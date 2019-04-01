Да. Верно. Yes. That's right. / Yes, that's true.
Да, действительно. Yes, indeed.
Все в порядке. That's all right / It is all right.
Я в этом абсолютно уверен. I’m sure.
Хорошо. Понятно. Okay, I see.
Ладно, хорошо. Good.
Очень хорошо. Very well.
Это хорошая идея. That's a good idea.
Я с Вами полностью согласен. I absolutely agree with you.
С удовольствием. With pleasure.
В этом что-то есть. There's something about it.
Не возражаю. I don't mind.
Я согласен с Вами. I agree with you.
Конечно. Of course.
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