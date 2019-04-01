|Да. Верно.
|Yes. That's right. / Yes, that's true.
|Да, действительно.
|Yes, indeed.
|Все в порядке.
|That's all right / It is all right.
|Я в этом абсолютно уверен.
|I’m sure.
|Хорошо. Понятно.
|Okay, I see.
|Ладно, хорошо.
|Good.
|Очень хорошо.
|Very well.
|Это хорошая идея.
|That's a good idea.
|Я с Вами полностью согласен.
|I absolutely agree with you.
|С удовольствием.
|With pleasure.
|В этом что-то есть.
|There's something about it.
|Не возражаю.
|I don't mind.
|Я согласен с Вами.
|I agree with you.
|Конечно.
|Of course.
Русско-английский разговорник
Согласие
1 апреля 2019 | 11:04
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