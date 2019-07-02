Алиса заколебалась: может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия? Однако никаких правил на этот счет она не помнила.

– И вообще, к чему устраивать шествия, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит...

И она осталась стоять.

Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее, а Королева сурово спросила:

– Это еще кто?

Она обращалась к Валету, но тот лишь улыбнулся и поклонился в ответ.

– Глупец! – бросила Королева, раздраженно мотнув головой.

Потом она обернулась к Алисе и спросила:

– Как тебя зовут, дитя?