Да. Верно. Yes. That's right. / Yes, that's true.

Да, действительно. Yes, indeed.

Все в порядке. That's all right / It is all right.

Я в этом абсолютно уверен. I’m sure.

Хорошо. Понятно. Okay, I see.

Ладно, хорошо. Good.

Очень хорошо. Very well.

Это хорошая идея. That's a good idea.

Я с Вами полностью согласен. I absolutely agree with you.

С удовольствием. With pleasure.

В этом что-то есть. There's something about it.

Не возражаю. I don't mind.

Я согласен с Вами. I agree with you.