от гнева и, сверкнув на нее взглядом, как дикий зверь, выкрикнула…
Ср. варианты перевода этого предложения:
В. Набоков: Королева побагровела от ярости, выпучила на нее свои горящие волчьи глаза и рявкнула…
Б. Заходер: Королева побагровела от ярости; несколько секунд она, не в силах выговорить ни слова, только бросала на Алису испепеляющие взгляды, а потом завизжала во все горло…
А. Щербаков: Королева побагровела от ярости, глаза у нее засверкали, как у дикого зверя, она завопила…
А. Кононенко: Королева побагровела от злости, с минуту испепеляла ее звериным
взглядом и стала орать во всю глотку…
Н. Старилов: Королева побагровела от ярости и впившись на мгновение в нее взглядом
как дикий зверь, закричала…
Ю. Нестеренко: Королева побагровела от ярости; несколько секунд она испепеляла Алису взглядом дикого зверя, а потом принялась кричать…
…she is only a child! – Буквально: Она всего лишь ребенок!
The Queen turned angrily away from him, and said to the Knave `Turn them over!'
The Knave did so, very carefully, with one foot.
`Get up!' said the Queen, in a shrill, loud voice, and the three gardeners instantly jumped up, and began bowing to the King, the Queen, the royal children, and everybody else.
`Leave off that!' screamed the Queen. `You make me giddy.' And then, turning to the rose-tree, she went on, `What HAVE you been doing here?'
`May it please your Majesty,' said Two, in a very humble tone, going down on one knee as he spoke, `we were trying – '
`I see!' said the Queen, who had meanwhile been examining the roses. `Off with their heads!' and the procession moved on, three of the soldiers remaining behind to execute the unfortunate gardeners, who ran to Alice for protection.
Королева сердито отвернулась от него и приказала Валету:
– Переверни их!
Валет осторожно перевернул садовников носом сапога.
– Встать! – крикнула Королева громким пронзительным голосом.
Садовники вскочили и принялись кланяться Королеве, Королю, королевским детям и всем остальным.
– Сию же минуту перестаньте! – завопила Королева. – У меня от ваших поклонов голова закружилась!
И, взглянув на куст роз, она прибавила:
– А что это вы тут делали?
– С позволения Вашего Величества, – смиренно начал Двойка, опускаясь на одно колено, – мы хотели...
– Все ясно! – произнесла Королева, которая тем временем внимательно разглядывала розы. – Отрубить им головы!
И шествие двинулось дальше. Только три солдата задержались, чтобы привести приговор в исполнение. Несчастные садовники бросились к Алисе за помощью.
turn away – отворачивать(ся)
turn over – переворачивать(ся)
Off with their heads! – Буквально: Покончите с их головами!
shrill – пронзительный, визгливый
meanwhile – тем временем, между тем
…three of the soldiers remaining behind to execute the unfortunate gardeners, who ran to Alice for protection… – буквально: …три солдата остались позади, чтобы казнить неудачливых садовников, которые побежали к Алисе за защитой…
`You shan't be beheaded!' said Alice, and she put them into a large flower-pot that stood near. The three soldiers wandered about for a minute or two, looking for them, and then quietly marched off after the others.
`Are their heads off?' shouted the Queen.
`Their heads are gone, if it please your Majesty!' the soldiers shouted in reply.
`That's right!' shouted the Queen. `Can you play croquet?'
– Не бойтесь, – сказала Алиса. – Я вас в обиду не дам.
И она сунула их в цветочный горшок, который стоял поблизости. Солдаты походили вокруг, поискали и зашагали прочь.
– Ну что, отрубили им головы? – крикнула Королева.
– Пропали их головы, Ваше Величество, – гаркнули солдаты.
– Отлично! – завопила Королева. – Сыграем в крокет?
shan't = shall not
Глагол shall здесь выражает обещание.
You shan't be beheaded! – Буквально: Вы не будете обезглавлены!
Ср. варианты перевода этой реплики:
В. Набоков: – Вы не будете обезглавлены!
Б. Заходер: – Никто вас не тронет!
А. Щербаков: – Не казнят вас, не казнят!
А. Кононенко: – Никто вас не тронет!
Н. Старилов: – Вас не казнят!
Ю. Нестеренко: – Вас не казнят!
march – маршировать, идти строевым шагом
marched off – буквально: «умаршировали», ушли строевым шагом
Their heads are gone… – Буквально: Их головы удалены…
Как можно заметить, в диалоге Королевы и солдат обыгрывается омонимия. Солдаты имеют в виду, что садовники пропали, а Королева – что с них сняли головы. Ср. варианты переводов этого диалога:
В. Набоков:
– Головы отрублены?
– Голов больше нет, ваше величество!
Б. Заходер:
– Покончили с ними?
– Так точно! И следа не осталось, ваше величество!
А. Щербаков:
– Ну, как их головы?
– Пропали их головы, Ваше Величество!
А. Кононенко:
"Головы отрублены?"
"Голов нет, ваше величество".
Н. Старилов:
– Отрубили им головы?
– Голов нет, если вам это будет угодно, ваше величество…
Ю. Нестеренко:
– Их головы отрублены?
– Пропали их головы, с дозволения вашего величества!
The soldiers were silent, and looked at Alice, as the question was evidently meant for her.
`Yes!' shouted Alice.
`Come on, then!' roared the Queen, and Alice joined the procession, wondering very much what would happen next.
Солдаты молча взглянули на Алису: видно, Королева обращалась к ней.
– Сыграем! – крикнула Алиса.
– Пошли! – взревела Королева.
И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше.
mean (meant, meant) – здесь: предназначать
Is this meant for me? – Это предназначено для меня? (Это мне?)
…the question was evidently meant for her… – буквально: …вопрос очевидно предназначался для нее…
shouted Alice – крикнула Алиса
Обратите внимание, что реплики Алисы стилистически то полностью соответствуют ожидаемым, то, наоборот, резко противоречат тому, что от нее ожидают услышать. Сначала Алиса вычурно-учтиво отвечает «My name is Alice, so please your Majesty» («Меня зовут Алиса, если угодно Вашему Величеству»), затем она буквально грубит Королеве: «It's no business of MINE» («Это меня не касается»), – и, как мы помним, сама удивляется своей смелости. Теперь она вновь «выкрикивает» «Yes!» Выкрикивает так же, как кричат солдаты и Королева. «Военный» стиль общения Королевы и ее подданных и неожиданное «подстраивание» под этот стиль Алисы в оригинале передано многократным повторением слова “shouted”:
…shouted the Queen.
…the soldiers shouted in reply.
…shouted the Queen.
…shouted Alice.
В переводе А. Кононенко специально подчеркивается это стилистическое соответствие реплики Алисы военному стилю, заданному Королевой:
"Да!" – также по-военному отчеканила Алиса.
То подстраиваясь под Королеву, то, напротив, грубя ей, Алиса как бы то соглашается играть, то выходит из игры. Алиса все более воспринимает мир Страны Чудес как безопасный для себя спектакль, в котором она может участвовать или не участвовать по своему желанию.
`It's – it's a very fine day!' said a timid voice at her side. She was walking by the White Rabbit, who was peeping anxiously into her face.
`Very,' said Alice: ` – where's the Duchess?'
`Hush! Hush!' said the Rabbit in a low, hurried tone. He looked anxiously over his shoulder as he spoke, and then raised himself upon tiptoe, put his mouth close to her ear, and whispered `She's under sentence of execution.'
– Какая... какая прекрасная сегодня погода, не правда ли? – робко произнес кто-то. Она подняла глаза и увидела, что рядом идет Белый Кролик и беспокойно на нее поглядывает.
– Да, погода чудесная, – согласилась Алиса. – А где же Герцогиня?
– Ш-ш-ш, – зашипел Кролик, тревожно оглядываясь. Он поднялся на цыпочки и шепнул ей прямо в ухо:
– Ее приговорили к казни.
…said a timid voice at her side… – буквально: сказал застенчивый голос рядом с ней.
walk by – идти рядом
`Very,' said Alice: ` – «Очень», - ответила Алиса.
Обратите внимание, что Алиса опять не церемонится с Кроликом, не старается быть особенно вежливой. Ее обращение «с этими существами» уже не идет ни в какое сравнение с тем, каким оно было в начале приключений Алисы.
She was walking by the White Rabbit… – Буквально: Она шла рядом с Белым Кроликом…
…who was peeping anxiously into her face… – буквально: …который беспокойно заглядывал ей в лицо…
look over the shoulder – буквально: глядеть через плечо, т. е. озираться, оглядываться
sentence – здесь: приговор, мера наказания
He is under sentence of death. – Он приговорен к смерти.
`What for?' said Alice.
`Did you say "What a pity!"?' the Rabbit asked.
`No, I didn't,' said Alice: `I don't think it's at all a pity. I said "What for?"'
`She boxed the Queen's ears – 'the Rabbit began. Alice gave a little scream of laughter. `Oh, hush!' the Rabbit whispered in a frightened tone. `The Queen will hear you! You see, she came rather late, and the Queen said '
– За что? – спросила Алиса.
– Ты, кажется, сказала: ``Как жаль?'' – спросил Кролик,
– И не думала, – отвечала Алиса. – Совсем мне ее не жаль! Я сказала: ``За что?''
– Она надавала Королеве пощечин, – проговорил Кролик.
Алиса радостно фыркнула.
– Тише! – испугался Кролик. – Вдруг Королева услышит! Понимаешь, Герцогиня опоздала, а Королева говорит...
`What for?' said Alice.
`Did you say "What a pity!"?' the Rabbit asked.
Переводя этот диалог, одни переводчики идут по пути фонетического сближения реплики Алисы и той реплики, которая послышалась Кролику (как, например, В. Набоков), а другие, напротив, делают эти реплики утрированно непохожими (как, например, А. Щербаков). Второй путь, видимо, можно признать очень удачным: диалогом подчеркивается и сумасшествие мира, в который попала Алиса, и подобострастность Кролика, и нежелание Алисы подыгрывать ему. Кроме того, этот вариант перевода безусловно выигрывает по степени комичности.
В. Набоков:
– За какую шалость? – осведомилась Аня.
– Вы сказали: "какая жалость"? – спросил Кролик.
Б. Заходер:
– Как так? – удивилась Алиса.
– Вы сказали "как жаль"? – испуганно переспросил Кролик.
А. Щербаков:
– А вы не знаете за что? – спросила Алиса.
– Вы сказали «увы»? – спросил Кролик.
– Я не говорила «увы», – сказала Алиса. – Я спросила «а вы не знаете за что».
А. Кононенко:
"Какие она совершила преступления?" – поинтересовалась Алиса.
"Говоришь, она заслужила сожаления?" – переспросил Кролик.
Н. Старилов:
– За что? - спросила Алиса.
– Вы сказали - "какая жалость"? - переспросил Кролик.
Ю. Нестеренко:
– За что? – спросила Алиса.
– Вы сказали "Жаль, что так!"? – спросил Кролик.
to box somebody’s ears – выражение, аналогичное русскому «дать пощечину»
Носители языка комментируют это словосочетание приблизительно следующим образом: «If somebody boxes somebody’s ears he takes his open palm and strikes it against the side of somebody’s head against his ears» («Eсли кто-то «боксирует чьи-то уши», он берет открытую ладонь и ударяет ею по бокам головы другого около ушей»).
She boxed the Queen's ears…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Она выдрала Королеву за уши…
Б. Заходер: Она дала Королеве по уху...
А. Щербаков: Она попала в козыри и побила Королеву…
А. Кононенко: Она выдрала за уши Королеву...
Н. Старилов: Она дала Королеве по уху...
Ю. Нестеренко: Она дала Королеве пощечину...
`Get to your places!' shouted the Queen in a voice of thunder, and people began running about in all directions, tumbling up against each other; however, they got settled down in a minute or two, and the game began. Alice thought she had never seen such a curious croquet-ground in her life; it was all ridges and furrows; the balls were live hedgehogs, the mallets live flamingoes, and the soldiers had to double themselves up and to stand on their hands and feet, to make the arches.
– Все по местам! – закричала Королева громовым голосом.
И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Однако через минуту все уже стояли на своих местах. Игра началась.
Алиса подумала, что в жизни не видала такой странной площадки для игры в крокет: сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты.
Они делали мостик – да так и стояли, пока шла игра.
thunder – гром
thunderstorm – гроза
in a voice of thunder – буквально: голосом грома
run about – бегать туда-сюда, суетиться
предлог about после глаголов со значением движения часто обозначает именно движение «туда-сюда» или хаотичное, суетливое движение.
Why are you roaming about? – Зачем ты бродишь туда-сюда?
…people began running about in all directions… – буквально: …люди начали бегать туда-сюда во всех направлениях…
Обратите внимание на характерное употребление герундия (running) после глагола «to begin».
tumble – падать, спотыкаться, кувыркаться
up against – здесь: напротив, близко к, лицом к лицу
…tumbling up against each other… – буквально: … падая напротив друг друга
…and people began running about in all directions, tumbling up against each other…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …и мигом подчиненные разбежались во все стороны, наталкиваясь друг на друга и спотыкаясь…
Б. Заходер: …и все начали как безумные носиться взад и вперед, поминутно натыкаясь друг на друга и кувыркаясь…
А. Щербаков: …и все бросились куда попало, сбивая друг друга с ног…
А. Кононенко: …и народ стал разбегаться во все стороны, постоянно сталкиваясь друг с другом…
Н. Старилов: …и все начали бегать туда-сюда, сталкиваясь друг с другом…
Ю. Нестеренко: …и публика рванула во все стороны, налетая друг на друга…
ridge – продолговатый выступ, гряда, хребет, гребень
furrow – борозда, колея
… it was all ridges and furrows… – буквально: …это были выступы и борозды
Обратите внимание, что глагол-связка was и именная часть сказуемого (в английской терминологии – комплимент) ridges and furrows имеют разное число. И в русском, и в английском языке это грамматически допустимо, однако нередко «режет слух» носителям языка («Поле было ямами»). В данном случае различие числа звучит «эстетично» из-за устойчивости (фразеологичности) конструкции (“It is/was all…”):
It was all dreams. – Все это были только мечты.
Еще одним примером распространенной английской конструкции, «не сопротивляющейся» различию числа глагола-связки и именной части сказуемого является конструкция “It is/was …, who…”:
It was his friends, who helped him. – А помогли ему его друзья.
Конечно, перевод подобных конструкций всегда предполагает опытность и чувство языка переводчика, так как при переводе нужно «обойти» непривычно звучащие грамматические несоответствия и при этом сохранить нюансы значения. Сравните варианты переводов предложения “…it was all ridges and furrows…” (здесь к задаче перевода грамматической конструкции добавляется задача перевода слов ridges и furrows:
В. Набоков: …она была вся в ямках и в бороздах…
Б. Заходер: …площадка была вся в буграх и рытвинах, кочках и ямках…
А. Щербаков: Площадка вся была в рытвинах и кочках…
А. Кононенко: …повсюду то ямы, то канавы…
Н. Старилов: …везде были грядки и канавы…
Ю. Нестеренко: …вся она была в складках и бороздах…
…the mallets live flamingoes… = … the mallets (were) live flamingoes…
double up – складывать(ся) вдвое (пополам)
… and the soldiers had to double themselves up and to stand on their hands and feet, to make the arches… – буквально: … а солдатам пришлось сложить себя вдвое и стоять на руках и ступнях, чтобы сделать воротца…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Солдаты же, выгнув спины, стояли на четвереньках, изображая дужки.
Б. Заходер: …а солдаты, встав на четвереньки и изогнувшись дугой, выполняли обязанности крокетных ворот.
А. Щербаков: …а солдаты, согнувшись и упершись руками в землю, изображали воротца.
А. Кононенко: …дугами же служили те самые солдаты-крестоносцы, которые встали на четвереньки и выгнули спины.
Н. Старилов: А солдатам пришлось согнуться в три погибели и упираясь
в землю руками, изображать ворота.
Ю. Нестеренко: …а солдаты, сложившись пополам и встав на руки и на ноги, образовывали воротца.
Обратите внимание, что в переводе Н. М. Демуровой по сравнению с другими переводами солдаты стоят в других позах – они встали спортивную позу «мостик» (спиной вниз). Конечно, стоять в такой позе во время всей игры – совсем не то, же, что «встать на четвереньки и выгнуться дугой».
The chief difficulty Alice found at first was in managing her flamingo: she succeeded in getting its body tucked away, comfortably enough, under her arm, with its legs hanging down, but generally, just as she had got its neck nicely straightened out, and was going to give the hedgehog a blow with its head, it WOULD twist itself round and look up in her face, with such a puzzled expression that she could not help bursting out laughing: and when she had got its head down, and was going to begin again, it was very provoking to find that the hedgehog had unrolled itself, and was in the act of crawling away:
Поначалу Алиса никак не могла справиться со своим фламинго: только сунет его вниз головой под мышку, отведет ему ноги назад, нацелится и соберется ударить им по ежу, как он изогнет шею и поглядит ей прямо в глаза, да так удивленно, что она начинает смеяться; а когда ей удается снова опустить его вниз головой, глядь! – ежа уже нет, он развернулся и тихонько трусит себе прочь.
chief – главный, основной
difficulty – трудность, сложность, проблема
The chief difficulty Alice found at first was in managing her flamingo… – Буквально: Основная трудность, которую обнаружила Алиса вначале, была в управлении ее фламинго…
succeed (in) – преуспеть (в чем-либо)
tuck away – убирать, засовывать
hang down – свисать
…she succeeded in getting its body tucked away, comfortably enough, under her arm, with its legs hanging down… – буквально: Она успешно засунула, довольно удобно, его тело себе подмышку, а его ноги свисали (с его свисающими ногами)…
straighten out – выпрямлять
twist round – оборачивать, поворачивать (буквально: изгибаться вокруг)
help – здесь: избегать, удерживаться
He cant’ help thinking about her. – Он не может не думать о ней.
I can’t help crying. – Я не могу удержаться от слез. (Я не могу не плакать.)
burst out – вспыхивать, начинать что-то делать внезапно и бурно
…could not help bursting out laughing… – буквально: …не могла удержаться, чтобы внезапно и сильно не рассмеяться… (…не могла удержаться от взрыва хохота…)
provoking – досадный, раздражающий, неприятный
…it was very provoking to find that… – …было очень досадно обнаружить, что…
unroll – развернуть(ся)
roll (up) – сверуть(ся)
crawl – ползти, медленно передвигаться
Ср. один из вариантов перевода этого фрагмента:
А. Щербаков:
«Прежде всего оказалось, что с фламинго не так-то просто управиться. Алисе удалось довольно удобно зажать его туловище под мышкой, ногами вниз. Но когда она, аккуратно выпрямив шею птицы, размахнулась, чтобы ее головой нанести удар по ежу, фламинго уклонился и поглядел ей в глаза с таким удивленным выражением, что лопнешь со смеху. Когда же она снова пригнула его голову, готовясь к удару, то чуть не заплакала от досады: оказалось, что еж откатился, развернулся и вот-вот убежит».
…besides all this, there was generally a ridge or furrow in the way wherever she wanted to send the hedgehog to, and, as the doubled-up soldiers were always getting up and walking off to other parts of the ground, Alice soon came to the conclusion that it was a very difficult game indeed.
К тому же все ежи у нее попадали в рытвины, а солдаты-воротца разгибались и уходили на другой конец площадки. Словом, Алиса скоро решила, что это очень трудная игра.
besides all this – кроме всего этого
generally – здесь: почти везде, в основном
…besides all this, there was generally a ridge or furrow in the way wherever she wanted to send the hedgehog to… – буквально: …помимо всего этого, в основном выступ или яма попадалась на пути, по которому она хотела послать ежа…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Кроме того, всякие рытвины мешали ежу катиться…
Б. Заходер: Мало того, обычно как раз там, куда она собиралась направить ежа, был на дороге бугор или ямка.
А. Щербаков: И в довершение всего куда шар-ежа ни направляй, там то рытвина, то кочка…
А. Кононенко: В добавок ко всему, куда бы еж ни покатился, везде на его
пути попадалась то яма, то канава…
Н. Старилов: Кроме всего прочего, везде были грядки и канавы, куда бы она ни хотела покатить ежа…
Ю. Нестеренко: Ко всему прочему, на пути, по которому она собиралась послать ежа, как правило, оказывалась складка или борозда…
doubled-up – согнутый вдвое (пополам)
…the doubled-up soldiers were always getting up and walking off to other parts of the ground… – буквально: согнутые пополам солдаты все время вставали и уходили на другие части площадки…
Казалось бы, этот фрагмент не предполагает особенно различающихся вариантов перевода. Однако, оказывается, это не совсем так. Ср. варианты:
В. Набоков: …солдаты же то и дело раскручивались и меняли места.
Б. Заходер: И сверх всего этого солдаты, служившие воротами, то и дело поднимались и разгуливали по площадке, чтобы поразмяться.
А. Щербаков: а солдаты-воротца перебегают с места на место чуть ли не на другой конец площадки.
А. Кононенко: Да и солдаты то и дело распрямлялись и бродили по полю с места на место.
The players all played at once without waiting for turns, quarrelling all the while, and fighting for the hedgehogs; and in a very short time the Queen was in a furious passion, and went stamping about, and shouting `Off with his head!' or `Off with her head!' about once in a minute.
Alice began to feel very uneasy: to be sure, she had not as yet had any dispute with the Queen, but she knew that it might happen any minute, `and then,' thought she, `what would become of me? They're dreadfully fond of beheading people here; the great wonder is, that there's any one left alive!'
Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей; в скором времени Королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала:
– Отрубить ей голову! Голову ему долой!
Алиса забеспокоилась; правда, у нее с Королевой пока еще не было ни из-за чего спора, но он мог возникнуть в любую минуту.
– Что со мной тогда будет? – думала Алиса. – Здесь так любят рубить головы. Странно, что кто-то еще вообще уцелел!
at once – одновременно, в тот самый момент, за (один) раз
all the while – все время
fight for (smth.) – бороться за (что-либо)
in a very short time – очень скоро
stamp – топать
feel uneasy – не по себе; чувствовать себя не в своей тарелке
Alice began to feel very uneasy… – Алисе становилось не по себе.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Ане становилось страшновато…
Б. Заходер: Алиса порядком струхнула…
А. Щербаков: Алисе все это перестало нравиться.
А. Кононенко: Алисе становилось не по себе.
Н. Старилов: Алиса почувствовала себя не в своей тарелке…
Ю. Нестеренко: Алиса начала всерьез беспокоиться…
to be sure – конечно
as yet – пока, на данный момент, все еще
dreadfully – страшно, ужасно
They're dreadfully fond of beheading people here… – Буквально: Они страшно любят обезглавливать людей здесь…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Здесь так любят обезглавливать.
Б. Заходер: Ведь это ужас как они тут любят рубить людям головы…
А. Щербаков: Здесь так любят рубить головы.
А. Кононенко: Ведь их здесь хлебом не корми, лишь бы обезглавить кого-нибудь.
Н. Старилов: Они тут как сумасшедшие рубят друг другу головы…
Ю. Нестеренко: Здесь ужасно любят обезглавливать…
leave (left, left) alive – оставить живым
any one (is) left alive (Pres. Simple. Pass.) – кто-то оставлен живым
…the great wonder is, that there's any one left alive! – Буквально: … большая загадка в том, что кто-то оставлен в живых!
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Удивительно, что есть еще живые люди!
Б. Заходер: …прямо чудо, что кто-то еще в живых остался!
А. Щербаков: Совершенно непонятно, как тут вообще до сих пор кто-то остался в живых!
А. Кононенко: Просто поразительно, что кто-то еще остался в живых!
Н. Старилов: …я удивляюсь, что здесь еще не все потеряли голову!
Ю. Нестеренко: …поразительно, что кто-то вообще до сих пор остался в живых!
She was looking about for some way of escape, and wondering whether she could get away without being seen, when she noticed a curious appearance in the air: it puzzled her very much at first, but, after watching it a minute or two, she made it out to be a grin, and she said to herself `It's the Cheshire Cat: now I shall have somebody to talk to.'
Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. Сначала Алиса никак не могла понять, что же это такое, но через минуту сообразила, что в воздухе одиноко парит улыбка.
– Это Чеширский Кот, – сказала она про себя. – Вот хорошо! Будет с кем поговорить, по крайней мере!
look about for (smth.) – оглядываться в поисках (чего-либо)
She was looking about for some way of escape, wondering whether she could get away without being seen … – Буквально: Она оглядывалась в поисках какого-либо пути выхода, желая знать, можно ли ей уйти не будучи замеченной.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Она посмотрела кругом, ища спасенья и рассуждая, удастся ли ей уйти незаметно…
Б. Заходер: Она начала подумывать, как бы незаметно улизнуть подобру-поздорову.
А. Щербаков: Раздумывая над тем, как бы незаметно удалиться, и высматривая путь к отступлению…
А. Кононенко: Алиса озиралась по сторонам, ища спасения и размышляя о том, получится ли уйти незаметно.
Н. Старилов: Она стала высматривать пути к отступлению и прикидывать удастся ли ей
ускользнуть незамеченной…
Ю. Нестеренко: Она осматривалась по сторонам, подыскивая способ улизнуть незамеченной…
…when she noticed a curious appearance in the air… – буквально: …когда она заметила любопытное явление в воздухе…
…it puzzled her very much at first… – буквально: …это удивило ее очень сначала…
make out – разбирать, разглядывать, выяснять
grin – оскал, улыбка
…she made it out to be a grin… – буквально: …она поняла, что это была улыбка…
`How are you getting on?' said the Cat, as soon as there was mouth enough for it to speak with.
Alice waited till the eyes appeared, and then nodded. `It's no use speaking to it,' she thought, `till its ears have come, or at least one of them.' In another minute the whole head appeared, and then Alice put down her flamingo, and began an account of the game, feeling very glad she had someone to listen to her. The Cat seemed to think that there was enough of it now in sight, and no more of it appeared.
– Ну как дела? – спросил Кот, как только рот его обозначился в воздухе.
Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
– Отвечать сейчас все равно бесполезно, – подумала она, – Подожду, пока появятся уши – или хотя бы одно!
Через минуту показалась уже вся голова; Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал.
account – отчет, доклад
…began an account of the game… – буквально: …начала доклад об игре…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …стала рассказывать о ходе игры…
Б. Заходер: …приступила к отчету о ходе игры…
А. Щербаков: …начала полное описание игры…
А. Кононенко: …стала описывать ход игры…
Н. Старилов: …стала подсчитывать очки…
Ю. Нестеренко: …принялась рассказывать об игре…
enough of it – буквально: достаточно его (от него)
in sight – в наличии
The Cat seemed to think that there was enough of it now in sight, and no more of it appeared. – буквально: Казалось, кот думал, что того, что было от него в наличии, было достаточно, и ничего от него больше не появлялось.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Кот решил, что он теперь достаточно на виду, и, кроме головы, ничего больше не появлялось.
Б. Заходер: Кот, по-видимому, решил, что проявил себя достаточно, и на этом остановился; остальные его части так и не появились.
А. Щербаков: Кот, видимо, решил, что виден достаточно, и всего остального не явил.
А. Кононенко: А Кот, похоже, решил, что его и так хорошо видно, и кроме головы ничего больше не появилось.
Н. Старилов: Кот похоже счел, что его появилось достаточно и остановился на этом.
Ю. Нестеренко: Кот, похоже, решил, что уже достаточная его часть на виду, и дальше появляться не стал.
`I don't think they play at all fairly,' Alice began, in rather a complaining tone,' and they all quarrel so dreadfully one can't hear oneself speak – and they don't seem to have any rules in particular; at least, if there are, nobody attends to them – and you've no idea how confusing it is all the things being alive; for instance, there's the arch I've got to go through next walking about at the other end of the ground – and I should have croqueted the Queen's hedgehog just now, only it ran away when it saw mine coming?'
– По-моему, они играют совсем не так, – говорила Алиса. – Справедливости никакой, и все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает. Вы себе не представляете, как трудно играть, когда все живое. Например, воротца, через которые мне надо сейчас проходить, пошли гулять на ту сторону площадки! Я бы отогнала сейчас ежа Королевы – да только он убежал, едва завидел моего!
at all – здесь: хоть сколько-нибудь
I don't think they play at all fairly… – Буквально: Я не думаю, (что) они играюсь хоть сколько-нибудь справедливо (должным образом, так)…
Смысл этой фразы совершенно прозрачный, однако перевести ее так, чтобы слова звучали естественно и непринужденно, удается не всем переводчикам. Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Я не нахожу, что играют они честно…
Б. Заходер: По-моему, они вообще неправильно играют…
А. Щербаков: По-моему, это не игра, а жульничество…
А. Кононенко: Я думаю, они играют крайне нечестно…
Н. Старилов: Мне кажется, что они играют нечестно…
Ю. Нестеренко: Не думаю, что они хоть сколь-нибудь честно играют…
croquet – крокировать (ударять своим шаром по шару другого игрока в игре в крокет)
`How do you like the Queen?' said the Cat in a low voice.
`Not at all,' said Alice: `she's so extremely – ' Just then she noticed that the Queen was close behind her, listening: so she went on, ` – likely to win, that it's hardly worth while finishing the game.'
The Queen smiled and passed on.
`Who ARE you talking to?' said the King, going up to Alice, and looking at the Cat's head with great curiosity.
– А как тебе нравится Королева? – спросил Кот тихо.
– Совсем не нравится, – отвечала Алиса. – Она так...
В эту минуту она заметила, что Королева стоит у нее за спиной и подслушивает.
– ...так хорошо играет, – быстро сказала Алиса, – что хоть сразу сдавайся.
Королева улыбнулась и отошла.
– С кем что ты разговариваешь? – спросил Король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову.
likely – возможный, вероятный
He is so likely to be right. – Очень похоже на то, что он прав.
She is likely to love him. – Кажется, она его любит.
…she's so extremely… likely to win… – буквально: …она настолько близка к победе… (…настолько похоже на то, что она выиграет…)
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Она так ужасно... ...хорошо играет…
Б. Заходер: Она так ужасно... ...Сильно играет…
А. Щербаков: Она до того... …близка к победе…
А. Кононенко: Она так ужасно... …здорово играет в крокет…
Н. Старилов: Она так... ...хорошо играет, что нет никаких сомнений в ее победе…
Ю. Нестеренко: …она настолько... …... хорошо играет…
…that it's hardly worth while finishing the game… – буквально: …что едва ли стоит заканчивать игру…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …что не может быть сомненья в исходе игры.
Б. Заходер: …что прямо хоть сразу сдавайся!
А. Щербаков: … что вряд ли стоит дальше играть.
А. Кононенко: … что финал игры очевиден.
Н. Старилов: –
Ю. Нестеренко: ….что прямо и доигрывать неинтересно…
`It's a friend of mine – a Cheshire Cat,' said Alice: `allow me to introduce it.'
`I don't like the look of it at all,' said the King: `however, it may kiss my hand if it likes.'
`I'd rather not,' the Cat remarked.
`Don't be impertinent,' said the King, `and don't look at me like that!' He got behind Alice as he spoke.
`A cat may look at a king,' said Alice. `I've read that in some book, but I don't remember where.'
– Это мой друг, Чеширский Кот, – отвечала Алиса, – Разрешите представить...
– Он мне совсем не нравится, – заметил Король. – Впрочем пусть поцелует мне руку, если хочет.
– Особого желания не имею, – сказал Кот.
– Не смей говорить дерзости, – пробормотал Король. – И не смотри так на меня.
И он спрятался у Алисы за спиной.
– Котам на королей смотреть не возбраняется, – сказала Алиса. – Я это где-то читала, не помню только – где.
I don't like the look of it at all. – Буквально: Мне совсем не нравится его вид.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Мне не нравится его улыбка…
Б. Заходер: У него нерасполагающая внешность…
А. Щербаков: Не нравится мне его вид…
А. Кононенко: Что-то не нравится мне его морда…
Н. Старилов: Мне не нравится как он выглядит…
Ю. Нестеренко: Мне совсем не нравится, как он выглядит…
rather – предпочтительнее, охотнее
I would rather agree with him. – Уж лучше я с ним соглашусь.
I'd rather not. – Буквально: Лучше я не буду (этого делать).
Это этикетная фраза, и от нюансов ее перевода зависит, до какой степени «дерзко» прозвучит ответ персонажа. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Предпочитаю этого не делать.
Б. Заходер: Спасибо, обойдусь.
А. Щербаков: Не угодно. (В ответ на: «Но, ежели угодно, он может поцеловать мне руку».)
А. Кононенко: Совсем не хочется!
Н. Старилов: Вообще-то совсем не хочется.
Ю. Нестеренко: Что-то не хочется.
get behind smb. – встать за кем-либо
A cat may look at a king. – пословица
`Well, it must be removed,' said the King very decidedly, and he called the Queen, who was passing at the moment, `My dear! I wish you would have this cat removed!'
The Queen had only one way of settling all difficulties, great or small. `Off with his head!' she said, without even looking round.
`I'll fetch the executioner myself,' said the King eagerly, and he hurried off.
– Нет, его надо убрать, – сказал Король решительно.
Увидев проходившую мимо Королеву, он крикнул:
– Душенька, вели убрать этого кота!
У Королевы на все был один ответ.
– Отрубить ему голову! – крикнула она, не глядя.
– Я сам приведу палача! – сказал радостно Король и убежал.
remove – перемещать, убирать, отодвигать
…it must be removed… – буквально: …он должен быть убран…
decidedly – решительно, категорически, твердо, безапелляционно
set – здесь: улаживать, утрясать, решать
The Queen had only one way of settling all difficulties, great or small. – У Королевы был только один путь решения всех трудностей, огромных и маленьких.
fetch – доставать, доставлять
Alice thought she might as well go back, and see how the game was going on, as she heard the Queen's voice in the distance, screaming with passion. She had already heard her sentence three of the players to be executed for having missed their turns, and she did not like the look of things at all, as the game was in such confusion that she never knew whether it was her turn or not. So she went in search of her hedgehog.
The hedgehog was engaged in a fight with another hedgehog, which seemed to Alice an excellent opportunity for croqueting one of them with the other: the only difficulty was, that her flamingo was gone across to the other side of the garden, where Alice could see it trying in a helpless sort of way to fly up into a tree.
Алиса услыхала, как Королева что-то громко кричит вдалеке, и пошла посмотреть, что там происходит. Она уже слышала, как Королева приказала отрубить головы трем игрокам за то, что они пропустили свою очередь. В целом происходящее очень не понравилось Алисе: вокруг царила такая путаница, что она никак не могла понять, кому играть. И она побрела обратно, высматривая в рытвинах своего ежа.
Она его тут же увидела – он дрался с другим ежом. Вот бы и ударить по ним, но Алисин фламинго забрел на другой конец сада; Алиса увидела, как он безуспешно пытается взлететь на дерево.
as well – тоже
go back – возвращаться
go on – продолжаться
Alice thought she might as well go back, and see how the game was going on… – Буквально: Алиса подумала, (что) ей следует тоже вернуться и посмотреть, как продолжалась игра…
as – здесь: так как, поскольку
passion – страсть, пыл; гнев
…as she heard the Queen's voice in the distance, screaming with passion… – буквально: …так как она слышала голос Королевы вдалеке, кричащий с гневом…
Ср. варианты переводов первого предложения этого абзаца:
В. Набоков: Аня решила вернуться на крокетную площадку, чтобы посмотреть, как идет игра. Издали доносился голос Королевы, которая орала в яростном исступлении.
Б. Заходер: Алиса все-таки решила вернуться и посмотреть, как идет игра. До нее
еще издали донесся голос, вернее, вопль разъяренной Королевы.
А. Щербаков: Алиса решила, что пора бы ей посмотреть, как идет игра, тем более что издали раздавался дрожащий от ярости голос Королевы
А. Кононенко: Алиса решила пока вернуться и посмотреть, как идет игра, тем более что с поля снова доносился голос Королевы, вопившей в истерике от ярости.
Н. Старилов: Алиса решила, что может вернуться к остальным и посмотреть как идет
игра, так как слышала вдалеке голос Королевы, раздираемой страстями.
Ю. Нестеренко: Алиса подумала, что ей следует вернуться и посмотреть, как идет игра, ибо она даже издали слышала гневные крики Королевы.
engage – быть занятым
engage in – ввязываться (во что-либо), вовлекаться
The hedgehog was engaged in a fight with another hedgehog… – Буквально: Еж был вовлечен в сражение с другим ежом.
opportunity – возможность, шанс, благоприятный случай
to have an opportunity – иметь возможность
He doesn’t have an opportunity to visit us. – У него нет возможности приехать к нам.
You had an excellent opportunity of talking to him. – У тебя была прекрасная возможность поговорить с ним.
opportune – благоприятный, подходящий, своевременный, уместный
inopportune – неблагоприятный, неуместный, неподходящий
…which seemed to Alice an excellent opportunity… – буквально: …что показалось Алисе прекрасной возможностью…
in (some) sort of way – как-то, каким-то образом, буквально: (каким-то) видом способа
in a funny sort of way – смешно
in a strange sort of way – странно, как ни странно
in a helpless sort of way – беспомощно
…trying in a helpless sort of way to fly up into a tree… – буквально: … беспомощно пытающегося взлететь на дерево…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …беспомощно хлопая крыльями, тщетно пробовал взлететь на деревцо.
Б. Заходер: …неуклюже пытался взлететь на дерево…
А. Щербаков: …беспомощно пытался вспорхнуть на дерево…
А. Кононенко: …тщетно пытался взлететь на дерево…
Н. Старилов: …безуспешно пытался взлететь на дерево…
Ю. Нестеренко: …предпринимает тщетные попытки взлететь на дерево…
By the time she had caught the flamingo and brought it back, the fight was over, and both the hedgehogs were out of sight: `but it doesn't matter much,' thought Alice, `as all the arches are gone from the side of the ground.' So she tucked it away under her arm, that it might not escape again, and went back for a little more conversation with her friend.
Когда Алиса, наконец, поймала его и принесла обратно, ежи уже перестали драться и разбежались.
– Ну и пусть, – подумала Алиса. – Все равно воротца тоже ушли.
Она сунула фламинго под мышку, чтобы он снова не убежал, и вернулась к Коту; ей хотелось еще с ним поговорить.
by the time – к тому времени, как
had caught – поймала
Обратите внимание на классический случай употребления Past Perfect Tense. Одно действие (had caught) совершилось к тому моменту, когда произошло другое действие в прошлом (was over).
out of sight – вне поля зрения
Out of sight, out of mind. – пословица (Буквально: Прочь с глаз – прочь из головы.)
Out of sight, out of heart. – пословица (С глаз долой – из сердца вон.)
…the fight was over, and both the hedgehogs were out of sight… – буквально: …битва закончилась, и оба ежа были вне поля зрения (обоих ежей не было видно).
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …драка была кончена, и оба ежа исчезли…
Б. Заходер: … сражение уже окончилось и оба его участника скрылись...
А. Щербаков: …драка кончилась, ежи разбежались…
А. Кононенко: …драка закончилась, и оба ежа скрылись…
Н. Старилов: …схватка закончилась и оба ежа скрылись из виду…
Ю. Нестеренко: …битва ежей закончилась, и оба ее участника разбежались неизвестно куда…
it doesn't matter much – это не имеет значения
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Впрочем, это не важно…
Б. Заходер: Ну ладно, не беда…
А. Щербаков: Невелика важность!
А. Кононенко: Хотя, это уж не так и важно…
Н. Старилов: Какое это имеет значение…
Ю. Нестеренко: Ну да неважно…
When she got back to the Cheshire Cat, she was surprised to find quite a large crowd collected round it: there was a dispute going on between the executioner, the King, and the Queen, who were all talking at once, while all the rest were quite silent, and looked very uncomfortable.
Подойдя к тому месту, где в воздухе парила его голова, она с удивлением увидела, что вокруг образовалась большая толпа. Палач, Король и Королева шумно спорили; каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и только смущенно переминались с ноги па ногу.
…there was a dispute going on between the executioner, the King, and the Queen… – буквально: …был спор, происходящий между палачом, Королем и Королевой…
…who were all talking at once… – буквально: которые говорили одновременно…
uncomfortable – неудобный; испытывающий неудобство, неловкость, стеснение
She felt uncomfortable about telling him the truth. – Ей было неловко говорить ему правду.
…all the rest were quite silent, and looked very uncomfortable… – буквально: все остальные молчали (были молчаливыми) и выглядели испытывающими неловкость…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Остальные же были совершенно безмолвны и казались в некотором смущенье.
Б. Заходер: …все остальные уныло молчали…
А. Щербаков: …остальные молча стояли вокруг, и было видно, что им очень не по себе…
А. Кононенко: А остальные же с угрюмым видом молчали.
Н. Старилов: …остальные замерли и выглядели очень испуганно…
Ю. Нестеренко: …все остальные молчали и чувствовали себя крайне неуютно.
The moment Alice appeared, she was appealed to by all three to settle the question, and they repeated their arguments to her, though, as they all spoke at once, she found it very hard indeed to make out exactly what they said.
The executioner's argument was, that you couldn't cut off a head unless there was a body to cut it off from: that he had never had to do such a thing before, and he wasn't going to begin at HIS time of life.
Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Они громко повторяли свои доводы, но, так как говорили все разом, она никак не могла понять, в чем дело.
Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если, кроме головы, ничего больше нет; он такого никогда не делал и делать не собирается; стар он для этого, вот что!
appeal – обращаться, апеллировать
Past Simple Active: …all three appealed to her… – все трое обратились к ней
Past Simple Passive: … she was appealed to by all three… – …она была привлечена всеми троими… Часто английские конструкции с пассивным залогом затруднительно перевести русскими конструкциями с пассивным залогом, поэтому уместный перевод в данном случае – при помощи активного залога: …все трое обратились к ней…
argument – довод; позиция, занимаемая в споре
The moment Alice appeared, she was appealed to by all three to settle the question… – Буквально: В тот момент, когда Алиса появилась, все трое обратились к ней, чтобы она разрешила вопрос…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Как только Аня подошла, все трое обратились к ней с просьбой разрешить вопрос…
Б. Заходер: Едва показалась Алиса, как трое спорщиков бросились к ней и
потребовали, чтобы она рассудила их спор.
А. Щербаков: Стоило Алисе появиться, как все трое обратились к ней, требуя разрешить вопрос.
А. Кононенко: Стоило Алисе приблизиться, как все трое обратились к ней за помощью в решении спора.
Н. Старилов: Едва она появилась, все трое тут же обратились к ней с просьбой уладить
их спор…
Ю. Нестеренко: Стоило Алисе подойти, как эти трое привлекли ее для разрешения вопроса…
unless – пока не
…you couldn’t cut off a head unless there was a body to cut it off from… – буквально: …вы не можете отрубить голову до тех пор, пока не будет туловища, с которого ее можно отрубить…
The King's argument was, that anything that had a head could be beheaded, and that you weren't to talk nonsense.
The Queen's argument was, that if something wasn't done about it in less than no time she'd have everybody executed, all round. (It was this last remark that had made the whole party look so grave and anxious.)
Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить. И нечего нести вздор!
А Королева говорила, что, если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд!
(Эти-то слова и повергли общество в уныние).
…that anything that had a head could be beheaded… – буквально: …что все, что имеет голову, может быть обезглавлено…
Alice could think of nothing else to say but `It belongs to the Duchess: you'd better ask HER about it.'
`She's in prison,' the Queen said to the executioner: `fetch her here.' And the executioner went off like an arrow.
The Cat's head began fading away the moment he was gone, and, by the time he had disappeared; so the King and the executioner ran wildly up and down looking for it, while the rest of the party went back to the game.
Алиса не нашла ничего лучше, как сказать:
– Кот принадлежит Герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней.
– Она в тюрьме, – сказала Королева и повернулась к палачу. – Веди се сюда!
Палач со всех ног бросился исполнять приказ.
Как только он убежал, голова Кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел Герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.
like an arrow – как стрела
And the executioner went off like an arrow. – Буквально: И палач удалился как стрела.
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: И палач пустился стрелой.
Б. Заходер: И Палач полетел стрелой.
А. Щербаков: И палач стрелой унесся прочь.
А. Кононенко: …и тот пулей умчался.
Н. Старилов: Палач стрелой понесся выполнять приказ.
Ю. Нестеренко: И палач помчался стрелой.
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…the roses growing on it were white… – буквально: …розы, растущие на нем, были белые
busily – усердно, деловито, энергично (busy (занятой, деловитый) + -ly (суффикс наречия))
paint
Привычное значение этого глагола – «заниматься живописью, расписывать». Однако это слово означает еще и «раскрашивать, красить, покрывать краской».
to paint something green – раскрасить что-либо зеленым, покрасить что-либо зеленой краской, в зеленый цвет
Do you want to paint the wall blue? – Ты хочешь покрасить эту стену в голубой цвет?
Alice thought this a very curious thing… – Буквально: Алиса подумала, что это очень любопытная штука…
…she went nearer to watch them… – Буквально: …она подошла поближе, чтобы рассмотреть их…
splash – брызгать, разбрызгивать
Кстати, в переносном смысле этот глагол означает приблизительно то же, что в переносном же смысле означает русский глагол «сорить»:
His wife likes splashing money. – Его жена обожает сорить деньгами.
Существительное splash, помимо значения «разбрызгивание, плескание», имеет также значения «капля, пятнышко».
Two, Five – двойка, пятерка (названия игральных карт стандартной колоды из 54-х или 52-х карт).
Don't go splashing paint over me like that! – Буквально: Не разбрызгивай краску на меня так!