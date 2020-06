Нет. Это не так. No. That isn't true.

Конечно, нет. Of course, not.

Я не согласен с Вами. I don't agree with you.

У меня другое мнение. I have another opinion.

По-моему, Вы ошибаетесь. I think you're wrong.

Я так не думаю. I don't think so.

Ни за что на свете! Not at any price!

Вы ошибаетесь. You are mistaken.

Нет, я не могу сказать Вам это. No, I can't tell you.

Я против. I object to that.

Я другого (хорошего, высокого) мнения об этом.